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МЗС України про затримання Навального: "Продовження ганебної практики наступу на права людини"

МЗС України про затримання Навального:

МЗС України розцінює ситуацію навколо затримання російського опозиціонера Олексія Навального як продовження Кремлем ганебної практики наступу на права людини і придушення свободи слова.

Об этом говорится в заявлении українського МЗС, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство закордонних справ України глибоко занепокоєне затриманням російського опозиційного діяча Олексія Навального. Розцінюємо ситуацію навколо Навального як продовження Кремлем ганебної практики наступу на права людини і придушення свободи слова", - заявили в МЗС.

Відомство зазначило, що затримання і політично мотивоване переслідування політичних і громадських діячів, представників національних меншин, журналістів, що системно практикується Кремлем, суперечить міжнародним зобов'язанням РФ і відповідними угодами у сфері прав людини, учасником яких є Російська Федерація.

"Вимагаємо від російської влади негайно звільнити всіх політичних в'язнів, у тому числі громадян України, які незаконно утримуються російською владою. Закликаємо також міжнародне співтовариство вжити більш рішучих дій для засудження репресивних практик влади РФ", - додали в МЗС.

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Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту "Внуково". За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.

Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.

Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політик наголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долю.

Після затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Хімки.

МЗС (4208) росія (66520) Навальний Олексій (613)


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Топ коментарі
+9
МИД Украины о задержании Навального: "Продолжение позорной практики наступления на права человека" - Цензор.НЕТ 6827
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18.01.2021 14:29 Відповісти
+8
Навальный привез в Москву новый пакет санкций.
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18.01.2021 14:25 Відповісти
+5
пусть дадут двадцатку - санкции будут лучше.
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18.01.2021 14:32 Відповісти
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Та якось як Едгару, якому все По.
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18.01.2021 14:24 Відповісти
Навальный привез в Москву новый пакет санкций.
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18.01.2021 14:25 Відповісти
"Небутерброд" конечно ещё тот фрукт, но практика в отношении него интересная, вот так бы с Медведчуком бы у нас ...
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18.01.2021 14:25 Відповісти
а повышать тарифы в 20 градусные морозы , это не нарушение прав человека ?
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18.01.2021 14:25 Відповісти
Ты не переживай, скоро новое "новое лицо" выберешь.
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18.01.2021 14:31 Відповісти
Нужно было вот так-"Вы нас, кловунов, конечно извините, но нам надо шо-то тявкнуть вместе с ЕС, а то нас патриоты не поймут, трижды простите, мы вам компенсируем выступлением квартала95 на параде пабеды 9мая..--Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено задержанием российского оппозиционного деятеля Алексея Навального.
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18.01.2021 14:26 Відповісти
МИД Украины о задержании Навального: "Продолжение позорной практики наступления на права человека" - Цензор.НЕТ 6827
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18.01.2021 14:29 Відповісти
Ну и зачем защищать это рашаговно?
Хай ему десятку впаяют.
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18.01.2021 14:30 Відповісти
пусть дадут двадцатку - санкции будут лучше.
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18.01.2021 14:32 Відповісти
Если грохнут,ваще супер!
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18.01.2021 14:38 Відповісти
Тогда забудут быстро.
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18.01.2021 14:50 Відповісти
Если грохнут , то сосисочники с жабоедами номинируют х.йла на Нобелевскую премию мира (( Чтобы на вручении премии заглянуть в глаза людоеду и увидеть в них большую надежду на скорое освобождение всех политзаключенных в рф
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18.01.2021 14:52 Відповісти
Расследования он крутые делает, они большой резонанс в обществе вызывают. Навальный крайне ценный персонаж для дискредетации бункерного и его окружения
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18.01.2021 14:47 Відповісти
Навального затримали в аеропорту Шереметьєво. Ну й чорт з ним, бо "за духом" він, як і Путін - шовініст, імперець і антиукраїнець. А його боротьба з путіним - внутрішньо-видова...

Але...

Суд відпустить - Путін "помилує". Затримання, то - гра... Інакше Путін уже не путін, бо вже не хитрий..., і не лише не стратег , а вже й не тактик - якщо через таку дрібницю підставить голову під чергові санкції..
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18.01.2021 14:40 Відповісти
Не будет никаких санкций . Европа утрется и забудет .За Боинг уже забывать стали , агрессоров в Совет Европы вернули они теперь там рассказывают про ,,гражданскую вайну" и фошиздов впечатлительным дядям и тетям из Европы. За Немцова не было и за этого ,,узника" тем более не будет . Поэтому х.йло и ведет себя как хочет .Вот просто ради прикола кто считает что из за Лешки немцы остановят х.йловский поток -2 в Германию ?
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18.01.2021 14:44 Відповісти
МЗС України про затримання Навального: "Продовження ганебної практики наступу на права людини" - Цензор.НЕТ 4371
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18.01.2021 14:45 Відповісти
Навальный - реальный шанс для Украины свалить путина. А из Крыма и Донбасса русские тогда сами уйдут. Не, не демократия. Тупо дорого.
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18.01.2021 15:05 Відповісти
Андрон не тупи, Україні має бути фіолетово. Наші шанси з цією гидотою ніяк не в'яжуться. Що *****, що насСРальний, що ще яке-сь лайно. Тільки руїни кремля наш шанс.
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18.01.2021 16:26 Відповісти
фєдєрастова опА...-зіція!!! https://www.youtube.com/watch?v=5hfpLrU79bg&fbclid=IwAR3hI71qyYgF3P5Gsilx9pP29FGt2T-ljOnRaJWXfFBNjH9m5iVsycNZS7M "Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим"
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18.01.2021 15:09 Відповісти
Переслідування Навального можуть зупинити лише жорсткі санкції проти кремля і гебістської шобли !!
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18.01.2021 15:12 Відповісти
Огромное спасибо Кулеба
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18.01.2021 15:30 Відповісти
феерическая смелость и самостоятельность в принятии решений -О ДААА! кулеба херой Ермаковской ОПУ
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18.01.2021 15:41 Відповісти
А считаю навального настоящим героем. Человек, который ставит на карту свою свободу и жизнь ради своих убеждений является героем по определению. И пресловутый "бутерброд" здесь не при чем.
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18.01.2021 15:34 Відповісти
Дуже сміливий вчинок! Напевне дуже сплановано-продуманий. На носі вибори в держдуму, на носі дорозсідування Трамп-Путін , на носі ще багато чого - на це й зроблена ставка. А якщо й трішечки посидить - то події у рашистів все рівно підуть своїм шляхом , а він, як говорить Поярков,вийде Манделою .
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18.01.2021 15:45 Відповісти
Эти твари обеспокоены правами человека Крымнебутербродовича... Пусть посмотрят сколько добровольцев до сих пор пресует система налаженная барыгой и его окурком матиосом!
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18.01.2021 15:47 Відповісти
Россия и права человека это антонимы.
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18.01.2021 15:52 Відповісти
придурки, вам яка справа до цього небутерброда насрального? чи надієтеся що ця срань з часом керуватиме *********** і поверне вам Крим?
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18.01.2021 16:22 Відповісти
І чому я не здивований ?! Так вони будуть "стурбовані" і за жириновським, коли його за яйця візьмуть (байдуже хто ).
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18.01.2021 17:57 Відповісти
Навального знову закрили? (позіхаю). Та й дідько з ним.
Було б добре, якби москалі почали жерти одне одного разом з лаптями і какошніками.
Ну, або якби, врешті, завівся у них якийсь Нєпрєдставімий Пхи, чиї личинки взялись би за цю добру справу.
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18.01.2021 19:54 Відповісти
хай МИД Украины это МВД Украины расскажет. а нас Рифмастер второй год сидит ни за что.
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19.01.2021 09:28 Відповісти
 
 