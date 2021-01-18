Так голосно, як "слуги", ще ніхто не падав, - Порошенко про результат довиборів у Броварах
П'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності" зазначив, що результати голосування в Київській області 17 січня вкотре довели - політсила є потужною загальнодержавною проукраїнською опозиційною партією.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Вітаю з перемогою нашої команди на виборах мера Борисполя. Вона тим переконлива, що виграли ми в єдиного кандидата від широкої неприродної коаліції. Ваш головний опонент був єдиним кандидатом від "слуг народу", від "окупаційної платфоми", від "Батьківщини". Очевидно, люди вирішили, що це неприродний союз і правильно голосувати за представника "Європейської Солідарності", - сказав Порошенко, вітаючи з перемогою на виборах Володимира Борисенка.
Лідер "ЄС" також повідомив, що на виборах в Броварську міськраду політсила лідирує серед парламентських партій і поступилася лише місцевому проєкту: "Вважаю, це теж гідний і переможний результат, особливо якщо врахувати той факт, що "слуги" докотилися до того, що зайняли в Броварах аж п'яте місце. Так голосно ще ніхто не падав. "ЄС" у Броварах була єдиною, хто боровся проти ОПЗЖ".
За словами п'ятого президента, довибори в Борисполі й Броварах стали останньою жирною крапкою в місцевих виборах: "Результати і високий рівень підтримки "ЄС" дають нам можливість ще раз перед усією країною заявити: "Європейська Солідарність" - головна опозиційна сила, головна альтернативна влади дилетантів і непрофесіоналів. Ми об'єднуємо країну, тому що пройшли в обласних радах в усіх без винятку областях, а в п'яти регіонах зайняли перше місце".
Він зазначив, що на відміну від чинної влади "Європейська Солідарність" є командою, яка має стратегію розвитку - від ОТГ із децентралізацією до розвитку держави і її цивілізаційного та геополітичного вектора.
Порошенко закликав місцеві ради підтримати ініціативу "ЄС" і вимагати від влади збільшення обсягів субсидій у Державному бюджеті.
П'ятий президент також зазначив, що ще однією нагальною проблемою, яка потребує вирішення, є вакцинація від коронавірусу. На його переконання, через безпорадність уряду Зеленського місцеві органи влади повинні передбачити фінансування для проведення вакцинації.
Нагадаємо, раніше кандидат від "ЄС" Борисенко на виборах мера Борисполя випередив конкурентів.
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Та я вже нічому не дивуюсь . Після обрання клована президентом .. .
РАНО.
у вас досі ступор не пройшов..
ВІД ГРАНДІОЗНОСТІ ПРОЙО..У ВИБОРІВ БПРИГОЮ КЛОУНУ
Витри соплі павло , ну "не зрослось" в тебе з Борисполем , може вийде десь в селі під Жашковом . Вище ніс . ! .
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Мабуть тому, що хохловата двійочники, не знає ні української мови, ні "русского язьІка" хоча б на 7 балів, не говорячи про те, щоб коми-крапки правильно розставить.
Або хоча б бізнес замутить на півмільйона, для цього взагалі звивин немає!
А ворье борисенко такий же як і всі. Дерибанив аеропорт Бориспіль на посаді комерцдиректора в якійсь присосці аж гай шумів...
Российские деньги не пахнут?
31 декабря российский телеканал СТС выпустил видеоролик, в котором http://kvn.ru/news/16044 пригласил всех желающих принять участие в открытом кастинг-фестивале для комедийного шоу «Лига смеха».
Как известно, «Лига смеха» - это украинское телевизионное юмористическое шоу, которое было создано студией «Квартал 95» Зеленского в 2015 г. Ведущим шоу был сам Зеленский, пока не перешел работать на Банковую.
Если Кремль будет использовать это шоу для высмеивания и дискредитации Украины и украинцев, то наверняка найдутся украинские политики, которые будут прямо обвинять Зеленского в том, что он получает доход от информационной агрессии России против Украины.
Вопреки собственным санкциям.
Однако у этой истории есть и юридическая составляющая. И это уже точно не шутки.
14 мая 2020 г. под председательством Зеленского состоялось заседание СНБО, на котором было принято решение о применении персональных санкций к 377 физическим и 235 юридическим лицам. Это решение СНБО в тот же день было введено в действие указом Зеленского. В список юридических лиц, попавших под санкции, вошло под №40 ООО «СТС Медиа», г. Москва. Это медиахолдинг, которому принадлежит тот самый телеканал СТС, где теперь будет выходить шоу «Лига смеха».
Санкции к «СТС Медиа» введены Зеленским на три года и состоят из восьми ограничительных мер. Вот их полный перечень, как они записаны в документе СНБО: https://www.dsnews.ua/politics/lipeckaya-fabrika-zelenskogo-skolko-zarabotaet-prezident-ukrainy-na-lige-smeha-v-rossii-18012021-412552 https://www.dsnews.ua/politics/lipeckaya-fabrika-zelenskogo-skolko-zarabotaet-prezident-ukrainy-na-lige-smeha-v-rossii-18012021-41255 Очень трудно увидеть тут какую-то лазейку, которая оставляла бы место для взаимовыгодного сотрудничества «СТС Медиа» и «Квартала 95».
Ну хватит уже вспоминать Юлию Владимировну и Ваню Сулиму. Достаточно
Але відлуння його "приземлення" чутно й досі.
Та відлунь багато!
Ротердам+ работал - цены на э/э не поднимали....
Если газ был куплен по 250$- продавали по 8.50(транспортировка входила в цену!),то сколько бы стоил газ,купленный за 100$?!!!....
Ржи дальше.