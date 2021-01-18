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На засіданні підгрупи ТКГ домовилися про відновлення газопостачання Мар'їнки - ремонт там не можуть почати з 2014 року

На засіданні підгрупи ТКГ домовилися про відновлення газопостачання Мар'їнки - ремонт там не можуть почати з 2014 року

На засіданні Тристоронньої контактної групи вдалося домовитися про відновлення поставок газу в Мар'їнці.

Про це повідомила українська делегація ТКГ в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Позитивним результатом відеоконференції стало досягнення принципової домовленості щодо відновлення газопостачання до нп Мар’янка, яке було досягнуто завдяки активному сприянню Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, модератора робочої групи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи посла Яшара Халіта Чевіка", - йдеться у повідомленні.

"Оновні зусилля Української делегації спрямовані на збереження сталого режиму припинення вогню, і створення умов для подальшого переходу до наступних заходів, домовлених під час Паризьського саміту: розведення сил та засобів, розмінування ділянок місцевості, тощо. Російська сторона наполягає на "...вдосконаленні координаційного механізму попередження порушень режиму припинення вогню".

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Українська делегація запропонувала почати таке вдосконалення з наступних актуальних питаннь:

- недопущення порушень режиму припинення вогню, які приводять до загибелі та поранення українських військовослужбовців, зокрема, 11.01.21 р.

- сприяння проведенню інфрастуктурних та ремонтних робіт на лінії розмежування.

У делегації додають, що вищезазначені питання будуть конкретизовані під час загального засідання ТКГ 21 січня.

На засіданні підгрупи ТКГ домовилися про відновлення газопостачання Марїнки - ремонт там не можуть почати з 2014 року 01

Нагадаємо, ще в липні 2014 року газорозподільна станція в Мар'їнці разом з газопроводом була виведена з ладу. У вересні 2020 року пресцентр Об'єднаних сил повідомляв, що ремонтно-відновлювальні роботи блокуються. Українська сторона Спеціального центру координації та контролю не могла отримати гарантії безпеки.

газ (10403) Донбас (22354) Мар'їнка (622) Тристороння контактна група (827)


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Вот и начло обеспечения ДЫРЫ!
Следующий - Крысм!
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18.01.2021 19:03 Відповісти
Маринка не окупированая територия, её Украина контралирует.
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19.01.2021 09:58 Відповісти
а за гас хто платить гроши будет, щедрые дяди из мвф или ес займется благотворительностью?
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18.01.2021 19:12 Відповісти
 
 