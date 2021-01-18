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МЗС Литви пропонує внести Кіркорова в "чорний список" через його поїздки в окуповаий Крим

МЗС Литви пропонує внести Кіркорова в

Міністерство закордонних справ Литви пропонує не впускати в Литву російського виконавця Філіпа Кіркорова і внести його до "чорного списку" нев'їзних.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Литви.

"Сьогодні, 18 січня, МЗС Литви направило пропозицію міністерству внутрішніх справ і департаменту у справах міграції, в якому міститься прохання внести громадянина РФ і Болгарії Філіпа Кіркорова в національний список іноземців, яким заборонено в'їзд до Литви.

У поданні глави МЗС Габріелюса Ландсбергіса йдеться про те, що відомий виконавець своїми багаторазовими відвідуваннями Криму "свідомо заперечував територіальну цілісність і суверенітет України і таким чином незаконно виправдовував агресивні дії Російської Федерації".

"Ми системно будемо оцінювати всіх діячів, яких Росія прагне використовувати для пропаганди своєї зовнішньої політики і здійснення впливу на жителів Литви. Також не слід забувати і строго оцінити і білоруських громадян, які сприяли розправі з мирними протестувальниками", - зазначив міністр у рекомендації.

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Кіркоров Філіп (34) Крим (14204) Литва (2472)


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Топ коментарі
+17
Вы что? Как можно? Это же корешь гидранта
МИД Литвы предлагает внести Киркорова в "черный список" из-за его поездок в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 8587
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18.01.2021 15:02 Відповісти
+14
Мне все больше и больше нравится этот глава МИД Литвы
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18.01.2021 15:03 Відповісти
+13
А почитателям творчества этого мудилы выдавать справку с дурки без очереди
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18.01.2021 15:00 Відповісти
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А почитателям творчества этого мудилы выдавать справку с дурки без очереди
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18.01.2021 15:00 Відповісти
Это говно ещё кто нибудь слушает?
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18.01.2021 15:08 Відповісти
Совкодрочери аж окропом вгору пісяють
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18.01.2021 15:28 Відповісти
Справку будет выдавать шмаркля.
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18.01.2021 15:23 Відповісти
Вы что? Как можно? Это же корешь гидранта
МИД Литвы предлагает внести Киркорова в "черный список" из-за его поездок в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 8587
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18.01.2021 15:02 Відповісти
Мне все больше и больше нравится этот глава МИД Литвы
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18.01.2021 15:03 Відповісти
Да он просто идеальный глава МИД Литвы. И был бы идеальным главой МИД Украины.
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18.01.2021 15:16 Відповісти
Кроме судов по ворованным песням(напр.изв.франц.г"Сашо") и ТВ.каналам России его никуда не зовут.Одной из самых популярных групп России "Рауф и Фаик" РУ Тв.даже деревянной "тарелки" не дало,хотя они во всех Европейских парадах наверху были.Только один их клип "Детство" набрал 217млн.просм.уже в начале прошлого года.Зато шпаклюют старух Аллегорву,Пугачеву,Лолиту и др.а иногда одевают в прозрачные платья,чтоб виднелись старушачии штаны.Там все схваченно,как на передачах 60 мин и Время раскажет.
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18.01.2021 15:12 Відповісти
почему его сохатым кличут?
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18.01.2021 15:15 Відповісти
ИндоПэриджану=ГрекоАнару(Рим)=Од(Аз)эрбэйджану тоже многих надо включить в список -например президенда Абхазии(забыл фам,но она всеравно фальшивая-он арабохай),который в аэропорту благославлял добровольцев арабохев,которые летели в Карабах,чтоб воевать против Кавказа. В то время как 600000 абхазов в Турции ждут возвращения на Родину, а на их земле живут пришлые,которые по приказу России идут воевать против Кавказа.Надо отделение"ЖАЖДУЩИХ РОДИНЫ АБХАЗЦЕВ" открыть в Баку.
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18.01.2021 15:23 Відповісти
Абхазы в Турции - диаспора абхазов и абазин (абаза), около 300-500 тысяч граждан https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F Турции согласно абхазским демографам. Диаспора в Турции является самой крупной и старейшей абхазской диаспорой в мире, количество абхазов в Турции в несколько раз превышает количество абхазов на родине.
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18.01.2021 17:59 Відповісти
Ну правильно,ведь нерусский Кремль напереселял туда из Арабистана хайских арабов(эрМэн???-ворованное слово и обозначает турецое название Персии) И ДОВЕЛ ИХ ЧИСЛО ДО 53%.ИДЕТ ВЫДАВЛИВАНИЕ КАВКАЗЦЕВ.
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19.01.2021 15:20 Відповісти
вместе с голой поляковой
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18.01.2021 15:23 Відповісти
МЗС Литви пропонує внести Кіркорова в "чорний список" через його поїздки в окуповаий Крим - Цензор.НЕТ 7574
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18.01.2021 15:24 Відповісти
МЗС Литви пропонує внести Кіркорова в "чорний список" через його поїздки в окуповаий Крим - Цензор.НЕТ 1851
«Мені було заборонено в'їзд в Україну через моє минуле шоу на спірному острові Крим. З втручанням президента я зміг потрапити в Україну. Дуже хороша прогулянка в Києві з президентом в натовпі»
МЗС Литви пропонує внести Кіркорова в "чорний список" через його поїздки в окуповаий Крим - Цензор.НЕТ 2473
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18.01.2021 15:25 Відповісти
сколько той Литвы ? там на концерт народу то и не собрать...
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18.01.2021 15:25 Відповісти
На Океан Ельзи у Вільнюсі зібралось більше, ніж на кіркорова у Москві, за вашою логікою Литва більше московії.
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18.01.2021 15:30 Відповісти
ну сравнил рок с попсой, старики не смогут его билеты оплатить (ну или не станут тратится).
а у молодежи денжата всегда водятся, сам в молодость в достатке прожил, на лево и на право кидался.
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18.01.2021 15:33 Відповісти
Колись тут ландав один сепар з Феодосії, Фео ( десь пропав, певне спіймав рузьке мір і загнувся) що на Океан Ельзи в Криму були би повні стадіони і він сам би сходив...
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18.01.2021 15:36 Відповісти
Gazmanov ecio takoj bil tak etogo 3 raza vybrosili iz Litvi no vsio ravno probujet tut popast
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18.01.2021 15:47 Відповісти
Лапоть, где Океан для рашкостанцев на русском поет?
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18.01.2021 19:08 Відповісти
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Vot na takyje koncerti idut i strariki zdes.Tut ruskix netu kak vidim.Tut dal samoj bolsoj areni danyje 2017 goda kak ejio otkryli.
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18.01.2021 16:10 Відповісти
Nekomu on Litve neinteresen kak i drugyje iz ruskix.Skolko tut ruskix zyvut 3% da i te bolsinstvo v oni po litovski svobodno govorit sebia litovcami cytajet
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18.01.2021 15:38 Відповісти
Tut n problema, to sto organizatarom dali dengi za ucerb zaplatyli sto koncert nesostajalsia.Izza covid19 vet organizatori imeli poteri.Vot v tom cysle polucil i za koncert Kirkorova kak i Sifutinskogo kazetsia takogo
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18.01.2021 15:43 Відповісти
МИД ЛИТВЫ ??? А ГДЕ МИД УКРАИНЕ ? этот армяшке в чернем списке у УКРАИНЕ или нет ?
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18.01.2021 15:26 Відповісти
Кіркорову ще з 16 року заборонено в'їзд в Україну.
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18.01.2021 15:32 Відповісти
Ты специально с ошибками пишешь?
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18.01.2021 15:35 Відповісти
А мы тут не причем, а мы тут не причем, а мы тут не причем....
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18.01.2021 15:27 Відповісти
респект литовцям! це вам не зе і ко
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18.01.2021 15:34 Відповісти
да только за такую морду не пускать его в приличную страна
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18.01.2021 15:39 Відповісти
Цього клоуна ще хтось слухає ?
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18.01.2021 16:00 Відповісти
старий вже кіркоров,.
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18.01.2021 16:09 Відповісти
и попа дряблая, не полюбит его больше Газманов
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18.01.2021 19:09 Відповісти
 
 