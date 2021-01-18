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У США українському військовому моряку надали невідкладну медичну допомогу, - ВМС України

У США українському військовому моряку надали невідкладну медичну допомогу, - ВМС України

У США був прооперований український військовий моряк, який прибув для проходження курсу підготовки екіпажів патрульних катерів типу "Айленд".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

"У місті Балтимор штату Меріленд, США у військовослужбовця Військово-Морських Сил ЗС України, який проходить курс підготовки екіпажів патрульних катерів типу "Айленд", різко погіршився стан здоров‘я. Завдяки професійним діям медиків військового шпиталю "Walter Reed" хворому було оперативно поставлено діагноз "гострий апендицит" та надано невідкладну медичну допомогу. Хірургічну операцію було проведено на сучасному медичному обладнанні.

У зв'язку з одужанням військового моряка було виписано з медичного закладу. Наразі, військовослужбовець продовжує навчання з курсу підготовки екіпажів патрульних катерів типу "Айленд", - йдеться у повідомленні.

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ВМС (1375) моряки (927) оборона (4764) США (22395)


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Топ коментарі
+19
Выздоравливай давай, козаче.
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18.01.2021 18:31
+6
7 дней и сможет бегать ,по себе знаю
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18.01.2021 18:40
+1
теперь в одесе в знак благодарности надо установить памятник врачу, лечившего матроса
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18.01.2021 19:18
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Выздоравливай давай, козаче.
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18.01.2021 18:31 Відповісти
7 дней и сможет бегать ,по себе знаю
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18.01.2021 18:40 Відповісти
Хирургическую операцию было проведено на современном медицинском оборудовании"..Улыбнуло..
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18.01.2021 22:20 Відповісти
Мене тоже вырезали Апендикс ,без наркоза
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18.01.2021 18:39 Відповісти
американцы или кацапы?
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18.01.2021 20:26 Відповісти
Совки))) У меня 3 скорые приезжало и определяли "почки", на третьй определили аппедецит, кстати молодой врач...но он уже успел лопнуть...мыли и откачивали в учебной клинике одесского медина...разогнуться не мог две недели...шрам огромный
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18.01.2021 20:42 Відповісти
Шоу ешо шоучиш )))апендиситаитне улашила ))ждеш пока она в тебя зарветса⁶
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18.01.2021 18:52 Відповісти
теперь в одесе в знак благодарности надо установить памятник врачу, лечившего матроса
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18.01.2021 19:18 Відповісти
отличная идея
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18.01.2021 20:08 Відповісти
дякуем нашим Американским друзьям и союзникам!
God bless USA !
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18.01.2021 20:08 Відповісти
"Хирургическую операцию было проведено на современном медицинском оборудовании". Для апендикса нужно современное оборудование?
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18.01.2021 22:08 Відповісти
а что ржавый нож и условия как укацапов ?
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18.01.2021 22:19 Відповісти
Госпиталь "Walter Reed" мощнейший медицинский центр ВМС США. Его и президенты не гнушаются посетить для обследования или операции.
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19.01.2021 04:44 Відповісти
Молодцы коллеги из США. Главное- без бумажной волокиты
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19.01.2021 04:57 Відповісти
 
 