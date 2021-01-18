Мовний омбудсмен Кремінь щодо конфліктів навколо закону про мову: Це не більше ніж емоції. Можливо, витівки "п'ятої колони"
16 січня вся сфера обслуговування в Україні перейшла на українську мову відповідно до Закону про державну мову.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" мовний омбудсмен Тарас Кремінь.
"За ці кілька днів до нас надійшла вже майже сотня звернень, частину з них ми будемо оформляти як скарги та вживати заходів державного контролю. Переважно вони стосуються в тому числі контенту окремих інтернет-сайтів, реклами, вивісок. Була скарга, що хтось із керівництва ОСББ не хоче спілкуватися з жителями конкретного будинку. З кожним випадком ми будемо розбиратися і з'ясовувати, відправляти свої рекомендації. А щодо злісних порушників ми будемо діяти рішуче", - сказав він.
Кремінь розповів, як ставиться до конфліктів, які супроводжували набуття чинності закону.
"Це не більше ніж емоції. Можливо, це витівки "п'ятої колони ", можливо, комусь ще б хотілося, щоб в Україні діяло інше законодавство. Закону півтора року, було багато емоцій і під час його реєстрації, і під час обговорення, і коли він набув чинності. Це такі речі, які ми сприймаємо як неминучі.
Те, що сфера обслуговування також буде в контексті мовного законодавства, - це нормально, це найбільша сфера, де траплялося найбільше порушень. Тепер кожен громадянин має право отримувати інформацію українською мовою. І мене ображає, коли громадяни України саботують виконання мовного закону, коли деякі з "політичних туристів" знаходять тисячу й один спосіб обійти закон. Це неприйнятно, нецивілізовано і по-хамськи", - сказав він.
Нагадаємо, з 16 січня 2021 року набули чинності норми Закону про державну мову щодо її використання у сфері послуг. Відтепер обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари та послуги потрібно українською мовою.
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у меня всё ок, сижу в Украине, давлю на клавиши
а ты на гавно исходишь в дикой злобе
не нашел себя на родине?
Вузький мозог лошара?))
чи узькй?)
одразу побачив шо якась хвора людина
сам ответил
сам похлопал
сходи в АТБ, може попустит))
головне шо тебе полегшало))
перепрошую
зовсiм))
дякую Боговi шо нарештi знайшов
такого цiкавого спiврозмовника як ти))
так шо? лопата точно не потрiбна?)))
пан айтiiшник?)
не ссы))
- Что-что-что ? Гаварите па русски. я вас не панимаю.
- Я ж тобі й кажу, то есть говорю, что ты лучше двумя руками или ведром побольше черпай и пей.
завтравчера утром: т. е. факт реальности.
«Більше ніж половина українців розмовляє мовою агресора.
Для мене шок, коли я приходжу в магазин і звертаюся українською, а продавець відповідає мені суржиком.
Як це можливо, що я вивчила українську мову за рік, а корінні українці не можуть її вивчити за все життя»
На якій мові розмовляємо, так і живемо. Бо жоден поляк, ніколи, навіть знаючи російську, не заговорить нею. Йому це бридко.
На фронті ранять, калічать, вбивають і тих, хто говорить російською, чи іншою мовою народів України....
Чи можна собі уявити, що на фронті приходить солдат в столову, а йому замість Добрий день! Смачного !, На здоров'я!, Говори на українській мові, кацап!? І хто тоді "п'ята колона" в тилу ? Всю ніч жінка твердила що вона зберігала йому вірність, а він вперся рогом і пив горілку... Може то про Кременя...
Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.
https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц
Блогерша
https://twitter.com/di @di
.rubens яка призналася в коханні росії на Майдані Незалежності вирішила відмовчатися як і її роботодавець Алло ,але відмовчатися їй вже не дає молодіжний рух "Основа Майбутнього" запустивши новий флешмоб!Пишаюся нашою УКРАЇНСЬКОЮ молоддю!
https://twitter.com/i/status/1350848168427184128 https://twitter.com/i/status/1350848168427184128
До київського підприємця, який "пошуткував" над українською мовою, зайшли репетитори. Чувак одразу швидко навчився вибачатися на мові. https://twitter.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C?src=hashtag_click #мовнийПатруль У чому полягала його "шутка" - в першому коментарі.
https://twitter.com/i/status/1350855459679444992 https://twitter.com/i/status/1350855459679444992
Блін! Ти не ображатися повинен, як дитина, якій не дали цукерочку, а працювати! Пояснювати, агітувати, вимагати покарання, заохочувати. А не спостерігати, коли воно нарешті саме розсмокчеться і встаканиться.
Сфера госуправлкения всех уровней - на украинском
Сфера образования с этого года - 100% на украинском
Реклама - 100% на украинском
ТВ -75-90% на украинском
Культура (кино, театр, эстрада) - 90-100% на украинском.
Банки, интернет-магазины, мобильные операторы уже давно отвечают на украинском.
Те области Украины, где минимум 95% украинскоязычных - этот закон вообще не волнует.
В русскоязычных регионах востока, юго-востока и юга Украины - все выше перечисленное также мало уже волнует, т.к большинство живет в Украине несколько поколений, учились в школе, язык украинский понимают, умеют читать и даже писать.
Но в русскоязычной среде (80-99,9%) нет необходимости разговаривать на украинском, так как во всех сферах, кроме госуправления, говорят на русском. Поэтому практики и нет. Поэтому здесь обязательное введение украинского языка в сферу торговли и услуг не находит понимания.