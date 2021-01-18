Україна сприятиме перетворенню військової місії в цивільну в Придністров'ї, - заступник голови ОП Жовква

Україна не буде противником перетворення так званої військової миротворчої місії в цивільну, поліцейську під егідою міжнародної організації для врегулювання придністровського конфлікту в Молдові і всіляко сприятиме цьому.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна ніколи не буде противником процесу перетворення так званої військової миротворчої місії в цивільну, поліцейську під егідою тієї чи іншої міжнародної організації", - сказав він.

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Жовква наголосив, що в Україні схожа ситуація з окупованим Донбасом і Україна працює тут зі Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ.

"Можемо говорити, що в Молдові може бути така ж місія. Можливо, від інших організацій. Україна завжди буде сприяти цьому процесу. Нагадаю, що Україна в форматі "5+2" є посередником і готова активно виконувати свою роль. На жаль, формат "5+2" в останні два роки загальмував", - зауважив заступник керівника ОП.

Він наголосив, що якщо виведення цієї миротворчої місії і заміна її на поліцейську почнеться, Україна ніколи не буде заважати, а відповідним чином тільки посприяє.

На уточнюючі запитання щодо готовності в разі необхідності надати для такої мети "зелений коридор" і прийняття відповідного рішення Верховної Ради, Жовква відповів: "Відповідно, таке рішення Верховної Ради буде прийнято".

"Ми не хочемо ще одного осередку на наших південно-західних кордонах. Тому ми всіляко сприятимемо. Молдова має виконати свою частину роботи, а Україна буде тут надійним посередником і партнером", - додав заступник керівника ОП України.

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Водночас він нагадав, що питання придністровського врегулювання обговорювалося президентами України і Молдови під час офіційного візиту Майї Санду до Києва 12 січня, і тоді Володимир Зеленський вкотре підтвердив позицію України, що ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність Молдови в міжнародно визнаних кордонах.