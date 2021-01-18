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ЄС врахує розвиток ситуації з Навальним при формуванні політики щодо РФ, - Боррель

ЄС врахує розвиток ситуації з Навальним при формуванні політики щодо РФ, - Боррель

Євросоюз засуджує затримання російського опозиціонера Олексія Навального, закликає до його негайного звільнення і буде враховувати розвиток цієї ситуації у своїй політиці щодо РФ.

Про це заявив у понеділок глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Політизація судової системи неприпустима, і необхідно поважати права пана Навального. Ми також закликаємо російську владу негайно звільнити всіх журналістів і громадян, затриманих у зв'язку з їхніми репортажами і підтримкою пана Навального після його повернення. Це затримання підтверджує постійну негативну картину скорочення простору для опозиції, громадянського суспільства і незалежних голосів у Російській Федерації", - йдеться в заяві Борреля від імені Євросоюзу.

Високий представник ЄС із закордонних справ повідомив, що Євросоюз буде уважно стежити за розвитком пов'язаних із цим інцидентом подій і "продовжить враховувати це при формуванні своєї політики щодо Росії".

"Європейський союз рішуче засудив спробу вбивства Олексія Навального за допомогою отруєння військовою хімічною речовиною нервово-паралітичної дії групи "Новачок", у відповідь за що ввів обмежувальні заходи щодо шести осіб та однієї юридичної особи", - нагадують у заяві.

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У документі зазначають, що "Європейський союз разом зі своїми партнерами буде й надалі закликати російську владу терміново розслідувати замах на Навального в умовах повної прозорості й без подальших зволікань і повною мірою співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) для забезпечення неупередженого міжнародного розслідування".

Як повідомлялося, Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту "Внуково". За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.

Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.

Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політик наголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долю.

Після затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Хімки.

арешт (2520) Євросоюз (13300) Навальний (612) Боррель (1074)


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Топ коментарі
+5
как всегда выразит "занепокоєння" и утрётся...аж стыдно за них....
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18.01.2021 16:41
+4
Да, да. Конечно пересмотрим. Вроде Политковской, Литвиненко, Магницкого, Немцова мало. Раньше надо останавоивать плешивую обезьяну, а сейчас он просто имеет вас за трепачей
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18.01.2021 16:47
+4
То що його отруїли вже забуто, тепер свіжа стурбованість буде
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18.01.2021 16:50
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скотт надо поротть
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18.01.2021 16:40 Відповісти
только не сильной озабоченностью
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18.01.2021 16:41 Відповісти
как всегда выразит "занепокоєння" и утрётся...аж стыдно за них....
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18.01.2021 16:41 Відповісти
ЕС... учтёт... Бла-бла-бла.
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18.01.2021 16:42 Відповісти
учтет и будет глубоко озабочен все время предлагать освободить оппозиционера ))) но СП-2 будет построен и говорить " не надо демонизировать ПУ"
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18.01.2021 16:43 Відповісти
Боррель говорит, и побздехивает, чтобы Раша не психонула, и не бросила строительство СП-2
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18.01.2021 18:17 Відповісти
Да, да. Конечно пересмотрим. Вроде Политковской, Литвиненко, Магницкого, Немцова мало. Раньше надо останавоивать плешивую обезьяну, а сейчас он просто имеет вас за трепачей
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18.01.2021 16:47 Відповісти
То що його отруїли вже забуто, тепер свіжа стурбованість буде
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18.01.2021 16:50 Відповісти
Отравление уж больно смешное, помнить такое, как-то не комильфо)))
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18.01.2021 18:21 Відповісти
Bla-bla-bla...
Европа за печенюжки родную маму продаст в бордель. В чем неодократно уже убеждались. Проявят очередную озабоченность и дальше будуть накачивать мордор нефте-еврами
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18.01.2021 16:54 Відповісти
А колись за окупацію сусідніх країн об'являли війну країні-загарбнику, захищали. А зараз ведуть розмови як будувати відносини з рашисстами-загарбниками. Втратили гідність та совість, фінанси стали на перший план.
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18.01.2021 17:10 Відповісти
Знаю з дитинства таке слово - задрипанці. Це про Європу, коли стосується рашки. Що це вперше чи вдруге рашка робить дикі речі? Північному потоку все-одно бути?
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18.01.2021 17:36 Відповісти
 
 