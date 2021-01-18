Дитина з антитілами до COVID-19 народилася в Болгарії, мати під час вагітності хворіла на коронавірус
У місті Пазарджик народилася дитина з антитілами до коронавірусу. Мати дитини під час вагітності хворіла COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє болгарське агентство BNR.
28-річна жінка з коронавірусом із міста Пазарджик народила дитину з антитілами до COVID-19.
Раніше жінка надходила на лікування в лікарню з високою температурою, кашель - загальне нездужання. Контролюючи ситуацію, лікарі вирішили, що потрібно зробити кесарів розтин, оскільки коронавірус викликав зміни в плаценті й зростання плоду сповільнилося.
Малюк народився 2 кг 750 грамів і зростом 46 см.
За наполяганням доктора Івана Китова новонароджений пройшов тест на антиген, який показав, що в нього також був контакт із COVID-19.
Дитина здорова. Після виписки з лікарні вона буде перебувати під наглядом лікарів.
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Я бы не спешил с выводами.
Как видите, это стало причиной кесарева сечения.
Что будет дальше со здоровьем ребёнка не известно.
Дай ему Бог Здоровья.
Поетому могу продать вторую )))