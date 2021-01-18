Найманці РФ обстріляли з 82-мм міномета позиції ЗСУ біля Богданівки, - пресцентр ОС
Протягом поточної доби, 18 січня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", недалеко від населеного пункту Богданівка, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь у бік наших позицій з міномета 82-го калібру", - йдеться в повідомленні.
Про факт порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.
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Чайка Київ
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