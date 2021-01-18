Врятованим із затонулого судна Arvin українським морякам оформлять тимчасові паспорти для виїзду за кордон

Українських моряків, яких врятували під час аварії суховантажу в Туреччині, виписали з лікарні, їхній стан задовільний, а тести на COVID-19 показали негативний результат.

Про це "Громадському радіо" повідомив керівник консульського відділу посольства України в Турецькій Республіці Андрій Білик, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз у рамках адміністративної справи проводяться слідчі дії, даються свідчення українцями берегової охорони порту. Всю ніч пошуки не припинялися, жандармерія вночі патрулювала берегову лінію, а також із 9:00 ранку почалася активна фаза рятувальної операції.

"Зараз залучено 1 корабель берегової охорони, крім цього залучено два вертольоти, а також два міні вертольоти. І в разі поліпшення погодних умов залучать підводного робота-човни для дослідження дна моря", - говорить Білик.

Він додав, що поки врятовані і в безпеці перебувають 5 громадян України, 1 громадянин РФ, а також ідентифіковано тіло одного громадянина РФ, капітана судна. Підрозділи берегової охорони шукають п'ять осіб.

"Завтра очікуємо переведення врятованих українців в Анкару для документування тимчасовими паспортами для виїзду за кордон, посвідченнями осіб, - для повернення в Україну і для якнайшвидшого відправлення на батьківщину", - наголосив Білик.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол України в Туреччині Сибіга відвідав врятованих із затонулого суховантажу ARVİN моряків. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 17 січня біля берегів турецької провінції Бартин затонув суховантаж Arvin, на борту якого перебувало десять українців і двоє іноземців. Унаслідок катастрофи загинула одна людина, п'ятеро моряків розшукуються. Посольство України в Туреччині повідомило імена врятованих.

За останньою інформацією, 3 члени екіпажу загинули внаслідок аварії суховантажу. Пошуки 5 моряків тривають. До місця операції вирушили вертольоти Берегової охорони і ВМС Туреччини

Як повідомлялося, посол України в Туреччині Андрій Сибіга разом із консулом відвідали українських моряків, яких вдалося врятувати із затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin.