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Новини
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У Росії немає права вирішувати, бути чи ні сусіднім державам в НАТО, - Столтенберг

У Росії немає права вирішувати, бути чи ні сусіднім державам в НАТО, - Столтенберг

Росія не має права вирішувати, бути чи не бути суверенним державам Україні та Грузії членами організації Північноатлантичного договору.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в понеділок, виступаючи по відеозв'язку перед учасниками конференції Паризької наукової школи з питань закордонних справ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У Росії немає права навіть намагатися втручатися, блокувати або зупиняти членство суверенної держави в НАТО", - сказав він.

Як приклад Столтенберг привів свою власну країну.

"На той час Радянському Союзу не подобалося, що ми хочемо стати членом НАТО. Сталін чітко заявив, що він хоче, щоб Норвегія стояла осторонь від НАТО, але, на щастя, лідери НАТО в Парижі, Лондоні, Вашингтоні і скрізь сказали "ні".

Норвегія, сусідка Росії, має суверенне право вирішувати свій власний шлях, вони хочуть бути членами, вони відповідають стандартам НАТО, і ми їх вітаємо", - пояснив він.

Генсек підкреслив, що для нього особисто ставити під сумнів право суверенної держави вирішувати своє власне майбутнє, це "майже провокація".

"Це як би знову прийняти (поділ світу на - Ред.) сфери впливу, це прийняти, що великі країни мають свого роду вплив над сусідами. Я не хочу жити в такому світі, тому що я родом з маленької країни, яка межує з великою  країною. Якщо ми приймемо, що великі країни можуть вирішувати, що можуть або не можуть робити малі сусіди, тоді ми повернемося в старі часи.

Ми не хочемо такого світу. Ми хочемо такий світ, який будується на правилах, на повазі для націй, незалежно від розміру збройних сил, економік або чого завгодно. Це - фундаментально, і якщо ми почнемо щодо цього шукати компроміси, то ми будемо на дуже небезпечному шляху до місця, в якому ми не хочемо опинитися", - пояснив Столтенберг своє бачення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО дуже стурбоване нарощуванням російських військ в окупованому Криму, - Столтенберг

У зв'язку з цим генсек заявив, що, якщо Грузія хоче бути членом НАТО, "не Росії це зупинити".

"Буде чи ні Грузія членом - це вирішувати Грузії і союзникам, і тільки їм. Тому що все інше буде посяганням на суверенні права суверенної незалежної держави". Те, що вони (РФ) зробили, порушуючи територіальну цілісність і незалежність Грузії - неприйнятно.

Те ж саме стосується, звичайно, і України: незаконна анексія Криму, дестабілізація Донбасу на сході України порушує фундаментальні принципи, завдяки яким ми створюємо мирний і стабільний мир", - констатував він.

При цьому він зазначив, що роль НАТО полягає в підтримці цих країн, допомагаючи їм у розвитку можливостей, в проведенні реформ, надаючи навчання, коли вони присутні "в різних формах", як в Грузії, так і в Україні.

"Звичайно, ми помаємо  знайти політичне рішення різних конфліктів - Молдова, Нагірний Карабах. Конфлікти різні, але головний меседж полягає в тому, що ми повинні поважати суверенітет і шукати політичне рішення, і НАТО підтримує різні зусилля з їхнього пошуку", - сказав Столтенберг.

НАТО (6390) росія (64846) членство в НАТО (1710) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+21
У России нет границ,
Нет дорог и нет больниц.
Пенсий нет и нет зарплаты.
Есть, зато, блины с лопаты.
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18.01.2021 16:18
+17
зеленскому это расскажите
У России нет права решать, быть или нет соседним государствам в НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2387
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18.01.2021 16:16
+14
...и, сразу добавлю:
Рашке никто НЕ ОБЕЩАЛ, что "НАТО не будет продвигаться на восток".
а то, Рашка очень любит выдумывать другим "обещания",
как, например, "формулу Штайнмаера" и тд. и тп.
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18.01.2021 16:17
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зеленскому это расскажите
У России нет права решать, быть или нет соседним государствам в НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2387
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18.01.2021 16:16 Відповісти
У России нет права решать, быть или нет соседним государствам в НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6824
он увидел в его глазах мир))
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18.01.2021 16:21 Відповісти
приказываю немедленно покинуть государственную пристань! (с)
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18.01.2021 16:16 Відповісти
...и, сразу добавлю:
Рашке никто НЕ ОБЕЩАЛ, что "НАТО не будет продвигаться на восток".
а то, Рашка очень любит выдумывать другим "обещания",
как, например, "формулу Штайнмаера" и тд. и тп.
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18.01.2021 16:17 Відповісти
Рагнар Лодброк не знав "формулу штайнмахера" і взяв Париж, а 200 років тому його нащадки спалили маскву..Столтенберг мав би запозичити досвід предків
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18.01.2021 18:10 Відповісти
А зелень-плесень слушает да ест, с руки пуйла.
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18.01.2021 16:18 Відповісти
У России нет границ,
Нет дорог и нет больниц.
Пенсий нет и нет зарплаты.
Есть, зато, блины с лопаты.
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18.01.2021 16:18 Відповісти
И новичковая 100-ня, как минимум
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18.01.2021 16:25 Відповісти
Прийшов час змусити рашку займатись своїм добробутом в можех їхніх кордонів.
Бо ці лапті смердять на весь світ.
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18.01.2021 16:18 Відповісти
в межах їхніх кордонів.
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18.01.2021 16:19 Відповісти
кордони треба навести в середині бувшей раіські.тоді це буде надовго
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18.01.2021 16:37 Відповісти
В середені московської області.
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18.01.2021 16:41 Відповісти
Какие границы, Ксения!? У путлеровской Расеи нет границ. Только полный демонтаж этой недоимперии даст результат
У России нет права решать, быть или нет соседним государствам в НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3603
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18.01.2021 16:27 Відповісти
на демонтаж певно не погодяться, бо китайози швидко землею прибарахляться.
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18.01.2021 16:39 Відповісти
Никому из них не надо, чтобы вместо одной неадекватной ядерной страны на той территории образовались полтора десятка, которые начнут из-за границ грызть друг-другу глотки, к тому же усиление Китая тоже никому не впало. Итак Трамп побил с ними горшки так, что сейчас Госдепу это долго исправлять. Столько подводных камней в этой идее, что убытков больше, чем пользы. Они и носятся с Навальным только по одной причине, цель - сменить вектор развития и Навальный сегодня как никто другой подходит на эту роль. Второго кандидата уже пристрелили и забыли о нем благополучно все, включая руководство НАТО. Особенно, если белорусы таки дожмут Луку, этот последний можно сказать оплот на границах кацапстана. Смешат тут горе-форумные фантазеры на тему их развала. Максимум, что может произойти - это снова буча на Сев.Кавказе. Да и то............. экономически они никто и ничто, а кормить бесплатно как из кремля никто не будет, думаете они не видят что происходит с Абхазией?
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18.01.2021 17:20 Відповісти
Мамзель, кого вы называете неадекватной страной?
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18.01.2021 20:04 Відповісти
А Вы считаете страну на Востоке от нас адекватной?
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18.01.2021 20:25 Відповісти
про рашку понятно, но вы же написали про полтора десятка стран. Хотя речь может идти только про три - Расея, Украина и Казахстан
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18.01.2021 20:30 Відповісти
Порошок и его "люби друзи" сделал все, чтобы Столтенберг сегодня говорил в основном про Грузию, и в меньшей степени про Украину(((
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18.01.2021 16:19 Відповісти
Не забувайте приймати ліки.
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18.01.2021 16:23 Відповісти
Ватан,возвращайся в диспансер,там тепло и макарошки дают
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18.01.2021 18:03 Відповісти
Прав нет, а ядренная бимба есть. Спасибо, америкос и нашим презам, что уничтожили украинский ядерный щит
У России нет права решать, быть или нет соседним государствам в НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9816
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18.01.2021 16:21 Відповісти
Ту-22 - это мишень. Доказано в Грузии нашими же ЗРК.
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18.01.2021 16:28 Відповісти
Такая же хрень, как и Ту-22. вы у себя в кацапстане не знаете, как сделать так, чтоб они продолжали летать, а заменить нечем.
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18.01.2021 16:36 Відповісти
Тыц и нет свинособаки😂🌷×××
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18.01.2021 16:38 Відповісти
вам, кацапам, уже давно нашли замену, а вы всё верещите.
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18.01.2021 16:39 Відповісти
Кацап, еще раз к кнопку спам тыкнешь, пойдещ играть на баяне. Заруби себе жто на своем мокшанском носу
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18.01.2021 16:50 Відповісти
Это с какого перепугу ты мне это написал?
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18.01.2021 16:52 Відповісти
Любой военный самолет - это мишень для ПВО. Отказываемся от авиации?
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18.01.2021 16:35 Відповісти
Если военный самолет не соответствует задачам, которые ставятся перед военной же авиацией страны, безусловно нужно отказываться.
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18.01.2021 16:38 Відповісти
Для любого самолета есть вероятность быть сбитым ПВО - это не значит, что от них нужно отказываться.
У танка тоже есть вероятность быть уничтоженным ПТ средствами...или другим танком...или авиацией - и это тоже не значит, что от них нужно отказываться.
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18.01.2021 16:43 Відповісти
Читай выделенный текст: "Если военный самолет не соответствует задачам, которые ставятся перед военной же авиацией страны, безусловно нужно отказываться."

А теперь ответь - какие в Украине могут быть задачи для Ту-160.
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18.01.2021 16:48 Відповісти
Ты реально контуженный. Лучше вообще без самолетов, чем хоть какие-то . Может и Миги с Сушками на металл. Тебя где лечат?
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18.01.2021 16:54 Відповісти
А теперь ответь - какие в Украине могут быть задачи для Ту-160.
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18.01.2021 16:54 Відповісти
...лядский провайдер. сервер у них замерз. Цель -Воронеж. А ты реально далек от теиы. Ты что считаешь что ЯО в Украине только на Тушках базировалось.? Что-то за 43-ю армию знаешь?
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18.01.2021 20:02 Відповісти
Так какие в Украине могут быть задачи для Ту-160? Твои попытки отпетлять говорят о том, что ты не знаешь.
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18.01.2021 20:06 Відповісти
Это ты далекий от темы. ТУ-160 было лишь частью нашего ядерного потенциала. Какие задачи для ТУ-160 в Украине ? Ты идиот? Прощай
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18.01.2021 20:21 Відповісти
В общем, слился "стратег" диванный
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18.01.2021 20:53 Відповісти
У Росії немає права вирішувати, бути чи ні сусіднім державам в НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4483
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18.01.2021 21:46 Відповісти
ЄЄєєєє,да ті упорот до невозможности совком и ложнім вЯличием о непобЯдимости хрюсских батыров ,не имеющих анала гов из металлолома...
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18.01.2021 18:08 Відповісти
Мадам! Посетите ликбез. А пока идите в сраку
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18.01.2021 20:00 Відповісти
это-особенная мишень...крупноразмерная,хорошо определяемая.и летает на самых удобных для поражения высотах
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18.01.2021 16:41 Відповісти
Это ТУ-160, лузер. Проверь в гугле.
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18.01.2021 16:40 Відповісти
У тебя замедленная реакция, тормоз. Читай выше.
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18.01.2021 16:41 Відповісти
Так чому НАТО тягне час зі вступом Молдови,Грузії та України?
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18.01.2021 16:22 Відповісти
нафига им проблемные страны?
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18.01.2021 16:24 Відповісти
Проблемная страна - это вонючая Расея
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18.01.2021 16:36 Відповісти
100%.. вот она как зараза вокруг себя делает всех проблемніми
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18.01.2021 16:40 Відповісти
Армії та їх законодавчий супровід не відповідають критеріям.
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18.01.2021 16:31 Відповісти
Бо 73% тягнуть у протилежну сторону.
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18.01.2021 16:33 Відповісти
походу ждут беларусов, чтобы принять сразу всех троих
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18.01.2021 16:23 Відповісти
чому Україна не отримала ПДЧ на саміті в Бухаресті?
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18.01.2021 16:23 Відповісти
Орбана з Сійярто спитати...
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18.01.2021 16:33 Відповісти
Там старая комсомолка Меркель на рога встала... Да и Саркози шнобелем крутил. Хотел кацапам Мистрали продавать...
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18.01.2021 17:05 Відповісти
Та дуже хитрожопый этот Саркози. Недаром его сейчас полиция во все щели допрашивает.
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19.01.2021 09:53 Відповісти
_Столтенберг - пустозвон! Пока НАТО пустозвонит, агрессор ведёт против него настоящую войну! Кроме прочего прямо атаковал НАТО и ЕС, и совершил массовое убийство высшего военного и политического руководства страны НАТО и ЕС! В ответ на нападение от Запада... ровно ничего! И перезагрузка... Когда агрессор делает новый ход, Запад только-только нехотя, вяло и неадекватно реагирует - если вообще реагирует! - на ход предыдущий. Безответственные, близорукие пустомели!
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18.01.2021 16:23 Відповісти
Гучна заява. ***** з переляку зараз ще й Альошку, з пазурів, випусте)))
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18.01.2021 16:26 Відповісти
Права Засрахи дальше параши со встроенным телевизором и пустым холодильником не распространяются..
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18.01.2021 16:29 Відповісти
так давно уже без нее решают .
и заметь,проблемы начались именно у расейки.
не у американцев,не у немцев с французами,не у турков...
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18.01.2021 16:43 Відповісти
Вступ до НАТО це справа часу. В 91 році після проголошення незалежності більшість люду, які знаходились під впливом потужної радянської пропаганди, були проти НАТО. І ставлення до західних країн також було відповідним, але поступово йде зміна поколінь, совки вимирають, з'являється молодь, яку не труїли брехнею все життя, це молоде покоління може вільно подорожувати та бачити світ. І сприйняття українців змінюється. Не швидко, але стабільно. Якщо не втратити незалежність, то рано чи пізно Україна зміниться і приєднається до західних країн.
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18.01.2021 16:53 Відповісти
Обясните это тупому Шредеру, и новому лидеру ХДС
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18.01.2021 16:58 Відповісти
_Тю... Ты думаешь они по тупости это делают и им просто никто не объяснил где правда? Во ты плужара...
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18.01.2021 17:42 Відповісти
У России нет права решать, быть или нет соседним государствам в НАТО, - Столтенберг

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Прав, чертяка, на все сто, Горбач, простачек, на слово поверил о недопустимости расширения НАТО на Восток. Какие теперь права? Никаких.
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18.01.2021 18:11 Відповісти
Потому что соседние страны на примере нейтральных Молдовы, Грузии и Украины ( а эти страны в особенности) уже поняли, что в случае соседства с таким уродливым порождением сталинизма и неонацизма замешанного на золотоордынской истории, спасение только в коллективной безопасности. Пример тому Латвия, Эстония и Литва. В первых двух тоже значительная русская диаспора ( и в процентном отношении даже выше чем скажем в Украине) но Раша клацает в бешенстве зубами, слюну пускает а туда нос совать боится. Будущее Украины, Молдовы, Грузии, а за ней и Азербайджана ( возможно и Армении и Беларуси , в другие времена) это точно в НАТО. Другого не дано. Финлянизация это не про нас. Раша нам даже подобного статуса ни когда не позволит. И разговоры об этом самообман.
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18.01.2021 18:24 Відповісти
ТАК А КТО ХЙЛО БУДЕТ СЛУШАТЬ !?)
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19.01.2021 07:55 Відповісти
Просто парашки зщаветно трухают мелким дробом и пачку свою вовсю вертят, как от огня, от столь возможного натовского соседства, как Украина.
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19.01.2021 09:12 Відповісти
 
 