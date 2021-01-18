Зниження ПДВ для агропродукції на 14% підтримає галузь, не зашкодивши наповненню бюджету, - експерти

На думку експертів, зниження ставки ПДВ для агропродукції з 20% до 14% дозволить підтримати агровиробників.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук Віктор Онищенко назвав закон №3656, яким запроваджується знижена ставка ПДВ, спробою пом’якшити систему оподаткування для агробізнесу.

Наприклад, у сусідній Польщі для сільськогосподарської продукції діє ставка 5%. "Менша ставка ПДВ вилучатиме з обігу менше грошей, аніж існуюча зараз 20%. Збільшення кількості грошей, які залишаються в обігу сільгосппідприємств", - вважає експерт.

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На думку керуючого партнера юридичної компанії Dictum Світлани Мороз, зменшення податкового навантаження має втримати ціни на реалізовану продукцію в умовах зростаючого валютного курсу. Крім того, серед найважливіших очікуваних результатів зниження ПДВ експертка назвала відмову сільгоспвиробників від використання так званих "скруток".

"Чим вища ставка ПДВ, тим вигідніше нечесним підприємцям формувати нереальні господарські операції, адже послуги на "ринку" конвертації будуть дешевшими за ставку ПДВ, що й формуватиме попит на них", — йдеться в колонці Світлани Мороз для AgroPortal.

Водночас експертка вказує: втрати держбюджета внаслідок зниження ставки ПДВ для агросировини будуть компенсовані обсягами реалізації похідних товарів, для яких ставка залишається на рівні 20%.

"При імпорті в Україну агропродукції, наприклад, соняшникового насіння на розсаду держбюджет недоотримає цю різницю в 6%, але лише в частині імпортованого насіння соняшнику для посіву. Надалі аграрій виростить наявний посівний матеріал і переважно переробить його в олію та шрот. Ці похідні продукти підпадають під категорію дуже актуальних товарів і надалі будуть реалізовані за ставкою 20% ПДВ", - наголошує Світлана Мороз.

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Зі свого боку ексміністр фінансів Ігор Уманський пояснює, що фактично держбюджет отримуватиме всю суму ПДВ, як і раніше, але з відтермінуванням — до моменту реалізації продукції кінцевого споживання. На його думку, за цей проміжок часу бізнес отримає додаткову ліквідність та "більшу цінову гнучкість". Крім того, чим менша ставка ПДВ при експорті, тим менша сума відшкодування з бюджету.

"На загальне сальдо за ПДВ, якщо враховувати не тільки внутрішній ринок, а й експорт вищезазначеної "пільгової" аграрної продукції, зменшення ставки вплине позитивно. При експорті цієї продукції відшкодування ПДВ (виплати з бюджету) буде менше - не з 20%, а з 14%", - зазначив Ігор Уманський.

Він також додав, що ставка ПДВ на рівні 14% значно зменшує економічний зиск податкових "скруток", що має стати стимулом для скорочення обсягів "чорного і сірого" аграрних ринків.

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