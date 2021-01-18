Американка під час штурму Капітолію могла вкрасти ноутбук Пелосі, щоб продати його Росії, - ФБР. ФОТО
ФБР розслідує справу про можливе викрадення ноутбука спікера Палати представників Ненсі Пелосі з метою його подальшого продажу російській розвідці.
Про це з посиланням на ФБР повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.
Йдеться про 22-річну мешканку Пенсільванії на ім'я Райлі Вільямс. 6 січня під час штурму Капітолію вона разом з іншими учасниками протесту увірвалася в будівлю і закликала їх піднятися наверх в кабінет Пелосі. Це зафіксували камери відеоспостереження.
Після цього колишній бойфренд Вільямс розповів ФБР, що бачив запис, на якому вона виносить ноутбук з офісу Пелосі. За його словами, жінка збиралася здати пристрій другу в Росію, щоб той потім передав пристрій Службі зовнішньої розвідки. Але відправка зірвалася, і ноутбук досі у жінки.
Вільямс зараз в бігах: вона змінила номер телефону, видалила профілі в соцмережах і ховається від поліції. Офіційно її поки звинувачують тільки в порушенні громадського порядку і насильницькому проникненні. Щодо крадіжки ноутбука, як зазначили в ФБР, "справа перебуває на стадії розслідування".
Нагадаємо, 6 січня, у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. В результаті події загинули п'ятеро людей. Мер Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася ввести комендантську годину. Кількох учасників штурму взяли під варту. Влада США завела 25 справ про внутрішній тероризм.
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успеют ли?
Уже 2 декабря 2017 года Джон Матце и Алина Мухутдинова сыграли свадьбу в Казани. Они поженились в ЗАГСе, которым руководила мать Алины - Гульнара Мухутдинова.
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https://www.facebook.com/serhiy.synhayivsky/posts/3457693901013797 10 января, 02:55 ·
Лептоп Ненсі Пелосі
А що як увесь цей "розгул реакції" переслідував зовсім іншу мету?
Наприклад, викрасти лептоп Пелосі чи когось іншого із ключових демократів? А всі інші цілі були безумовно корисними, але супутніми?
Офіс Пелосі ще позавчора (згідно з Guardian, Reuters) підтвердив зникнення лептопа з конференц-кімнати спікера ПП, відмовившись від подальших коментарів. Але ясно й так, що в умілих руках навіть не основний її комп'ютер...
Тимчасом виявилося, що нападники не просто передавали стрим-відео "штурму Зимового палацу", а й збирали пожертви на подальшу діяльність просто в реальному часі, щоразу більше розігріваючись від чималих сум, які надходили, умовно кажучи, за кожну розбиту вазу. Уявіть собі цей новий формат "боїв без правил": ставки і заохочення в один клік!
Але, повертаючись до супутніх цілей: серед наслідків путчу є кілька, що безпосередньо стосуються нас:
1) тепер до всіх майданів, без лапок, у світі буде зовсім інше ставлення, а саме з підозрою і огидою;
2) як і в нас 2014 року, демократи в Конгресі на невизначений час опинилися в ситуації, коли вони сидітимуть в одній парляментській залі з прихильниками та підбурювачами заколотників - по суті, зі зрадниками країни. І вдіяти з цим поки що нічого не можна.
Як після пограбування оселі (хто зазнав цього, знає), список зниклих речей, тобто наслідків, з часом тільки зростатиме...
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Фейспалм! )))
Демократична партія, взагалі то, була заснована рабовласниками-плантаторами Південних штатів, - так званої Конфедерації. Саме вони були заколотниками у Громадянській війні в США.
http://c4u.org.ua/khto-rasysty-respublikantsi-chy-demokraty-nepravdyvi-istorychni-stereotypy/ ХТО РАСИСТИ: РЕСПУБЛІКАНЦІ ЧИ ДЕМОКРАТИ? НЕПРАВДИВІ ІСТОРИЧНІ СТЕРЕОТИПИ
Попри скасування рабства і надання темношкірим громадянських прав, на Півдні тривалий час зберігалася расова дискримінація. Відстоювання збереження таких порядків належить, передусім, політичним діячам Демократичної партії , яка користувалася неабиякою популярністю в колишніх рабовласників. Електоральним перемогам кандидатів від демократів сприяла і неофіційна підтримка з боку радикальних расистських організацій (Ку-Клукс Клану, Червоних сорочок, Білої ліги тощо).
Представники цієї партії відзначилися багатьма дискримінаційними ініціативами. Найвідоміша з них - закони про сегрегацію, відомі в народі як закони Джима Кроу. Це була низка місцевих правових обмежень для темношкірого населення, введених з 1890-го року у південних штатах. Афроамериканцям було заборонено ходити в одні з білими крамниці, школи, ресторани, готелі, лікарні і навіть туалети. Дійшло навіть до того, що чорним і білим не можна було складати присягу в суді на одній Біблії (для цього була передбачена додаткова).
На противагу демократам, республіканці завжди виступали проти рабства і нелюдського ставлення до темношкірого населення.
Саме Ліндон Джонсон (демократ-президент) відмінив усі расово-дискримінаційні закони.
А вот у подіях 6 січня у Вашингтоні якраз світилися у тому числі всілякі відморожені расистські групи.
Так, в 1860-1900 роках багато представників ДП були расистами. Але часи міняються.
І до речі засновник Республіканської партії Авраам Лінкольн не був прихильником рівності білих і чорних. На початку свого президенства він, наприклад, пропонував зібрати всіх негрів Америки і відправити іх назад у Африку. А рабство відмінив тільки у 1863 році, щоб підірвати південь зсередини і набрати чорного м'яса у армію півночі, яка до цього регулярно отримувала люлів від конфедератів, тому бажаючих воювати за північ ставало все меньше.
А головне - не треба зараз події у США привносити як боротьбу республіканців і демократів. Трамп у республіканській партії - людина випадкова, і зараз це протистояння амбіцій невдахи екс-президента усій політичній системі США. Республіканська партія визнала вибори одразу після офіційного закінчення підрахунку голосів.
Вот Валодья будет счастлив.
Да мне даже тяжело представить тетку, которая разобрала MacBook Pro и ничего при этом не сломала. Кстати, а где в нем жесткий диск ? Нет вообще... Вот незадача...
https://www.youtube.com/watch?v=3**********
Ты вообще из людей, которым проще сразу сказать "нет, не получится", чем что-то сделать. И потом еще других в этом убеждать.
И это я так говорю, исходя из личного опыта, а ты мне тут начинаешь втирать, что любая произвольно выбранная американская ТП в состоянии это будет сделать, находясь в бегах. Попустись. Не сможет.
То есть она одна-одинешенька? В пустыне живет и в городе бывает только для штурма Капитолия? Ты мне уже живописал ее приключения при попытке пересечь границу вплавь. Дипломатическая неприкосновенность, конечно, для тебя пустой звук? Прикинь - такое тоже бывает.
Попустись. Сможет.
Иранцы или китайцы дали бы больше!