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Новини Агресія Росії проти України
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Лавров звинувачує у відсутності прогресу в переговорах щодо Донбасу Францію і Німеччину: Ігнорують заклики "урезонити і напоумити" Київ

Лавров звинувачує у відсутності прогресу в переговорах щодо Донбасу Францію і Німеччину: Ігнорують заклики

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров 18 січня провів велику пресконференцію за підсумками 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Зокрема, мова йшла про ситуацію на Донбасі.

Як вважає Лавров, головна причина відсутності прогресу у врегулюванні полягає в тому, що Берлін і Париж не можуть вплинути на Київ. Він упевнений, що "представники офіційного Києва останнім часом роблять численні заяви щодо необов'язковості виконання мінських угод".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мета заяв Заходу про затримання Навального - відвернути увагу, а ФРН взагалі поводиться по-хамськи, - Лавров

 "Тому зараз для мене головне - це зрозуміти, що собі думають французи і німці, - підкреслив Лавров. - Коли у відповідь на наші численні, в тому числі у вигляді моїх листів, заклики урезонити і напоумити київських представників на переговорах з Донбасом, вони просто йдуть, як у нас кажуть, в тінь, під корч і нічого публічно не висловлюють".

Німеччина (7312) Лавров (1574) росія (64846) Франція (3035) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+21
ая-яй...все вокруг виноваты а раша в белом, да конь ???
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18.01.2021 17:00
+18
Никто не ведет "переговоров с Донбассом" , ведут переговорьі с РФ . Потому Лаврова и корежит , что Украина вьіступает в Нормандском формате при полной поддержке Франции и Германии.
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18.01.2021 17:03
+15
Грызи удила и грусти, Коняка.
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18.01.2021 17:00
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капля никотина убила мозги лошади
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18.01.2021 17:00 Відповісти
Там не крапля нікотину, а дуже багато доріжок ґарґентинського снігу.
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18.01.2021 17:05 Відповісти
Сегодня все мировые СМИ показывают в Новостях, как по команде убийцы Немцова, копы арестовывает на таможне оппозиционера Навального и как менты отсекают от отравленного «Новичком» адвоката. Меня поражает то, что расейская полиция добросовестно выполняет идиотские команды, идущие из Кремля, а православный министр, обматеривший по православному министра иностранных дел Саудовской Аравии господина Аделем аль-Джубейрома, защищает князя Темнейшего.
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18.01.2021 18:29 Відповісти
Грызи удила и грусти, Коняка.
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18.01.2021 17:00 Відповісти
Сообщник преступника
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18.01.2021 17:00 Відповісти
ая-яй...все вокруг виноваты а раша в белом, да конь ???
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18.01.2021 17:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Yrwon5Oey1Y Хамыыы
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18.01.2021 17:01 Відповісти
Лавров винит в отсутствии прогресса в переговорах по Донбассу Францию и Германию: Игнорируют призывы "урезонить и образумить" Киев - Цензор.НЕТ 3523
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18.01.2021 17:02 Відповісти
все ясно: прогресу не було й не буде
гамнаімперія задкувати не вміє
шкода, що до зеленого недонаполеону це ніяк не дійде
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18.01.2021 17:03 Відповісти
_Жаль что до плугов упорото всё никак не дойдёт что такое зе и ко, и на кого они работают! Тормоз упоротый!
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18.01.2021 19:34 Відповісти
Никто не ведет "переговоров с Донбассом" , ведут переговорьі с РФ . Потому Лаврова и корежит , что Украина вьіступает в Нормандском формате при полной поддержке Франции и Германии.
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18.01.2021 17:03 Відповісти
Лавров винит в отсутствии прогресса в переговорах по Донбассу Францию и Германию: Иго-го-го-го!

...
fixed
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18.01.2021 17:03 Відповісти
Найдите Фокина, тот быстро добазарится...
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18.01.2021 17:05 Відповісти
На мнение пидарокацапии помойки всем насрать
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18.01.2021 17:05 Відповісти
Лавров винит в отсутствии прогресса в переговорах по Донбассу Францию и Германию: Игнорируют призывы "урезонить и образумить" Киев - Цензор.НЕТ 9262
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18.01.2021 17:05 Відповісти
Московия нарушила международные договоры и напала на Украину, отхватив часть ее территории, более того, является спонсором терроризма. Все, это суть, концентрат и итог ситуации, остальное излишне.
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18.01.2021 17:06 Відповісти
Лавров винит в отсутствии прогресса в переговорах по Донбассу Францию и Германию: Игнорируют призывы "урезонить и образумить" Киев - Цензор.НЕТ 304
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18.01.2021 17:06 Відповісти
Лаврушу бы кто урезонил...
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18.01.2021 17:06 Відповісти
Посмотри в зеркало и скажи: "********"
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18.01.2021 17:07 Відповісти
КП откройте для начала. Дауны..Всё выдумываете причины тупорылые...
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18.01.2021 17:07 Відповісти
какие тебе КП открыть терпила?
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18.01.2021 17:18 Відповісти
якесь воно дурненьке. видно з росії воно.
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18.01.2021 17:08 Відповісти
Подлейте ему в стакан каплю никотина.
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18.01.2021 17:08 Відповісти
"Они уходят под корягу" грустно вздохнула лошадь. И показала корягу
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18.01.2021 17:09 Відповісти
Смотрю на фото: Да выплюнь ты уже, Сережа, не мучайся!
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18.01.2021 17:12 Відповісти
лаврушка, а если стена и ров с крокодилами то вы с путлером какие песни запоёте?
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18.01.2021 17:15 Відповісти
Нанімаєш філліпич -главная причина отсутствия прогресса в урегулировании заключается в том, что Берлин и Париж не могут повлиять на Киев.

Источник: https://censor.net/ru/n3242491
Лавров звинувачує у відсутності прогресу в переговорах щодо Донбасу Францію і Німеччину: Ігнорують заклики "урезонити і напоумити" Київ - Цензор.НЕТ 6023 .
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18.01.2021 17:18 Відповісти
Чергова порція ідіоцької маєчні мерзотних рашисстов для читачив цензора.
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18.01.2021 17:19 Відповісти
Для начала цитата:
"Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Станицы Луганской (07.2020) вместе с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой предложил расшифровать каждый пункт минских соглашений для того, чтобы можно было понять, какие из них можно выполнить. Слова Зеленского приводятся на сайте украинского лидера.
«Мы хотим расшифровки каждого пункта «Минска». Тогда мы будем видеть - мы в состоянии выполнить это или не в состоянии, как мы это будем делать, кто будет ответственным», - сказал Зеленский.
По его словам, Украина выполняет свою часть минских договоренностей, и «весь мир это видит». «Другая сторона» также должна продемонстрировать готовность их выполнять, отметил украинский президент."
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18.01.2021 17:20 Відповісти
Одно из двух: или это написано и сказано имбецилом, или выперднуто под диктовку }{уйла.
Какие бы ни были дебильными эти "соглашения", но в них каждый следующий пункт выполняется после выполнения предыдущего. Если №№ пунктов перемешать, или заявить о том, что их часть "мы не в состоянии выполнить", то у говорящей лошади появляется повод обвинять в их невыполнении Украину, а не "ту сторону", которую Зеля так и не назвал до сих пор.
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18.01.2021 17:24 Відповісти
Ниче, скоро эту старую лошадь поставят раком в стойло... Не долго осталось...
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18.01.2021 17:22 Відповісти
Лавров звинувачує у відсутності прогресу в переговорах щодо Донбасу Францію і Німеччину: Ігнорують заклики "урезонити і напоумити" Київ - Цензор.НЕТ 7617
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18.01.2021 17:24 Відповісти
мировое сообщество оплошало не надев смирительную рубаху на рашистского безпредельника за оккупацию Грузии ,вот он и распоясался ,думая,что ему все позволено и в Украине пройдет тоже безнаказанно.
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18.01.2021 17:25 Відповісти
Коняці сіно несвіже підігнали
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18.01.2021 17:27 Відповісти
Лавров звинувачує у відсутності прогресу в переговорах щодо Донбасу Францію і Німеччину: Ігнорують заклики "урезонити і напоумити" Київ - Цензор.НЕТ 4782.
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18.01.2021 17:29 Відповісти
Ужас, биндеры свирепствуют! Дальше распинаю мальчиков в трусиках! В крым воду не дают! Не братаются! Не хотят нашим спутником обкалываться! Памагите, гейропа! Что еще раз доказывает, казлорылые должны быть утилизированы.
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18.01.2021 17:30 Відповісти
Урезонивать нужно унылую коняку, а может быть его просто просто взнуздать
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18.01.2021 17:33 Відповісти
Почему против Лаврова не возбуждено Уголовное производство. Его пора Арестовать.
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18.01.2021 17:34 Відповісти
Лавров підерас, листаємо далі
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18.01.2021 17:41 Відповісти
А миру, что сатану просить, чтобы остановил своё расейское создание.
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18.01.2021 18:09 Відповісти
*****, заявляю, французы и немцы нипричем, украинцы ненавидят вас абсолютно сами и заслуженно.
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18.01.2021 18:12 Відповісти
Лавруха маскирует недавние договорняки с Ермаком..


.
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18.01.2021 18:31 Відповісти
Лавров-брехливая свинолошадь , что от такой твари все хотят? Он никогда врать не перестанет.
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18.01.2021 19:20 Відповісти
Ну конечно перестанет, что за вздор! Не будет дышать и непременно перестанет.
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18.01.2021 19:38 Відповісти
Лошадь была унылой, а теперь она еще и оху*вшая...
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18.01.2021 19:41 Відповісти
А что эта татарская говорящая лошадь лавров, ещё и писать может??
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18.01.2021 20:33 Відповісти
РОССИЯ ПОЗОР ВСЕГО МИРА !!!
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19.01.2021 08:37 Відповісти
А Бубочку (Украину) уже не винит?
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19.01.2021 08:57 Відповісти
 
 