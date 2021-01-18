Вакцинованим від коронавірусу потрібно дозволити ходити в кіно і ресторани, - глава МЗС Німеччини Маас
Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас виступає за дозвіл для вакцинованих від коронавірусу людей ходити в кіно і ресторани.
Про це 17 січня Bild, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Видання зазначило, що заява Мааса суперечить позиції канцлера Ангели Меркель і Соціал-демократичної партії Німеччини, до якої він належить.
Маас заявив, що йдеться не про привілеї, а про основні права вакцинованих людей.
За його словами, держава обмежила людей у правах під час пандемії коронавірусу, щоб зменшити навантаження на лікарні й знизити темпи поширення COVID-19. Маас зазначив, що поки невідомо, чи можуть вакциновані інфікувати інших людей, але "щеплена людина більше не буде забирати в когось апарат штучної вентиляції легенів" і це означає, що "усунена принаймні одна основна причина обмеження основних прав".
Видання пише, що міністр внутрішніх справ Хорст Зеехофер відкинув введення "особливих прав" для вакцинованих. Маас заперечив йому, заявивши, що "це призведе до нерівності в перехідний період, але поки для цього є об'єктивна причина, це конституційно виправдано".
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В силу того, что он куда как более изучен за это время, чем некое вещество за год разработанное от момента идеи до создания готового продукта разрешенного к продаже, в силу того, что на завод компании производителя алкоголя на котором я работаю Вы можете прийти в рамках экскурсии и Вам все покажут - от начала производства и поступления и анализа спирта, воды и так далее - до готового продукта и даже закрытые зоны покажут... в отличие от фарм-завода (ну или сводите меня на Фармак с посещением закрытых зон и подробным разъяснением техпроцесса и любой детали... на наш я вот довычухаюсь и готов отвести Вас - только он во Львове), в силу того, что за последствия некачественного изделия отвечает моя компания, а в случае прививок по контракту с пфайзер-бионтех ответственность компания не несет (было такое в сми, оттого и регистрация в европе затягивалась)...
Он куда как более безопасен чем любая прививка. В том числе от ковид.
Хотя безусловно вреден. Как и собственно...
2. Каково его влияние на гены? Вы тут сильно на тиомерсал бочку катили, а как насчет накопления действия алкоголя?
3. "Он куда как более безопасен чем любая прививка. В том числе от ковид."
Это Вы про пользу алкоголя для беременных и детей так агитируете? Только бизнес?
2. Негативное конечно. Открою страшную тайну: я таки за запрет производства и продажи алкоголя. Потому как вредный он. Потому как слишком хорошо в курсе.
3. Нет. Куда "как более безопасен в сравнении с прививками" и "полезен" это отнюдь не слова синонимы. Соотв. предупреждение, кстати мы пишем. Чтобы было яснее: Долой алкоголь и прививки!
1) Для начала я ему сообщу, какие именно параметры являются опасными. К примеру содержание метилового спирта или тех же сивушных масел. И сообщу предельно допустимые значения, а также фактические значения в моем готовом продукте. На предельно допустимые значения я дам соотв. нормативно-правовые акты, на фактические - удостоверения качества, протокол исследований, и иные документы. По которым он четко увидит: вот столько можно, а вот столько есть вредных веществ. Вплоть до того, что главный технолог и/или зав. лабораторией которой я дам телефон Пети и попрошу перезвонить - разъяснит ему и опасность и так далее.
2) Я его приглашу на завод где он увидит ВСЁ. Вообще ВСЁ. Посетит ту самую лабораторию. Увидит ВСЕ этапы производства. Ну и так далее... уже не раз писал. И отвечать если что-то накосячу - буду я.
3) Я лично не на камеру вообще ему скажу водку не пить потому как вредно это. Потому как изучил этанол))
Но в любом случае у него будет ВЫБОР. Хотя хотел бы я посмотреть на закон из серии "Не бухаешь - не можешь вести детей в садик". Ох... да мы б озолотились. Хотя нам и МРЦ хватает))
4) Там не совсем доза на бутылке. Там в принципе мол противопоказан / не рекомендуется к употреблению (в разных странах по разному).
Более того. Часто в странах экспорта требуют совсем уж специфичные анализы на токсичность. И мы их проходим. В Африке (я о Нигерии), кстати, пожестче чем у нас даже - часть добавок которые разрешены у нас там запрещены.
Мы оба знаем что на Фармаке (условном) или на Пфайзер-Бионтех я этого всего не получу.
Зав. лаборатории конечно же ему назовет принятую минимальную дозу этанола и его пересчет на водку, которая считается токсичной, да и смертельную ему тоже назовет.
А я повторю: не на камеру, я ему скажу, что токсичной дозой является любая и что лучше ему отказаться от употребления алкоголя в принципе.
"А я повторю: не на камеру, я ему скажу, что токсичной дозой является любая" И Вы собирались экскурсии по предприятию водить и что-то там рассказывать? ПДК этанола в рабочей зоне - 1 грамм на кубометр воздуха. Кратковременно до 2 грамм на кубометр. Так что наука считает, что дышать 8 часов в день воздухом с содержанием этанола 1 грамм на кубометр безопасно (т.е. не выявлено никаких патологий при долговременных повторяющихся воздействиях таких доз при указанной дневной экспозиции). Благодарить не надо.
2. Экскурсии водил. И не раз. Вы пребываете в заблуждении, что на водочном заводе спирт находится в парообразном состоянии в воздухе. Это не так. Герметичность наше все. Ну разве что в мааааленький промежуток времени между наливом и укупоркой на автоматизированной линии. Но в цехе розлива вентиляция будь здоров.
Такое может быть разве что в погребе коньячного заводе где в бочках (а не в герметичных металлических цистернах как у водки) коньяк выдерживается. Потому как древесина пропитана за годы... и из нее испарения есть. Но туда надолго Вас не пустят, ни о каких 8 часов речь не идет. Минут 5 максимум да и то после них... в общем легкое опъянение.
Дэк не за что. Та же официальная наука не считает необходимым запрещать продажу алкоголя и сигарет. Более того - не считает обязательным писать максимальную дозу на бутылке. А уж такие особенности как генетические отличия... эта самая наука даже использует для продвижения алкоголя скажем в Казахстане.
А потом... от таких вот маааленьких камушков вроде Вашего "безопасного" содержания в итоге складывается огромная горка алкоголизма и связанных с ним проблем.
Пример ПДК я привел, чтобы показать ошибочность Вашего утверждения "токсичной дозой является любая". А на заводе у Вас вполне может быть и музейная чистота и альпийский воздух, но ПДК веществ с которыми работаешь знать надо.
Ваш пример бесполезен ибо:
1) Герметичность, как и было говорено. За ней следят. А не "ой ну тут меньше ПДК а ладно работаем дальше".
2) Ваш довод очень похож на "по чуть-чуть"... с которого алкоголизм начинается. Уж извините.
2. То есть по этому аспекту возраженийнет. "Пример ПДК я привел, чтобы показать ошибочность Вашего утверждения "токсичной дозой является любая"." Ну и ладно.
3. Не лепите Ваши выдумки. Под ПДК понимается такая максимальная концентрация химических элементов и их соединений в окружающей среде, которая при повседневном влиянии в течение длительного времени на организм человека не вызывает патологических изменений или заболеваний, устанавливаемых современными методами исследований, в любые сроки жизни настоящего и последующего поколений.
2. Та нету возражений. Просто бесполезно, только и всего.
3. Я к тому, что ранее Вы говорили о 8 часах без последствий. Фигушки Вы проведете час в погребе где коньяки выдерживаются. Без последствий.
2. Для работающих с данным веществом не так уж и бесполезно. Особенно, если работник со стажем захочет выкатит иск по профзаболеванию.
3. Если ПДК там не превышено то запросто проведу.
2. Ну попробуйте. Выкатить иск. Вам юристы нашей компании мигом объяснят, вплоть до кассации в ВС что Вы не правы и вообще это не от этила.
Ничего не напоминает?))
Вы просто, судя по Вашим постам, эпидемиолог. Но не специалист в продажах / дистрибуции. А вакцина, прежде всего, Товар. Потому как имеет цену.
3. Да там через минут 15 начинается стадия легкого опьянения. Хотел бы я на Вас посмотреть после 8 часов)).
2. Вы полагаете, что я у Вас работал? С какого перепугу я буду Вам иск выкатывать? А вот Ваш работник, допустим, с циррозом печени, вполне может. Особенно, если на замеры концентраций вредных веществ в рабочей зоне Ваша компания болт ложила (а судя по вашей некомпетентности, так оно и есть). И ваши юристы тут не особо помогут. Ничего, пересадку печени рабочему оплатите и свободны. Сейчас и в Украине трансплантацию разрешили.
3. Значит там серьезное превышение ПДК. Гробите Вы не только клиентов, а и своих рабочих. Позорище.
2. Хорошо. Пусть работник попробует. Будет ровно так как я и сказал. Антип... реальность она сложнее сказок.
3. Специфика хранения. Для этого есть предельно допустимое время пребывания там. Не ну а шо? На бумаге... все, как Вы можете догадаться, красиво.
Антип. Вы, конечно, простите... но такое ощущение, что Вы в сказочном мире живете. В котором светлые эльфы благородные и зла не существует. Оглянитесь. Вокруг.
2. Ну, пока что ваше счастье, что работники у Вас не просекают эту тему. Но если найдется ушлый юрист он вас разует, разденет и голыми в Африку пустит. А там - желтая лихорадка. А Вы - непривитый.
3. Не, ну если Вы неустанно золотите ручку проверяющим то какоето время можете продолжать травить своих рабочих... А самому не противно?
2. Ушлый юрист... я даже знаю лично, кто к этому юристу наведается и объяснит ему всю суть его заблуждений. Ну и Вы правда верите что на узкое поле деятельности задействованных в сфере юристов вот так вот просто пустят кого-то левого? Это я кроме того, что без неких котлет судьи суп не готовят...
3. А Вы думаете я один такой? А в фарм компаниях прям светлые ангелы, да, которым план продаж выполнят нинада?))
2. Жизнь всегда может удивить. Даже тех, кто пойдет решать вопросы к юристам.
3. В советской армии я услыхал немного грубоватую, но хорошую пословицу. Каждый баран носит СВОИ яйца. Себя Вы изменить можете. Вот за это и отвечайте. А за ситуацию в фарм компаниях другие люди ответят.
2. Ага. Это точно. "Есть два вида хороших адвокатов. Первые знают закон. Вторые - судью. В прямом противостоянии чаще выигрывают вторые" - прям на юрфаке говорили лично мне. Преподаватель по уголовно-процессуальному праву, что интересно. У меня не раз был повод убедиться в этом. Как и в том, что котлеты правильной толщины решают многие вопросы. Намек думаю ясен.
3. У нас декомуннизация)). А если серьезно, то правила и законы дистрибуции применимы к любой группе Товара. Это как физика. Она работает и для Вас и для меня.
А что делать невосприимчивым? У них антитела не вырабатываются.
прочитанному.
1. Вакцинофашисти обзивають тих, хто не бажає пришеплюватися мутною вакцинкою, заразою, заразними.
Цікаво, ким назвуть себе, коли захворіють після вакцинки і перезаразять купу людей (будучи безсимптомними, наприклад).
2. А =списіаліст= впевнений, що щеплений точно не потребуватиме ШВЛ ?
До речі, ніхто не гарантує, що вакцинка захистить так, що персонажі не захворіють.
Все, що їм =обіцяють= - лише, типу, легкий перебіг хвороби.
Але це - не точно.
Он з алергіями шпиталізують, люди отримують параліч лицевого нерва.
Комусь щастить менше - вмирають од =чарівного= щеплення.
А що буде через довший час - то нікого не цікавить.