Штаби Навального готують великі мітинги по всій Росії у зв'язку з його арештом

Штаби російського опозиціонера Олексія Навального по всій Росії негайно готуються до масштабних акцій, які повинні пройти в суботу, 23 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив керівник мережі регіональних штабів Навального Леонід Волков.

"Штаби Навального по всій країні негайно починають підготовку до великих мітингів по всій країні 23 січня, не чекаючи нового суду. Олексій Навальний повинен бути негайно звільнений", - ідеться в повідомленні.

"Ми всі розуміємо: єдина провина Навального в тому, що він наважився вижити після того, як Путін отруїв його. І не тільки вижив, а й розслідував цей замах на вбивство. Те, що Путін за це кинув його до в'язниці - майже настільки ж мерзенний злочин, як і сам замах. І, зрозуміло, однією тільки підготовкою до мітингу 23 січня наша робота і наша реакція не повинна обмежитися", - додав Волков.

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Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту "Внуково". За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.

Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.

Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політик наголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долю.

Після затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Хімки.

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