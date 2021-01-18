Штаби Навального готують великі мітинги по всій Росії у зв'язку з його арештом
Штаби російського опозиціонера Олексія Навального по всій Росії негайно готуються до масштабних акцій, які повинні пройти в суботу, 23 січня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив керівник мережі регіональних штабів Навального Леонід Волков.
"Штаби Навального по всій країні негайно починають підготовку до великих мітингів по всій країні 23 січня, не чекаючи нового суду. Олексій Навальний повинен бути негайно звільнений", - ідеться в повідомленні.
"Ми всі розуміємо: єдина провина Навального в тому, що він наважився вижити після того, як Путін отруїв його. І не тільки вижив, а й розслідував цей замах на вбивство. Те, що Путін за це кинув його до в'язниці - майже настільки ж мерзенний злочин, як і сам замах. І, зрозуміло, однією тільки підготовкою до мітингу 23 січня наша робота і наша реакція не повинна обмежитися", - додав Волков.
Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.
17 січня біля аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту "Внуково". За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.
Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.
Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політик наголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долю.
Після затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Хімки.
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и,к тому же,не забываем,что это расия - там если полыхнёт,то уже уй остановишь..
там вообще факторов раздора море - местные элиты,братва,олигархи,этногруппировки,межнационалка,да и соседи претерпевшие от великой руку приложат полюбому..
Нужно действовать по уже отработанному сценарию - убить несколько своих, а потом начнётся.
Цель, это то, к чему стремяться, прилагая усилия.
А у тебя обычная "забаганка"
Что ТЫ сделал для достижения СВОЕЙ цели?
То, что это ТВОЯ цель, а не хотелка, ты сам и написал.
Подойдут к дому барина.
Станут на колени.
И сами думают, что бунтуют
"Крим нє бутерброд" - Навальний.
Самые вссаки в том, что в шкафу хранятся пустые бутылки.
Какой там навальный? Всем насрать.
Только не надо тут заливать что это одно и тоже.
Одно помоложе, другое постарше.
Зачем НАМ топить за одно из них?
Журналюги уже засрали все украинские СМИ этим рыжим небутербродом кацапом Навальным.
Аж ригати в Україні вже від цього навального верне.
по всей стране не надо
Все на Мацкву таварищи!
Русня может только к ближайшей пятерочке за водкой марш миллимонов устроить
Не играйте в кремлевские игры- и вообще НАСРА......ть!!
а те что соберутся будут держать дистанцию метров 10, типа одиночный пикет.
да и кого там разгонять, детей которые ему верили когда то.
Як там Антоненко зі здоров"ям ? Нє ! Навальний - важливіше . дивно і жалко .
СЕГОДНЯ ОНИ УБИЛИ ЕГО, А ЗАВТРА ОНИ УБЬЮТ ТЕБЯ, ЕЕ И ЕГО. ОНИ УБЬЮТ ВСЮ ТВОЮ СЕМЬЮ!
Это должно дойти до каждого ...в сериале русские убивают русских.
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!