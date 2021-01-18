Командир корабля берегової охорони Туреччини Астсубай про порятунок українських моряків із затонулого судна Arvin: "Вам дуже пощастило"

Морякам затонулого суховантажу Arvin пощастило, що човен берегової охорони перебував поруч. Операцію з порятунку заважали проводити високі хвилі, сказав командир екіпажу корабля берегової охорони Туреччини Онур Астсубай.

Командир екіпажу корабля берегової охорони Туреччини Онур Астсубай розповів 18 січня, як за допомогою рятувального кола вдалося витягнути з води членів екіпажу затонулого суховантажу Arvin. Його слова цитує "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.



"Вам дуже пощастило, що наш човен берегової охорони був поруч. З метою захисту човна від негоди нас направили до Бартину. Тому ми змогли до вас оперативно дістатися. Великі буксири, довжина яких 40-50 метрів, сьогодні не вийшли в море. Довжина нашого корабля 22 метри і ми все ж таки пішли на це", - сказав Онур Астсубай.

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Він розповів, що витягували людей з води, кидаючи їм рятувальне коло: моряки хапалися за нього, їх витягували таким чином, підтягуючи за руки. Рятувальники уточнили, що через високі хвилі кораблю доводилося маневрувати й витягнути одну людину вдавалося не одразу, а після 3-4 маневрів.

Нагадаємо, 17 січня біля берегів турецької провінції Бартин затонув суховантаж Arvin, на борту якого перебувало десять українців і двоє іноземців. Унаслідок катастрофи загинула одна людина, п'ятеро моряків розшукуються. Посольство України в Туреччині повідомило імена врятованих.

За останньою інформацією, 3 члени екіпажу загинули внаслідок аварії суховантажу. Пошуки 5 моряків тривають. До місця операції вирушили вертольоти Берегової охорони і ВМС Туреччини

Як повідомлялося, посол України в Туреччині Андрій Сибіга разом із консулом відвідали українських моряків, яких вдалося врятувати із затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin.

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