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Американка під час штурму Капітолію могла вкрасти ноутбук Пелосі, щоб продати його Росії, - ФБР. ФОТО

Американка під час штурму Капітолію могла вкрасти ноутбук Пелосі, щоб продати його Росії, - ФБР. ФОТО

ФБР розслідує справу про можливе викрадення ноутбука спікера Палати представників Ненсі Пелосі з метою його подальшого продажу російській розвідці.

Про це з посиланням на ФБР повідомляє  CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про 22-річну мешканку Пенсільванії на ім'я Райлі Вільямс. 6 січня під час штурму Капітолію вона разом з іншими учасниками протесту увірвалася в будівлю і закликала їх піднятися наверх в кабінет Пелосі. Це зафіксували камери відеоспостереження.

Американка під час штурму Капітолію могла вкрасти ноутбук Пелосі, щоб продати його Росії, - ФБР 01

Після цього колишній бойфренд Вільямс розповів ФБР, що бачив запис, на якому вона виносить ноутбук з офісу Пелосі. За його словами, жінка збиралася здати пристрій другу в Росію, щоб той потім передав пристрій Службі зовнішньої розвідки. Але відправка зірвалася, і ноутбук досі у жінки.

Американка під час штурму Капітолію могла вкрасти ноутбук Пелосі, щоб продати його Росії, - ФБР 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФБР виявило плани збройних протестів до дня інавгурації Байдена, - ЗМІ

Вільямс зараз в бігах: вона змінила номер телефону, видалила профілі в соцмережах і ховається від поліції. Офіційно її поки звинувачують тільки в порушенні громадського порядку і насильницькому проникненні. Щодо крадіжки ноутбука, як зазначили в ФБР, "справа перебуває  на стадії розслідування".

Нагадаємо, 6 січня, у Вашингтоні відбулася  масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. В результаті події загинули п'ятеро людей. Мер Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася ввести комендантську годину. Кількох учасників штурму взяли під варту. Влада США завела 25 справ про внутрішній тероризм.

росія (64846) США (22395) ФБР (175) Пелосі Ненсі (68)


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Топ коментарі
+60
посадят дурепу лет на 20 за тупость
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18.01.2021 16:05
+34
Класика, гадке каченя взяли на гачок, якийсь мордвин дуже "закохався" в неї, але їйому треба ноутбук.
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18.01.2021 16:07
+34
В каждой стране есть своя "домбассятина",которая за бабло предаст и продаст и мать родную,а не то,что Родину
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18.01.2021 16:09
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посадят дурепу лет на 20 за тупость
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18.01.2021 16:05 Відповісти
российской разведки доступна информация с цензора... осталось отправить в сша петрова с башировым за ноутбуком...
успеют ли?
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18.01.2021 16:12 Відповісти
Коленом на горло при задержании и всего делов.
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18.01.2021 16:24 Відповісти
а перед тим-на бутилку!
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18.01.2021 17:26 Відповісти
даешь пожизненно - на кону безопасность станы + за пресмыкание перед мордором, врагом человечества... и баста...
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18.01.2021 17:10 Відповісти
Да нет... поболее будет... причем без права на УДО!
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18.01.2021 17:14 Відповісти
если докажут факт передачи секретной информации - пожизненное.
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18.01.2021 17:42 Відповісти
Думаю это не тупость , а спланированная акция фсб
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19.01.2021 09:15 Відповісти
більше схоже на трансвістіта - туриста з руцкай моржовії
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18.01.2021 16:05 Відповісти
Та ее уже отработали и гниет она скорее всего где-то в канаве)
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18.01.2021 16:05 Відповісти
ноги в тазик с бетоном и на дно Гудзона - гарантия 100 лет
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18.01.2021 16:29 Відповісти
Типичная внутренняя террористка - белая, не уродка.
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18.01.2021 16:06 Відповісти
Этническая джидаййка, все маланцы организованно гугнят за Трампа.
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18.01.2021 17:25 Відповісти
Класика, гадке каченя взяли на гачок, якийсь мордвин дуже "закохався" в неї, але їйому треба ноутбук.
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18.01.2021 16:07 Відповісти
Точно. В такую "красапету" закохатысь. Без ноутбука. Это утопия.
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18.01.2021 19:03 Відповісти
Основатель компании Parler Джон Матц обвиняется в сговоре с Россией из-за жены. Его супруга - татарка Алина Мухутдинова из Казани. Он познакомился с Алиной в Лас-Вегасе в 2016-м году, когда Алина прилетела в США в отпуск на две недели.
Уже 2 декабря 2017 года Джон Матце и Алина Мухутдинова сыграли свадьбу в Казани. Они поженились в ЗАГСе, которым руководила мать Алины - Гульнара Мухутдинова.
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18.01.2021 16:09 Відповісти
"медова пастка", спрацьовує майже безвідмовно
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18.01.2021 16:18 Відповісти
Салям. Интересно в США остались американцы, или только понаехавшие?
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18.01.2021 16:27 Відповісти
А у вас литвини а не рузьке? Ви хоч пам'ятаєте, що московити знищили більше білорусів ніж німці?
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18.01.2021 16:33 Відповісти
Литвины Кремль брали. Да не один раз.
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18.01.2021 16:36 Відповісти
ну да, пращури брали, а нащадки під московію лягли.
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18.01.2021 16:37 Відповісти
..а ще й лижуть..чмокають....)))
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18.01.2021 18:06 Відповісти
повна хрень у Вас, кеп, на Капітолійському пагорбі та на Техаських рівнинах !
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18.01.2021 16:33 Відповісти
Разгребут. Главное, шоб на тормозах не спускали. За 4 года у ФБР на Трумпа вырос даже не зуб, а целый бивень.
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18.01.2021 16:35 Відповісти
а С. Сингаївський (перекладач, племінник композитора) попереджав...

https://www.facebook.com/serhiy.synhayivsky?hc_ref=ARSx68slHv4HPr3v0jD_QKqWhw_T2qH6-9lHvUEGpItisYOMe_uyfndGBoXUvY4WCAk&fref=nf Serhiy Synhayivsky
https://www.facebook.com/serhiy.synhayivsky/posts/3457693901013797 10 января, 02:55 ·

Лептоп Ненсі Пелосі

А що як увесь цей "розгул реакції" переслідував зовсім іншу мету?
Наприклад, викрасти лептоп Пелосі чи когось іншого із ключових демократів? А всі інші цілі були безумовно корисними, але супутніми?
Офіс Пелосі ще позавчора (згідно з Guardian, Reuters) підтвердив зникнення лептопа з конференц-кімнати спікера ПП, відмовившись від подальших коментарів. Але ясно й так, що в умілих руках навіть не основний її комп'ютер...
Тимчасом виявилося, що нападники не просто передавали стрим-відео "штурму Зимового палацу", а й збирали пожертви на подальшу діяльність просто в реальному часі, щоразу більше розігріваючись від чималих сум, які надходили, умовно кажучи, за кожну розбиту вазу. Уявіть собі цей новий формат "боїв без правил": ставки і заохочення в один клік!
Але, повертаючись до супутніх цілей: серед наслідків путчу є кілька, що безпосередньо стосуються нас:
1) тепер до всіх майданів, без лапок, у світі буде зовсім інше ставлення, а саме з підозрою і огидою;
2) як і в нас 2014 року, демократи в Конгресі на невизначений час опинилися в ситуації, коли вони сидітимуть в одній парляментській залі з прихильниками та підбурювачами заколотників - по суті, зі зрадниками країни. І вдіяти з цим поки що нічого не можна.
Як після пограбування оселі (хто зазнав цього, знає), список зниклих речей, тобто наслідків, з часом тільки зростатиме...
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18.01.2021 16:36 Відповісти
демократи в Конгресі на невизначений час опинилися в ситуації, коли вони сидітимуть в одній парляментській залі з прихильниками та підбурювачами заколотників
********
Фейспалм! )))
Демократична партія, взагалі то, була заснована рабовласниками-плантаторами Південних штатів, - так званої Конфедерації. Саме вони були заколотниками у Громадянській війні в США.
http://c4u.org.ua/khto-rasysty-respublikantsi-chy-demokraty-nepravdyvi-istorychni-stereotypy/ ХТО РАСИСТИ: РЕСПУБЛІКАНЦІ ЧИ ДЕМОКРАТИ? НЕПРАВДИВІ ІСТОРИЧНІ СТЕРЕОТИПИ

Попри скасування рабства і надання темношкірим громадянських прав, на Півдні тривалий час зберігалася расова дискримінація. Відстоювання збереження таких порядків належить, передусім, політичним діячам Демократичної партії , яка користувалася неабиякою популярністю в колишніх рабовласників. Електоральним перемогам кандидатів від демократів сприяла і неофіційна підтримка з боку радикальних расистських організацій (Ку-Клукс Клану, Червоних сорочок, Білої ліги тощо).

Представники цієї партії відзначилися багатьма дискримінаційними ініціативами. Найвідоміша з них - закони про сегрегацію, відомі в народі як закони Джима Кроу. Це була низка місцевих правових обмежень для темношкірого населення, введених з 1890-го року у південних штатах. Афроамериканцям було заборонено ходити в одні з білими крамниці, школи, ресторани, готелі, лікарні і навіть туалети. Дійшло навіть до того, що чорним і білим не можна було складати присягу в суді на одній Біблії (для цього була передбачена додаткова).

На противагу демократам, республіканці завжди виступали проти рабства і нелюдського ставлення до темношкірого населення.
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18.01.2021 17:36 Відповісти
. Демократична партія була заснована Томасом Джефферсоном і є старшою від Республіканської і Громадянської війни у США років так на 70.

Саме Ліндон Джонсон (демократ-президент) відмінив усі расово-дискримінаційні закони.
А вот у подіях 6 січня у Вашингтоні якраз світилися у тому числі всілякі відморожені расистські групи.
Так, в 1860-1900 роках багато представників ДП були расистами. Але часи міняються.
І до речі засновник Республіканської партії Авраам Лінкольн не був прихильником рівності білих і чорних. На початку свого президенства він, наприклад, пропонував зібрати всіх негрів Америки і відправити іх назад у Африку. А рабство відмінив тільки у 1863 році, щоб підірвати південь зсередини і набрати чорного м'яса у армію півночі, яка до цього регулярно отримувала люлів від конфедератів, тому бажаючих воювати за північ ставало все меньше.
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18.01.2021 19:19 Відповісти
І ще - першим презитентом-чорним був демократ .
А головне - не треба зараз події у США привносити як боротьбу республіканців і демократів. Трамп у республіканській партії - людина випадкова, і зараз це протистояння амбіцій невдахи екс-президента усій політичній системі США. Республіканська партія визнала вибори одразу після офіційного закінчення підрахунку голосів.
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18.01.2021 19:30 Відповісти
В каждой стране есть своя "домбассятина",которая за бабло предаст и продаст и мать родную,а не то,что Родину
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18.01.2021 16:09 Відповісти
Очки у нее имиджевые, маскируется. 100% она знала за чем идет в помещение. До резидента ей далеко, но агентом вполне могла стать. За деньги.
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18.01.2021 16:11 Відповісти
Смена приоритетов:шла революцию делать,а тупо ******** ноутбук)
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18.01.2021 16:12 Відповісти
отправила его Валодье Криваногих, а на нем 10 часов песни Путин )(уйло, лалалала ла ла ла.
Вот Валодья будет счастлив.
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19.01.2021 02:26 Відповісти
типичный манкурт, типа нашего малороса-зебила
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18.01.2021 16:12 Відповісти
Типичный трампист-скрепоносец. Там таких рюзьге портянок очень много.
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18.01.2021 16:16 Відповісти
все бойфренды - казлы! (с)
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18.01.2021 16:16 Відповісти
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18.01.2021 17:39 Відповісти
Ну и дура.
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18.01.2021 16:18 Відповісти
Ихтамтрампша
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18.01.2021 16:19 Відповісти
Американка під час штурму Капітолію могла вкрасти ноутбук Пелосі, щоб продати його Росії, - ФБР - Цензор.НЕТ 1754
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18.01.2021 16:20 Відповісти
Пелоси могла бросить свой ноутбук, что бы его передали спецслужбам России.
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18.01.2021 16:21 Відповісти
Угу. Она же точно знала, шо штурмовать будут московитские подстилки
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18.01.2021 16:25 Відповісти
канешн, вона же могла для цього і штурм організувати і звернути все на трямпа
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18.01.2021 16:31 Відповісти
Передбачлива... Бідний Трампон...
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18.01.2021 17:42 Відповісти
Потроху виходять на світ справжні причини штурму.
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18.01.2021 16:22 Відповісти
Твій є, скільки свиней стільки хрюків.
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18.01.2021 16:35 Відповісти
убогая ********* антиквин, зачем ты жрешь говно?
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18.01.2021 16:51 Відповісти
убогий антиквин, у тебя заело пластинку. так зачем ты жрешь дерьмо, ********* номерная?
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18.01.2021 16:55 Відповісти
Mora Zfayfer, ну как Вы не понимаете ?! Любовь у него,любовь к дерьму.
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18.01.2021 17:45 Відповісти
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18.01.2021 18:26 Відповісти
После этого бывший бойфренд Уильямс рассказал ФБР... А бывший наверно сильно обиженный, из за чего бывший обиделся, не смогли мужика поделить?
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18.01.2021 16:27 Відповісти
агент Светка Соколова
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18.01.2021 16:33 Відповісти
Передавать - ноутбук - в - Россию??? Зачем??? Она что - не могла просто сделать копию жесткого диска?
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18.01.2021 16:34 Відповісти
Все жесткие диски в госорганах Штатов пошифрованы, нельзя без спецоборудования с них сделать копию. The 140 series of Federal Information Processing Standards.
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19.01.2021 13:18 Відповісти
А вскрыть ноутбук и вынуть из него ж/д? Или ноутбук тоже "пошифрован"?
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19.01.2021 14:09 Відповісти
Ты считаешь, что это способна сделать любая произвольно выбранная ТП, которую завербовало ФСБ? На месте её кураторов я бы тоже потребовал бы ноутбук целиком, без механических повреждений
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19.01.2021 14:15 Відповісти
Ты уже за ФСБ решаешь? Думаю, у них в этой ситуации особого выбора нет.
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19.01.2021 14:36 Відповісти
Не вижу никакой разницы, тащить нотбук или жесткий диск.
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19.01.2021 15:05 Відповісти
Ну взвесь их и посмотри...
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19.01.2021 15:17 Відповісти
Так и вижу тетку, ползком перебирающуюся через мексиканскую границу. Или плывущую с нотбуком, ой, с жестким диском через Берингов пролив. Во всех остальных случаях человек, который везет жесткий диск, привлечет куда больше внимания по сравнению с человеком, у которого в багаже ноутбук. Проверено на личном опыте, был прецедент с флешкой.
Да мне даже тяжело представить тетку, которая разобрала MacBook Pro и ничего при этом не сломала. Кстати, а где в нем жесткий диск ? Нет вообще... Вот незадача...
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19.01.2021 16:56 Відповісти
На, смотри. И даже если это твердотельный накопитель, то что это меняет? Он еще легче.

https://www.youtube.com/watch?v=3**********

Ты вообще из людей, которым проще сразу сказать "нет, не получится", чем что-то сделать. И потом еще других в этом убеждать.
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19.01.2021 18:43 Відповісти
Не, ты не понял. Я могу достать жесткий диск из любого ноутбука за 5 минут с перекуром и питьем кофе. У меня есть для этого знания,навыки и набор необходимых инструментов. Но я отлично знаю, что для большинства "обычных" людей это превратится в неразрешимую проблему. Для начала их поставят в тупик винтики с внутренним пятигранником и треугольной звездочкой...
И это я так говорю, исходя из личного опыта, а ты мне тут начинаешь втирать, что любая произвольно выбранная американская ТП в состоянии это будет сделать, находясь в бегах. Попустись. Не сможет.
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19.01.2021 19:37 Відповісти
А, то есть уже разбирается и диск есть? Ну-ну...

То есть она одна-одинешенька? В пустыне живет и в городе бывает только для штурма Капитолия? Ты мне уже живописал ее приключения при попытке пересечь границу вплавь. Дипломатическая неприкосновенность, конечно, для тебя пустой звук? Прикинь - такое тоже бывает.

Попустись. Сможет.
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19.01.2021 19:56 Відповісти
Чувак, я вот одного не пойму, что ты хочешь доказать своим "а если вдруг"? "А если вдруг" есть возможность переправить диск под прикрытием дипломатической неприкосновенности, то точно также можно вывезти и ноутбук целиком, и даже пару тонн кокаина, как показала российская практика. А если есть шанс нарваться на досмотр, то лучше везти ноутбук, любые носители информации отдельно от компьютеров привлекают внимание пограничников. Ты можешь сколько угодно возражать, но это так. Ты можешь сколько угодно придумывать вариантов, как человек в бегах может самостоятельно выковырять диск из ноутбука, а я тебе на все эти варианты дам один ответ - человек в бегах, его ищут и он не может сходить в магазин, обратиться в сервис или даже "просто попросить знакомого компьютерщика". В США - сдадут. Все. Каждый встречный. И ещё раз, по определенным причинам, которые я не хочу здесь публично обсуждать, для любой разведки целый ноутбук будет ценнее, чем только один жесткий диск из него. Ты не можешь этого понять, почему так? Ну так это твои проблемы.
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19.01.2021 23:18 Відповісти
Ого, ну у тебя и подгорело... Та расслабься ты, ЧУВАК. Ну не может такого случиться в твоей вселенной, где все работает по тобою же придуманным законам? Ну ОК. Но не пытайся переносить ту, выдуманную реальность, в эту - настоящую. И проблемы свои решай сам. Мне вообще фиолетово, что ты там думаешь. Ты для меня не более чем набор букв, точек и запятых. Копти воздух и дальше. Носи маску и не забывай о вреде курения.
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19.01.2021 23:35 Відповісти
Дура!
Иранцы или китайцы дали бы больше!
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18.01.2021 16:35 Відповісти
Огромная ошибка США пускать кацапов к себе на территорию,все беды от кацапни по всему миру,и толерантность американцев к дикарям погубит их
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18.01.2021 16:40 Відповісти
бред сивой кобылы
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18.01.2021 16:46 Відповісти
Сива кобила? Вона?

Американка під час штурму Капітолію могла вкрасти ноутбук Пелосі, щоб продати його Росії, - ФБР - Цензор.НЕТ 1097
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18.01.2021 17:52 Відповісти
Бабушке Пэлоси уже 80 стукнуло,а она все по Капитолиям шаркается.
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18.01.2021 20:49 Відповісти
Мислячі люди, які керуються розумом при оцінці фактів, усвідомлюють, що підготовка та здійснення в Штатах перевороту не обійшлася без участі спеців з "компетентних" органів. А їх, спецслужб, там нараховується аж 17 штук. Запитання- чим вони бл@дь займались в цей час? Замість того щоб зараз ловити вже "засвічених" зрадників-"мусорів", вони демонструють якусь недограну курку. Ганьба!
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18.01.2021 17:01 Відповісти
Я не знаю кому в рашке этот ноут нужен, а вот у нас есть один олигарх который заплатил бы огромные бабки за этот гаджет и поимел бы на продаже. Как говорят - куплю продам, но уже дороже, ну или сотрудничество с властями, как минимум. Ой, да не тыкайте в него пальцами.
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18.01.2021 17:20 Відповісти
Перевірте унітази там собака зарита.
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18.01.2021 17:53 Відповісти
Во дерьмо ньюз разыгрались, это ж каким надо быть больными что бы продуцировать эти новости, а еще каким надо быть больным что бы в это поверить!
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18.01.2021 17:57 Відповісти
Посилатися на cnn - просто не прийстойно.
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18.01.2021 21:07 Відповісти
пора кочать с"уку
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18.01.2021 18:35 Відповісти
Ватаны допрыгаются, что американцы их всех запрут в лагеря, как америнских японцев после атаки на Перл- Харбор.
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18.01.2021 18:50 Відповісти
Д`Артаньяна в стремена - и в погоню и чтоб к утру Пелоси была в ноутбуке.
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18.01.2021 20:38 Відповісти
а рожа у нее как у мураева. совпадение?
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18.01.2021 21:14 Відповісти
МОЖЕТ ЭТО ВНЕБРАЧНАЯ ДОЧЬ ЛАВРОВА !?)
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19.01.2021 08:47 Відповісти
ой млииин и у них есть Катя Пушкарёва...
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19.01.2021 21:33 Відповісти
 
 