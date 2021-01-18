В американському штаті Каліфорнія через алергію хочуть призупинити використання вакцини Moderna

Влада американського штату Каліфорнія хоче призупинити використання вакцини проти коронавірусу компанії Moderna через випадки алергії. Йдеться про призупинення поширення конкретної партії вакцини.

Про це повідомляє місцевий сайт abc7.com, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що йдеться про партію вакцини, яка поставлялася до Каліфорнії з 5 по 12 січня - понад 330 тисяч доз були розподілені між 287 постачальниками.

Як пише видання, в одній із клінік зафіксували майже 10 випадків алергії протягом 24 години після вакцинації. При цьому не уточнюється, які саме алергічні реакції спостерігалися у пацієнтів, а також у якій лікарні робили ці щеплення.

"З огляду на крайню обережність... ми рекомендуємо, щоб постачальники використовували інші доступні запаси вакцин і призупинили введення вакцин Moderna з партії 041L20A до завершення розслідування CDC, FDA та компанії Moderna", - заявила епідеміологиня Еріка Пан.

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