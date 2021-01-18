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"Укрзалізниця" встановить камери спостереження в електричках і "червону кнопку" в кабінах машиністів, - Жмак

"Укрзалізниця" підвищить рівень безпеки в приміських поїздах, зокрема встановить камери спостереження у вагонах і "червону кнопку" для виклику правоохоронців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці", про це повідомив голова правління підприємства Володимир Жмак.

"Якщо ми говоримо про електропоїзди, то зараз ми вже займаємося їх модернізацією, яка включає в себе встановлення камер спостереження, які дозволять машиністу контролювати ситуацію у вагонах електропоїзда", - розповів Жмак.

Також, за словами Жмака, в рамках такої модернізації в кабінах машиністів буде встановлюватися оперативна так звана "червона кнопка" за допомогою якої машиніст зможе викликати на наступну станцію за маршрутом руху правоохоронців для того, щоб запобігти випадкам неналежної поведінки деяких пасажирів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" має намір відновити залізничне сполучення із територіями, що межують із окупованим Кримом

безпека (927) Укрзалізниця (6811) відеонагляд (108) електричка (204) Жмак Володимир (47)


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Топ коментарі
+3
Супер-реформа на УЗ от председателя правления с зарплатой 625 тыс.грн./месяц !
Последняя, думаю, не помешает ему еще дополнительно распилить на установке камер и кнопки.....
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18.01.2021 17:04
+3
Ха... выбывают окна, ломают места для сидения, обссыкают тамбуры... Теперь у быдланов новое занятие появится, сломай камеру наблюдения. А вот с "красной кнопкой", тут интересно. Для чего этот гаджет? На сколько я знаю у машинистов есть связь со всеми дежурными по станциям на пути следования. Достаточно с ними связаться и вполне спокойно вызывается экстренная служба. Я так понимаю что установка одной такой "мегакнопки" выстрелит в крупную суму для УЗ.
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18.01.2021 17:21
+3
Сколько ярдов обойдётся эта кнопка Украине ?
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18.01.2021 18:06
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ахренеть, красную кнопку машинисту
в Украине начали угонять электрички?
не зря все таки Леща смотрящим поставили
уже свою зарплату отбил
ну и это, если радио у машинистов нет, може айфоны им выдать?
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18.01.2021 17:01 Відповісти
Жмак напевне в електричках ніколи не їздив. Бо якби їздив, то знав би, що навіть у часи дрімучого совка у двох вагонах кожної електрички були жовті кнопки для виклику міліції. Мало того, натиском на кнопку вмикався селекторний зв'язок і будь-який пасажир між повідомити про проблему. Деякі з цих кнопок діють дотепер. Сам бачив. Нововведення Дмака - це заміна жовтого кольору на червоний?
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18.01.2021 18:27 Відповісти
Супер-реформа на УЗ от председателя правления с зарплатой 625 тыс.грн./месяц !
Последняя, думаю, не помешает ему еще дополнительно распилить на установке камер и кнопки.....
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18.01.2021 17:04 Відповісти
"чтобы предотвратить случаи неподобающего поведения некоторых пассажиров" нужно электрошоковые плинтусы делать в тамбурах.
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18.01.2021 17:05 Відповісти
Это хорошо, камеры поставьте и в туалетах, и по часам уборки пускай включают для контроля наведения порядка проводниками , одновременно поставьте бактерицидные лампы в вагоны и туалеты, а то заходишь как в хлев. Это недорого.
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18.01.2021 17:07 Відповісти
Интересно, во сколько обойдется эта установка камер. По любому завысят цены, а потом распилят бабло
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18.01.2021 17:09 Відповісти
Поо червону кнопку хотілося б більш детально. Ну нажав і що? Чому не можна просто зателефонувати?
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18.01.2021 17:10 Відповісти
Доставать телефон, набирать номер, объяснять, а обстоятельства разные могут быть.
А тут небольшое движение рукой или ногой и всё - сигнал тревоги пошел. Стоимость такой установки копеечная.
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18.01.2021 17:24 Відповісти
Нажав і все. А потім ще десять звилин їхати до станції. А черговий станції весь цей час думає поліцію викликати чи швидку, в який вагон.
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18.01.2021 17:44 Відповісти
У тебя личная неприязнь к "тревожным кнопкам"?
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18.01.2021 17:57 Відповісти
Абсолютно нормально відношусь до будь яких кнопок. Але це дуже великий розпил грошей. Ну побачив машиніст на моніторі що в четвертом вагоні якийсь негаразд, ну нажав кнопку. А що далі, як сигнао потрапить на станцію? Через іниернет? Якусь частоту виділять і передатчик поставлять? А можна просто нажати вде існуючу кнопку радіостанції і сказати що в четвертому вагоні п'ятнадцять чоловік нажрались і морди лупасять один одному.
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18.01.2021 18:24 Відповісти
Полный набор предвзятого отношения. Ты заранее решил что будет распил, ты не знаешь как это работает и поэтому тебе это не нравится, ты решил что правонарушение будет именно такая как ты ее описал.
Распил можно организовать и более незаметными способами. Если ты не понимаешь как это работает то это не значить что это плохо. Если грабят банк, то как ты думаешь - кассир набирает полицию или незаметно ногой нажимает тревожную педаль?
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18.01.2021 22:19 Відповісти
Яким буде правопорушення? Ваш приклад.
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18.01.2021 22:58 Відповісти
Неприлично задавать вопросы не ответив на мои.
Рвется стоп-кран или срабатывает пожарная сигнализация - машинист или помощник выходят из кабины узнать причину, конфликт с пассажиром или компанией пассажиров.
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18.01.2021 23:37 Відповісти
На яке я не відповів питання, про банк? Банк і прїзд це зовсім різні речі. В поїзді, наприклад відкрили двері, що далі? Для чого давити на тривожну кнопку? Ваші ******** що поїзд викрадати будуть, чи що? В заручники всіх брати будуть? Ви взагалі при своєму розумі? Ви ще в автобусах поставте і в літаках.
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18.01.2021 23:55 Відповісти
Ну вот пошли оскорбления. так же нельзя. Вы не знаете как работает "тревожная кнопка", а как оскорблять зато знаете.
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19.01.2021 00:45 Відповісти
Я не хотів вас ображати, але якщо ви побачили це в моїх словах то я вибачаюсь.
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19.01.2021 06:48 Відповісти
Не факт, що на станції будуть чекати менти. Коли чути смаленим, вони мають звичку хутко зникати. По-друге - ще треба ці 10 хвилин якось прожити.
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18.01.2021 18:02 Відповісти
По перше вони в закритій кабіні, по друге, а коли кнопку нажмеш, то поліція не втече?
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18.01.2021 18:14 Відповісти
Якщо вони в закритій кабіні, то навіщо кнопка? Можна і по рації сказати. Тільки розпилювання грошей.
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18.01.2021 18:44 Відповісти
Катапульту им поставьте!!))
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18.01.2021 17:13 Відповісти
Ха... выбывают окна, ломают места для сидения, обссыкают тамбуры... Теперь у быдланов новое занятие появится, сломай камеру наблюдения. А вот с "красной кнопкой", тут интересно. Для чего этот гаджет? На сколько я знаю у машинистов есть связь со всеми дежурными по станциям на пути следования. Достаточно с ними связаться и вполне спокойно вызывается экстренная служба. Я так понимаю что установка одной такой "мегакнопки" выстрелит в крупную суму для УЗ.
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18.01.2021 17:21 Відповісти
Вообще сама по себе "кнопка" недорогая. Но все может быть.
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18.01.2021 17:48 Відповісти
Жмак кнопку и ты на небесах..)))
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18.01.2021 17:37 Відповісти
Как можно установить камеру, чтобы её не вырвали, не разбили и не залепили ?
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18.01.2021 17:38 Відповісти
Сколько ярдов обойдётся эта кнопка Украине ?
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18.01.2021 18:06 Відповісти
Эх, помнится в 90-е оставаться в вагоне электричке вечерком одному стремно было. Особенное женщинам. И, порой, ментов боялись больше, чем шпану.
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18.01.2021 18:31 Відповісти
ну а туалети відремонтують?
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18.01.2021 19:11 Відповісти
может вместо камер и кнопок, наконец нормальные электрички, а не эти полу-сараи/полу-сортиры?
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18.01.2021 23:38 Відповісти
 
 