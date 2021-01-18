"Укрзалізниця" встановить камери спостереження в електричках і "червону кнопку" в кабінах машиністів, - Жмак

"Укрзалізниця" підвищить рівень безпеки в приміських поїздах, зокрема встановить камери спостереження у вагонах і "червону кнопку" для виклику правоохоронців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці", про це повідомив голова правління підприємства Володимир Жмак.

"Якщо ми говоримо про електропоїзди, то зараз ми вже займаємося їх модернізацією, яка включає в себе встановлення камер спостереження, які дозволять машиністу контролювати ситуацію у вагонах електропоїзда", - розповів Жмак.

Також, за словами Жмака, в рамках такої модернізації в кабінах машиністів буде встановлюватися оперативна так звана "червона кнопка" за допомогою якої машиніст зможе викликати на наступну станцію за маршрутом руху правоохоронців для того, щоб запобігти випадкам неналежної поведінки деяких пасажирів.

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