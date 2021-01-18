У Європі підприємствам повертають екоподаток на модернізацію, а у нас ніхто не знає, куди цей податок зникає, - нардеп Шахов

Підприємства мають використовувати кошти екоподатку на власну модернізацію, як це роблять у Європі.

Про це заявив народний депутат, член депутатської групи "Довіра" Сергій Шахов в ефірі телеканалу "Україна 24".

На думку депутата, Україні варто перейняти приклад європейських країн, де кошти від екологічного податку залишають підприємствам для проведення екомодернізації, що дозволяє їм розвиватися і покращувати екологічну ситуацію в країнах.

"Західні наші партнери-європейці показують нам приклад, як треба працювати. Допомагають малому, середньому, великому бізнесу, допомагають підприємствам, дають і державні гарантії, допомагають модернізувати підприємства. Є прецеденти, коли залишають екогроші, які мали піти в бюджет, на підприємствах", - розповів Шахов. Однак в Україні на сьогодні, за його словами, кошти від екоподатку розчиняються в державному бюджеті, замість того, щоб направляти на природоохоронні заходи.

"Ніхто не відповідає за екологічні гроші взагалі, куди вони поділися. Я не раз заявляв про те, що потрібно всі кошти, які платять сьогодні підприємці в державний бюджет, повертати на екомодернізацію в Україні. Тому що в нашій державі сьогодні практично найгірша ситуація в Європі", - наголосив Шахов.

Нагадаємо, раніше Американська торгова палата (АСС) закликала Верховну Раду надати суб'єктам господарювання право використовувати до 70% екологічного податку на компенсацію витрат на природоохоронні заходи та екологічні інвестиції. Водночас президентка Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок заявила, що коштам від збору екологічного податку необхідно повернути цільовий характер і направляти їх виключно на екологічні проєкти.