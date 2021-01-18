Лікування одного пацієнта з коронавірусом у лікарні коштувало Україні майже 45 тисяч гривень у 2020 році, - НСЗУ
Національна служба здоров'я України протягом квітня-грудня 2020 року виплатила на лікування госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 понад 11 млрд грн. Тобто майже 45 тис. грн в середньому на одного пацієнта.
Про це повідомляє пресслужба НСЗУ, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що протягом квітня-грудня 2020 року було госпіталізовано 253 тис. пацієнтів з коронавірусною хворобою. У відділенні інтенсивної терапії перебувало майже 50 тисяч пацієнтів.
Частка госпіталізованих пацієнтів, які потребують допомоги в умовах інтенсивної терапії протягом 2020 року, становила 19,6%.
За лікування цих пацієнтів НСЗУ виплатила понад 11 млрд грн, тобто майже 45 тис. грн в середньому на 1 пацієнта.
Також в НСЗУ наголосили, що кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 у грудні зменшилася на три тисячі порівняно з листопадом 2020 року. Так, у грудні було госпіталізовано 6 тис. пацієнтів. Ще 11,5 тис. продовжили розпочате в листопаді лікування.
Крім того, кількість пацієнтів, які були підключені до джерела кисню, в грудні зросла на 4 тис. порівняно з листопадом. Їхня загальна кількість становить майже 50 тисяч. Це 69% від усіх пролікованих пацієнтів у грудні. У відділенні інтенсивної терапії медичну допомогу отримували понад 13 тис. пацієнтів. Це на 348 госпіталізованих більше, ніж у листопаді. Зросла в грудні і кількість пацієнтів, які потребують підключення до апарату ШВЛ - з понад 5 до понад 6 тисяч осіб.
Найбільше пацієнтів з коронавірусом у грудні госпіталізували в Києві - 6 тис. 298 осіб, а також у таких областях: Одеська - 4 тис. 139 осіб; Дніпропетровська - 3 тис. 869 осіб; Харківська - 3 тис. 617 осіб.
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А, температуру ещё меряли и сатурацию.
бесплатно системы и кислород,все медикаменты покупали сами!!!!!!!
Хоча ларчик просто відкривався: рабину вкололи фізрозчин а його дозу продали київлянам за кілька тисяч баксів.
Зелёнки там с избытком
туда же и закупку оборудования и все остальное.
как будто после каждого пациента швл выкидывается