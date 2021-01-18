Лавров звинувачує у відсутності прогресу в переговорах щодо Донбасу Францію і Німеччину: Ігнорують заклики "урезонити і напоумити" Київ
Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров 18 січня провів велику пресконференцію за підсумками 2020 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
Зокрема, мова йшла про ситуацію на Донбасі.
Як вважає Лавров, головна причина відсутності прогресу у врегулюванні полягає в тому, що Берлін і Париж не можуть вплинути на Київ. Він упевнений, що "представники офіційного Києва останнім часом роблять численні заяви щодо необов'язковості виконання мінських угод".
"Тому зараз для мене головне - це зрозуміти, що собі думають французи і німці, - підкреслив Лавров. - Коли у відповідь на наші численні, в тому числі у вигляді моїх листів, заклики урезонити і напоумити київських представників на переговорах з Донбасом, вони просто йдуть, як у нас кажуть, в тінь, під корч і нічого публічно не висловлюють".
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гамнаімперія задкувати не вміє
шкода, що до зеленого недонаполеону це ніяк не дійде
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fixed
Источник: https://censor.net/ru/n3242491
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"Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Станицы Луганской (07.2020) вместе с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой предложил расшифровать каждый пункт минских соглашений для того, чтобы можно было понять, какие из них можно выполнить. Слова Зеленского приводятся на сайте украинского лидера.
«Мы хотим расшифровки каждого пункта «Минска». Тогда мы будем видеть - мы в состоянии выполнить это или не в состоянии, как мы это будем делать, кто будет ответственным», - сказал Зеленский.
По его словам, Украина выполняет свою часть минских договоренностей, и «весь мир это видит». «Другая сторона» также должна продемонстрировать готовность их выполнять, отметил украинский президент."
Какие бы ни были дебильными эти "соглашения", но в них каждый следующий пункт выполняется после выполнения предыдущего. Если №№ пунктов перемешать, или заявить о том, что их часть "мы не в состоянии выполнить", то у говорящей лошади появляется повод обвинять в их невыполнении Украину, а не "ту сторону", которую Зеля так и не назвал до сих пор.
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