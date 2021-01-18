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Новини Коронавірус і карантин
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Лікування одного пацієнта з коронавірусом у лікарні коштувало Україні майже 45 тисяч гривень у 2020 році, - НСЗУ

Лікування одного пацієнта з коронавірусом у лікарні коштувало Україні майже 45 тисяч гривень у 2020 році, - НСЗУ

Національна служба здоров'я України протягом квітня-грудня 2020 року виплатила на лікування госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 понад 11 млрд грн. Тобто майже 45 тис. грн в середньому на одного пацієнта.

Про це повідомляє пресслужба НСЗУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що протягом квітня-грудня 2020 року було госпіталізовано 253 тис. пацієнтів з коронавірусною хворобою. У відділенні інтенсивної терапії перебувало майже 50 тисяч пацієнтів.

Частка госпіталізованих пацієнтів, які потребують допомоги в умовах інтенсивної терапії протягом 2020 року, становила 19,6%.

За лікування цих пацієнтів НСЗУ виплатила понад 11 млрд грн, тобто майже 45 тис. грн в середньому на 1 пацієнта.

Також в НСЗУ наголосили, що кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 у грудні зменшилася на три тисячі порівняно з листопадом 2020 року. Так, у грудні було госпіталізовано 6 тис. пацієнтів. Ще 11,5 тис. продовжили розпочате в листопаді лікування.

Крім того, кількість пацієнтів, які були підключені до джерела кисню, в грудні зросла на 4 тис. порівняно з листопадом. Їхня загальна кількість становить майже 50 тисяч. Це 69% від усіх пролікованих пацієнтів у грудні. У відділенні інтенсивної терапії медичну допомогу отримували понад 13 тис. пацієнтів. Це на 348 госпіталізованих більше, ніж у листопаді. Зросла в грудні і кількість пацієнтів, які потребують підключення до апарату ШВЛ - з понад 5 до понад 6 тисяч осіб.

Найбільше пацієнтів з коронавірусом у грудні госпіталізували в Києві - 6 тис. 298 осіб, а також у таких областях: Одеська - 4 тис. 139 осіб; Дніпропетровська - 3 тис. 869 осіб; Харківська - 3 тис. 617 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НСЗУ виплатила лікарням 1,4 млрд грн за лікування українців з інфарктом та інсультом

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5407) НСЗУ (314) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+28
на какие больницы ушли деньги? все знакомые за свои деньги лечатся
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18.01.2021 13:34 Відповісти
+6
это вы реально посчитали или просто разделили бабло на колличество паиентов? а куда пошли деньги точно не знаете. просто перечислили.
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18.01.2021 13:37 Відповісти
+5
А меі лікування вдома коштувало 12000 гривень. Без жодної компенсації з боку держави.
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18.01.2021 13:37 Відповісти
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на какие больницы ушли деньги? все знакомые за свои деньги лечатся
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18.01.2021 13:34 Відповісти
Та вин шото напутал,то дело в Америке было
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18.01.2021 13:43 Відповісти
Вам же написали: ОДНОГО Паціента. Скоріше за все ми, навіть, знаємо, як його звуть.
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18.01.2021 15:06 Відповісти
меня лечили неделю бесплатно, но 45 тысяч это какие-то нереальные деньги
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18.01.2021 13:36 Відповісти
Бесплатно, это бесплатно вода из крана и бесплатный туалет?
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18.01.2021 13:38 Відповісти
Бесплатно - это кислород, парацетамол, кроворазжижающие, а если надо, то ИВЛ, реанимация. Ну и вода, туалет и больничное питание тоже, конечно.
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18.01.2021 13:43 Відповісти
Бесплатно значит бесплатно по пять уколов в зад + концентратор + постная еда.
А, температуру ещё меряли и сатурацию.
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18.01.2021 13:46 Відповісти
спальное место, кислород, цефтриаксон, дексаметазон, витамин Ц, шприцы, капельницы, еда (на любителя), анализы, рентген, УЗИ, внимание медперсонала. - семь дней
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18.01.2021 13:47 Відповісти
да - температуру и сатурацию тоже регулярно измеряли
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18.01.2021 13:48 Відповісти
А диагноз ковид был или пневмония?
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18.01.2021 13:58 Відповісти
Ковид 19 даёт осложнения а лёгкие..у меня в кт4ак и написано пол сегментарная двухсторонняя пневмония с..типичный ковид 19..подьвежден на 8суьки моего лечения..ахренеть...моего лечения..врачиха вопла что у меня ОРВИ..а я вопреки ее ОРВИ..лечила ковид..я задавалась..скорая не приехала..я доползла до интернета...и начала лечение по протоколу военно-медицинской академии..вуаля все четко и правильно.что потом мне подтвердил врач-инфекционист..и так же в ковидном лечат в наших больницах..да ещё и сальбутамолом пользовалась...
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18.01.2021 14:07 Відповісти
ковид, утром забрала скорая - по приезду в больницу сделали анализ из мозгов и отправили в сортировочную палату, пол первого ночи сказали что пришел мой анализ и мне с вещами в ковидную палату
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18.01.2021 14:17 Відповісти
17 днів стаціонара ( інфекційка)- підтверджений ковід і двостороннє запалення легень : 10 тисяч своїх (безкоштовно крапельні системи-фізрочин- деякі антибіотики -шприци- всі аналізи безкоштовні)- за гроші основний курс лікування + так звані "капалки" Тівортін і інші! Харчування сказати слабке- нічого не сказати , але всі хто перехворів на ковід знають що перший тиждень їсти зовсім не хочеться від слова взагалі! На мінералку пішло з тисячу гривень + *********! В охотку! Не хворійте ,шановні порохоботи!
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18.01.2021 14:22 Відповісти
Саме цікаве що в лікарняному не вказано діагноз - навіть не прочерки , а пусте місце! На питання це як ? відповідь - так треба ( мабуть для "полегшення" статистики)! Думав що бухгалтерія забракує такий листок непрацездатності- ба ні! все як по маслу пройшло це у них на потоці скоріш за все!
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18.01.2021 14:26 Відповісти
Витрачаємо гривню, а пишемо 10.
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18.01.2021 13:38 Відповісти
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18.01.2021 14:23 Відповісти
брехня
бесплатно системы и кислород,все медикаменты покупали сами!!!!!!!
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18.01.2021 13:48 Відповісти
Тот случай когда деньги должны идти за пациентом, но в последний момент передумывают и уходят в карман.
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18.01.2021 13:36 Відповісти
А меі лікування вдома коштувало 12000 гривень. Без жодної компенсації з боку держави.
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18.01.2021 13:37 Відповісти
не переживай!!!! ти в списку.
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18.01.2021 13:38 Відповісти
Можно огласить примерный список затрат?
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18.01.2021 14:01 Відповісти
У жены корона была в легкой форме.Потом перешла легкую пневмонию(вирусную)КТ показало поражение 5%.Лечилась дома.Ушло примерно 2500грн.
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18.01.2021 14:07 Відповісти
Тут охотно верю. Одна таблеточка ксарелто в день 70 гривен. Но это не 12 000 в сумме.
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18.01.2021 14:17 Відповісти
Ну у всех по разному.Слава Богу что прошло в легкой форме.Сразу как появился кашель,купили штатовский БАД."Изи брэс" вроде название.Примерно 500грн.Это были самые дорогие лекарства.Может он помог.У меня тест отрицательный,хоть и вместе живем.
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18.01.2021 14:26 Відповісти
А есть знакомые которые с тяжелеейшой пневмонией попали больше чем на 30000грн.И это лечились дома.
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18.01.2021 14:27 Відповісти
это вы реально посчитали или просто разделили бабло на колличество паиентов? а куда пошли деньги точно не знаете. просто перечислили.
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18.01.2021 13:37 Відповісти
Это сколько бабла в карманы себе положили
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18.01.2021 13:48 Відповісти
и больные сами тратили столько, так чем лечили?
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18.01.2021 13:38 Відповісти
У вас опечатка, не Украине, а украинцам.
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18.01.2021 13:41 Відповісти
Живущим за счёт украинцев
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18.01.2021 13:45 Відповісти
Брехня!
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18.01.2021 13:43 Відповісти
Лікування одного пацієнта з коронавірусом у лікарні коштувало Україні майже 45 тисяч гривень у 2020 році, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 9983
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18.01.2021 13:43 Відповісти
У що хто вірить, той те і має. Віримо в ангела-охоронця - не віримо, що за рік появиться надійна ДЛЯ ВСІХ вакцина. І будемо спостерігати за рабинами, папами із кардиналами і їх лікарями, епіскопами рпц і іншими ізбранними - депутатами, президентами.
Хоча ларчик просто відкривався: рабину вкололи фізрозчин а його дозу продали київлянам за кілька тисяч баксів.
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18.01.2021 14:33 Відповісти
С месяц назад они рассказывали, что тратиться до 20тыс грн на больного и только реанимационных 30-35 тыс грн. Теперь, разворовав бабки , клоуны нарисовали по 45тыс грн. И это не конец. Ковид все спишет.
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18.01.2021 13:52 Відповісти
То есть, пациенты оплачивают свое лечение сами, а ЗеМразь выводит в Оманский офшор по 45 тыс. с каждого заболевшего Украинца? И это еще без закупленной/не закупленной китайской вакцины, которая тоже чудом на оманских счетах оказалась?
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18.01.2021 13:54 Відповісти
Из лекарств в больницах только ржавая вода из крана!!!
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18.01.2021 13:56 Відповісти
От ненада гудеть! Зелёнки там с избытком
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18.01.2021 14:00 Відповісти
Так ведь ей лечат только вавки в голове у зеленых!!!
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18.01.2021 14:03 Відповісти
Брехло обычное..
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18.01.2021 13:59 Відповісти
Ділили при підрахунках, певно, загальну суму витрат на меншу кількість хворих. І вийшло таке от середньоарифметичне. Звичайна математика.
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18.01.2021 14:16 Відповісти
Во блин где бабло лопатой гребут! Когда я болел ковидом, пришел в поликлинику, температура 38, отправили домой. Спрашивают колько температурите? Говорю третий день. Идите домой, по дороге купите вот этих таблеток и не высовывайте носа на улицу. Не пускайте в квартиру родственников и соседей. Всё! По дороге домой купил таблеток. Ими оказались антибиотики от трипера и аскобинка и кислота (не помню какая0 от температуры. Вот и все лечение. Это было осенью в октябре месяце. Кто то поимел 47 тыШШ которые на меня выделило государство
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18.01.2021 14:56 Відповісти
Я и не знала, что лечение было бесплатным! Люди чеки собирали, значит покупали сами, а за то, что вернули деньги - не слышала такого. Может в феофании и бесплатно было и эти деньги , как водится в сводке, разделили на всех больных.
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18.01.2021 15:03 Відповісти
наглое вранье. просто сложили все расходы и поделили на всех пациентов.
туда же и закупку оборудования и все остальное.
как будто после каждого пациента швл выкидывается
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18.01.2021 16:18 Відповісти
Это вы серьезно говорите ? Странно ,все мои знакомые лечатся за свой счет.В том числе и те которых забирала скорая
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18.01.2021 16:29 Відповісти
Одиннадцать миллиардов стибрили и глазом не моргнули,отписались для народа
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18.01.2021 16:43 Відповісти
 
 