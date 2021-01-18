Загострення на кордоні немає, розвідувальні пункти РФ можуть перебувати далі вглиб території Білорусі, - Держприкордонслужба

Державна прикордонна служба вивчає оприлюднену ЗМІ інформацію про створення російських розвідувальних пунктів на кордоні Білорусі та України.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив прессекретар Держприкордонслужби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Білоруси запропонували ФСБ РФ створити розвідувальні пункти на кордоні з Україною, повідомляють деякі ЗМІ. Інформація досить цікава, і вона нами врахована в оперативній діяльності. Ми її обов'язково детальніше вивчимо. Якщо говорити про лінію державного кордону, то на цей час ми не фіксуємо будь-якого загострення. Такі розвідпункти можуть перебувати далі вглиб території Білорусі", - сказав Демченко.

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"На додачу до врахування цієї інформації на цей час контроль над кордоном з Білоруссю посилений. Це триває вже довго, з огляду на політичну ситуацію в цій країні, й на тлі тих заяв, якими Білорусь намагається закидати Україні контрабанду зброї, що не підтверджується, а також з урахуванням співробітництва Білорусі з РФ", - зауважив Демченко.

Раніше деякі ЗМІ повідомили, що влада Білорусі звернулася до Росії з пропозицією створити спільні розвідувальні пункти на кордоні з Україною. На них буде розміщуватися російська розвідувальна техніка і російські військовослужбовці.