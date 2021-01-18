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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ обстріляли з 82-мм міномета позиції ЗСУ біля Богданівки, - пресцентр ОС

Найманці РФ обстріляли з 82-мм міномета позиції ЗСУ біля Богданівки, - пресцентр ОС

Протягом поточної доби, 18 січня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", недалеко від населеного пункту Богданівка, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь у бік наших позицій з міномета 82-го калібру", - йдеться в повідомленні.

Про факт порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

 Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

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обстріл (28156) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Так звучить "тиша".
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18.01.2021 19:11 Відповісти
А как же перемирие Зеленского, ведь благодаря ему 100500 дней без выстрелов? Умирали только от счастья!
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18.01.2021 19:18 Відповісти
пора разводить и быстренько в буковель
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18.01.2021 19:12 Відповісти
теперь главное впэрэд, а куда - не важно
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18.01.2021 19:14 Відповісти
а касапам сдохнуть всё никак неймётся..
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18.01.2021 19:15 Відповісти
 
 