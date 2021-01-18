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Новини
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25-річного наркокур'єра затримано в Запорізькій області. Вилучено "товар" на 11 млн грн за цінами "чорного" ринку, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

У Запорізькій області поліцейські викрили 25-річного наркокур'єра із забороненими речовинами на понад 11 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

За даними правоохоронців, чоловік працював на інтернет-наркомагазін, де виконував роль кур'єра та закладчика. Замовлення клієнтам розвозив на власному транспортному засобі та розкладав закладки на території області. Потім відправляв замовникам фото і повідомлення з інформацією про місцезнаходження товару. Через поштові відділення він отримував наркотики і психотропи, при цьому для конспірації своєї діяльності орендував квартиру, де обладнав фасувальний цех.

Після одержання чергової посилки з психотропами у відділені пошти був затриманий правоохоронцями.

Правоохоронці під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури провели санкціоновані обшуки за місцем проживання зловмисника, в орендованій квартирі і в його автотранспорті. У результаті заходів вилучено понад 14 кілограмів канабісу, п'ять кілограмів метамфетаміну та "Альфа PVP", понад кілограм псилоцибінових грибів, таблетки екстазі, сліп-пакети з амфетаміном, а також фасувальні матеріали з логотипом магазину та електронні ваги.

25-річного наркокурєра затримано в Запорізькій області. Вилучено товар на 11 млн грн за цінами чорного ринку, - Нацполіція 01
25-річного наркокурєра затримано в Запорізькій області. Вилучено товар на 11 млн грн за цінами чорного ринку, - Нацполіція 02
25-річного наркокурєра затримано в Запорізькій області. Вилучено товар на 11 млн грн за цінами чорного ринку, - Нацполіція 03

Вартість "товару" за цінами "чорного" ринку становить понад 11 млн гривень.

Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Згідно з чинним законодавством йому може загрожувати до восьми років за ґратами.

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Автор: 

наркотики (1465) Нацполіція (15329) Запорізька область (3798) боротьба з наркотиками (149)


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Топ коментарі
+12
25-річного наркокур'єра затримано в Запорізькій області. Вилучено "товар" на 11 млн грн за цінами "чорного" ринку, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6122
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18.01.2021 14:42 Відповісти
+11
С "закладчиком" понятно, а вот как быть со счастливыми производителями, владельцами и крышевателями данной партии? Где они? И не забудьте показать процедуру уничтожения этих наркотиков, чтобы они потом снова на продажу не ушли из цепких ручонок аваковских отреформированных по самое немогу полицейских
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18.01.2021 14:10 Відповісти
+4
по справкам врача будет?
а я думал, можно будет всем в огороде трохи для себе
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18.01.2021 14:23 Відповісти
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С "закладчиком" понятно, а вот как быть со счастливыми производителями, владельцами и крышевателями данной партии? Где они? И не забудьте показать процедуру уничтожения этих наркотиков, чтобы они потом снова на продажу не ушли из цепких ручонок аваковских отреформированных по самое немогу полицейских
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18.01.2021 14:10 Відповісти
спрос рождает предложение
скорей бы уже слуги народные канабис легализовали
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18.01.2021 14:12 Відповісти
медицинский?) так планокурам с этого какая радость?))
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18.01.2021 14:21 Відповісти
по справкам врача будет?
а я думал, можно будет всем в огороде трохи для себе
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18.01.2021 14:23 Відповісти
этот не производитель, но и не закладчик, закладчикам такое количество в руки никто не даст
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18.01.2021 14:59 Відповісти
вони ж його і взяли. мабуть крисячив
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18.01.2021 15:36 Відповісти
25-річного наркокур'єра затримано в Запорізькій області. Вилучено "товар" на 11 млн грн за цінами "чорного" ринку, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6122
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18.01.2021 14:42 Відповісти
красаучег!
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18.01.2021 15:54 Відповісти
Это не нарко-курьер, это нарко-барон походу)))
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18.01.2021 14:49 Відповісти
Конкурентов убрали.
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18.01.2021 15:25 Відповісти
Сколка можна ПОВТАРИТСА?наокотики крышут в сбу и мвд...идиот проста попалса толка потаму что он без них хотел разбогатет или его поставили мусара и чекисты в пагонах.кароче это шоу каторого МЫ должны слушат или смотрет ради приличие
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18.01.2021 15:33 Відповісти
таки нет .без них разбогатеть не получится . просто междусобойные разборки - вариантов море ; опера мутили без отсёгивания обнону. обнон мутил без отстёгивания выше . что самое вероятное . внутреннюю безопасность пустили по боку и много т.д . а так да без крыши таким количеством невозможно оперировать . у нас наркотой в международном масштабе фурами торговали ещё во времена кучмы под его прикрытием
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18.01.2021 16:52 Відповісти
11млн----скок вакансий на олх..пфф
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18.01.2021 16:17 Відповісти
11 лямов по цене черного рынка , а что при торговле наркотой у нас есть теперь какой то другой рынок . Аааа я понял , когда мусора сами наркотой торгуют , это белый рынок.
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18.01.2021 21:20 Відповісти
А ПО ЦЕНАМ ПОЛИЦИИ !?)
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19.01.2021 08:01 Відповісти
Дурак
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19.01.2021 12:03 Відповісти
убрали конкурента
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19.01.2021 12:23 Відповісти
 
 