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Новини Місцеві вибори-2020
21 014 283

Так голосно, як "слуги", ще ніхто не падав, - Порошенко про результат довиборів у Броварах

Так голосно, як

П'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності" зазначив, що результати голосування в Київській області 17 січня вкотре довели - політсила є потужною загальнодержавною проукраїнською опозиційною партією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Вітаю з перемогою нашої команди на виборах мера Борисполя. Вона тим переконлива, що виграли ми в єдиного кандидата від широкої неприродної коаліції. Ваш головний опонент був єдиним кандидатом від "слуг народу", від "окупаційної платфоми", від "Батьківщини". Очевидно, люди вирішили, що це неприродний союз і правильно голосувати за представника "Європейської Солідарності", - сказав Порошенко, вітаючи з перемогою на виборах Володимира Борисенка.

Лідер "ЄС" також повідомив, що на виборах в Броварську міськраду політсила лідирує серед парламентських партій і поступилася лише місцевому проєкту: "Вважаю, це теж гідний і переможний результат, особливо якщо врахувати той факт, що "слуги" докотилися до того, що зайняли в Броварах аж п'яте місце. Так голосно ще ніхто не падав. "ЄС" у Броварах була єдиною, хто боровся проти ОПЗЖ".

Також читайте: "Слуги" та "господа" з ОПЗЖ атакують закон про українську мову, - Порошенко

За словами п'ятого президента, довибори в Борисполі й Броварах стали останньою жирною крапкою в місцевих виборах: "Результати і високий рівень підтримки "ЄС" дають нам можливість ще раз перед усією країною заявити: "Європейська Солідарність" - головна опозиційна сила, головна альтернативна влади дилетантів і непрофесіоналів. Ми об'єднуємо країну, тому що пройшли в обласних радах в усіх без винятку областях, а в п'яти регіонах зайняли перше місце".

Він зазначив, що на відміну від чинної влади "Європейська Солідарність" є командою, яка має стратегію розвитку - від ОТГ із децентралізацією до розвитку держави і її цивілізаційного та геополітичного вектора.

Порошенко закликав місцеві ради підтримати ініціативу "ЄС" і вимагати від влади збільшення обсягів субсидій у Державному бюджеті.

П'ятий президент також зазначив, що ще однією нагальною проблемою, яка потребує вирішення, є вакцинація від коронавірусу. На його переконання, через безпорадність уряду Зеленського місцеві органи влади повинні передбачити фінансування для проведення вакцинації.

Нагадаємо, раніше кандидат від "ЄС" Борисенко на виборах мера Борисполя випередив конкурентів.

Читайте також: Порошенко: Подвиг "кіборгів" у Донецькому аеропорту довів, що силу волі й бажання жити у вільній країні російському агресору не зламати

місцеві вибори (1366) Порошенко (15154) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+59
Хозяева и их собаки
Так громко, как "слуги", еще никто не падал, - Порошенко о результатах довыборов в Броварах - Цензор.НЕТ 8944
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18.01.2021 17:23
+53
Оце трольнув зєшваль!
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18.01.2021 17:20
+51
Порошенко передал Зеленской страну, которая двигалась по пути реформ, в которой росла экономика и которая должна была вступить в ЕС и НАТО. но Мтника все это перечеркнула и менее чем за год превратила Украину в бедный, коррумпированный европейский Пакистан ...
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18.01.2021 17:49
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Так вот и я о чем. Прям близнецы братья. И младшенький еще и старшенького перещеголяет, как мне кажется.
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18.01.2021 18:44 Відповісти
Ніззя так , ти все ж поважай свій вибір . .
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18.01.2021 18:54 Відповісти
Так я ж, на відміну від Вас, кумирів собі не створюю та маю сміливість зізнатися у своїх помилках. В решті решт не помиляється той хто нічого не робить. Але моя помилка стосується що до вибору Зеленського у другому турі. Що відносно до того, що я не голосував за Порошенка, то я і зараз вважаю, що не помилився в цьому.
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18.01.2021 19:02 Відповісти
Ну і вважай , як хочеш . Мені до тебе діла немає .. Обирай лайно і далі .
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18.01.2021 19:12 Відповісти
Так в тому і проблема, що вам до виборців потенційних діла нема. А потім дивуєтесь, що не обрали вашого куміра.
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18.01.2021 19:17 Відповісти
Я дивуюсь ..?? Що в тебе за , якісь - нездорові фантазії .?

Та я вже нічому не дивуюсь . Після обрання клована президентом .. .
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18.01.2021 19:28 Відповісти
ви не дивуєтесь..
РАНО.

у вас досі ступор не пройшов..
ВІД ГРАНДІОЗНОСТІ ПРОЙО..У ВИБОРІВ БПРИГОЮ КЛОУНУ
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18.01.2021 19:32 Відповісти
А як там люлія , вже відійшла від грандіозного про..бу в першому турі президенських ..

Витри соплі павло , ну "не зрослось" в тебе з Борисполем , може вийде десь в селі під Жашковом . Вище ніс . ! .
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18.01.2021 20:27 Відповісти
Ні не дотягне, складів з ************ більше немає.
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18.01.2021 19:41 Відповісти
Тепер головне урахувати помилки минулого і не йти на раздрай там де можна домовитися серед своїх, не звинувачувати, а переконувати надаючи розголошення проблемі, визвати суспільство на діалог. Кожен з нас вклав частинку себе у спільну працю, от тому ми такі ґонорові
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18.01.2021 18:02 Відповісти
-Сара, почему эта Пизанская башня такая кривая?
- Моня, кто бы говорил.
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18.01.2021 18:08 Відповісти
Да уж . А билі врємєна ,, я даже на роялє бринькав . .
Так голосно, як "слуги", ще ніхто не падав, - Порошенко про результат довиборів у Броварах - Цензор.НЕТ 3753.
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18.01.2021 18:19 Відповісти
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Скачивайте и РАСПРОСТРАНЯЙТЕ !.
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18.01.2021 18:20 Відповісти
От завжди задаюсь питанням, чому розумних і успішних, таких як Порошенко, так ненавидить хохловата?
Мабуть тому, що хохловата двійочники, не знає ні української мови, ні "русского язьІка" хоча б на 7 балів, не говорячи про те, щоб коми-крапки правильно розставить.
Або хоча б бізнес замутить на півмільйона, для цього взагалі звивин немає!
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18.01.2021 18:25 Відповісти
Таких хитрожопих, які були при владі при всіх президентах?
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18.01.2021 18:31 Відповісти
Оно то да, но если бы не сверхценные Насировы с Луценками и бриллиантовыми и прочее "коррупция бох с тобой" то небыло бы никаких слуг и гнусавых подшляпнвх президентоа, а так Медведчук и рыги процветали и процветают. По корупции было плохо, а стало очень плохо.
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18.01.2021 18:32 Відповісти
Зебилам пох , это животные которым побухать пожрать поспать , типичный раб
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18.01.2021 18:32 Відповісти
ну прохвость! как такого проходимца земля украинская носит?!! петя! а ничего что "главный оппонент" БЫЛ С 2015 ГОДА ЧЛЕНОМ ТВОЕЙ ПЕТЯ "БПП"?!!! А НИЧЕГО ПЕТЯ, ЧТО ТЫ(ВЕЛИКИЙ "ПАТРИОТ") ВЗЯЛ ЭТУ "ТУШКУ" ИЗ..."ПАРТИИ РЕГИОНОВ"??!!! В 2015 ГОДУ ЦЕЛОВАТЬ В ЗАСОС НЕДОБИТЫХ РЫГОВ БЫЛО "ЕСТЕСТВЕННО", ДА ПЕТЯ??!!
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18.01.2021 18:37 Відповісти
Борисенко виграв не тому що йшов від петі. Він виграв по склеївся федорчук який був переміг від нашого краю. І в жовні йому петя з тріском програв.
А ворье борисенко такий же як і всі. Дерибанив аеропорт Бориспіль на посаді комерцдиректора в якійсь присосці аж гай шумів...
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18.01.2021 18:38 Відповісти
Зебіл? Голосував за Осла? А ну зізнавайся!
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18.01.2021 18:41 Відповісти
Да канешна , то Федорчук вінават , а то б ви - УХ !!! Як пер..ли б ...! Спльовуй мовчки . .
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18.01.2021 20:50 Відповісти
Де борщовий набір по Г+Г дівся? Де вбитого брата Порошенко закопав? Де обісрані від приходу Порошенка на Г+Г рейтузи Масійчучки?
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18.01.2021 18:40 Відповісти
А нашо це Вам? Вам від того легше стане? Вам власне сам борщовий набір потрібен, чи щоб його оприлюднили на плюсах та ще й порівняли з ціною борщового набору за часів Петра наприклад 01-04-2019 року? Як на мене, то я б взагалі не радив би Вам цю тему підіймати. Для рейтингу Порошенка може дорожче вийти.
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18.01.2021 19:16 Відповісти
Ти, Масійчучка? А ну давай, порівняй. А ми поржом по приколу.
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18.01.2021 19:19 Відповісти
Ви дійсно цього бажаєте? Вас який набір цікавить? Мʼясний чи постний?
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18.01.2021 19:22 Відповісти
ФИрменный по рецепту Г+Г ..шоб ЗЕскот жрал аж захлёбывался от счастья как вкусно
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18.01.2021 20:31 Відповісти
Сральник ,а почему нет.Ты же сказал ,что признаешь ошибки и голосовал на выборах не головой и мозгами,а набором мосейчучки с Г+г.
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18.01.2021 19:24 Відповісти
Ок. Я попереджав. Так ось. Згідно індексам борщового набору, що публікується на https://index.minfin.com.ua/markets/wares/foods/borzch.php сайті мінфіну (а Ви не знали - яка дивина) разом динамікою змін. На 01-04-2019 року ціна мʼясного борщового набору складала 101,51грн., постного 58,62 грн. Станом на 01-01-2021 ціна мʼясного борщового набору складає 66,37грн та постного 24,01грн. Ну а тепер можете поприколу ржати.
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18.01.2021 19:30 Відповісти
Піпець,тільки що показав дружині ціну м'ясного борщового набору від зебільного мінфіну.Сказала,що за такі гроші борщ можна зварити,але його й собаки їсти не захочуть.Ти по приколу поцікався динамікою цін на продукти хоча б за останні три місяці,особливо цукром і олією,а також молочкою з крупами,а потім публікуй туфту від мінфіну.
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18.01.2021 19:53 Відповісти
Це офіційна статистика від Мінфіну. Така сама яка була за часів Порошенка та не тільки його. Іншої обʼєктивної статистики взагалі немає. Тому якщо буду цікавитись дінамикою цін на продукти я знову звернусь до офіційної статистики. Якщо власні мої спостереження, то наприклад вчора брав картоплю по 10 грн за кіло наприклад. Яблука наприклад продають за ціною 8-14 грн. Свинину можна купити за 109 грн за кіло задня частина. Так на які товари Ви про динамику цін казали? На сайті Мінфіну на основні товари є динаміка цін та їх зміни. А цукор та олія у борщ ідуть у дуже незначний кількості. На загальну ціну борщового набору їх ціна мало впливає. А мова йшла саме за борщовий набор.
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18.01.2021 20:37 Відповісти
брехливая ЗЕбильная падаль...цены как минимум не стали меньше, откуда снижение аж в 2 раза???..Так не брехали даже при Януковоще, как вы скот ЗЕбильный брешете..
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18.01.2021 20:36 Відповісти
Прежде чем обзывать людей потрудитесь пройти по ссылке и убедиться сами. Или у Вас есть своя статистика и ссылка на нее? Тогда потрудитесь ее предоставить. В противном случае Ваши высказывания попахивают быдлячеством.
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18.01.2021 20:40 Відповісти
ЗЕбил кремлёвская пропагандонская школа у тебя сразу видна..нах мне твоя ссылка ЗЕбил брехливый, я в магазин хожу каждый день , а он мне ссылки тычет ЗЕскот малоросский
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18.01.2021 20:42 Відповісти
И я в магазин хожу каждый день и что? Я наверное Вас удивлю - все в магазины обычно практически каждый день ходят. И? Я заметил кстати такой момент, когда свидетелям соевого братства оппонировать нечем, то они сразу начинают разговаривать штампами из методичек относительно кремлевской пропаганды и т.д. А ссылку я дал на сайт Минфина. Так что относительно статистики все претензии Вы можете отослать им. Но у Вас даже такой статистики, как я понимаю, нет. Так о чем вы тогда вообще пытаетесь со мной спорить с такими контр аргументами? Вопрос естественно риторический. А стосовно малороського бидла, то хто б казав. Я відповів тією мовою на ваш пост, якою ви його написали. Я починав дискус власне українською. Ви відповіли чомусь мені російською. Так хто з нас малорос, який не знає рідної мови?
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18.01.2021 20:53 Відповісти
Та перестань ти тратити час в полеміці з отим віртуальним зебілком. Таких ще можливо кілька відсотків лишилось. Решта любителів "хуже не будет" зі скрипом визнають що їх наї...ли. Ну і є такі "отказнікі" : Я не голосував за нього. Але ми все пам"ятаємо і воздамо їм по діяннях їхніх.
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19.01.2021 01:10 Відповісти
Можете вже починати "воздавать".
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19.01.2021 09:30 Відповісти
Ты чего, зелебобик, в заслугу своей шмаркле ставишь то, что овощи хорошо уродили? Я смогу с этим согласиться только в одном случае: если вы признаете, что обосрались круче некуда и затопили говном всю округу, что сильно удобрило поля и послужило причиной высокого урожая овощей. Другой заслуги шмаркли в этом вопросе нет и быть не может.
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19.01.2021 09:20 Відповісти
Тут некий Игорь Коронел и aleks kyb очень борщевым набором интересовались. Прям сильно он их заботил и куда он делся тоже переживали. Так вот я по мере сил их попытался успокоить, что никуда он не делся. и присутствует на сайте минфина. Также информация по нему обновляется. Ну а то, что вам она не понравилась - я то тут причем?
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19.01.2021 09:33 Відповісти
«Липецкая фабрика» давно закрыта, а «Лига смеха» на российском СТС - вот она, перед глазами, 25 января в Москве начинается открытый кастинг. И о бизнесе Порошенко не было слышно, что он действует в обход антироссийских санкций, а бизнес Зеленского сейчас упоминается всеми, кому не лень, в одной связке с московским холдингом «СТС Медиа», против которого Украина ввела санкции. К слову, генеральный директор медиахолдинга «СТС Медиа» и телеканала СТС Вячеслав Муругов был доверенным лицом Путина на выборах президента РФ в 2018 г.

Российские деньги не пахнут?
31 декабря российский телеканал СТС выпустил видеоролик, в котором http://kvn.ru/news/16044 пригласил всех желающих принять участие в открытом кастинг-фестивале для комедийного шоу «Лига смеха».
Как известно, «Лига смеха» - это украинское телевизионное юмористическое шоу, которое было создано студией «Квартал 95» Зеленского в 2015 г. Ведущим шоу был сам Зеленский, пока не перешел работать на Банковую.

Если Кремль будет использовать это шоу для высмеивания и дискредитации Украины и украинцев, то наверняка найдутся украинские политики, которые будут прямо обвинять Зеленского в том, что он получает доход от информационной агрессии России против Украины.

Вопреки собственным санкциям.

Однако у этой истории есть и юридическая составляющая. И это уже точно не шутки.

14 мая 2020 г. под председательством Зеленского состоялось заседание СНБО, на котором было принято решение о применении персональных санкций к 377 физическим и 235 юридическим лицам. Это решение СНБО в тот же день было введено в действие указом Зеленского. В список юридических лиц, попавших под санкции, вошло под №40 ООО «СТС Медиа», г. Москва. Это медиахолдинг, которому принадлежит тот самый телеканал СТС, где теперь будет выходить шоу «Лига смеха».

Санкции к «СТС Медиа» введены Зеленским на три года и состоят из восьми ограничительных мер. Вот их полный перечень, как они записаны в документе СНБО: https://www.dsnews.ua/politics/lipeckaya-fabrika-zelenskogo-skolko-zarabotaet-prezident-ukrainy-na-lige-smeha-v-rossii-18012021-412552 https://www.dsnews.ua/politics/lipeckaya-fabrika-zelenskogo-skolko-zarabotaet-prezident-ukrainy-na-lige-smeha-v-rossii-18012021-41255 Очень трудно увидеть тут какую-то лазейку, которая оставляла бы место для взаимовыгодного сотрудничества «СТС Медиа» и «Квартала 95».
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18.01.2021 18:45 Відповісти
Логично предположить, что теперь к кварталу-95 должны быть применены санкции.
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19.01.2021 09:23 Відповісти
дякую пане президент я немаю на увазі зеленського
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18.01.2021 18:54 Відповісти
А в 2019 году кто-то так упал, что до сих пор не понял, как и почему это произошло.
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18.01.2021 18:59 Відповісти
Не упав а обисрали кловуни з квартала95. Понавидумували разом з макаками макшанськими фейків. А мудрий нарід, який хоче халяви, повівся на брехню Кловуна. Зараз Їдять гімно повною ложкою. Приемного апетиту!
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18.01.2021 19:06 Відповісти
Упалобосраным
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18.01.2021 19:17 Відповісти
Приемного апетиту!
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18.01.2021 19:20 Відповісти
зачем флажки меняешь ЗЕбил недобитый?? или троль винторогий..
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18.01.2021 20:28 Відповісти
А в 2019 году кто-то так упал, что до сих пор не понял, как и почему это произошло.

Ну хватит уже вспоминать Юлию Владимировну и Ваню Сулиму. Достаточно
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19.01.2021 02:39 Відповісти
Какое падение, это-же местные выборы на которых всегда выбирают местных авторитетов, известных барыг(если не очень паскудили) и прикормивших место, а откуда у зеликов подобная публика, разве что на стороне нанять ,так Бровары не пуп земли
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18.01.2021 19:48 Відповісти
Ну, Порошенко просто так високо не злітав...
Але відлуння його "приземлення" чутно й досі.
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18.01.2021 20:03 Відповісти
По платіжкам почув мбуть. По борщовому набору вже без м'яса.
Та відлунь багато!
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18.01.2021 22:15 Відповісти
Переможний кандидат від ПЕСа колишній риг (які колишніми не бувають), що в свій час перебіг до БеПеПе. До речі, його опонент по біографії нічим не відрізняється, теж скакав по декількох партіях. То в чому ж "перемога", панство? Замість лайна обрали лайно, вибравши з двох лайн.
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18.01.2021 20:12 Відповісти
Чем выше шкаф, тем громче падает.
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18.01.2021 20:17 Відповісти
Красава Петро троль 80 лвл , трольнул ЗЕбилов так трольнул..теперь ЗЕскот бешенными слюнями будет три дня брызгать
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18.01.2021 20:26 Відповісти
Так это Петру еще некогда троллить шмарклю. Ему же на инаугурацию собираться надо! ))) А вот у шмаркли времени полно. Будет сочинять херню типа "все ждут, пока посадят Порошенко"
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19.01.2021 09:27 Відповісти
Пэдра троль 100500 лэвла! В 2019 грохнулся так, как никто и никогда! Люто плюсую, пукнул себе в рот.....
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18.01.2021 20:29 Відповісти
Ниче удивительного в этом нету.Януковича валил ОДИН 5 КАНАЛ....Зеленского валят БОЛЬШЕ ДЕСЯТИ каналов.....Каждый день народу давят на мозги....Он еще долго держится - Порошенко собиралса его снести за год...Короновирус наверно помешал).
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18.01.2021 20:39 Відповісти
Забыл сказать как по Г+Г валили Порошенко на радость ЗЕскоту.
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18.01.2021 20:45 Відповісти
Найсильніше це непорозуміння на посаді президента валить сам нелох оманський зі своєю шоблою.
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19.01.2021 01:16 Відповісти
Порох - сила, порох - клас, ну а зебільо нах!
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18.01.2021 20:42 Відповісти
Молодець, Петро Олексійович. Зелену плісняву треба завжди тримати нижче плінтусу, щоб навіть не рипалась.
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18.01.2021 21:06 Відповісти
Знову клятий Порох зебілам в штанці насрав.
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18.01.2021 21:40 Відповісти
Был бы сейчас Порошенко президентом,а Супрун министром - же начались бы бесплатные прививки западными вакцинами... Бесплатно...
Ротердам+ работал - цены на э/э не поднимали....
Если газ был куплен по 250$- продавали по 8.50(транспортировка входила в цену!),то сколько бы стоил газ,купленный за 100$?!!!....
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18.01.2021 22:12 Відповісти
И еще трава была зеленее, небо голубее, девушки больше нравились...
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18.01.2021 23:39 Відповісти
https://censor.net/ru/user/376834 Был бы сейчас Порошенко президентом,а Супрун министром - же начались бы бесплатные прививки западными вакцинами... Бесплатно...

Так голосно, як "слуги", ще ніхто не падав, - Порошенко про результат довиборів у Броварах - Цензор.НЕТ 9818
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19.01.2021 08:46 Відповісти
Посмотрел последний видосик вислючка,для такого как ты лохтората? Ну-ну..
Ржи дальше.
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19.01.2021 11:01 Відповісти
Самый активны избиратель этих довыборов - купленный избиратель, на втором месте идейные или члены фан клубов (партиями эти секты назвать сложно), любой журналист может приехать в Бровары или Борисполь и провести опрос, каждый второй житель этих городов получал предложения продать голос, продал или нет это второй вопрос, который понятное дело останется без ответа, но вычислить эти схемы легко, дилеры скупали голоса используя телефон и банковские системы, первая половина мзды переводилась до выборов, вторая половина после фиксации на выходе избирательного участка, много флюгерного молодняка пришло на эти выборы руководствуюсь только денежной мотивацией, за нал скупалось тоже много и без стеснения, деньги в это дело были вкинуты немалые, все об этом наслышаны или знают, в том числе полиция, наиболее активная компания по подкупу велась представителями "майбах", но по правде этим грешили все политсилы (или же их представители, на свой страх и риск само собой), подкупом занимались все без исключения, по этому радостная констатация чьей либо победы... Не позорьтесь господа, демократия в этой стране умерла когда родился первый олигарх.
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18.01.2021 22:41 Відповісти
как же не падал. а 23%?
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18.01.2021 23:33 Відповісти
начал забывать
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19.01.2021 05:37 Відповісти
Ну вообще-то 15,95%, после первого тура в 2019 году на фоне 54,7% в 2014 году
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19.01.2021 09:53 Відповісти
а шо вовка-вырок-синьор-голодомор делает, чем думает... на пианине членом лабает? или стратегию следующих выборов за рюмкой чая обдумывает? хотя нет у вырока чем думать...
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19.01.2021 05:23 Відповісти
Громче всех ты Петя упал. Причем под аплодисменты всей Украины. Уж очень ты всем надоел
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19.01.2021 09:31 Відповісти
Твоє зелене гімно так гепне, що таких як ти і заляпає.
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19.01.2021 13:57 Відповісти
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