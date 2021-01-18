У Байдена до України сувора любов: не варто чекати від нього поблажок, - Вершбоу
Байден продовжить надавати військову допомогу Україні.
Новообраний президент США Джо Байден ставиться до України позитивно, але суворо. Таку думку висловив колишній посол США в РФ, ексзаступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Як раніше, так і тепер ставлення Байдена до України можна буде охарактеризувати виразом tough love ("сувора любов". – Ред.). Що я хочу цим сказати? Україні не варто чекати від Байдена поблажок, тому що він хоче, щоб ви завершили розпочаті політичні, економічні та судові реформи, оскільки тільки так ваша країна зможе успішно протистояти російській агресії і не дати Росії поглинути себе. На жаль, усі ці реформи ще не реалізовано", – сказав дипломат.
Він вважає, що Байден "буде рішуче налаштований на те, щоб домагатися формування єдиного західного фронту, щоб політика США та їхніх європейських партнерів щодо України була погодженою".
"Я також упевнений у тому, що Байден продовжить надавати військову допомогу Україні та ще наполегливіше проводити політику санкцій, що мають стратегічний ефект, щоб змусити Росію змінити свою поведінку. І, звичайно, він продовжить підтримувати проведення реформ у вашій країні", – пояснив Вершбоу.
Він висловив упевненість, що нова адміністрація США не тільки "намагатиметься брати активну участь у переговорах" щодо України, але й "вестиме паралельні прямі перемовини, що стосуються української тематики, з Росією".
"Мета цих переговорів – змінити поведінку Росії та її політику, нарешті вивести ситуацію із застою, в якому вона залишається, і домогтися позитивних зрушень у реалізації Мінських угод. Думаю, що Байден постарається активніше використовувати принцип батога і пряника. Під батогом я розумію динамічніший підхід до санкцій. Він полягатиме не в тому, щоб продовжувати їх, а в тому, щоб посилювати. А під пряником – що ми дамо зрозуміти Росії, що у неї є вибір: якщо вона змінить свою політику, то відносини поступово поліпшуватимуться, а санкції – слабшатимуть. Адже їх ввели не назавжди", – підкреслив Вершбоу.
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Будапешт, 5 грудня 1994 року.
і це добре.
Кумир украинцев Байдет может книги писать на эту тему. В соавторстве с сынком Хантером, само собой.
Личных врагов оппозиционеров - Бориса Немцова князь Темнейший убил непосредственно возле Кремля, а Алексея Навального, бывший заведующий клубом в Дрездене, отравил в Омске. В Киеве депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова киллер ФСБ рассстрелял среди бела дня на улице в присутствии его охранника.
Когда Путин весной 2014 года атаковал сорокатысячной группировкой украинский Крым, жители Грузии, знавшие уже, что такое «Русский мир», предупреждали украинцев: «Они (россияне) пришли в Украину, чтобы вас убивать». Мы не верили грузинам. Как! Мыше братья? Адин нарот!
Куда приходит сатанинский «русский православный мир» там звучат автоматные очереди, льётся человеческая кровь и многотысячные толпы беженцев, неся на плечах крохотных детей, покидают свои дома и могилы своих родителей. Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами. «Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их. Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде». Цитаты из 108 Псалма. Аминь!
Задача тролля с помощью нецензурной лексики и оскорблений, вывести собеседника из равновесия, втянуть его в словесную перепалку и пожаловаться на него Модератору.Для общения в сетях, в отличие от Эллочки-людоедки, им достаточно не более семи слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
На критику боты отвечают российскими православными матами и фотографиями «фака», но уже под женским ником, на странице которой букет орхидей и фотография тоскующего кота.
Эти ребята обычно «шифруются». На их страничке, как правило, нет фотографии, а только человеческий силуэт или симпатичные котята. Чтобы не вызвать сомнений в их «любви» к Украине, они используют украинскую символику или американский флаг. Где находится в Южной Жемчужине Деволановский спуск, «одесситы» не знают.
В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Они даже «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить москвитян и наставить их на путь истинный. У имперцев, в отличие от вас, совершенно другие задачи.
Просто связь между своим реальным уровнем жизни и политикой своего государства находиться далеко за пределами их понимания. Тех,кто так ответит.
Последний раз такое случалось.. никогда.
Какое-то жлобье безкультурное 4 года в Белом Доме жили.
Ошибка природы ),
Вы же сами выбрали марионетку-коррупционера, с какого за вас должен кто-то его дрючить?
объект большой геополитической игры.....