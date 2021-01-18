У Росії немає права вирішувати, бути чи ні сусіднім державам в НАТО, - Столтенберг

Росія не має права вирішувати, бути чи не бути суверенним державам Україні та Грузії членами організації Північноатлантичного договору.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в понеділок, виступаючи по відеозв'язку перед учасниками конференції Паризької наукової школи з питань закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У Росії немає права навіть намагатися втручатися, блокувати або зупиняти членство суверенної держави в НАТО", - сказав він.

Як приклад Столтенберг привів свою власну країну.

"На той час Радянському Союзу не подобалося, що ми хочемо стати членом НАТО. Сталін чітко заявив, що він хоче, щоб Норвегія стояла осторонь від НАТО, але, на щастя, лідери НАТО в Парижі, Лондоні, Вашингтоні і скрізь сказали "ні".

Норвегія, сусідка Росії, має суверенне право вирішувати свій власний шлях, вони хочуть бути членами, вони відповідають стандартам НАТО, і ми їх вітаємо", - пояснив він.

Генсек підкреслив, що для нього особисто ставити під сумнів право суверенної держави вирішувати своє власне майбутнє, це "майже провокація".

"Це як би знову прийняти (поділ світу на - Ред.) сфери впливу, це прийняти, що великі країни мають свого роду вплив над сусідами. Я не хочу жити в такому світі, тому що я родом з маленької країни, яка межує з великою країною. Якщо ми приймемо, що великі країни можуть вирішувати, що можуть або не можуть робити малі сусіди, тоді ми повернемося в старі часи.

Ми не хочемо такого світу. Ми хочемо такий світ, який будується на правилах, на повазі для націй, незалежно від розміру збройних сил, економік або чого завгодно. Це - фундаментально, і якщо ми почнемо щодо цього шукати компроміси, то ми будемо на дуже небезпечному шляху до місця, в якому ми не хочемо опинитися", - пояснив Столтенберг своє бачення.

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У зв'язку з цим генсек заявив, що, якщо Грузія хоче бути членом НАТО, "не Росії це зупинити".

"Буде чи ні Грузія членом - це вирішувати Грузії і союзникам, і тільки їм. Тому що все інше буде посяганням на суверенні права суверенної незалежної держави". Те, що вони (РФ) зробили, порушуючи територіальну цілісність і незалежність Грузії - неприйнятно.

Те ж саме стосується, звичайно, і України: незаконна анексія Криму, дестабілізація Донбасу на сході України порушує фундаментальні принципи, завдяки яким ми створюємо мирний і стабільний мир", - констатував він.

При цьому він зазначив, що роль НАТО полягає в підтримці цих країн, допомагаючи їм у розвитку можливостей, в проведенні реформ, надаючи навчання, коли вони присутні "в різних формах", як в Грузії, так і в Україні.

"Звичайно, ми помаємо знайти політичне рішення різних конфліктів - Молдова, Нагірний Карабах. Конфлікти різні, але головний меседж полягає в тому, що ми повинні поважати суверенітет і шукати політичне рішення, і НАТО підтримує різні зусилля з їхнього пошуку", - сказав Столтенберг.