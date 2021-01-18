Мовний омбудсмен Кремінь щодо конфліктів навколо закону про мову: Це не більше ніж емоції. Можливо, витівки "п'ятої колони"

16 січня вся сфера обслуговування в Україні перейшла на українську мову відповідно до Закону про державну мову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

"За ці кілька днів до нас надійшла вже майже сотня звернень, частину з них ми будемо оформляти як скарги та вживати заходів державного контролю. Переважно вони стосуються в тому числі контенту окремих інтернет-сайтів, реклами, вивісок. Була скарга, що хтось із керівництва ОСББ не хоче спілкуватися з жителями конкретного будинку. З кожним випадком ми будемо розбиратися і з'ясовувати, відправляти свої рекомендації. А щодо злісних порушників ми будемо діяти рішуче", - сказав він.

Кремінь розповів, як ставиться до конфліктів, які супроводжували набуття чинності закону.

"Це не більше ніж емоції. Можливо, це витівки "п'ятої колони ", можливо, комусь ще б хотілося, щоб в Україні діяло інше законодавство. Закону півтора року, було багато емоцій і під час його реєстрації, і під час обговорення, і коли він набув чинності. Це такі речі, які ми сприймаємо як неминучі.

Те, що сфера обслуговування також буде в контексті мовного законодавства, - це нормально, це найбільша сфера, де траплялося найбільше порушень. Тепер кожен громадянин має право отримувати інформацію українською мовою. І мене ображає, коли громадяни України саботують виконання мовного закону, коли деякі з "політичних туристів" знаходять тисячу й один спосіб обійти закон. Це неприйнятно, нецивілізовано і по-хамськи", - сказав він.

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Нагадаємо, з 16 січня 2021 року набули чинності норми Закону про державну мову щодо її використання у сфері послуг. Відтепер обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари та послуги потрібно українською мовою.