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Указ про призначення Маркарової послом у США з'явиться найближчим часом, - заступник голови ОП Жовква

Указ про призначення Маркарової послом у США з'явиться найближчим часом, - заступник голови ОП Жовква

Указ про призначення Оксани Маркарової послом України в США може бути підписаний після інавгурації новообраного президента Джо Байдена.

Про це сказав заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв'ю ТСН, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що кандидатура Маркарової була узгоджена президентом України, після цього було направлено ноту на отримання агремана, тобто згоди США на прийняття цієї кандидатури як посла України.

"Такий агреман отримано, про що вже також йшлося у пресі. Хоча, як правило, такі речі не озвучуються... Відповідно, останнім етапом є видання указу Президента України про призначення послом України конкретної людини. Такий указ найближчим часом з'явиться. Думаю, що це логічно, буде вже після проведення інавгурації (президента Байдена. - Ред.)", - сказав Жовква.

Коментуючи зміну посла України у Вашингтоні, заступник керівника ОП нагадав, що нинішній глава українського диппредставництва в Вашингтоні Володимир Єльченко до цього понад чотири роки працював постійним представником України в ООН і вже більше року пропрацював у Вашингтоні.

"Тому це нормальна історія, п’ять років — середній термін для ротації посла. Ви знаєте, в дипломатії є такий термін, принцип, що кожен підлягає ротації. Тому, в цьому випадку, посол Єльченко, який є високим професійним фахівцем і одним із найкращих наших дипломатів, буде відкликаний до Києва і займеться подальшою дипломатичною діяльністю", - зазначив Жовква.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агреман на призначення Маркарової послом України у США отримано, слово за Зеленським, - Єнін

посол (1113) США (23657) Маркарова Оксана (494) Офіс Президента (2035) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+5
А шо ж ты к своим хозяевам в страну-помойку не едешь, русский?
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18.01.2021 16:48 Відповісти
+4
надо Лысого из квартала послать...всё разрулит)))
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18.01.2021 16:43 Відповісти
+3
мартышка руснявая, твой фюрерок в прорубь нырять будет в этом году?
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18.01.2021 16:51 Відповісти
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А більш огидної в Україні не знайшли?
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18.01.2021 16:43 Відповісти
ну,кому и кобыла в кокошнике милее
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18.01.2021 16:46 Відповісти
чо хотела,неразумейка?
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18.01.2021 17:17 Відповісти
Більш головне не ваш огидний допис, а те що ЗЕлені ідіоти не знайшли дипломата для такої важливої для України країни, знайшли попрошайку фахову фінансистку. З ЛОБІСТОМ У США вже обісралися, тепер залишилось з послом ще обмазатись тим гівном, що після призначення лобіста ...
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18.01.2021 19:42 Відповісти
надо Лысого из квартала послать...всё разрулит)))
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18.01.2021 16:43 Відповісти
Я смотрю - ты любишь Украинцев.
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18.01.2021 16:44 Відповісти
кацап-человек...
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18.01.2021 16:47 Відповісти
Быстрее.У тебя мало времени😂🌷×××
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18.01.2021 16:47 Відповісти
Тетка просто незаменимая.......
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18.01.2021 16:45 Відповісти
країна ДЕБІЛІВ
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18.01.2021 16:45 Відповісти
подальше от НБУ решили убрать?
или просто традиция-назначать на важные должности непрофильных специалистов?
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18.01.2021 16:45 Відповісти
Поедет к своим хозяевам, отработала, в долги Украину загоняла с Яреськами и Яйценюками.
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18.01.2021 16:46 Відповісти
А шо ж ты к своим хозяевам в страну-помойку не едешь, русский?
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18.01.2021 16:48 Відповісти
щебень, шмякнись о стенку.
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18.01.2021 16:49 Відповісти
мартышка руснявая, твой фюрерок в прорубь нырять будет в этом году?
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18.01.2021 16:51 Відповісти
да какую там прорубь, кабаева говорит что папику писец приходит, уже ни на что не сдатный......
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18.01.2021 16:58 Відповісти
главное чувачок что не к вам в лаптестан холопом едет.... поэтому у вас пуканы и рвет! что не удалось Украину своей губернией сделать? вот от этого вас нервус колотит!!!
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18.01.2021 16:56 Відповісти
а кто она такая эта большая тётя? дипломат (тогда какой опыт работы)? депутат? политик? акушер-гинеколог? правозащитник? бизнесмен? фоп? таксист? какое отношение она имеет к США? что то то не совсем ясно......
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18.01.2021 16:52 Відповісти
жирная ****, поддельница рожковой и гонтаревой
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18.01.2021 16:56 Відповісти
всё просто..она финансист....будет просить деньги правильно
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18.01.2021 16:58 Відповісти
Хочу висловити свою думку, вона тільки моя, у нас в країні всі добре знають, що всі посади, або ти персональний товариш, або за гроші, та й людей більше не має, тільки корито та ті хто заплатив. Тому дивуватися та оборюватися, дивно, сходіть хоча б на один конкурсу на найменшу посаду у дреж. службу, не пройдете , тільки свої, СЛАВА УКРАЇНІ, та велике прохання, до тролів та інших блогерів, мені байдуже ваша думка, в тім як і вам моя.
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18.01.2021 17:10 Відповісти
Заслужила... Шкода, що папєрєдніки не додумалися призначити на цю посаду Наталю Яресько. І, схоже, найбільше про це жалкують пуерториканці...
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18.01.2021 17:10 Відповісти
что же она такого узнала, что ее за молчание послом в штатах сделали?
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18.01.2021 17:14 Відповісти
"Выдающийся" министр финанов заработавщая вместе с мужем-банкиром на поездку в США и хатынку на Облигациях ОВЗГ,соратница Гонтаревой и Рожковой,назначение говорит об отсутствии в стране МИДа и надежде власти Украины что то выторговать у США и МВФ,поэтому быть ли ей послом определят Нуланд с Байденом.
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18.01.2021 17:16 Відповісти
Вместо того, чтобы послать лес валить, послали в США в райские кущи ...
Вообще-то президента Украины надо в первый раз избирать на 2,5 года. Вторые выборы - на 2,5 оставшихся года с участием и других кандидатов. Народ решит, достоин этого или нет действующий президент. Зеленский точно был бы в пролете. Выбрали бы другого.
Скажете дорого? Дороже в разы обойдутся 5 лет с Зеленским. Если не станут фатальными.
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18.01.2021 17:40 Відповісти
А професcионального дипломата со стажем не нашлось ?!
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18.01.2021 17:52 Відповісти
https://twitter.com/apocalypseshoo1
https://twitter.com/apocalypseshoo1

apocalypse shooter

@apocalypseshoo1

·https://twitter.com/apocalypseshoo1/status/1351192910302216192 1 ч

Зеленський розвалив відносини з адміністрацією президента США - Смолій
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18.01.2021 18:47 Відповісти
Экономику Украины уже"№подняла", теперь поедет "поднимать" внешнюю политику! Такое ощущение чем хуже ты работаешь в власти , тем быстрей тебя продвигают вверх по карьерной лестнице ! Следовательно, подобные людишки , типа Марковой, работают исключительно в чьих то личных интересах, но не как в интересах Украины, вывод: казнить падлюку! Весь набор страшная как атомная война, непрофессионал, как по кастингу самая уродливая и непрфессиональная!
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18.01.2021 19:40 Відповісти
Звідки така неповага до США , що аж цілого фінінсиста послом ? Невже в обовязки посла головним питанням стоїть вимолювання грошей від ... ?
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19.01.2021 01:36 Відповісти
Задержка назначения Оксаны Маркаровой послом Украины в США, уже после получения официального агремана (согласия) от США, прекрасно характеризует уровень кадрового мышления Зеленского и К. Все из решения коррупционно мотивированы. Профессиональные качества в их выборе играют второстепенную роль (если вообще учитывается). Назначение идет по принципу "свой-чужой" или "что я буду иметь взамен?".
Перед Маркаровой была поставлена задача любыми путями добыть приглашение на инаугурацию Байдена. Маркарова обещала, ибо иначе ее просто бы не подали. Сумеет она или нет - это вопрос открытый, но отмена назначения посла после получения согласия, по дипломатическому протоколу - прямое оскорбление принимающей страны. https://timeze2019.blogspot.com/
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19.01.2021 08:52 Відповісти
 
 