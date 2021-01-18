В американському штаті Каліфорнія через алергію хочуть призупинити використання вакцини Moderna
Влада американського штату Каліфорнія хоче призупинити використання вакцини проти коронавірусу компанії Moderna через випадки алергії. Йдеться про призупинення поширення конкретної партії вакцини.
Про це повідомляє місцевий сайт abc7.com, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що йдеться про партію вакцини, яка поставлялася до Каліфорнії з 5 по 12 січня - понад 330 тисяч доз були розподілені між 287 постачальниками.
Як пише видання, в одній із клінік зафіксували майже 10 випадків алергії протягом 24 години після вакцинації. При цьому не уточнюється, які саме алергічні реакції спостерігалися у пацієнтів, а також у якій лікарні робили ці щеплення.
"З огляду на крайню обережність... ми рекомендуємо, щоб постачальники використовували інші доступні запаси вакцин і призупинили введення вакцин Moderna з партії 041L20A до завершення розслідування CDC, FDA та компанії Moderna", - заявила епідеміологиня Еріка Пан.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
все тіп топ ?
скількох москаликів не дорахувались ?
а що ви тут забулись - питання.
То спеціально, щоб москалів ідентифіковувати.
Пише- сРУ чмо.
ведут расследование по какой причине такие проблемы.
это с оригинала новости.
Вроде пришла вместе с другими партиями и хранилась тоже, теперь колют из других партий вакцины.
З.Ы.: Если без иронии, то проваксеры все равно не поверят.
https://www.youtube.com/watch?v=bQA6djSN5WY&ab_channel=cpac
29:40
А якщо в людини симптоми, схожі на грип - то це вірогідно ковід.
Але "прийшов" другий штамм...Так, що йдіть з вашою "вакциною" - далеко-далеко за синії гори.(с)
Удачи с угадыванием.