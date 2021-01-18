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Необхідно ініціювати нові санкції проти РФ через арешт Навального, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Необхідно ініціювати нові санкції проти РФ через арешт Навального, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич вважає за необхідне запровадити нові санкції проти Росії через арешт російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Латвії Едгара Рінкевича, яку він опублікував на сторінці в твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Несправедливий суд в Москві знову заарештував Навального на 30 днів ... Латвія закликає Раду Європи і відповідні міжнародні організації втрутитися. Ми також маємо обговорити це в Раді міністрів закордонних справ ЄС та ініціювати нові санкції проти Росії", - написав Рінкевич.

Як повідомлялося, Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів в аеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту "Внуково". За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом, затримано 21 особу.

Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.

Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політик наголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долю.

Після затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Хімки.

Латвія (1341) Навальний (612) Рінкевичс Едгарс (177)


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Топ коментарі
+5
Иногда у меня создается впечатление что это Латвия находится в состоянии войны с кацапляндией а не мы....
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18.01.2021 16:57
+4
Побільше санкцій для гебістськоі паРаші , може хоть трохи отямляться !
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18.01.2021 17:14
+1
Латвия в НАТО,чего им бояться....им нас рать на сопли лаптей
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18.01.2021 17:16
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Иногда у меня создается впечатление что это Латвия находится в состоянии войны с кацапляндией а не мы....
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18.01.2021 16:57 Відповісти
Латвія не хоче бути наступною.
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18.01.2021 17:08 Відповісти
Латвия в НАТО,чего им бояться....им нас рать на сопли лаптей
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18.01.2021 17:16 Відповісти
так и есть, Латвия находиться в состояние войны с рашкой, так как эти сволочи 1940 окупировали Латвию, да и часть територии ещё не вернули, так же как и Эстоние - вот и пока это сучное создание не сдохнет - будем с ней бороться и вредить везде где только возможно.
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18.01.2021 18:16 Відповісти
Побільше санкцій для гебістськоі паРаші , може хоть трохи отямляться !
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18.01.2021 17:14 Відповісти
Да,Лёша очень полезный имперец по факту.
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18.01.2021 17:24 Відповісти
мотивация санкций странная (страшные проступки игнорируют, более мелкие их "возбуждают"), но возражать не стану, вводите санкции и побольше!
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18.01.2021 17:19 Відповісти
Всего навсего отключить свифт и ввести эмбарго на нефть. И фсе.
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18.01.2021 17:22 Відповісти
Меня умиляет мантра на СВИФТ. США могут запретить только долларовые транзакции, а Раша, уже добровольно, от них, практически отказалась, совершая операции в основном в евро, и юанях. СВИФТ, это частная, европейская компания, в которой Раша, на втором месте по транзакциям, и отключение от СВИФТ, может парализовать работу может на неделю, а может на месяц. Кто будет возмещать огромный ущерб? Совет директоров СВИФТ - 10 человек, один из которых представитель РФ. Даже если предположить маловероятное, и СВИФТ отключат, то в ФРГ, и РФ, созданы аналоги СВИФТ, и транзакции пойдут через эти системы, наличку самосвалами, никто возить не будет.
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18.01.2021 20:04 Відповісти
Какие санкции???? Немцы и французы только ждут повода чтобы снять существующие и любить паРашу в засос как раньше.
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18.01.2021 18:44 Відповісти
 
 