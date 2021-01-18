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У Європі підприємствам повертають екоподаток на модернізацію, а у нас ніхто не знає, куди цей податок зникає, - нардеп Шахов

У Європі підприємствам повертають екоподаток на модернізацію, а у нас ніхто не знає, куди цей податок зникає, - нардеп Шахов

Підприємства мають використовувати кошти екоподатку на власну модернізацію, як це роблять у Європі.

Про це заявив народний депутат, член депутатської групи "Довіра" Сергій Шахов в ефірі телеканалу "Україна 24".

На думку депутата, Україні варто перейняти приклад європейських країн, де кошти від екологічного податку залишають підприємствам для проведення екомодернізації, що дозволяє їм розвиватися і покращувати екологічну ситуацію в країнах.

"Західні наші партнери-європейці показують нам приклад, як треба працювати. Допомагають малому, середньому, великому бізнесу, допомагають підприємствам, дають і державні гарантії, допомагають модернізувати підприємства. Є прецеденти, коли залишають екогроші, які мали піти в бюджет, на підприємствах", - розповів Шахов. Однак в Україні на сьогодні, за його словами, кошти від екоподатку розчиняються в державному бюджеті, замість того, щоб направляти на природоохоронні заходи.

"Ніхто не відповідає за екологічні гроші взагалі, куди вони поділися. Я не раз заявляв про те, що потрібно всі кошти, які платять сьогодні підприємці в державний бюджет, повертати на екомодернізацію в Україні. Тому що в нашій державі сьогодні практично найгірша ситуація в Європі", - наголосив Шахов.

Нагадаємо, раніше Американська торгова палата (АСС) закликала Верховну Раду надати суб'єктам господарювання право використовувати до 70% екологічного податку на компенсацію витрат на природоохоронні заходи та екологічні інвестиції. Водночас президентка Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок заявила, що коштам від збору екологічного податку необхідно повернути цільовий характер і направляти їх виключно на екологічні проєкти.

Автор: 

податки (3926) екологія (1363) Шахов Сергій (116)


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Топ коментарі
+5
Шахов, иди на****. Ахметову и Фирташу миллиарды долларов выделяли из бюджета в 2000-е годы на модернизацию и екологию ихних заводов и ТЕС. А сейчас оказалось что в заводы не вкладывалось ни копейки. Так что иди нах. с тем на что ты опять намекаешь
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18.01.2021 15:16 Відповісти
+2
У нас не знають звідки взявся шахов і коли це сепарське падло подохне.
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18.01.2021 15:11 Відповісти
+2
Насколько я помню, вся суть *прихватизации* заключалась в том чтобы те кто прихватизировал забесплатно предприятия должны были вложить свои деньги в их модернизацию. А не заводы порезали или выжали с них все что можно, а теперь с нас хотят на модернизацию еще стрести денех
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18.01.2021 15:18 Відповісти
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Ага не знают они Сразу вопрос к знатокам как можно модернизировать мартеновские печи?
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18.01.2021 15:06 Відповісти
подрыв?
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18.01.2021 15:26 Відповісти
В Украине почти четверть выплавляется по устаревшей технологии - в мартеновских печах. О какой эффективности может идти речь? Хотя Ринат Бандитычу все равно. Главное бабло и новый замок царя Леопольда)))
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18.01.2021 15:30 Відповісти
четверть стали*
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18.01.2021 15:31 Відповісти
а где брать энергию для электроплавки, если ее не хватает на бытовых потребителей?
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18.01.2021 15:37 Відповісти
Как где? купить в Беларуси. уже третью неделю покупаем
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18.01.2021 15:39 Відповісти
Так для того Украину и опустили, чтоб иметь под боком сырьевую базу с дешевой рабочей силой. Это лохам про кофе в Вене на завтрак рассказывали, а лохи теперь по 14-16 часов вкалывают на радость местным бористам.)))
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18.01.2021 20:31 Відповісти
Сложно начинать крупные проекты в стране, где непонятно, что будет завтра) Однако тут же вопрос не в АХметове, а в политике государства, как такового.
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18.01.2021 22:04 Відповісти
У нас не знають звідки взявся шахов і коли це сепарське падло подохне.
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18.01.2021 15:11 Відповісти
шахов дурачком прикинулся..
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18.01.2021 15:12 Відповісти
Шахов, иди на****. Ахметову и Фирташу миллиарды долларов выделяли из бюджета в 2000-е годы на модернизацию и екологию ихних заводов и ТЕС. А сейчас оказалось что в заводы не вкладывалось ни копейки. Так что иди нах. с тем на что ты опять намекаешь
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18.01.2021 15:16 Відповісти
Не выделяли, а дарили. Нужны совместные с государством программы и контроль со спросом. А кто будет контролировать, если все продаются за грошики? Государство ведь уже сплошь коррупционная машина - нет его, только название осталось.)))
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18.01.2021 20:34 Відповісти
Насколько я помню, вся суть *прихватизации* заключалась в том чтобы те кто прихватизировал забесплатно предприятия должны были вложить свои деньги в их модернизацию. А не заводы порезали или выжали с них все что можно, а теперь с нас хотят на модернизацию еще стрести денех
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18.01.2021 15:18 Відповісти
а откуда у них могли быть деньги на модернизацию, если самое большое что они делали в жизни, это наперстки, дань с базара, или копейка от контрабанды сахара в засРашку.
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18.01.2021 15:28 Відповісти
Насколько я помню, в 2000-х Ахметов уже получал из бюджета и Европейского фонда на модернизацию своих металургических заводов около $2млрд. По тем временам ето сумашедшие деньги были. Типо для того чтобы перейти на европейские стандарты производства. И шО в результате? Опять требует денех через своих цепных *експердов*?
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18.01.2021 15:41 Відповісти
Згадала бабка як дівкою була. Пусть сейчас выделяют деньги и контролируют процесс модернизации, в чём проблема?
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18.01.2021 22:06 Відповісти
Как это никто не знает? Что прям никто, никто, не знает про Оманские офшоры?
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18.01.2021 15:40 Відповісти
Товарищ Шахов! Вы видать никогда не посещали Закрома родины.
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18.01.2021 17:32 Відповісти
Молодые они еще, ЗЕленые. Им еще предстоит многому учиться, особенно как и куда бабло растаскивать, когда его вроде-бы нет, а онот есть и валом.)))
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18.01.2021 20:28 Відповісти
Почему это никто не знает куда деньги деваются? Эконалогом дыры в бюджете затыкают. Это раньше не знали куда их применить или воткнуть, а когда отменили статью о нецелевом использовании бюджетных средств, сразу придумали куда бабло рассовывать.)))
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18.01.2021 20:26 Відповісти
Как и все остальные налоги - оседает по карманам. Потому и повысить хотят. А возвращать предприятиям на модернизацию логично, ибо в этом же и суть эконалога. Но у нас это просто обычный побор
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18.01.2021 21:53 Відповісти
 
 