Дитина з антитілами до COVID-19 народилася в Болгарії, мати під час вагітності хворіла на коронавірус

У місті Пазарджик народилася дитина з антитілами до коронавірусу. Мати дитини під час вагітності хворіла COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє болгарське агентство BNR.

28-річна жінка з коронавірусом із міста Пазарджик народила дитину з антитілами до COVID-19.

Раніше жінка надходила на лікування в лікарню з високою температурою, кашель - загальне нездужання. Контролюючи ситуацію, лікарі вирішили, що потрібно зробити кесарів розтин, оскільки коронавірус викликав зміни в плаценті й зростання плоду сповільнилося.

Малюк народився 2 кг 750 грамів і зростом 46 см.

За наполяганням доктора Івана Китова новонароджений пройшов тест на антиген, який показав, що в нього також був контакт із COVID-19.

Дитина здорова. Після виписки з лікарні вона буде перебувати під наглядом лікарів.

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