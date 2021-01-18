Шмигаль про стратегію реформування енергетики: Зосередити всіх операторів і регуляторів під координацією Міненерго
Передача НАЕК "Енергоатом" Кабінету Міністрів дозволить Міністерству енергетики повернути НЕК "Укренерго" та об'єднати під його координацією операторів і регуляторів на енергоринку, вважає прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
"Можна передати генерацію під Кабмін, і тоді можна зосередити всіх операторів і регуляторів під координацією Міненерго. У такому разі воно зможе формувати політику, стати координатором і оператором енергетичного ринку, галузі, а вже генерація корпоратизована й управляється як державний бізнес", - сказав Шмигаль в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що відповідно до Третього енергопакету ЄС, щоб уникнути конфлікту інтересів, керуючий операторами і регулятором не може управляти генерацією.
За його словами, метою уряду є передача "Енергоатому" під його управління і подальша корпоратизація за аналогією з НАК "Нафтогаз".
При цьому він наголосив, що перетворення "Енергоатому" на державне акціонерне товариство не означає його приватизацію.
"Про це взагалі не йдеться", - сказав Шмигаль.
Водночас він акцентував увагу, що у разі передачі НАЕК Кабміну "формування політики та операційна координація в будь-якому випадку буде залишатися на Міненерго".
Як повідомлялося, оператор системи передачі НЕК Укренерго "перебуває під управлінням Міністерства фінансів.
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Ты ведь добился безвиза, независимой церкви, восстановил армию, уменьшил гос.долг.
Почему же ты простой нарід сейчас задерживаешь субсидии, "детские", доставку газа предумал и даже отменил бесплатное протезирование зубов?
Кто тебя подменил простой нарід?😂
-Лікувати народ в Україні нерентабельно, а платити мізерні зарплати та пенсії пересічним - вигідно.
-Ліквідовувати корупцію, контрабанду, тіньову економіку - не вигідно, але платити захмарну зарплату ментам, прокурорам, суддям, міністрам, депутатам - вигідно.
-Заборонити баригам транзакції через офшори, трансфертні ціни не вигідно, а підвищувати комунальні тарифи, які не йдуть державі а баригам - вигідно!
-Поповнювати державні резерви не вигідно, а розкрадати - вигідно!
-Виробляти ракети для захисту країни не вигідно, а продавати новітню зброю папуасам та неграм- ой як вигідно.
- Розширювати робочі місця не вигідно, а виганяти пересічних в трудову міграцію - набагато вигідніше!
-Влада запровадила кілька десятків нових податків та штрафів для пересічних- бо вигідно, але жодного проти олігархів - не вигідно!
А пересічним-каналізувати таку владу -чомусь не вигідно (мабуть відчувають себе олігархами), але голосувати за тупих і зрадників та підтримувати їх рейтинг на соціологічних опитуваннях- вигідно?
І якщо це пересічним "смачно" - тоді жуйте! Приємного апетиту! Смачного!
вопрос, а крыша сейчас кто?