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Мовний омбудсмен Кремінь щодо конфліктів навколо закону про мову: Це не більше ніж емоції. Можливо, витівки "п'ятої колони"

Мовний омбудсмен Кремінь щодо конфліктів навколо закону про мову: Це не більше ніж емоції. Можливо, витівки

16 січня вся сфера обслуговування в Україні перейшла на українську мову відповідно до Закону про державну мову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

"За ці кілька днів до нас надійшла вже майже сотня звернень, частину з них ми будемо оформляти як скарги та вживати заходів державного контролю. Переважно вони стосуються в тому числі контенту окремих інтернет-сайтів, реклами, вивісок. Була скарга, що хтось із керівництва ОСББ не хоче спілкуватися з жителями конкретного будинку. З кожним випадком ми будемо розбиратися і з'ясовувати, відправляти свої рекомендації. А щодо злісних порушників ми будемо діяти рішуче", - сказав він.

Кремінь розповів, як ставиться до конфліктів, які супроводжували набуття чинності закону.

"Це не більше ніж емоції. Можливо, це витівки "п'ятої колони ", можливо, комусь ще б хотілося, щоб в Україні діяло інше законодавство. Закону півтора року, було багато емоцій і під час його реєстрації, і під час обговорення, і коли він набув чинності. Це такі речі, які ми сприймаємо як неминучі.

Те, що сфера обслуговування також буде в контексті мовного законодавства, - це нормально, це найбільша сфера, де траплялося найбільше порушень. Тепер кожен громадянин має право отримувати інформацію українською мовою. І мене ображає, коли громадяни України саботують виконання мовного закону, коли деякі з "політичних туристів" знаходять тисячу й один спосіб обійти закон. Це неприйнятно, нецивілізовано і по-хамськи", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ткаченко про зміни в "мовному" законі: Штрафи - не самоціль. Треба запровадити культуру спілкування в Україні державною мовою. ВIДЕО

Нагадаємо, з 16 січня 2021 року набули чинності норми Закону про державну мову щодо її використання у сфері послуг. Відтепер обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари та послуги потрібно українською мовою.

Автор: 

омбудсмен (479) українська мова (840) мова (742) Кремінь Тарас (156)


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Топ коментарі
+8
- Навіщо ти п"єш цю огидну брудну воду з озера, у цю калюжу все лайно з усього села збирається.
- Что-что-что ? Гаварите па русски. я вас не панимаю.
- Я ж тобі й кажу, то есть говорю, что ты лучше двумя руками или ведром побольше черпай и пей.
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18.01.2021 14:23 Відповісти
+7
Россія - це злоякісна пухлина з метастазами у вигляді російськомовних. Аналогія стовідсоткова.
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18.01.2021 14:24 Відповісти
+6
Мовний омбудсмен Кремінь щодо конфліктів навколо закону про мову: Це не більше ніж емоції. Можливо, витівки "п'ятої колони" - Цензор.НЕТ 4691
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18.01.2021 15:08 Відповісти
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Досить скиглити, берiть лопати! (с)
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18.01.2021 14:17 Відповісти
це все що твій узькй мозок може осилить?
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18.01.2021 14:22 Відповісти
на лопаты аллергия?)
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18.01.2021 14:28 Відповісти
нє, на ваших русских училко-дур.
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18.01.2021 14:43 Відповісти
ты реально из германии?
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18.01.2021 14:44 Відповісти
це має якесь занчення? мені і по твоїм думкам ясно, що ти чмо, і не важливо, де ти зараз фізично сереш через клаву.
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18.01.2021 14:58 Відповісти
остарбайтер что ле?)
у меня всё ок, сижу в Украине, давлю на клавиши
а ты на гавно исходишь в дикой злобе
не нашел себя на родине?
Вузький мозог лошара?))
чи узькй?)
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18.01.2021 15:07 Відповісти
ну і сиди де хочеш, від того, що ти кажеш, що ти в Україні говняність твоїх висерів не стане нічим іншим, ніж є.
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18.01.2021 15:11 Відповісти
Не парьтесь, это Ницой или Креминь собственной персоной! Ахха
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18.01.2021 15:11 Відповісти
ума у тебе як раз на узький мозок.
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18.01.2021 15:14 Відповісти
ваще не парюсь)
одразу побачив шо якась хвора людина
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18.01.2021 15:15 Відповісти
хаха, по кометам і так видно, що ти не паришся. як *********: у мене є мозок, але мені ніколи ним думать.
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18.01.2021 15:21 Відповісти
сам спросил
сам ответил
сам похлопал
сходи в АТБ, може попустит))
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18.01.2021 15:31 Відповісти
нє, нема там такого, то ти просто хочеш викртутитись, як школярик. це ще одна ознака узького мозку - аби шось ляпать.
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18.01.2021 15:44 Відповісти
Мовний омбудсмен Кремінь щодо конфліктів навколо закону про мову: Це не більше ніж емоції. Можливо, витівки "п'ятої колони" - Цензор.НЕТ 4661"
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18.01.2021 15:45 Відповісти
зачетная методичка
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18.01.2021 15:47 Відповісти
мерсі, Кремінь по ній у себе пише.
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18.01.2021 15:51 Відповісти
нема за що)
головне шо тебе полегшало))
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18.01.2021 15:54 Відповісти
vмені і так норм, а ось твій мозок зажатий. піди лопатою помахай, як совітуєш.
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18.01.2021 15:58 Відповісти
)))
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18.01.2021 16:00 Відповісти
а твою тобі написали. сам ти не спроможній. лише папужкою працювать.
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18.01.2021 15:52 Відповісти
ваще не спроможнiй)
перепрошую
зовсiм))
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18.01.2021 15:57 Відповісти
воно і видно, що у тебе лише за кимось повторити твого узького мозку вистачає.
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18.01.2021 15:59 Відповісти
та да)
дякую Боговi шо нарештi знайшов
такого цiкавого спiврозмовника як ти))
так шо? лопата точно не потрiбна?)))
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18.01.2021 16:04 Відповісти
нє, собі остав. то твій рівень.
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18.01.2021 16:05 Відповісти
так i є))
пан айтiiшник?)
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18.01.2021 16:14 Відповісти
до гадалки сходи.
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18.01.2021 16:41 Відповісти
та ладно
не ссы))
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18.01.2021 16:45 Відповісти
тільки продуктам совка треба знати звідки опонент. такий примітивний рівень розвитку у таких як ти.
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18.01.2021 17:41 Відповісти
Прошло 2 дня и пятую колонну уже приписал!
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18.01.2021 14:19 Відповісти
поки не приписав, поки ще це лише варіанти висновків.
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18.01.2021 14:24 Відповісти
- Навіщо ти п"єш цю огидну брудну воду з озера, у цю калюжу все лайно з усього села збирається.
- Что-что-что ? Гаварите па русски. я вас не панимаю.
- Я ж тобі й кажу, то есть говорю, что ты лучше двумя руками или ведром побольше черпай и пей.
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18.01.2021 14:23 Відповісти
Мовний омбудсмен Кремінь щодо конфліктів навколо закону про мову: Це не більше ніж емоції. Можливо, витівки "п'ятої колони" - Цензор.НЕТ 4691
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18.01.2021 15:08 Відповісти
Россія - це злоякісна пухлина з метастазами у вигляді російськомовних. Аналогія стовідсоткова.
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18.01.2021 14:24 Відповісти
сначала хотел тебя лайкнуть, по инерции, а потом вспомнил: а как быть с российскомовними киборгами, которые защищают Украину на фронте от москальной орды?
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18.01.2021 15:21 Відповісти
А російськомовні кіборги не винні, що колись московія примусово русифікувала їх батьків. Вони спокійно вивчать мову держави і будуть нею користуватися в побуті. Ми ж не знищуємо тих, хто не говорить українською, як це робили московити.
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18.01.2021 15:33 Відповісти
ти кіборг російськомовний? якщо ні, то зкрий хлєбало і не говори за інших.
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18.01.2021 15:47 Відповісти
Я таке знаю, що навіть принципово російськомовні на Фронті дуже сильно змінювали своє ставлення до російської мови на користь української. І говорити https://censor.net/ru/user/323575 від імені Української Армії ніхто не давав права. Є статут Збройних Сил України і ніякої російськомовності він не допускає.
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18.01.2021 15:50 Відповісти
у методичці так написано. воно ж папужка зажопінська.
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18.01.2021 16:00 Відповісти
...а ще є російськомовні лікарі, що рятують життя нєблагадарних хахлов...російськомовні поліцейські які рятують тих самих нєблагадарних хахлов што лєзут са сваєй мовай к русскім людям...а ще є російськомовні вчителі, токарі, слюсарі...ну і звичайно російськомовна Українська Армія...нічого нового ти не сказав...те ж саме говорили і в 1918 і в 1709...результатом таких розмов став Геноцид українців російськомовними. Захист російської мови під будь яким приводом є антиукраїнської діяльністю, те ж саме, що зрада Батьківщини. Карається довічним ув'язненням. Тепер все це скопіюй і встав у Гугл Перекладач.
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18.01.2021 15:43 Відповісти
якщо у русскощелепних лікарів український паспорт, то не такі вже вони і нещасні. просто хворі на русську хромосому.
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18.01.2021 15:48 Відповісти
Дерусифікація їх вилікує.
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18.01.2021 15:56 Відповісти
це не чисто дерусифікація, це впровадження права нарешті, права українця, а не москаля.
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18.01.2021 16:01 Відповісти
вони не те що російськомовні, вони узькомозгі перш за все, російськомовність - це лише симптом, що вилазить назовні. а там ще багато хвороб.
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18.01.2021 15:23 Відповісти
"Языковой омбудсмен Креминь о конфликтах вокруг закона о языке: Это не более чем эмоции. Возможно, проделки "пятой колонны" - Возможно... Ты понял, не - возможно, ****! Да это также возможно, как восход солнца завтра вчера утром: т. е. факт реальности.
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18.01.2021 14:27 Відповісти
він говорить за конкретні скарги, має на увазі, що вони можуть бути реально по темі, а можуть бути мілкою помстою, або спамом.
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18.01.2021 14:46 Відповісти
За 350 лет Украина может в конце-концов потребовать уважения к своему языку? Просто должна!
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18.01.2021 14:30 Відповісти
Бянка Залевська. Військовий журналіст, Польща.
«Більше ніж половина українців розмовляє мовою агресора.
Для мене шок, коли я приходжу в магазин і звертаюся українською, а продавець відповідає мені суржиком.
Як це можливо, що я вивчила українську мову за рік, а корінні українці не можуть її вивчити за все життя»
На якій мові розмовляємо, так і живемо. Бо жоден поляк, ніколи, навіть знаючи російську, не заговорить нею. Йому це бридко.
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18.01.2021 14:37 Відповісти
мова агрессора...что путлер приватизировал русский язык?
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18.01.2021 14:40 Відповісти
він його приватизував у плані зброї.
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18.01.2021 14:48 Відповісти
суржик ще пів біди, реально какающіє - ото проблема.
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18.01.2021 14:47 Відповісти
Шпрехенфюрер.
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18.01.2021 14:38 Відповісти
а ти шлюшка пропагандонна.
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18.01.2021 14:49 Відповісти
Вместо системы поощрения в виде 5-10% надбавки к зарплате имеем штрафы, доносы и надзор! И каким боком частный бизнес туда попал - не понятно... Такие кривые законы обычно не работают!
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18.01.2021 14:42 Відповісти
класс у тебе підгорає! вивчиш мову отримаєш свої премії
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18.01.2021 14:51 Відповісти
Все вірно... Однак... Чому мову використовують для ескалації напруги, а не для порозуміння. Нехай Кремль, Путін, Росія, але ж для чого відкривати фронт в тилу країни, суспільство в якій і без того деморалізована економічно, судовою, владною... кризами, економічними негараздами, втратою територій, короновірусом, ....
На фронті ранять, калічать, вбивають і тих, хто говорить російською, чи іншою мовою народів України....
Чи можна собі уявити, що на фронті приходить солдат в столову, а йому замість Добрий день! Смачного !, На здоров'я!, Говори на українській мові, кацап!? І хто тоді "п'ята колона" в тилу ? Всю ніч жінка твердила що вона зберігала йому вірність, а він вперся рогом і пив горілку... Може то про Кременя...
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18.01.2021 14:43 Відповісти
Это они ещё конституцию не читали! https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.
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18.01.2021 14:50 Відповісти
Забезпечення всебічного розвитку інших мов не виключає знання державної. а ось знати недержавні мови закон не зобов"язує.
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18.01.2021 14:54 Відповісти
твій виділений пудпункт статті 10 означає наступне: маєш право на облуговування недержавною, а узькою. але продавчиня повинна привітатися державною, а ти відповісти своєю узькою на це привітання, що і є бажанням отримати послугу узькою. не треба просити і ставати на коліна.
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18.01.2021 14:57 Відповісти
Подгорело? Ты не читал конституцию? Вот сюрприз то какой! Трактовать ты можешь "по своему"... , но это смешно
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18.01.2021 15:04 Відповісти
то ти хоч і читав, але твій русский сделал твой мозг узким і тобі тугено понять, про що там.
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18.01.2021 15:07 Відповісти
Державною мовою в Україні є українська мова. - чого це ти пропускаєш?
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18.01.2021 15:08 Відповісти
на парашке теж державна узька і на роботу без її знання не беруть. чи ти чув за касою моацковськом супермаркеті, щоб тобі казали "добрий день, чого бажаєте?".
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18.01.2021 15:09 Відповісти
Ти хто по національності?
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18.01.2021 16:28 Відповісти
не грає ролі національність. ту питання права.
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18.01.2021 17:43 Відповісти
Мовний омбудсмен Кремінь щодо конфліктів навколо закону про мову: Це не більше ніж емоції. Можливо, витівки "п'ятої колони" - Цензор.НЕТ 4383"
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18.01.2021 15:00 Відповісти
класно співаєш, українською, але голос пропаганди чути звіддаля.
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18.01.2021 14:52 Відповісти
https://twitter.com/Shtirlitz53

https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц



Блогерша
https://twitter.com/di @di
.rubens яка призналася в коханні росії на Майдані Незалежності вирішила відмовчатися як і її роботодавець Алло ,але відмовчатися їй вже не дає молодіжний рух "Основа Майбутнього" запустивши новий флешмоб!Пишаюся нашою УКРАЇНСЬКОЮ молоддю!

https://twitter.com/i/status/1350848168427184128 https://twitter.com/i/status/1350848168427184128
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18.01.2021 14:50 Відповісти
інозмці вивчають украінську за пару місяців а ті проживши роками ні
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18.01.2021 14:53 Відповісти
https://twitter.com/ZampolitGistapo Замполит гестапо

До київського підприємця, який "пошуткував" над українською мовою, зайшли репетитори. Чувак одразу швидко навчився вибачатися на мові. https://twitter.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C?src=hashtag_click #мовнийПатруль У чому полягала його "шутка" - в першому коментарі.

https://twitter.com/i/status/1350855459679444992 https://twitter.com/i/status/1350855459679444992

Мовний омбудсмен Кремінь щодо конфліктів навколо закону про мову: Це не більше ніж емоції. Можливо, витівки "п'ятої колони" - Цензор.НЕТ 2761

Мовний омбудсмен Кремінь щодо конфліктів навколо закону про мову: Це не більше ніж емоції. Можливо, витівки "п'ятої колони" - Цензор.НЕТ 3859
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18.01.2021 14:55 Відповісти
ну полікували, уже майже виздоровів від узької хромосоми.
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18.01.2021 15:13 Відповісти
клас, соски пропаганди пишуть УКРАЇНСЬКОЮ, щоб попасти в унісон із україномовною хвилею. Але ви примітивні, окрім мови є ще риторика, контент, і він неукраїнський і його ви не сховаєте ні під мовою ні під своїм узьким язьіком.
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18.01.2021 15:19 Відповісти
Мовний омбудсмен Кремінь щодо конфліктів навколо закону про мову: Це не більше ніж емоції. Можливо, витівки "п'ятої колони" - Цензор.НЕТ 226
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18.01.2021 15:23 Відповісти
ЗВІСНО ЩО ОДНОДЕННО ЦЕ НЕ СТАНЕТЬСЯ АЛЕ ТРЕБА ПОЧИНАТИ. ПРИБАЛТИ ДАЛИ ДОБРИЙ ПРИКЛАД ЩО ВСЕ МОЖЛИВО ТО Ж НАСНАГИ НАМ
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18.01.2021 15:47 Відповісти
і це пише російськомовний нік. )))
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18.01.2021 15:50 Відповісти
Я сруцкій забув би тільки за те що нею спілкується ворог. До речі т. зв язык нашої місцевої вати - дуже поганий і ріже вуха.
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18.01.2021 17:53 Відповісти
Мовний омбудсмен Кремінь щодо конфліктів навколо закону про мову: Це не більше ніж емоції. Можливо, витівки "п'ятої колони" - Цензор.НЕТ 6238
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18.01.2021 15:53 Відповісти
Страна.уа написала методичку, у якій стверджує, що русскощєлепних не можна знімати без їх дозволу на відео. Ось їм відповідь можна фіксувати порушення закону.Мовний омбудсмен Кремінь щодо конфліктів навколо закону про мову: Це не більше ніж емоції. Можливо, витівки "п'ятої колони" - Цензор.НЕТ 5543"
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18.01.2021 16:04 Відповісти
А вмешательство в частный бизнес, это как?
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18.01.2021 16:37 Відповісти
а, у узькомозглих усе вмєшатєльство. тільки коли вони права качають, то не є всмєшатєлство. виходить, що коли клієнт, за рахунок яких вони і живуть своїм бізнесом, хоче отримати послугу державною, теж вмєшатєльство у бізнес. тобто бізнес не для клієнта, є більш клієнтні клієнти.
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18.01.2021 16:46 Відповісти
И меня обижает, когда граждане Украины саботируют исполнение языкового закона.

Блін! Ти не ображатися повинен, як дитина, якій не дали цукерочку, а працювати! Пояснювати, агітувати, вимагати покарання, заохочувати. А не спостерігати, коли воно нарешті саме розсмокчеться і встаканиться.
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18.01.2021 18:11 Відповісти
Большинство комментаторов реально не вкурсе языковой ситуации в Украине.
Сфера госуправлкения всех уровней - на украинском
Сфера образования с этого года - 100% на украинском
Реклама - 100% на украинском
ТВ -75-90% на украинском
Культура (кино, театр, эстрада) - 90-100% на украинском.
Банки, интернет-магазины, мобильные операторы уже давно отвечают на украинском.
Те области Украины, где минимум 95% украинскоязычных - этот закон вообще не волнует.
В русскоязычных регионах востока, юго-востока и юга Украины - все выше перечисленное также мало уже волнует, т.к большинство живет в Украине несколько поколений, учились в школе, язык украинский понимают, умеют читать и даже писать.
Но в русскоязычной среде (80-99,9%) нет необходимости разговаривать на украинском, так как во всех сферах, кроме госуправления, говорят на русском. Поэтому практики и нет. Поэтому здесь обязательное введение украинского языка в сферу торговли и услуг не находит понимания.
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19.01.2021 16:56 Відповісти
 
 