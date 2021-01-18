Столичного поліцейського затримали під час одержання $10 тис. хабаря за закриття кримінального провадження, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України затримала в Києві поліцейського, який вимагав 10 000 доларів США за закриття кримінального провадження.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначають, оперативники спецслужби встановили, що старший оперуповноважений одного з підрозділів Нацполіції вимагав неправомірну вигоду від громадянина, який звинувачується в умисному завданні тілесного ушкодження середньої тяжкості. За 10 тис. американських доларів поліцейський гарантував людині, що їй не повідомлять про підозру, а кримінальне провадження закриють. Він також обіцяв повернути автомобіль, на який нібито накладено арешт.

Правоохоронці затримали фігуранта в столиці біля власного авто під час одержання всієї суми хабаря.

За даним фактом триває досудове слідство, розпочате за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру.

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