УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10896 відвідувачів онлайн
Новини
4 291 7

Столичного поліцейського затримали під час одержання $10 тис. хабаря за закриття кримінального провадження, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України затримала в Києві поліцейського, який вимагав 10 000 доларів США за закриття кримінального провадження.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначають, оперативники спецслужби встановили, що старший оперуповноважений одного з підрозділів Нацполіції вимагав неправомірну вигоду від громадянина, який звинувачується в умисному завданні тілесного ушкодження середньої тяжкості. За 10 тис. американських доларів поліцейський гарантував людині, що їй не повідомлять про підозру, а кримінальне провадження закриють. Він також обіцяв повернути автомобіль, на який нібито накладено арешт.

Правоохоронці затримали фігуранта в столиці біля власного авто під час одержання всієї суми хабаря.

За даним фактом триває досудове слідство, розпочате за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чиновника Держекоінспекції затримано на хабарі в Києві за підписання акта з обстеження зелених насаджень, - СБУ. ФОТО

Столичного поліцейського затримали під час одержання $10 тис. хабаря за закриття кримінального провадження, - СБУ 01
Столичного поліцейського затримали під час одержання $10 тис. хабаря за закриття кримінального провадження, - СБУ 02
Столичного поліцейського затримали під час одержання $10 тис. хабаря за закриття кримінального провадження, - СБУ 03

хабар (4686) Нацполіція (15120) СБУ (12758)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вроде как им повышали зарплату чтобы они не воровали. Отпустите его и верните на службу ато он уйдьот в боевики
показати весь коментар
18.01.2021 17:30 Відповісти
А чому прізвище хєроя не показуємо? Закрити по повній з конфіскацією та вовчим квитком!
Тільки так, бо жодне підвищення з/п таким "копам" не допоможе, доказано "відреформованими" суддями.
показати весь коментар
18.01.2021 17:40 Відповісти
А чому прізвище хєроя не показуємо? Потому что судья возьмет $20тысяч, и постановит извиниться перед невинным человеком со всеми компенсациями.
показати весь коментар
18.01.2021 18:32 Відповісти
То есть потерпевшему надо заплатить 12тис у.е.чтоби ета полицейская мерзота открила угол.дело
показати весь коментар
18.01.2021 17:55 Відповісти
Да нехрена ему не будет, не он первый - не он последний, отделается лёгким испугом, это как пить дать.
показати весь коментар
18.01.2021 18:31 Відповісти
Это тот мусор из-за которого " альфа " Киево -Святошинский райотдел взяла в осаду.
показати весь коментар
18.01.2021 18:44 Відповісти
 
 