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Новини Агресія Росії проти України
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Вихід Росії з Договору про відкрите небо знищує європейську архітектуру безпеки, - МЗС України

Вихід Росії з Договору про відкрите небо знищує європейську архітектуру безпеки, - МЗС України

Рішення Російської Федерації про вихід з Договору про відкрите небо направлено на знищення європейської архітектури безпеки і руйнування міжнародних режимів контролю над озброєннями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі МЗС України.

У зовнішньополітичному відомстві зауважили, що Росія упродовж 2009-2020 років грубо порушувала Договір з відкритого неба, зокрема шляхом скорочення зони його застосування через окупацію частин територій України та Грузії.

"Розглядаємо це рішення як черговий приклад реалізації Росією зовнішньополітичного курсу, спрямованого на знищення європейської архітектури безпеки, руйнацію міжнародних режимів контролю над озброєнням та підрив фундаментальних норм і принципів міжнародного права", - зазначили в МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна зацікавлена в збереженні Договору з відкритого неба, - МЗС

Українські дипломати акцентували, що Договір з відкритого неба залишається важливою юридично зобов'язуючою міжнародною угодою у сфері контролю над озброєнням, яка забезпечує транспарентність між державами-учасницями шляхом здійснення спостережних польотів над територією одна одної.

Як повідомлялося, 15 січня Міністерство закордонних справ Російської Федерації оголосило про початок процедури виходу РФ з Договору з відкритого неба. Договір з відкритого неба був підписаний 24 березня 1992 року у м. Гельсінкі (Фінляндія) 27 державами-учасницями НБСЄ (з 1995 року – ОБСЄ). ДВН набув чинності 1 січня 2002 року. Його учасниками нині є 33 держави: Бельгія, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Велика Британія, Греція, Грузія, Данія, Естонія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Словаччина, Словенія, Туреччина, Угорщина, Україна, Франція, Фінляндія, Швеція, Чехія, Хорватія. Договір передбачає встановлення "режиму відкритого неба" – можливість здійснення спостережних польотів держав-учасниць над територією одна одної з метою контролю та спостереження за військовою діяльністю, моніторингу кризових ситуацій тощо.

Автор: 

авіація (4198) договір (323) росія (66520)


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Топ коментарі
+6
Не смерди тут, чмо кацапське.
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18.01.2021 14:09 Відповісти
+5
_Там в МИДу кукухой поехали, не?! Расия уже как минимум с 2014-го на эту архитектуру высралась - и закопала. Вместе с международным правом и неприкосновенностью границ.
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18.01.2021 14:13 Відповісти
+2
та хрен там) штаты первыми вышли)
у них спутники есть, а у мордора только рогозин остался))
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18.01.2021 14:30 Відповісти
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Не смерди тут, чмо кацапське.
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18.01.2021 14:09 Відповісти
шо то скрепами запахло
а ти точно Василь кацапа? шо смердюк итак бачу)
иди домой) здесь водки нет))
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18.01.2021 14:09 Відповісти
Скрєпами "запахло"? Засмерділо!
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18.01.2021 14:20 Відповісти
жаль канечно шо теперь наши разведывательные аппараты не смогут летать над мордором
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18.01.2021 14:08 Відповісти
Так россияне тоже могли летать где попало.
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18.01.2021 14:26 Відповісти
та хрен там) штаты первыми вышли)
у них спутники есть, а у мордора только рогозин остался))
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18.01.2021 14:30 Відповісти
штати вийшли через ситуацією із китаєм, який не був підписантом цього договору, але співпрацював із рашкою і використовував ресурси рашки для шпигунства над штатами.
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18.01.2021 15:01 Відповісти
європейці губу розкатали.
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18.01.2021 14:11 Відповісти
_Там в МИДу кукухой поехали, не?! Расия уже как минимум с 2014-го на эту архитектуру высралась - и закопала. Вместе с международным правом и неприкосновенностью границ.
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18.01.2021 14:13 Відповісти
На московия -страна-террорист и все ее действия направлены на уничтожение любых международно-правовых режимов во всех сферах. Однако это не поможет на москальщине/на параше - это временное государственное образование все равно будет уничтожено.
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18.01.2021 14:13 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/01/18/7280299/ ФБР расследует попытку продать РФ ноутбук Нэнси Пелоси, похищенный в Капитолии
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18.01.2021 14:14 Відповісти
усрьомся, но буржуям хужє здєлаєм!
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18.01.2021 14:15 Відповісти
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10 ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10

https://twitter.com/herooftheday10


https://twitter.com/herooftheday10

русо туристо, облико аморале) Когда чекист ******* выборы в США и надо ехать в епеня ростова.


https://twitter.com/i/status/1351118381580218369 https://twitter.com/i/status/1351118381580218369
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18.01.2021 14:16 Відповісти
Тобто коли кацапи у той договір впхалися, то це гаантувало всім безпеку, а коли вийшли, то настала чорна біда? А коли Боїнг збивпли прих ювосні кацапські, кацапи були в договорі, чи ні?
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18.01.2021 14:41 Відповісти
Закройте им небо и пусть бороздят просторы раши !
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18.01.2021 15:10 Відповісти
рашка уже давно насрала на всех и вышла из всего где могла. Надо только за ней дверь закрыть на надежный замок и поставить охрану чтобы лаптеногие не полезли.
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18.01.2021 15:19 Відповісти
Напевно РФії закриють небо і Аерофлот буде курсувати тільки до Білорусії.
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18.01.2021 15:47 Відповісти
Это нормально.Чем больше таких выходов тем ближе рашостан к изгоизации в цивилизованном мире.Легче потом будет его уничтожать.
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18.01.2021 16:52 Відповісти
 
 