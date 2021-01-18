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Новини Коронавірус і карантин
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Дитина з антитілами до COVID-19 народилася в Болгарії, мати під час вагітності хворіла на коронавірус

Дитина з антитілами до COVID-19 народилася в Болгарії, мати під час вагітності хворіла на коронавірус

У місті Пазарджик народилася дитина з антитілами до коронавірусу. Мати дитини під час вагітності хворіла COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє болгарське агентство BNR.

28-річна жінка з коронавірусом із міста Пазарджик народила дитину з антитілами до COVID-19.

Раніше жінка надходила на лікування в лікарню з високою температурою, кашель - загальне нездужання. Контролюючи ситуацію, лікарі вирішили, що потрібно зробити кесарів розтин, оскільки коронавірус викликав зміни в плаценті й зростання плоду сповільнилося.

Малюк народився 2 кг 750 грамів і зростом 46 см.

За наполяганням доктора Івана Китова новонароджений пройшов тест на антиген, який показав, що в нього також був контакт із COVID-19.

Дитина здорова. Після виписки з лікарні вона буде перебувати під наглядом лікарів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинация - это вызов для всего мира, - Зеленский

Болгарія (778) карантин (18172) немовлята (60) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+2
Он будет богатырем. Крепкого здоровья ему!
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18.01.2021 15:45
+2
Продам носки. б/у два дня всего
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18.01.2021 15:57
+1
Оце мала майбутнього
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18.01.2021 15:45
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Он будет богатырем. Крепкого здоровья ему!
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18.01.2021 15:45 Відповісти
Вы уверены, что это ему на пользу?
Я бы не спешил с выводами.
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18.01.2021 15:50 Відповісти
Его же не прививали.
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18.01.2021 15:54 Відповісти
Уколом макцины не прививали.
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18.01.2021 15:55 Відповісти
Болезнь матери во время беременности может выйти боком.
Как видите, это стало причиной кесарева сечения.
Что будет дальше со здоровьем ребёнка не известно.
Дай ему Бог Здоровья.
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18.01.2021 16:45 Відповісти
Оце мала майбутнього
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18.01.2021 15:45 Відповісти
клонировать и клонов пустить на запчасти
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18.01.2021 15:58 Відповісти
реінкарнація баби Ванги
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18.01.2021 15:49 Відповісти
Увы не сразу мы увидим пост-последствия! Как скажется на развитии ребёнка болезнь перенесенная. А также прививки, что они привнесут человечеству в последствии.
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18.01.2021 15:51 Відповісти
Носки теперь могут купить не только лишь все. Мало кто может это сделать
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18.01.2021 15:53 Відповісти
Продам носки. б/у два дня всего
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18.01.2021 15:57 Відповісти
Взял с собой две парьі носков. Но, цуко салатьі стали как трава и первая пара никак не завоняется.
Поетому могу продать вторую )))
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18.01.2021 16:05 Відповісти
Походу переболел в животе. Последствия увидим попизже
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18.01.2021 15:56 Відповісти
так вже є - плод перестав рости як треба.
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18.01.2021 16:40 Відповісти
как в фильме Другой мир -3 ..Ребенок появившийся от вампирши и оборотня -не боялся света солнца
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18.01.2021 16:36 Відповісти
ну и фильмы вы смотрите...
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18.01.2021 17:20 Відповісти
 
 