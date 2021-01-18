УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5554 відвідувача онлайн
Новини
1 772 12

Україна сприятиме перетворенню військової місії в цивільну в Придністров'ї, - заступник голови ОП Жовква

Україна сприятиме перетворенню військової місії в цивільну в Придністров'ї, - заступник голови ОП Жовква

Україна не буде противником перетворення так званої військової миротворчої місії в цивільну, поліцейську під егідою міжнародної організації для врегулювання придністровського конфлікту в Молдові і всіляко сприятиме цьому.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна ніколи не буде противником процесу перетворення так званої військової миротворчої місії в цивільну, поліцейську під егідою тієї чи іншої міжнародної організації", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна профінансує будівництво моста в Молдову, - заступник голови ОП Жовква

Жовква наголосив, що в Україні схожа ситуація з окупованим Донбасом і Україна працює тут зі Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ.

"Можемо говорити, що в Молдові може бути така ж місія. Можливо, від інших організацій. Україна завжди буде сприяти цьому процесу. Нагадаю, що Україна в форматі "5+2" є посередником і готова активно виконувати свою роль. На жаль, формат "5+2" в останні два роки загальмував", - зауважив заступник керівника ОП.

Він наголосив, що якщо виведення цієї миротворчої місії і заміна її на поліцейську почнеться, Україна ніколи не буде заважати, а відповідним чином тільки посприяє.

На уточнюючі запитання щодо готовності в разі необхідності надати для такої мети "зелений коридор" і прийняття відповідного рішення Верховної Ради, Жовква відповів: "Відповідно, таке рішення Верховної Ради буде прийнято".

"Ми не хочемо ще одного осередку на наших південно-західних кордонах. Тому ми всіляко сприятимемо. Молдова має виконати свою частину роботи, а Україна буде тут надійним посередником і партнером", - додав заступник керівника ОП України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санду планує створити "коло довіри" Румунія-Молдова-Україна

Водночас він нагадав, що питання придністровського врегулювання обговорювалося президентами України і Молдови під час офіційного візиту Майї Санду до Києва 12 січня, і тоді Володимир Зеленський вкотре підтвердив позицію України, що ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність Молдови в міжнародно визнаних кордонах.

миротворці (859) Молдова (2100) Придністров’я (478) Жовква Ігор (169)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
"Украина не будет противником превращения так называемой военной миротворческой миссии в гражданскую". Перевожу на нормальный язык: при Зеле Украина не будет делать ничего, чтобы вышвырнуть парашу из оккупированной ею части Молдовы.
показати весь коментар
18.01.2021 13:50 Відповісти
+3
Гнать из Молдовы лаптеногих вояк, вместе с их толстожопыми свиноматками и сопливыми выродками! Украина предоставит железнодорожный коридор до ближайшей станции в Беларуси. Только вагоны пусть дают свои.
показати весь коментар
18.01.2021 13:48 Відповісти
+2
какая миссия с какой он планеты ? там и у нас вата отмороженая колбаса 2-20 дедываивали ...Ров с кракадилими у нас а у них в Днестре кракадилов завести и все
показати весь коментар
18.01.2021 13:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
какая миссия с какой он планеты ? там и у нас вата отмороженая колбаса 2-20 дедываивали ...Ров с кракадилими у нас а у них в Днестре кракадилов завести и все
показати весь коментар
18.01.2021 13:32 Відповісти
всего делов то
перекрыть границы наглухо и через месяц приднестровья не будет
но молдова походу не сильно уверена в украинских партнерах
да никто не уверен на самом деле
будет как с крымом и донбасом
наше правительство будет выражать крайнюю озабоченность по поводу пролета над Киевом чартеров из пскова и ульяновска
показати весь коментар
18.01.2021 13:37 Відповісти
Жовква, ПНХ. У нас домбабве и крысм как бельма на обоих глазах, а ты про молдову. Очнись от наркоты, не неси пургу, просто заткнись, если нечего сказать.
показати весь коментар
18.01.2021 13:39 Відповісти
Этот кацапский гадючник под боком ничуть не лучше ОРДЛО.
показати весь коментар
18.01.2021 13:49 Відповісти
Гнать из Молдовы лаптеногих вояк, вместе с их толстожопыми свиноматками и сопливыми выродками! Украина предоставит железнодорожный коридор до ближайшей станции в Беларуси. Только вагоны пусть дают свои.
показати весь коментар
18.01.2021 13:48 Відповісти
"Украина не будет противником превращения так называемой военной миротворческой миссии в гражданскую". Перевожу на нормальный язык: при Зеле Украина не будет делать ничего, чтобы вышвырнуть парашу из оккупированной ею части Молдовы.
показати весь коментар
18.01.2021 13:50 Відповісти
ХТО МЕНІ СКАЖЕ ЧОМУ УКРАЇНА ПРОПУСКАЮ ЧЕРЕЗ СВОЮ ТЕРИТОРІЮ ВІЙСЬКОВИХ КАЦАПІВ У МОЛДОВУ (ПРИДНЕСТРОВ Є) І СКОРІШ ЗА ВСЕ З ОЗБРОЄННЯМ ?
КОЛИ ЦЕЙ ЦИРК ЗАКІНЧИТЬСЯ
показати весь коментар
18.01.2021 13:52 Відповісти
Это не Украина, а Румыния (за бабки) и Додоновская Молдова. Теперь уже не будет.
показати весь коментар
18.01.2021 13:56 Відповісти
Думаю по гражданкє теж іздять кацапські військові
показати весь коментар
18.01.2021 14:07 Відповісти
Украина не будет против продолжения оккупации под другим названием . Феерично . А может не стоит отдельным личностям за всю Украину расписываться ?
показати весь коментар
18.01.2021 13:57 Відповісти
И ведь,все что нужно было -это политическая воля!
показати весь коментар
18.01.2021 14:40 Відповісти
Це все дипломатичні "відмазки" і від Зеленського, і від Жовкви і, свого часу від Кравчука, Кучми, Ющенка, Януковича, Порошенка (вже дещо тихіше...) і іже з ними на Банковій... Придністрянська ситуація упирається в непереборні протиріччя, то споконвічна слов"янська українська земля, споконвіків заселена українцями, котрих свого часу насильно приєднали до чужої (історично, ментально, мовно, етнічно) країни. Ніяких " русскіх" там немає - то зрусифіковані українці, котрих по т.з. "перепису" записали кацапами. Тому, яка би "місія", група чи контингент туди не зайшов, чи звідти не вийшов - проблеба була, є і залишиться: українці Лівобережжя ніколи не приймуть румунізацію і не ляжуть під Румунію, до "аншлюсу" з котрою підступно тягне молдаванів Майя Санду. Вирішення проблеми лише одне - інтеграція і повернення Лівобережжя Дністра до складу України.
Усі заклики до "блокади, колючих дротів,наведення конституційного ладу", надія на "ударні безпілотники" чи "політичну волю(!)" - то пустопорожнє патякання, котре уже ведеться майже 30 років...
показати весь коментар
18.01.2021 20:47 Відповісти
 
 