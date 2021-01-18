Так голосно, як "слуги", ще ніхто не падав, - Порошенко про результат довиборів у Броварах

П'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності" зазначив, що результати голосування в Київській області 17 січня вкотре довели - політсила є потужною загальнодержавною проукраїнською опозиційною партією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Вітаю з перемогою нашої команди на виборах мера Борисполя. Вона тим переконлива, що виграли ми в єдиного кандидата від широкої неприродної коаліції. Ваш головний опонент був єдиним кандидатом від "слуг народу", від "окупаційної платфоми", від "Батьківщини". Очевидно, люди вирішили, що це неприродний союз і правильно голосувати за представника "Європейської Солідарності", - сказав Порошенко, вітаючи з перемогою на виборах Володимира Борисенка.

Лідер "ЄС" також повідомив, що на виборах в Броварську міськраду політсила лідирує серед парламентських партій і поступилася лише місцевому проєкту: "Вважаю, це теж гідний і переможний результат, особливо якщо врахувати той факт, що "слуги" докотилися до того, що зайняли в Броварах аж п'яте місце. Так голосно ще ніхто не падав. "ЄС" у Броварах була єдиною, хто боровся проти ОПЗЖ".

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За словами п'ятого президента, довибори в Борисполі й Броварах стали останньою жирною крапкою в місцевих виборах: "Результати і високий рівень підтримки "ЄС" дають нам можливість ще раз перед усією країною заявити: "Європейська Солідарність" - головна опозиційна сила, головна альтернативна влади дилетантів і непрофесіоналів. Ми об'єднуємо країну, тому що пройшли в обласних радах в усіх без винятку областях, а в п'яти регіонах зайняли перше місце".

Він зазначив, що на відміну від чинної влади "Європейська Солідарність" є командою, яка має стратегію розвитку - від ОТГ із децентралізацією до розвитку держави і її цивілізаційного та геополітичного вектора.

Порошенко закликав місцеві ради підтримати ініціативу "ЄС" і вимагати від влади збільшення обсягів субсидій у Державному бюджеті.

П'ятий президент також зазначив, що ще однією нагальною проблемою, яка потребує вирішення, є вакцинація від коронавірусу. На його переконання, через безпорадність уряду Зеленського місцеві органи влади повинні передбачити фінансування для проведення вакцинації.

Нагадаємо, раніше кандидат від "ЄС" Борисенко на виборах мера Борисполя випередив конкурентів.

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