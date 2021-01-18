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Врятованим із затонулого судна Arvin українським морякам оформлять тимчасові паспорти для виїзду за кордон

Врятованим із затонулого судна Arvin українським морякам оформлять тимчасові паспорти для виїзду за кордон

Українських моряків, яких врятували під час аварії суховантажу в Туреччині, виписали з лікарні, їхній стан задовільний, а тести на COVID-19 показали негативний результат.

Про це "Громадському радіо" повідомив керівник консульського відділу посольства України в Турецькій Республіці Андрій Білик, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз у рамках адміністративної справи проводяться слідчі дії, даються свідчення українцями берегової охорони порту. Всю ніч пошуки не припинялися, жандармерія вночі патрулювала берегову лінію, а також із 9:00 ранку почалася активна фаза рятувальної операції.

"Зараз залучено 1 корабель берегової охорони, крім цього залучено два вертольоти, а також два міні вертольоти. І в разі поліпшення погодних умов залучать підводного робота-човни для дослідження дна моря", - говорить Білик.

Він додав, що поки врятовані і в безпеці перебувають 5 громадян України, 1 громадянин РФ, а також ідентифіковано тіло одного громадянина РФ, капітана судна. Підрозділи берегової охорони шукають п'ять осіб.

"Завтра очікуємо переведення врятованих українців в Анкару для документування тимчасовими паспортами для виїзду за кордон, посвідченнями осіб, - для повернення в Україну і для якнайшвидшого відправлення на батьківщину", - наголосив Білик.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол України в Туреччині Сибіга відвідав врятованих із затонулого суховантажу ARVİN моряків. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 17 січня біля берегів турецької провінції Бартин затонув суховантаж Arvin, на борту якого перебувало десять українців і двоє іноземців. Унаслідок катастрофи загинула одна людина, п'ятеро моряків розшукуються. Посольство України в Туреччині повідомило імена врятованих.

За останньою інформацією, 3 члени екіпажу загинули внаслідок аварії суховантажу. Пошуки 5 моряків тривають. До місця операції вирушили вертольоти Берегової охорони і ВМС Туреччини

Як повідомлялося, посол України в Туреччині Андрій Сибіга разом із консулом відвідали українських моряків, яких вдалося врятувати із затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin.

корабель (1608) Туреччина (3487) Чорне море (1656) мореплавство (23)


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Удивительно менее 400 просмотров ни одного комментария, а ведь речь идет о спасении наших сограждан. Нельзя так друзья. Даже если эти все пятеро ватников, что почти наверняка т.к. морячки с российским капитаном во главе, все равно я рад, что их спасли. Пять украинских семей обошла ужасная трагедия это уже позитив.
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18.01.2021 17:22 Відповісти
 
 