Американка під час штурму Капітолію могла вкрасти ноутбук Пелосі, щоб продати його Росії, - ФБР. ФОТО

ФБР розслідує справу про можливе викрадення ноутбука спікера Палати представників Ненсі Пелосі з метою його подальшого продажу російській розвідці.

Про це з посиланням на ФБР повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про 22-річну мешканку Пенсільванії на ім'я Райлі Вільямс. 6 січня під час штурму Капітолію вона разом з іншими учасниками протесту увірвалася в будівлю і закликала їх піднятися наверх в кабінет Пелосі. Це зафіксували камери відеоспостереження.

Після цього колишній бойфренд Вільямс розповів ФБР, що бачив запис, на якому вона виносить ноутбук з офісу Пелосі. За його словами, жінка збиралася здати пристрій другу в Росію, щоб той потім передав пристрій Службі зовнішньої розвідки. Але відправка зірвалася, і ноутбук досі у жінки.

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Вільямс зараз в бігах: вона змінила номер телефону, видалила профілі в соцмережах і ховається від поліції. Офіційно її поки звинувачують тільки в порушенні громадського порядку і насильницькому проникненні. Щодо крадіжки ноутбука, як зазначили в ФБР, "справа перебуває на стадії розслідування".

Нагадаємо, 6 січня, у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. В результаті події загинули п'ятеро людей. Мер Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася ввести комендантську годину. Кількох учасників штурму взяли під варту. Влада США завела 25 справ про внутрішній тероризм.