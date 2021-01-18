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Новини
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Зниження ПДВ для агропродукції на 14% підтримає галузь, не зашкодивши наповненню бюджету, - експерти

Зниження ПДВ для агропродукції на 14% підтримає галузь, не зашкодивши наповненню бюджету, - експерти

На думку експертів, зниження ставки ПДВ для агропродукції з 20% до 14% дозволить підтримати агровиробників.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Бухгалтер-експерт, кандидат економічних наук Віктор Онищенко назвав закон №3656, яким запроваджується знижена ставка ПДВ, спробою пом’якшити систему оподаткування для агробізнесу.

Наприклад, у сусідній Польщі для сільськогосподарської продукції діє ставка 5%. "Менша ставка ПДВ вилучатиме з обігу менше грошей, аніж існуюча зараз 20%. Збільшення кількості грошей, які залишаються в обігу сільгосппідприємств", - вважає експерт.

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На думку керуючого партнера юридичної компанії Dictum Світлани Мороз, зменшення податкового навантаження має втримати ціни на реалізовану продукцію в умовах зростаючого валютного курсу. Крім того, серед найважливіших очікуваних результатів зниження ПДВ експертка назвала відмову сільгоспвиробників від використання так званих "скруток".

"Чим вища ставка ПДВ, тим вигідніше нечесним підприємцям формувати нереальні господарські операції, адже послуги на "ринку" конвертації будуть дешевшими за ставку ПДВ, що й формуватиме попит на них", — йдеться в колонці Світлани Мороз для AgroPortal.

Водночас експертка вказує: втрати держбюджета внаслідок зниження ставки ПДВ для агросировини будуть компенсовані обсягами реалізації похідних товарів, для яких ставка залишається на рівні 20%.

"При імпорті в Україну агропродукції, наприклад, соняшникового насіння на розсаду держбюджет недоотримає цю різницю в 6%, але лише в частині імпортованого насіння соняшнику для посіву. Надалі аграрій виростить наявний посівний матеріал і переважно переробить його в олію та шрот. Ці похідні продукти підпадають під категорію дуже актуальних товарів і надалі будуть реалізовані за ставкою 20% ПДВ", - наголошує Світлана Мороз.

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Зі свого боку ексміністр фінансів Ігор Уманський пояснює, що фактично держбюджет отримуватиме всю суму ПДВ, як і раніше, але з відтермінуванням — до моменту реалізації продукції кінцевого споживання. На його думку, за цей проміжок часу бізнес отримає додаткову ліквідність та "більшу цінову гнучкість". Крім того, чим менша ставка ПДВ при експорті, тим менша сума відшкодування з бюджету.

"На загальне сальдо за ПДВ, якщо враховувати не тільки внутрішній ринок, а й експорт вищезазначеної "пільгової" аграрної продукції, зменшення ставки вплине позитивно. При експорті цієї продукції відшкодування ПДВ (виплати з бюджету) буде менше - не з 20%, а з 14%", - зазначив Ігор Уманський.

Він також додав, що ставка ПДВ на рівні 14% значно зменшує економічний зиск податкових "скруток", що має стати стимулом для скорочення обсягів "чорного і сірого" аграрних ринків.

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аграрії (1463) ПДВ (622) Уманський (82)


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Топ коментарі
+3
Поддержим украинских латифундистов! Пусть весь урожай продадут ЕС нахер.
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18.01.2021 17:38
+3
Конечно - может, Косюку на новую яхту не хватает...)
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18.01.2021 17:39
+1
Самый коррумпированный налог и сократить? Пчёлы против мёда?
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18.01.2021 17:46
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Поддержим украинских латифундистов! Пусть весь урожай продадут ЕС нахер.
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18.01.2021 17:38 Відповісти
Хватит тут разгонять коммунистический бред...
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18.01.2021 17:56 Відповісти
Можете,организовать сельхоз бизнес и бесплатно раздать весь урожай нуждающимся
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18.01.2021 17:57 Відповісти
Одни армяне в Карабахе раздавали. И где они?
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18.01.2021 18:44 Відповісти
Латифундисты НДС не платят. Им его полностью возвращают при экспорте.
Экспорт можно через свой офшор, тогда и налога на прибыль можно избежать. Вся останется в офшоре. Причём весь наш экспорт работает по этой схеме уже 30 лет и в бюджет по-сути не платит.
Снижение НДС касается только внутреннего рынка. Который небольшой относительно экспорта.

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18.01.2021 18:07 Відповісти
То-то один латифундист, нахватавший мллиарды милостью депутатов ВР, безвылазно за бугром сидит и возвращаться в Украину боится.
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18.01.2021 18:38 Відповісти
Конечно - может, Косюку на новую яхту не хватает...)
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18.01.2021 17:39 Відповісти
Самый коррумпированный налог и сократить? Пчёлы против мёда?
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18.01.2021 17:46 Відповісти
В США НДС на продукты всего 6%. А в некоторых штатах продукты произведенные на территории штата вообще не облагаются налогами. Вот ето я понимаю поддержка отрасли и развитие. А не те кости которые нам бросают чтобы потом в другом месте содрать три шкуры.
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18.01.2021 17:54 Відповісти
6% - это федеральный. А сколько местный? И можно ли фермеру поехать на базар и спокойно продать свою продукцию?
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18.01.2021 18:42 Відповісти
А почему нельзя? Есть куча видео где можно в интернете как американские фермеры продают свою продукцию и даже на дороге возле своего дома
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18.01.2021 19:07 Відповісти
А ты поживи в Штатах и всё поймёшь.
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18.01.2021 19:23 Відповісти
В США нет НДС
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19.01.2021 11:08 Відповісти
в соседней Польше для сельскохозяйственной продукции действует ставка 5%.
Так почему же у нас не 5% как в Польше? Почему тарифами и ценами вы ровняетесь на Польшу а налогами и зарплатами нет?
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18.01.2021 17:56 Відповісти
Зниження ПДВ для агропродукції на 14% підтримає галузь, не зашкодивши наповненню бюджету, - експерти - Цензор.НЕТ 7409
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18.01.2021 18:14 Відповісти
Ага. Он Омелян зробив теж саме з якимось портом, тепер справу шиють...
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18.01.2021 18:05 Відповісти
а чому 14% та тільки для агропродукції? Давайте, кожній галузі окремі ставки та побільше різних ОП (офісів п-асів) для врегулювання... А в ПДР, пропишемо першочергове право руху, автомобілю, що дорожчий по вартості, а чому кормильців принижувати?


Даєш обговорення оподаткування 5.10
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18.01.2021 18:47 Відповісти
БЕДНЫЕ БЕДНЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ ЗЕМЛИ !) НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СПАСЕТ ВСЕХ !!!
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19.01.2021 07:48 Відповісти
 
 