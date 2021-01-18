Держава може втратити 12 млрд грн від приватизації через опір силовиків і олігархів, - Фонд держмайна

Фонд державного майна стурбований діями правоохоронців, спрямованими на дестабілізацію роботи державних підприємств, зокрема, ПрАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК).

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті ФДМ, інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні наголошується, що Фонд зможе забезпечити ці надходження вже в першому півріччі-2021 - в разі зупинки скоординованого протидії силових органів і олігархічних груп.

"Фонд державного майна України рішуче засуджує будь-які спроби зупинити та відкотити назад приватизацію держмайна з боку правоохоронних органів, колишніх тіньових власників та олігархічних груп. Будь-яка спроба неправового тиску на підприємства ставить під загрозу процес побудови ринкової та інвестиційної привабливої економіки в Україні. Роздержавлення економіки – пріоритет Президента та Уряду України, а також частина міжнародних зобов’язань України", – заявив Голова ФДМУ Дмитро Сенниченко.

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При цьому нагадується, що минулого тижня правоохоронці, скоординовані олігархічними групами, вчинили спробу незаконного тиску на АТ "Об’єднана гірничо-хімічні компанія". Представники правоохоронних органів здійснили низку безпрецедентних процесуальних порушень у ході проведення слідчих дій. Слідчі дії відбуваються в межах кримінального провадження, зареєстрованого в серпні минулого року, ще до вчинення начебто протиправних дій.

Цей епізод є частиною великої кампанії з тиску на АТ "ОГХК" та дискредитації підприємства. Впродовж декількох місяців менеджмент АТ "ОГХК" звинувачують в начебто поставках продукції на окуповані території, а навесні 2020 керівництво зазнало залякування – зловмисники вдалися до підпалу автівки одного з керівників підприємства, а також викрали робочу документацію та техніку.

АТ "ОГХК" продемонструвала рекордні показники чистого прибутку у 2020 році – 600 млн грн. Це у 6 разів більше, ніж показники 2019 та 2018 року. Процес виставлення компанії на прозорий аукціон знаходиться на фінальному етапі. Він очікується у першому кварталі 2021 року та обіцяє стати найбільшою великою приватизацією в Україні з часів продажу "Криворіжсталі". Приватизація цього активу також передбачена в Меморандумі України з МВФ. Зокрема, попередню зацікавленість у приватизаційному аукціоні висловили 16 провідних іноземних компаній. Очікується, що стартова ціна складе кілька мільярдів гривень.