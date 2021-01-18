25-річного наркокур'єра затримано в Запорізькій області. Вилучено "товар" на 11 млн грн за цінами "чорного" ринку, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

У Запорізькій області поліцейські викрили 25-річного наркокур'єра із забороненими речовинами на понад 11 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

За даними правоохоронців, чоловік працював на інтернет-наркомагазін, де виконував роль кур'єра та закладчика. Замовлення клієнтам розвозив на власному транспортному засобі та розкладав закладки на території області. Потім відправляв замовникам фото і повідомлення з інформацією про місцезнаходження товару. Через поштові відділення він отримував наркотики і психотропи, при цьому для конспірації своєї діяльності орендував квартиру, де обладнав фасувальний цех.

Після одержання чергової посилки з психотропами у відділені пошти був затриманий правоохоронцями.

Правоохоронці під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури провели санкціоновані обшуки за місцем проживання зловмисника, в орендованій квартирі і в його автотранспорті. У результаті заходів вилучено понад 14 кілограмів канабісу, п'ять кілограмів метамфетаміну та "Альфа PVP", понад кілограм псилоцибінових грибів, таблетки екстазі, сліп-пакети з амфетаміном, а також фасувальні матеріали з логотипом магазину та електронні ваги.







Вартість "товару" за цінами "чорного" ринку становить понад 11 млн гривень.

Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Згідно з чинним законодавством йому може загрожувати до восьми років за ґратами.

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