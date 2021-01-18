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Українські співачки Білик та Іващенко їздили на новорічний прийом до Лукашенка

Українські співачки Білик та Іващенко їздили на новорічний прийом до Лукашенка

На новорічному прийомі Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, в Мінську 16 січня виступили українські співачки Еліна Іващенко та Ірина Білик.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Фонд культурної солідарності Білорусі.

"На новорічному прийомі Лукашенка виступили і українські співаки: Еліна Іващенко і народна артистка України Ірина Білик", - повідомив фонд.

50-річна Ірина Білик є заслуженою і народною артисткою України. 19-річна Еліна Іващенко перемагала у вокальних шоу "Голос. Діти" (2016) і "X-Фактор" (2019), отримувала першість на фестивалях "Чорноморські ігри-2018" і "Слов'янський базар-2020".

Як пише видання Reformation, також на прийомі Лукашенка з нагоди "старого Нового року" в суботу засвітилися і зірки російської естради, серед них Стас Михайлов, Валерій Сюткін і Зара. Був на вечорі в Палаці незалежності й екссоліст білоруського ансамблю "Пісняри" Валерій Скорожонок.

Суботній вечір пройшов у стилі "Вечорів на хуторі біля Диканьки".

Під час новорічного прийому "президент" Білорусі вручив ордени, медалі та подяки державним діячам, артистам і співробітникам ЗМІ.

Зазначають, що кореспондент "Столичного телебачення" Григорій Азаренок удостоєний медалі "За відвагу", а оглядач видавничого дому "Білорусь сьогодні" Андрій Муковозчік і головний радник пресслужби президента Валерій Шульга отримали по медалі "За трудові заслуги".

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Білорусь (7988) Білик Ірина (8) Лукашенко Олександр (2670) музика (499) співачка (36)


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Топ коментарі
+38
Старый извращенец заказал двух шлюх. Обычное дело.
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18.01.2021 15:05 Відповісти
+22
Да они и пуйлу споют.
А любимая певичка Бени и преЗедента Таня Либерман ( Тина Кароль ) развернула активную деятельность в запрещенных в Украине Одноглазниках и ВКонактике.
Своим все можно, правда, НЕмистер, преЗедент?
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18.01.2021 15:06 Відповісти
+20
Неточна інформація у статті. Правильно так: "украинские певицы ротом по вызову"
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18.01.2021 15:03 Відповісти
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