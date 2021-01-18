МЗС України про затримання Навального: "Продовження ганебної практики наступу на права людини"

МЗС України розцінює ситуацію навколо затримання російського опозиціонера Олексія Навального як продовження Кремлем ганебної практики наступу на права людини і придушення свободи слова.

Об этом говорится в заявлении українського МЗС, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство закордонних справ України глибоко занепокоєне затриманням російського опозиційного діяча Олексія Навального. Розцінюємо ситуацію навколо Навального як продовження Кремлем ганебної практики наступу на права людини і придушення свободи слова", - заявили в МЗС.

Відомство зазначило, що затримання і політично мотивоване переслідування політичних і громадських діячів, представників національних меншин, журналістів, що системно практикується Кремлем, суперечить міжнародним зобов'язанням РФ і відповідними угодами у сфері прав людини, учасником яких є Російська Федерація.

"Вимагаємо від російської влади негайно звільнити всіх політичних в'язнів, у тому числі громадян України, які незаконно утримуються російською владою. Закликаємо також міжнародне співтовариство вжити більш рішучих дій для засудження репресивних практик влади РФ", - додали в МЗС.

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Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту "Внуково". За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.

Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.

Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політик наголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долю.

Після затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Хімки.