Вихід Росії з Договору про відкрите небо знищує європейську архітектуру безпеки, - МЗС України

Рішення Російської Федерації про вихід з Договору про відкрите небо направлено на знищення європейської архітектури безпеки і руйнування міжнародних режимів контролю над озброєннями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі МЗС України.

У зовнішньополітичному відомстві зауважили, що Росія упродовж 2009-2020 років грубо порушувала Договір з відкритого неба, зокрема шляхом скорочення зони його застосування через окупацію частин територій України та Грузії.

"Розглядаємо це рішення як черговий приклад реалізації Росією зовнішньополітичного курсу, спрямованого на знищення європейської архітектури безпеки, руйнацію міжнародних режимів контролю над озброєнням та підрив фундаментальних норм і принципів міжнародного права", - зазначили в МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна зацікавлена в збереженні Договору з відкритого неба, - МЗС

Українські дипломати акцентували, що Договір з відкритого неба залишається важливою юридично зобов'язуючою міжнародною угодою у сфері контролю над озброєнням, яка забезпечує транспарентність між державами-учасницями шляхом здійснення спостережних польотів над територією одна одної.

Як повідомлялося, 15 січня Міністерство закордонних справ Російської Федерації оголосило про початок процедури виходу РФ з Договору з відкритого неба. Договір з відкритого неба був підписаний 24 березня 1992 року у м. Гельсінкі (Фінляндія) 27 державами-учасницями НБСЄ (з 1995 року – ОБСЄ). ДВН набув чинності 1 січня 2002 року. Його учасниками нині є 33 держави: Бельгія, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Велика Британія, Греція, Грузія, Данія, Естонія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Словаччина, Словенія, Туреччина, Угорщина, Україна, Франція, Фінляндія, Швеція, Чехія, Хорватія. Договір передбачає встановлення "режиму відкритого неба" – можливість здійснення спостережних польотів держав-учасниць над територією одна одної з метою контролю та спостереження за військовою діяльністю, моніторингу кризових ситуацій тощо.