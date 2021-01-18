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Новини
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Загострення на кордоні немає, розвідувальні пункти РФ можуть перебувати далі вглиб території Білорусі, - Держприкордонслужба

Загострення на кордоні немає, розвідувальні пункти РФ можуть перебувати далі вглиб території Білорусі, - Держприкордонслужба

Державна прикордонна служба вивчає оприлюднену ЗМІ інформацію про створення російських розвідувальних пунктів на кордоні Білорусі та України.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив прессекретар Держприкордонслужби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Білоруси запропонували ФСБ РФ створити розвідувальні пункти на кордоні з Україною, повідомляють деякі ЗМІ. Інформація досить цікава, і вона нами врахована в оперативній діяльності. Ми її обов'язково детальніше вивчимо. Якщо говорити про лінію державного кордону, то на цей час ми не фіксуємо будь-якого загострення. Такі розвідпункти можуть перебувати далі вглиб території Білорусі", - сказав Демченко.

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"На додачу до врахування цієї інформації на цей час контроль над кордоном з Білоруссю посилений. Це триває вже довго, з огляду на політичну ситуацію в цій країні, й на тлі тих заяв, якими Білорусь намагається закидати Україні контрабанду зброї, що не підтверджується, а також з урахуванням співробітництва Білорусі з РФ", - зауважив Демченко.

Раніше деякі ЗМІ повідомили, що влада Білорусі звернулася до Росії з пропозицією створити спільні розвідувальні пункти на кордоні з Україною. На них буде розміщуватися російська розвідувальна техніка і російські військовослужбовці.

Білорусь (7922) Держприкордонслужба (5917) розвідка (3854) росія (64846)


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Топ коментарі
+5
Для того и запрещает ведь: работает на врага и само - враг!
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18.01.2021 19:26
+4
инфа точно из проверенных кругов и ей стоит доверять, от касабов и беларусов всего ожидать можно, особенно вторжения
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18.01.2021 19:10
+4
А какого обострения надо? Стрельбы по нарядам, митинги, массового прохода с оружием и т.д.? Этого не будет. Будет работа с агентурой и подготовка катастрофических диверсий. Ищите резидента.
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18.01.2021 19:46
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инфа точно из проверенных кругов и ей стоит доверять, от касабов и беларусов всего ожидать можно, особенно вторжения
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18.01.2021 19:10 Відповісти
_Ясно. Путлеровцы и их союзники - лукашисты готовятся атаковать с севера. Возможно с черниговского направления с Киевом в качестве цели.
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18.01.2021 19:13 Відповісти
И синхронно ударом с луганды..
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18.01.2021 20:13 Відповісти
Оккупанту край нужен оксид водорода...
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18.01.2021 20:19 Відповісти
Пока нет ? А , что дальше ? Думать надо … иуда зелеподмойная
запрещает аэроразведку
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18.01.2021 19:20 Відповісти
Для того и запрещает ведь: работает на врага и само - враг!
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18.01.2021 19:26 Відповісти
погранцы, да вы то откуда знаете? разместят и еще так что вы визуально хрен обнаружите..... кому доверяете бацькиным служкам? они вам наговорят (по дружбе)!
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18.01.2021 19:28 Відповісти
Странно, на наших сайтах этот документ опубликовали, а на вашем нет.
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18.01.2021 19:38 Відповісти
А какого обострения надо? Стрельбы по нарядам, митинги, массового прохода с оружием и т.д.? Этого не будет. Будет работа с агентурой и подготовка катастрофических диверсий. Ищите резидента.
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18.01.2021 19:46 Відповісти
лУКАШЕСКУ вцепился во власть, как вошь в кожух. Вот и придумал для своей поддержки из-за поребрика подмогу. Может, и погранцы, но все равно фсб-шные. А они по одному не ходят... Вот и придется догадываться, сколько и чем оснащенных свуноруSSов ждут сигнала к атаке на украино-белорусской границе. Наказал же нас Господь соседями-ублюдками!
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18.01.2021 19:58 Відповісти
 
 