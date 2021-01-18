"Укрзалізниця" встановить камери спостереження в електричках і "червону кнопку" в кабінах машиністів, - Жмак
"Укрзалізниця" підвищить рівень безпеки в приміських поїздах, зокрема встановить камери спостереження у вагонах і "червону кнопку" для виклику правоохоронців.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці", про це повідомив голова правління підприємства Володимир Жмак.
"Якщо ми говоримо про електропоїзди, то зараз ми вже займаємося їх модернізацією, яка включає в себе встановлення камер спостереження, які дозволять машиністу контролювати ситуацію у вагонах електропоїзда", - розповів Жмак.
Також, за словами Жмака, в рамках такої модернізації в кабінах машиністів буде встановлюватися оперативна так звана "червона кнопка" за допомогою якої машиніст зможе викликати на наступну станцію за маршрутом руху правоохоронців для того, щоб запобігти випадкам неналежної поведінки деяких пасажирів.
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в Украине начали угонять электрички?
не зря все таки Леща смотрящим поставили
уже свою зарплату отбил
ну и это, если радио у машинистов нет, може айфоны им выдать?
Последняя, думаю, не помешает ему еще дополнительно распилить на установке камер и кнопки.....
А тут небольшое движение рукой или ногой и всё - сигнал тревоги пошел. Стоимость такой установки копеечная.
Распил можно организовать и более незаметными способами. Если ты не понимаешь как это работает то это не значить что это плохо. Если грабят банк, то как ты думаешь - кассир набирает полицию или незаметно ногой нажимает тревожную педаль?
Рвется стоп-кран или срабатывает пожарная сигнализация - машинист или помощник выходят из кабины узнать причину, конфликт с пассажиром или компанией пассажиров.