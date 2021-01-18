У Байдена до України сувора любов: не варто чекати від нього поблажок, - Вершбоу

Байден продовжить надавати військову допомогу Україні.

Новообраний президент США Джо Байден ставиться до України позитивно, але суворо. Таку думку висловив колишній посол США в РФ, ексзаступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Як раніше, так і тепер ставлення Байдена до України можна буде охарактеризувати виразом tough love ("сувора любов". – Ред.). Що я хочу цим сказати? Україні не варто чекати від Байдена поблажок, тому що він хоче, щоб ви завершили розпочаті політичні, економічні та судові реформи, оскільки тільки так ваша країна зможе успішно протистояти російській агресії і не дати Росії поглинути себе. На жаль, усі ці реформи ще не реалізовано", – сказав дипломат.

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Він вважає, що Байден "буде рішуче налаштований на те, щоб домагатися формування єдиного західного фронту, щоб політика США та їхніх європейських партнерів щодо України була погодженою".



"Я також упевнений у тому, що Байден продовжить надавати військову допомогу Україні та ще наполегливіше проводити політику санкцій, що мають стратегічний ефект, щоб змусити Росію змінити свою поведінку. І, звичайно, він продовжить підтримувати проведення реформ у вашій країні", – пояснив Вершбоу.



Він висловив упевненість, що нова адміністрація США не тільки "намагатиметься брати активну участь у переговорах" щодо України, але й "вестиме паралельні прямі перемовини, що стосуються української тематики, з Росією".

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"Мета цих переговорів – змінити поведінку Росії та її політику, нарешті вивести ситуацію із застою, в якому вона залишається, і домогтися позитивних зрушень у реалізації Мінських угод. Думаю, що Байден постарається активніше використовувати принцип батога і пряника. Під батогом я розумію динамічніший підхід до санкцій. Він полягатиме не в тому, щоб продовжувати їх, а в тому, щоб посилювати. А під пряником – що ми дамо зрозуміти Росії, що у неї є вибір: якщо вона змінить свою політику, то відносини поступово поліпшуватимуться, а санкції – слабшатимуть. Адже їх ввели не назавжди", – підкреслив Вершбоу.