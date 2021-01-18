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Новини
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Командир корабля берегової охорони Туреччини Астсубай про порятунок українських моряків із затонулого судна Arvin: "Вам дуже пощастило"

Командир корабля берегової охорони Туреччини Астсубай про порятунок українських моряків із затонулого судна Arvin:

Морякам затонулого суховантажу Arvin пощастило, що човен берегової охорони перебував поруч. Операцію з порятунку заважали проводити високі хвилі, сказав командир екіпажу корабля берегової охорони Туреччини Онур Астсубай.

Командир екіпажу корабля берегової охорони Туреччини Онур Астсубай розповів 18 січня, як за допомогою рятувального кола вдалося витягнути з води членів екіпажу затонулого суховантажу Arvin. Його слова цитує "Укрінформ"передає Цензор.НЕТ.

"Вам дуже пощастило, що наш човен берегової охорони був поруч. З метою захисту човна від негоди нас направили до Бартину. Тому ми змогли до вас оперативно дістатися. Великі буксири, довжина яких 40-50 метрів, сьогодні не вийшли в море. Довжина нашого корабля 22 метри і ми все ж таки пішли на це", - сказав Онур Астсубай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Врятованих із затонулого судна Arvin моряків виписали з лікарні. Готуються документи для їх повернення додому, - посольство. ФОТО

Він розповів, що витягували людей з води, кидаючи їм рятувальне коло: моряки хапалися за нього, їх витягували таким чином, підтягуючи за руки. Рятувальники уточнили, що через високі хвилі кораблю доводилося маневрувати й витягнути одну людину вдавалося не одразу, а після 3-4 маневрів.

Нагадаємо, 17 січня біля берегів турецької провінції Бартин затонув суховантаж Arvin, на борту якого перебувало десять українців і двоє іноземців. Унаслідок катастрофи загинула одна людина, п'ятеро моряків розшукуються. Посольство України в Туреччині повідомило імена врятованих.

За останньою інформацією, 3 члени екіпажу загинули внаслідок аварії суховантажу. Пошуки 5 моряків тривають. До місця операції вирушили вертольоти Берегової охорони і ВМС Туреччини

Як повідомлялося, посол України в Туреччині Андрій Сибіга разом із консулом відвідали українських моряків, яких вдалося врятувати із затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Потерпілий в аварії суховантаж ARVİN йшов під прапором Палау, а не РФ. Екіпаж судна - громадяни України, - губернатор турецької провінції Гюнер

моряки (927) порятунок (118) Туреччина (3487)


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Топ коментарі
+5
Сподіваюсь наша амбассада подякувала турецьким хлопакам
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18.01.2021 15:58
+3
Потрібно нагородити моряків які не побоялись вийти рятувати наших моряків!
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18.01.2021 17:06
+1
Козир ще вказівки кулебі не давав! Це ж не про Навального кулебі бути сміливим , коли протести світового штибу.
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18.01.2021 16:02
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Сподіваюсь наша амбассада подякувала турецьким хлопакам
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18.01.2021 15:58 Відповісти
Козир ще вказівки кулебі не давав! Це ж не про Навального кулебі бути сміливим , коли протести світового штибу.
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18.01.2021 16:02 Відповісти
Потрібно нагородити моряків які не побоялись вийти рятувати наших моряків!
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18.01.2021 17:06 Відповісти
Не знаю как посольство, но граждане видимо считающие себя патрыотама объявили моряков кацапами и от души натанцевались на костях погибших. К сожалению, как оказалось, таких у нас хватает...
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18.01.2021 16:02 Відповісти
Так... я читав
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18.01.2021 16:07 Відповісти
Ну двое из них таки кацапы, в том числе и погибший капитан
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18.01.2021 16:08 Відповісти
Значит этих можно смело записывать в предатели и продолжать танцы.
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18.01.2021 16:14 Відповісти
Teşekkürler türk denizciler !
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18.01.2021 16:39 Відповісти
Моряки после вахты должны читать классиков, а не смотреть «Зомбоящик» (Томос на хлеб не намажешь!», каналы которого куплены пророссийскими Медведчуком, Фирташем и Бабломойским. На старых корытах «Река-море» нельзя зимой ходить в Черном море. Кто хоть однажды видел, как бьётся об скалы волна зимой на Черном море, вспоминает Куприна. https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 А. Куприн «Листригоны».
«Бора - иначе норд-ост - это яростный таинственный ветер, который рождается где-то в плешивых, облезших горах около Новороссийска, сваливается в круглую бухту и разводит страшное волнение по всему Черному морю. Сила его так велика, что он опрокидывает с рельсов груженые товарные вагоны, валит телеграфные столбы, разрушает только что сложенные кирпичные стены, бросает на землю людей, идущих в одиночку. В середине прошлого столетия несколько военных судов, застигнутых норд-остом, отстаивались против него в Новороссийской бухте: они развели полные пары и шли навстречу ветру усиленным ходом, не подаваясь ни на вершок вперед, забросили против ветра двойные якоря, и тем не менее их сорвало с якорей, потащило внутрь бухты и выбросило, как щепки, на прибрежные камни. Ветер этот страшен своей неожиданностью: его невозможно предугадать - это самый капризный ветер на самом капризном из морей.»
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18.01.2021 18:34 Відповісти
А ЗЕЛЕНЕ презе знає ПРо цю новину?
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18.01.2021 15:59 Відповісти
...цікаво що воно брякне на Водохрещу, піарне тупенятко!
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18.01.2021 16:00 Відповісти
Воно не брякає, а харчить як в зашморгу на шибениці.
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18.01.2021 21:45 Відповісти
ЗеДегенерат уже перекрыл дороги для своего кортежа, на котором будет встречать спасенных моряков и транслировать по всем каналам?
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18.01.2021 16:01 Відповісти
Спасибо турецким морякам, сохранившим жизни нашим отцам, мужьям,сыновьям!
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18.01.2021 19:15 Відповісти
ЕСЛИ ОНИ РАБОТАЮТ НА РОССИЮ ТО ЛУЧШЕ Б ОНИ ЗДОХЛИ !!!
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19.01.2021 08:51 Відповісти
 
 