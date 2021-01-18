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Шмигаль про стратегію реформування енергетики: Зосередити всіх операторів і регуляторів під координацією Міненерго

Шмигаль про стратегію реформування енергетики: Зосередити всіх операторів і регуляторів під координацією Міненерго

Передача НАЕК "Енергоатом" Кабінету Міністрів дозволить Міністерству енергетики повернути НЕК "Укренерго" та об'єднати під його координацією операторів і регуляторів на енергоринку, вважає прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

"Можна передати генерацію під Кабмін, і тоді можна зосередити всіх операторів і регуляторів під координацією Міненерго. У такому разі воно зможе формувати політику, стати координатором і оператором енергетичного ринку, галузі, а вже генерація корпоратизована й управляється як державний бізнес", - сказав Шмигаль в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що відповідно до Третього енергопакету ЄС, щоб уникнути конфлікту інтересів, керуючий операторами і регулятором не може управляти генерацією.

За його словами, метою уряду є передача "Енергоатому" під його управління і подальша корпоратизація за аналогією з НАК "Нафтогаз".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Енергосистема України зниження температури пройде стабільно, - Шмигаль

При цьому він наголосив, що перетворення "Енергоатому" на державне акціонерне товариство не означає його приватизацію.

"Про це взагалі не йдеться", - сказав Шмигаль.

Водночас він акцентував увагу, що у разі передачі НАЕК Кабміну "формування політики та операційна координація в будь-якому випадку буде залишатися на Міненерго".

Також читайте: Дискусії на рівні Кабміну щодо прямого імпорту російського газу або електроенергії не ведуться, - Шмигаль

Як повідомлялося, оператор системи передачі НЕК Укренерго "перебуває під управлінням Міністерства фінансів.

Автор: 

Енергоатом (1649) Укренерго (2739) Шмигаль Денис (4687) Міненерго (1427)


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Топ коментарі
+5
Мудрый нарід, что с тобой?
Ты ведь добился безвиза, независимой церкви, восстановил армию, уменьшил гос.долг.
Почему же ты простой нарід сейчас задерживаешь субсидии, "детские", доставку газа предумал и даже отменил бесплатное протезирование зубов?
Кто тебя подменил простой нарід?😂
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18.01.2021 15:08 Відповісти
+4
Шмыгаль о стратегии реформирования энергетики: Сосредоточить всех операторов и регуляторов под координацией Минэнерго - Цензор.НЕТ 3206
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18.01.2021 15:01 Відповісти
+2
Они действительно решили, что народ стадо баранов и ничего не понимает. Что тебе сейчас, как государству мешает управлять генерацией энергоатома как государственного предприятия? Что еще Беня придумал, чтобы вообще убить отрасль?
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18.01.2021 15:30 Відповісти
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Шмыгаль о стратегии реформирования энергетики: Сосредоточить всех операторов и регуляторов под координацией Минэнерго - Цензор.НЕТ 3206
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18.01.2021 15:01 Відповісти
Мудрый нарід, что с тобой?
Ты ведь добился безвиза, независимой церкви, восстановил армию, уменьшил гос.долг.
Почему же ты простой нарід сейчас задерживаешь субсидии, "детские", доставку газа предумал и даже отменил бесплатное протезирование зубов?
Кто тебя подменил простой нарід?😂
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18.01.2021 15:08 Відповісти
Якщо українці рішуче не позбавляться нинішньої влади, то житимуть дуже погано але недовго...
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18.01.2021 15:09 Відповісти
Які новації ЗЕ-банди... "примудрилися" запровадити для покращення свого фінансового стану, за рахунок пересічних?

-Лікувати народ в Україні нерентабельно, а платити мізерні зарплати та пенсії пересічним - вигідно.

-Ліквідовувати корупцію, контрабанду, тіньову економіку - не вигідно, але платити захмарну зарплату ментам, прокурорам, суддям, міністрам, депутатам - вигідно.

-Заборонити баригам транзакції через офшори, трансфертні ціни не вигідно, а підвищувати комунальні тарифи, які не йдуть державі а баригам - вигідно!

-Поповнювати державні резерви не вигідно, а розкрадати - вигідно!

-Виробляти ракети для захисту країни не вигідно, а продавати новітню зброю папуасам та неграм- ой як вигідно.

- Розширювати робочі місця не вигідно, а виганяти пересічних в трудову міграцію - набагато вигідніше!

-Влада запровадила кілька десятків нових податків та штрафів для пересічних- бо вигідно, але жодного проти олігархів - не вигідно!

А пересічним-каналізувати таку владу -чомусь не вигідно (мабуть відчувають себе олігархами), але голосувати за тупих і зрадників та підтримувати їх рейтинг на соціологічних опитуваннях- вигідно?

І якщо це пересічним "смачно" - тоді жуйте! Приємного апетиту! Смачного!
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18.01.2021 15:10 Відповісти
Раньше это называлось просто "под одной крышей"
вопрос, а крыша сейчас кто?
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18.01.2021 15:19 Відповісти
Стратегія-зробити ціну однаковою,щоб Фірташу було зашибісь.
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18.01.2021 15:22 Відповісти
Они действительно решили, что народ стадо баранов и ничего не понимает. Что тебе сейчас, как государству мешает управлять генерацией энергоатома как государственного предприятия? Что еще Беня придумал, чтобы вообще убить отрасль?
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18.01.2021 15:30 Відповісти
Внимание граждане ЗЕбилы. Так как вам не намазывались на хлеб армия, вера, укр.язык, пожалуйста намазывайте тарифы! Смачного!
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18.01.2021 15:34 Відповісти
По его словам, целью правительства является передача "Энергоатома" под его управление и дальнейшая корпоратизация по аналогии с НАК "Нафтогаз". по аналоги рашистской прокладки "нафтогаз".которая взвинтила тарфы и на газ и на електричество для народа Украины по указанию рашиста ,дабы заставить Украину проглотить енергетический рашистский крючок в очередном рашистском ********* о дешевых енергоносителях (временно) после чего начнутся газовые войны как и раньше в прошлом...
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18.01.2021 15:37 Відповісти
пропал дом
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18.01.2021 17:01 Відповісти
НЕК "Укренерго" передав Мінфіну Порошенко, як думаєте, чому високотехнологічне стратегічне підприємство передали в управління бухгалтерам?
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18.01.2021 17:46 Відповісти
Пустіть Шмігаля до корита, нихай не патяка.
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18.01.2021 17:52 Відповісти
Это же противоположные вещи - объединение под одним регулятором и рынок )))
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18.01.2021 19:04 Відповісти
 
 