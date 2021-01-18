УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11496 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 629 32

В американському штаті Каліфорнія через алергію хочуть призупинити використання вакцини Moderna

В американському штаті Каліфорнія через алергію хочуть призупинити використання вакцини Moderna

Влада американського штату Каліфорнія хоче призупинити використання вакцини проти коронавірусу компанії Moderna через випадки алергії. Йдеться про призупинення поширення конкретної партії вакцини.

Про це повідомляє місцевий сайт abc7.com, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що йдеться про партію вакцини, яка поставлялася до Каліфорнії з 5 по 12 січня - понад 330 тисяч доз були розподілені між 287 постачальниками.

Як пише видання, в одній із клінік зафіксували майже 10 випадків алергії протягом 24 години після вакцинації. При цьому не уточнюється, які саме алергічні реакції спостерігалися у пацієнтів, а також у якій лікарні робили ці щеплення.

"З огляду на крайню обережність... ми рекомендуємо, щоб постачальники використовували інші доступні запаси вакцин і призупинили введення вакцин Moderna з партії 041L20A до завершення розслідування CDC, FDA та компанії Moderna", - заявила епідеміологиня Еріка Пан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинація - це виклик для всього світу, - Зеленський

Автор: 

вакцина (4418) Каліфорнія (25) карантин (18172) США (22395) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
Ковид - настоящий убийца. Пока что он убил грипп, рак, болезни сердца - он убил способность думать, логику и здравый смысл. Он убил экономику, рабочий класс и миллионы рабочих мест. Он убил миллионы предприятий, человеческие связи, любовь и сострадание. (С)
показати весь коментар
18.01.2021 15:49
+11
форум Цензора ЗАГАЛОМ український.
а що ви тут забулись - питання.
показати весь коментар
18.01.2021 15:50
+8
а як на росії в жопоруких ?
все тіп топ ?
скількох москаликів не дорахувались ?
показати весь коментар
18.01.2021 15:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а як на росії в жопоруких ?
все тіп топ ?
скількох москаликів не дорахувались ?
показати весь коментар
18.01.2021 15:44 Відповісти
форум Цензора ЗАГАЛОМ український.
а що ви тут забулись - питання.
показати весь коментар
18.01.2021 15:50 Відповісти
Кацо, вали в роіську і облиш нас у спокої.
показати весь коментар
18.01.2021 15:55 Відповісти
В мене нічого не виділено.
То спеціально, щоб москалів ідентифіковувати.
Пише- сРУ чмо.
показати весь коментар
18.01.2021 16:09 Відповісти
Сказано же по русски-пшло на срусайты,абизяна казламордоя😂🌷
показати весь коментар
18.01.2021 15:58 Відповісти
Ты когда засовываешь свою козью морду на этот сайт,стыдно за убитых вами украинцев?
показати весь коментар
18.01.2021 16:05 Відповісти
О.Це друге діло😂🌷
показати весь коментар
18.01.2021 16:16 Відповісти
Возможно нарушение температурного режима во время перевозки.
показати весь коментар
18.01.2021 15:45 Відповісти
пишут партию забраковали Moderna lot 41L20A - 330 000 доз.
ведут расследование по какой причине такие проблемы.
это с оригинала новости.
Вроде пришла вместе с другими партиями и хранилась тоже, теперь колют из других партий вакцины.
показати весь коментар
18.01.2021 15:52 Відповісти
Та ладно!
показати весь коментар
18.01.2021 15:43 Відповісти
В Норвегии после начала вакцинации уже умерло более 30 человек от этой вакцинации.
показати весь коментар
18.01.2021 19:14 Відповісти
Та не может быть!
З.Ы.: Если без иронии, то проваксеры все равно не поверят.
показати весь коментар
19.01.2021 11:11 Відповісти
та не може бути? так хочеться всіх "вілікувати", що аж на здоров'я плювати)))
показати весь коментар
18.01.2021 15:45 Відповісти
Передать партию Украине пусть не пропадает добро. У нас и такое прокатит за 3000$
показати весь коментар
18.01.2021 15:46 Відповісти
Ковид - настоящий убийца. Пока что он убил грипп, рак, болезни сердца - он убил способность думать, логику и здравый смысл. Он убил экономику, рабочий класс и миллионы рабочих мест. Он убил миллионы предприятий, человеческие связи, любовь и сострадание. (С)
показати весь коментар
18.01.2021 15:49 Відповісти
А еще он убил твой мозК
показати весь коментар
18.01.2021 15:51 Відповісти
Потерял нюх - меняй подгузник по часам. (Голубовская)
показати весь коментар
18.01.2021 16:01 Відповісти
Ты неправ, "Что мертво - умереть не может"
показати весь коментар
18.01.2021 16:51 Відповісти
Наш санітарний лікарчук на прес-конфернції відкритим текстом сказав, що зараз в Квебеку грипу нема.
https://www.youtube.com/watch?v=bQA6djSN5WY&ab_channel=cpac

29:40
А якщо в людини симптоми, схожі на грип - то це вірогідно ковід.
показати весь коментар
18.01.2021 21:19 Відповісти
а все кругом кричали что на нас будут тестировать ...
показати весь коментар
18.01.2021 15:50 Відповісти
мы неспособны заплатить за тестирование на нас этого продукта))) ничего, чайна подбросит...
показати весь коментар
18.01.2021 15:56 Відповісти
Схоже деякі вакцини гроблять здоровля більше ніж грип
показати весь коментар
18.01.2021 15:57 Відповісти
А делать прививку на фоне приема антигистаминных препаратов им религия запрещает?
показати весь коментар
18.01.2021 16:54 Відповісти
В американському штаті Каліфорнія через алергію хочуть призупинити використання вакцини Moderna - Цензор.НЕТ 9240
показати весь коментар
18.01.2021 17:09 Відповісти
Два рази отримував щеплення від грипу, Примусово(на підприємстві) -альтернатива-звільнення.
Але "прийшов" другий штамм...Так, що йдіть з вашою "вакциною" - далеко-далеко за синії гори.(с)
показати весь коментар
18.01.2021 17:56 Відповісти
Их, то есть штаммов больше 2 тысяч. Поливалентная вакцина - максимум 4 штамма.
Удачи с угадыванием.
показати весь коментар
19.01.2021 11:10 Відповісти
Что странно потому что модерновская делалась методом mРНК печати (без бурды лишней) 90% эффективность и она не накая требовательная к температуре. Технология будущего - её сделали в считаные недели всё остальное время - испытания, тоесть она и тестировалась выходит тщательнее. Мутная история.
показати весь коментар
18.01.2021 18:46 Відповісти
 
 