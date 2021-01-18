Українські співачки Білик та Іващенко їздили на новорічний прийом до Лукашенка

На новорічному прийомі Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, в Мінську 16 січня виступили українські співачки Еліна Іващенко та Ірина Білик.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Фонд культурної солідарності Білорусі.

"На новорічному прийомі Лукашенка виступили і українські співаки: Еліна Іващенко і народна артистка України Ірина Білик", - повідомив фонд.

50-річна Ірина Білик є заслуженою і народною артисткою України. 19-річна Еліна Іващенко перемагала у вокальних шоу "Голос. Діти" (2016) і "X-Фактор" (2019), отримувала першість на фестивалях "Чорноморські ігри-2018" і "Слов'янський базар-2020".

Як пише видання Reformation, також на прийомі Лукашенка з нагоди "старого Нового року" в суботу засвітилися і зірки російської естради, серед них Стас Михайлов, Валерій Сюткін і Зара. Був на вечорі в Палаці незалежності й екссоліст білоруського ансамблю "Пісняри" Валерій Скорожонок.

Суботній вечір пройшов у стилі "Вечорів на хуторі біля Диканьки".

Під час новорічного прийому "президент" Білорусі вручив ордени, медалі та подяки державним діячам, артистам і співробітникам ЗМІ.

Зазначають, що кореспондент "Столичного телебачення" Григорій Азаренок удостоєний медалі "За відвагу", а оглядач видавничого дому "Білорусь сьогодні" Андрій Муковозчік і головний радник пресслужби президента Валерій Шульга отримали по медалі "За трудові заслуги".

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