Особу чоловіка, який побив собаку в під'їзді столичної багатоповерхівки, встановлено. Порушено кримінальне провадження, - Нацполіція
Столичні правоохоронці порушили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною.
Інцидент стався в під'їзді багатоповерхівки в Шевченківському районі Києва. У соціальні мережі потрапило відео з камери відеоспостереження, на якому видно, як чоловік спочатку побив собаку, а потім викинув її на вулицю. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації Нацполіції.
У київську поліцію звернувся місцевий житель із заявою про побиття бездомного собаки в під'їзді будинку. Щоб встановити всі обставини правопорушення, оперативний черговий направив на місце події слідчо-оперативну групу Шевченківського управління поліції.
Після прибуття за вказаною адресою правоохоронці з'ясували, що невідомий взяв тварину з вулиці кілька тижнів тому. Перед прогулянкою із собакою чоловік побив її, а потім і зовсім викинув на вулицю. Поліцейські опитали свідків і швидко встановили особу правопорушника. Ним виявився киянин 1987 року народження.
За даним фактом відділ дізнання Шевченківського управління поліції почав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.
Раніше повідомлялося, що в Києві розшукують собаку, яку бив господар.
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Ти будеш бігати за бомжем щоб нагодувати його? ) А як що не знав столових для бомжів вистачає, тільки про це не трублять на весь світ, бо це робиться не для слави собі.
Лікуйся, хлопче. Собака - це одна з свійських тварин. - ні більше, ні менше. А смертна кара за побиття будь-кого - неадекватно суворе покарання.
Ти не кореець часом шановний.