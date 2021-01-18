МЗС Литви пропонує внести Кіркорова в "чорний список" через його поїздки в окуповаий Крим

Міністерство закордонних справ Литви пропонує не впускати в Литву російського виконавця Філіпа Кіркорова і внести його до "чорного списку" нев'їзних.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Литви.

"Сьогодні, 18 січня, МЗС Литви направило пропозицію міністерству внутрішніх справ і департаменту у справах міграції, в якому міститься прохання внести громадянина РФ і Болгарії Філіпа Кіркорова в національний список іноземців, яким заборонено в'їзд до Литви.

У поданні глави МЗС Габріелюса Ландсбергіса йдеться про те, що відомий виконавець своїми багаторазовими відвідуваннями Криму "свідомо заперечував територіальну цілісність і суверенітет України і таким чином незаконно виправдовував агресивні дії Російської Федерації".

"Ми системно будемо оцінювати всіх діячів, яких Росія прагне використовувати для пропаганди своєї зовнішньої політики і здійснення впливу на жителів Литви. Також не слід забувати і строго оцінити і білоруських громадян, які сприяли розправі з мирними протестувальниками", - зазначив міністр у рекомендації.

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