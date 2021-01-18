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Штаби Навального готують великі мітинги по всій Росії у зв'язку з його арештом

Штаби Навального готують великі мітинги по всій Росії у зв'язку з його арештом

Штаби російського опозиціонера Олексія Навального по всій Росії негайно готуються до масштабних акцій, які повинні пройти в суботу, 23 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив керівник мережі регіональних штабів Навального Леонід Волков.

"Штаби Навального по всій країні негайно починають підготовку до великих мітингів по всій країні 23 січня, не чекаючи нового суду. Олексій Навальний повинен бути негайно звільнений", - ідеться в повідомленні.

"Ми всі розуміємо: єдина провина Навального в тому, що він наважився вижити після того, як Путін отруїв його. І не тільки вижив, а й розслідував цей замах на вбивство. Те, що Путін за це кинув його до в'язниці - майже настільки ж мерзенний злочин, як і сам замах. І, зрозуміло, однією тільки підготовкою до мітингу 23 січня наша робота і наша реакція не повинна обмежитися", - додав Волков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС України про затримання Навального: "Продовження ганебної практики наступу на права людини"

Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту "Внуково". За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.

Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.

Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політик наголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долю.

Після затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Хімки.

Також читайте: ЄС врахує розвиток ситуації з Навальним при формуванні політики щодо РФ, - Боррель

мітинг (752) росія (64846) Навальний (612)


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Топ коментарі
+12
Наша мета, щоби вони почали один одного вбивати. Громадянська війна в РФ це важливий крок на шляху її знищення.
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18.01.2021 16:48
+11
Будут хороводы водить и цветы дарить, как беларуские братья?
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18.01.2021 16:47
+5
Смех в том, что на мокшандии до сих пор под шкаф книжки подкладывают, чтобы не шатался.
Самые вссаки в том, что в шкафу хранятся пустые бутылки.
Какой там навальный? Всем насрать.
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18.01.2021 16:48
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Будут хороводы водить и цветы дарить, как беларуские братья?
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18.01.2021 16:47 Відповісти
Наша мета, щоби вони почали один одного вбивати. Громадянська війна в РФ це важливий крок на шляху її знищення.
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18.01.2021 16:48 Відповісти
Ну і багато в хабаровском краю убили за фургала? хоч по мордасам комусь надавали?
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18.01.2021 16:49 Відповісти
хз,у нас поначалу тоже цветочки мусорским дарили,тут как карта ляжет..
и,к тому же,не забываем,что это расия - там если полыхнёт,то уже уй остановишь..
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18.01.2021 16:52 Відповісти
нужна хорошая провокация хотя и в таком случае омон всех запакует
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18.01.2021 16:54 Відповісти
если начнётся с огнестрелом - то омону 3,14да..
там вообще факторов раздора море - местные элиты,братва,олигархи,этногруппировки,межнационалка,да и соседи претерпевшие от великой руку приложат полюбому..
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18.01.2021 17:00 Відповісти
Это точно.
Нужно действовать по уже отработанному сценарию - убить несколько своих, а потом начнётся.
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18.01.2021 17:01 Відповісти
Нам потрібно щоби Хабаровський край і решта країв воював із Москвою, а не якісь там поодинокі жертви у Хабаровську.
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18.01.2021 16:53 Відповісти
і із москвою і між собою теж. це має бути братовбивча війна на винещення кацапів
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18.01.2021 16:56 Відповісти
И что ты сделал для достижения своей "мэты"?
Цель, это то, к чему стремяться, прилагая усилия.
А у тебя обычная "забаганка"
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18.01.2021 16:59 Відповісти
Санкції які "не діють" Треба просто знати історію Мокшандії і її народ. Час, наберіться терпіння.
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18.01.2021 17:04 Відповісти
Я спрашивал лично тебя.
Что ТЫ сделал для достижения СВОЕЙ цели?
То, что это ТВОЯ цель, а не хотелка, ты сам и написал.
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18.01.2021 17:10 Відповісти
Война если и будет то не между народом и властью. Этого на рашестане никогда не будет.. да и никогда небыло толком. А вот войнушка между кланами и силовиками. Вот это будет дело. Там полыхнет все. От мацквы до кавказа. Только на это и надежда.
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18.01.2021 18:39 Відповісти
Любит рюский народ бунтовать.
Подойдут к дому барина.
Станут на колени.
И сами думают, что бунтуют
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18.01.2021 16:50 Відповісти
Штабы Навального готовят большие митинги по всей России в связи с его арестом - Цензор.НЕТ 5234
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18.01.2021 16:51 Відповісти
Та якось пофіг, що вони у себе там готують.
"Крим нє бутерброд" - Навальний.
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18.01.2021 16:48 Відповісти
Так что он должен был сказать, вы что не знаете если в РФ сказать что Крым это Украина, то это уже статья.
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18.01.2021 16:52 Відповісти
Когда оно это блеяло, статьи еще не было. И когда оно всеми четырьмя поддержало агрессию страны-помойки против Грузии, тоже никаких статей не было.
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18.01.2021 16:56 Відповісти
Смех в том, что на мокшандии до сих пор под шкаф книжки подкладывают, чтобы не шатался.
Самые вссаки в том, что в шкафу хранятся пустые бутылки.
Какой там навальный? Всем насрать.
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18.01.2021 16:48 Відповісти
ой тоже мне митингуны))
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18.01.2021 16:48 Відповісти
Операция по выявлению не согласных с х***ом...... ему видать понравилось как омон белорусов фигачил .....
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18.01.2021 16:49 Відповісти
То что уважаемые, Путин уже лучше чем Навальный?
Только не надо тут заливать что это одно и тоже.
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18.01.2021 16:50 Відповісти
А шо такое "путин"?
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18.01.2021 16:52 Відповісти
тиходрищ, якщо в адекватному перекладі
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18.01.2021 16:55 Відповісти
Это - два дерьма.
Одно помоложе, другое постарше.
Зачем НАМ топить за одно из них?
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18.01.2021 16:54 Відповісти
путин - ***** настоящее, Навальный - ***** будущее. Это Роисся ...
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18.01.2021 16:54 Відповісти
Штаби Навального готують великі мітинги по всій Росії у зв'язку з його арештом - Цензор.НЕТ 373
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18.01.2021 17:00 Відповісти
этот вообще - шизик сифонистый
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18.01.2021 17:02 Відповісти
Вся разница в том, что на какаяразница вы просто закрываете глаза?
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18.01.2021 16:56 Відповісти
Тут многие наезжают на Навального, не отдавая себе отчёт в том, что тем самым становятся на сторону Обнуйла.
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18.01.2021 16:56 Відповісти
Нет. Просто большинство тут понимает, шо хороший русский не дышит.
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18.01.2021 17:09 Відповісти
Никогда так не будет, чтобы Обнуйло = 0 и Навальный = 0 одновременно. Не надо фантазировать. Выбор есть либо Обнуйло = 0 и Навальный = 1, либо Обнуйло = 1 и Навальный = 0. Пока есть.
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18.01.2021 17:39 Відповісти
Yea, OK
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18.01.2021 17:41 Відповісти
Это одно и то же: правое крыло ФСБ, левое крыло ФСБ.
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18.01.2021 17:28 Відповісти
нет!
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18.01.2021 18:05 Відповісти
"Марш отравленных" с бутылками и трусами в руках.
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18.01.2021 16:52 Відповісти
Штаби Навального готують великі мітинги по всій Росії у зв'язку з його арештом - Цензор.НЕТ 5813
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18.01.2021 17:02 Відповісти
А в крісму есть штаб Навального? или там и не в курсах, что єто за мужик
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18.01.2021 16:53 Відповісти
митинги в загончике из рамок
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18.01.2021 16:54 Відповісти
Та і хрін з ним. Нам українцям це для чого? Це що подія важлива для України? Яка вам різниця навальний, путін чи будь-який інший москаль. Росія є ворог. Крапка. Яка різниця хто цю орду очолює. Люди не тупіть. Невже нема інших тем більш важливих для українців.
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18.01.2021 16:55 Відповісти
Ну почему же. Интересно же понаблюдать как русня русню калечит.
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18.01.2021 16:57 Відповісти
О чем вы? Это спектакль. Дом2. Со скандалами, какие нравятся в россии, с матами и эффектными фразами. Ну например: жена Навального села в кресло в самолете, сняла маску и произнесла: " Мальчик, ты не понял, водочки неси- мы на Родину летим". Кто не помнит - это фраза лысой проститутки из Брата2 😷🙈
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18.01.2021 17:19 Відповісти
Это шото типа наших "сметунов"... Только в лаптях...
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18.01.2021 16:55 Відповісти
Сегодня собрался брюки погладить, включил утюг а из него понеслось: - "навальный...то, навальный...это, навальный. тут, навальный ...там..
Журналюги уже засрали все украинские СМИ этим рыжим небутербродом кацапом Навальным.
Аж ригати в Україні вже від цього навального верне.
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18.01.2021 16:57 Відповісти
Началась выборная кампания Навального в Думу. Я думаю, ещё будет спектакль, как у него не принимают документы, а он все же добьется , чтобы принимали - ведь РФ это демократическая страна, не так ли? Не то что Америка?
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18.01.2021 17:03 Відповісти
Штабы Навального готовят большие митинги по всей России в связи с его арестом - Цензор.НЕТ 6515
по всей стране не надо
Все на Мацкву таварищи!
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18.01.2021 16:57 Відповісти
Мандела небутербродний, нах
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18.01.2021 16:58 Відповісти
Та пристрелите его накуй, дибилы, ...лять !!!
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18.01.2021 17:00 Відповісти
Дважды недотравленный😰😰
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18.01.2021 17:11 Відповісти
Зачем его стрелять? он сделал для дискредитации кремлядей больше чем Украинская власть за все года
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18.01.2021 17:18 Відповісти
За тем, што чем быстрее его угандошат, тем быстрее кацапия зальётся реками крови. Они должны перерезать друг другу глотки, вот зачем !!!
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18.01.2021 17:32 Відповісти
Немцова уже угандошили, а толку от него было бы намного больше от живого..
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18.01.2021 17:46 Відповісти
Ты читать обучен или просто погулять вышел ??? О ком статья ???
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18.01.2021 20:35 Відповісти
закусівай впредь
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18.01.2021 20:52 Відповісти
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18.01.2021 21:00 Відповісти
Оказывается в этом году в сентябре будут выборы в Думу. Так что все эти хороводы можете рассматривать как рекламные. Получить ручную оппозицию в виде Навального в Думе - вот цель всег
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18.01.2021 17:00 Відповісти
Чушь, ручная или как ее называют там "системная оппозиция" в виде Зюганова, Жириновского и т.д. отлично работает на Хремль. Навальный им точно не надо в Думе. Возможно за ним стоят какие то башни, но для Хутина этот Навальный не просто не нужен а опасен в данный период, уже год Хремль трасформирует систему управления в РФ, под уход Хутина и НАвальный им мешает.
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18.01.2021 17:17 Відповісти
Это не мое мнение, а Михаила Ходорковского. Я просто присоединяюсь к нему.
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18.01.2021 17:23 Відповісти
А вот сколько миллионов пришло поддержать Навального в Химках. С такой поддержкой Алеша будет сидеть долго если не убьют
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18.01.2021 17:15 Відповісти
Ахахаха...
Русня может только к ближайшей пятерочке за водкой марш миллимонов устроить
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18.01.2021 17:18 Відповісти
Штаби Навального готують великі мітинги по всій Росії у зв'язку з його арештом - Цензор.НЕТ 7226
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18.01.2021 17:19 Відповісти
Главное выйти и не забыть покричать "Мы здесь власть". Тогда всё будет хорошо.
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18.01.2021 17:15 Відповісти
руснявая мокша не склонна к самопожертвованию, под дубинки не пойдет, а будет на своих кухнях есть говно по установленной чекистом норме.
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18.01.2021 17:17 Відповісти
Навальный не опозиция!!! Опозиция Немцов!!!
Не играйте в кремлевские игры- и вообще НАСРА......ть!!
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18.01.2021 17:15 Відповісти
Да, это обманка. Морковка для ослов. Дом2. Спектакль для домохозяек. Мыльная опера.
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18.01.2021 17:25 Відповісти
омон быстро всех успокоит... а ответку кишка тонка...
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18.01.2021 17:24 Відповісти
да никого не будет.
а те что соберутся будут держать дистанцию метров 10, типа одиночный пикет.
да и кого там разгонять, детей которые ему верили когда то.
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18.01.2021 17:28 Відповісти
У ***** разрешение спросили?
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18.01.2021 17:30 Відповісти
Навальний гавно.Мене цікавить шаман на білій кобилі,що пропав з радарів?
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18.01.2021 17:31 Відповісти
Так вот зачем его назад отправили,мутить население как в Белорусии,новый самозванный президент,,а может...один ведь сценарий,известно где разработан, даже в США попробовали провесть его, ,Росия демократичная страна,нарушил закон-ответь,зачем людей на улицу будоражить....
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18.01.2021 17:50 Відповісти
Штаби Навального готують великі мітинги по всій Росії у зв'язку з його арештом - Цензор.НЕТ 3974
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18.01.2021 18:03 Відповісти
Там Навальний - тут - Навальний ... Яке мені діло , що прилетів не туди , потрапив не туди ...
Як там Антоненко зі здоров"ям ? Нє ! Навальний - важливіше . дивно і жалко .
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18.01.2021 18:22 Відповісти
ПУТИН ТЕРРОРИСТ И УБИЙЦА, А НАВАЛЬНЫЙ ПОКА НАМ НИЧЕГО ПЛОХОГО НЕ СДЕЛАЛ.
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18.01.2021 18:40 Відповісти
В лаптестане один был нормальный человек--Немцов. Та и тот не русский.
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18.01.2021 18:49 Відповісти
Они хоть знают как их организовывать?? Тема проста, но она должна дойти до покупателя!
СЕГОДНЯ ОНИ УБИЛИ ЕГО, А ЗАВТРА ОНИ УБЬЮТ ТЕБЯ, ЕЕ И ЕГО. ОНИ УБЬЮТ ВСЮ ТВОЮ СЕМЬЮ!
Это должно дойти до каждого ...в сериале русские убивают русских.
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18.01.2021 18:54 Відповісти
Большие, детские, митинги Навального.
Штаби Навального готують великі мітинги по всій Росії у зв'язку з його арештом - Цензор.НЕТ 4998
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18.01.2021 19:50 Відповісти
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
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19.01.2021 07:54 Відповісти
 
 