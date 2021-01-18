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Держава може втратити 12 млрд грн від приватизації через опір силовиків і олігархів, - Фонд держмайна

Держава може втратити 12 млрд грн від приватизації через опір силовиків і олігархів, - Фонд держмайна

Фонд державного майна стурбований діями правоохоронців, спрямованими на дестабілізацію роботи державних підприємств, зокрема, ПрАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК).

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті ФДМ, інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні наголошується, що Фонд зможе забезпечити ці надходження вже в першому півріччі-2021 - в разі зупинки скоординованого протидії силових органів і олігархічних груп.

"Фонд державного майна України рішуче засуджує будь-які спроби зупинити та відкотити назад приватизацію держмайна з боку правоохоронних органів, колишніх тіньових власників та олігархічних груп. Будь-яка спроба неправового тиску на підприємства ставить під загрозу процес побудови ринкової та інвестиційної привабливої економіки в Україні. Роздержавлення економіки – пріоритет Президента та Уряду України, а також частина міжнародних зобов’язань України", – заявив Голова ФДМУ Дмитро Сенниченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада має розблокувати велику приватизацію, що дозволить отримати до бюджету-2021 12 млрд грн, - голова ФДМ Сенниченко

При цьому нагадується, що минулого тижня правоохоронці, скоординовані олігархічними групами, вчинили спробу незаконного тиску на АТ "Об’єднана гірничо-хімічні компанія". Представники правоохоронних органів здійснили низку безпрецедентних процесуальних порушень у ході проведення слідчих дій. Слідчі дії відбуваються в межах кримінального провадження, зареєстрованого в серпні минулого року, ще до вчинення начебто протиправних дій.

Цей епізод є частиною великої кампанії з тиску на АТ "ОГХК" та дискредитації підприємства. Впродовж декількох місяців менеджмент АТ "ОГХК" звинувачують в начебто поставках продукції на окуповані території, а навесні 2020 керівництво зазнало залякування – зловмисники вдалися до підпалу автівки одного з керівників підприємства, а також викрали робочу документацію та техніку.

АТ "ОГХК" продемонструвала рекордні показники чистого прибутку у 2020 році – 600 млн грн. Це у 6 разів більше, ніж показники 2019 та 2018 року. Процес виставлення компанії на прозорий аукціон знаходиться на фінальному етапі. Він очікується у першому кварталі 2021 року та обіцяє стати найбільшою великою приватизацією в Україні з часів продажу "Криворіжсталі". Приватизація цього активу також передбачена в Меморандумі України з МВФ. Зокрема, попередню зацікавленість у приватизаційному аукціоні висловили 16 провідних іноземних компаній. Очікується, що стартова ціна складе кілька мільярдів гривень.

приватизація (1669) ОГХК (181) ФДМУ (1601) Сенниченко Дмитро (127)


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Топ коментарі
+3
ну а кто ей зарплату платит, тех она и защищает!
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18.01.2021 17:33
+3
Де знайти непродажніх мєнтів та прокурворів? - В Україні неможливо.
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18.01.2021 17:59
+2
Полиция - с олигархами!
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18.01.2021 17:28
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Полиция - с олигархами!
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18.01.2021 17:28 Відповісти
ну а кто ей зарплату платит, тех она и защищает!
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18.01.2021 17:33 Відповісти
Де знайти непродажніх мєнтів та прокурворів? - В Україні неможливо.
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18.01.2021 17:59 Відповісти
Распродаете государственное имущество? Уже все своровали, осталось государственное продать, а деньги опять своровать? Уже даже тюрьмы продаете. До чего дошли! И когда! В карантин! Когда весь бизнес раззорен, а богаты только государственные воры, которые даже ковидный фонд разворовали! Мародеры!
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18.01.2021 17:50 Відповісти
После таких заявлений он или министр мвд должны подать в отставку!
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18.01.2021 18:34 Відповісти
он сам то хоть понял что Рзданул??? менты что то делят с ворюгами-алигархами. с какой стороны не смотри, везде статья светит. уже завтра должно быть открыто уг. дело и кто то должен сесть. он за неклет, менты за договорняки, или олигархи за подрыв экономики, а это не мненьше как ЗРАДА.
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18.01.2021 19:43 Відповісти
Мошеннически пытаются дурить людей на ровном месте. Ну кто поверит, что олигархи против приватизации и мешают. Обман несут с расчетом, что лохи подумают, что поскольку олигархи против приватизации, то приватизировать надо. Зеленых мошеннических мразей необходимо незамедлительно в отставку и новые выборы.
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18.01.2021 23:43 Відповісти
Правильно.Сейчас миллионы схем по воровству с гос предприятий.Все гос предприиятия искуственно банкротят,что разорить,ослабить, уничтожить Украину экономически.По этому нужно продать убыточные предприятия.
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19.01.2021 00:47 Відповісти
ПРИВАТИЗАЦИЯ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ ЭТО МАРАДЕРСТВО !!! НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ РЕШИТ ПРОБЛЕМУ !!!
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19.01.2021 08:09 Відповісти
 
 