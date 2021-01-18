Шмигаль про стратегію реформування енергетики: Зосередити всіх операторів і регуляторів під координацією Міненерго

Передача НАЕК "Енергоатом" Кабінету Міністрів дозволить Міністерству енергетики повернути НЕК "Укренерго" та об'єднати під його координацією операторів і регуляторів на енергоринку, вважає прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

"Можна передати генерацію під Кабмін, і тоді можна зосередити всіх операторів і регуляторів під координацією Міненерго. У такому разі воно зможе формувати політику, стати координатором і оператором енергетичного ринку, галузі, а вже генерація корпоратизована й управляється як державний бізнес", - сказав Шмигаль в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що відповідно до Третього енергопакету ЄС, щоб уникнути конфлікту інтересів, керуючий операторами і регулятором не може управляти генерацією.

За його словами, метою уряду є передача "Енергоатому" під його управління і подальша корпоратизація за аналогією з НАК "Нафтогаз".

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При цьому він наголосив, що перетворення "Енергоатому" на державне акціонерне товариство не означає його приватизацію.

"Про це взагалі не йдеться", - сказав Шмигаль.

Водночас він акцентував увагу, що у разі передачі НАЕК Кабміну "формування політики та операційна координація в будь-якому випадку буде залишатися на Міненерго".

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Як повідомлялося, оператор системи передачі НЕК Укренерго "перебуває під управлінням Міністерства фінансів.