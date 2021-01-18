У Міносвіти нагадали, що 19 січня - останній день реєстрації для проходження пробного ЗНО

Міністерство освіти і науки України нагадує, що 19 січня - це останній день реєстрації для проходження пробного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти.

"На сьогодні для проходження пробного ЗНО процес завершили (здійснили оплату послуг із проведення пробного ЗНО) 85 000 осіб. Останній день реєстрації на пробне ЗНО – 19 січня. Сплатити кошти можна і після 19 січня в терміни, зазначені на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти", - йдеться в повідомленні.

На цей момент обрано такі тести: українська мова та література - 21 857 осіб; українська мова - 6321; історія України - 5231; математика - 24 210; математика (завдання рівня стандарт) - 3906; фізика - 1134; хімія - 750; біологія - 2639; географія - 1040; англійська мова - 17 722; французька мова - 41; німецька мова - 143; іспанська мова - 6.

Всього, за даними регіональних центрів оцінювання якості освіти, сформовано 145 237 заявок для участі в пробному ЗНО.

Також читайте: Із 2021 року студенти більше не отримуватимуть "червоний диплом"

"Реєстрація для проходження пробного ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії ЗНО. Результати не буде зараховано як оцінки за державну підсумкову атестацію та не буде використано для участі в конкурсному відборі під час вступу до закладів вищої освіти", - йдеться в повідомленні.