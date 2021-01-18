МЗС Литви пропонує внести Кіркорова в "чорний список" через його поїздки в окуповаий Крим
Міністерство закордонних справ Литви пропонує не впускати в Литву російського виконавця Філіпа Кіркорова і внести його до "чорного списку" нев'їзних.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС Литви.
"Сьогодні, 18 січня, МЗС Литви направило пропозицію міністерству внутрішніх справ і департаменту у справах міграції, в якому міститься прохання внести громадянина РФ і Болгарії Філіпа Кіркорова в національний список іноземців, яким заборонено в'їзд до Литви.
У поданні глави МЗС Габріелюса Ландсбергіса йдеться про те, що відомий виконавець своїми багаторазовими відвідуваннями Криму "свідомо заперечував територіальну цілісність і суверенітет України і таким чином незаконно виправдовував агресивні дії Російської Федерації".
"Ми системно будемо оцінювати всіх діячів, яких Росія прагне використовувати для пропаганди своєї зовнішньої політики і здійснення впливу на жителів Литви. Також не слід забувати і строго оцінити і білоруських громадян, які сприяли розправі з мирними протестувальниками", - зазначив міністр у рекомендації.
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«Мені було заборонено в'їзд в Україну через моє минуле шоу на спірному острові Крим. З втручанням президента я зміг потрапити в Україну. Дуже хороша прогулянка в Києві з президентом в натовпі»
а у молодежи денжата всегда водятся, сам в молодость в достатке прожил, на лево и на право кидался.
Vot na takyje koncerti idut i strariki zdes.Tut ruskix netu kak vidim.Tut dal samoj bolsoj areni danyje 2017 goda kak ejio otkryli.