Микитась не укладав угоду зі слідством у справі про квартири для Нацгвардії, - адвокат Грушовець

Експрезидент "Укрбуду" і колишній народний депутат Максим Микитась не укладав угоду зі слідством у справі Нацгвардії, яку розслідує Національне антикорупційне бюро.

Про це заявив під час прес конференції його адвокат Євген Грушовець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі Максим Микитась не давав показань у справі Нацгвардії, жодної угоди немає, а тим паче судом вона не може бути затверджена", - сказав він.

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Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини повинні були побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія мала отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак в 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир в будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири людини.

Разом з тим, Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова. 3 грудня 2020 року Микитась вийшов з СІЗО.

Нагадаємо, 9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.