У США українському військовому моряку надали невідкладну медичну допомогу, - ВМС України

У США був прооперований український військовий моряк, який прибув для проходження курсу підготовки екіпажів патрульних катерів типу "Айленд".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

"У місті Балтимор штату Меріленд, США у військовослужбовця Військово-Морських Сил ЗС України, який проходить курс підготовки екіпажів патрульних катерів типу "Айленд", різко погіршився стан здоров‘я. Завдяки професійним діям медиків військового шпиталю "Walter Reed" хворому було оперативно поставлено діагноз "гострий апендицит" та надано невідкладну медичну допомогу. Хірургічну операцію було проведено на сучасному медичному обладнанні.



У зв'язку з одужанням військового моряка було виписано з медичного закладу. Наразі, військовослужбовець продовжує навчання з курсу підготовки екіпажів патрульних катерів типу "Айленд", - йдеться у повідомленні.

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