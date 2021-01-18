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Померлих у листопаді 2020 року на 35% більше, ніж у листопаді 2019-го, - Держстат

Померлих у листопаді 2020 року на 35% більше, ніж у листопаді 2019-го, - Держстат

Державна служба статистики опублікувала дані про демографічну ситуацію в Україні в 2020 році в порівнянні з 2019 роком.

Дані опубліковані на сайті Держстату, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в листопаді минулого року зафіксовано значне зростання кількості померлих у порівнянні з листопадом позаминулого року - на 35%, до 63,44 тис. осіб.

Жовтень став п'ятим місяцем в 2020 році, коли кількість померлих перевищила аналогічні дані 2019 року: першим був червень з 8,4%, другим - серпень з 3,9%, третім - вересень з 15,4%, четвертим жовтень з 17,5 %.

Водночас червневий показник міг бути пов'язаний з незвичайно різким зниженням смертності в травні-2020 року - на 16,9% до травня-2019, і пояснюватися сильними коливаннями в статистиці за травень-червень позаминулого року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Україна на 30 місці в Європі за рівнем смертності від COVID-19", - Степанов. ВIДЕО

 В результаті за підсумками листопада кількість померлих у 2020 році вперше перевищила кількість померлих в 2019 на ту ж дату. Згідно з даними Держстату, в цілому населення України на 1 грудня 2020 року оцінювався в 41 млн 629,93 тис. осіб, що на 292,74 тис., або на 0,7% менше, ніж рік тому.

демографія (142) смертність (195) статистика (2247) Держстат (1604)


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Топ коментарі
+12
По факту,корону списывают на пневмонию.
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18.01.2021 19:55
+10
Не тринди. Це наслідки недоступності медицини для багатьох завдяки тестам при шпиталізації і взагалі забороні планового лікування. Лицемірка ти, та нічого дивного - палишся на кацапізмах і чужих прапорцях.
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18.01.2021 20:02
+9
бггг

Число умерших в ноябре 2020 года на 35% больше, чем в ноябре 2019 года, - Госстат - Цензор.НЕТ 6748
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18.01.2021 19:21
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наслідки корони
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18.01.2021 19:19 Відповісти
за весь короновірусний 2020 рік померло меньше людей ніж за попередній рік... Корона лікувальна ))
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18.01.2021 19:25 Відповісти
Нет. Смертность была больше в июне, августе - декабре.
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18.01.2021 19:27 Відповісти
В Украине в последние месяцы умирает больше людей, чем за аналогичный период в предыдущие пять лет, даже с учетом жертв коронавируса. Об этом https://www.bbc.com/ukrainian/features-55426762 пишет «BBC-Украина» со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Так, в октябре 2020 года, по данным Госстата, умерло на 9 тысяч больше людей, чем в этот месяц в 2015-2019 годах. При этом в октябре COVID-19 унес жизни более трех тысяч человек.

Кроме коронавируса в октябре в Украине почти в два с половиной раза выросло количество смертей из-за болезней органов дыхания, а смертей от пневмонии стало больше в четыре раза.
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18.01.2021 19:37 Відповісти
на пневмонию часто списывают корону, что бы показатели улучшить.
кто эту пневмонию будет считать, а корону каждый день проверяют.
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18.01.2021 19:53 Відповісти
По факту,корону списывают на пневмонию.
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18.01.2021 19:55 Відповісти
Насправді це не так і складно перевірити тому, хто хоче.
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18.01.2021 20:22 Відповісти
хто хоче перевірити ?
родичі небіжчика ?
нє нєсітє чушь !!!!
в них горе та інші турботи.......
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18.01.2021 20:46 Відповісти
Самолайкеру, стули пельку - небіжчиками ви всі спекулюєте.
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18.01.2021 21:08 Відповісти
коли в тебе, не дай Бог хтось вмре від корони, ти підеш в лабораторію, істину встановлювати, чи будеш бігати по інстанціях щоб поховати ?
придурок !

написали тобі, в жовтні 2020 померло на 9 тис. більше, ніж в жовтні 2019, ото й кумекай тупою башкою !
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18.01.2021 22:55 Відповісти
а насправді як?
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19.01.2021 00:34 Відповісти
Родичка померла від коронавірусу 29 серпня, ні того дня, ні наступного в місті померлих не зафіксували.
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19.01.2021 00:40 Відповісти
по разному бывает. всем все пофиг в этой стране и в том числе и врачам. кто разбираться будет?родня?а зачем? если будут копать и доказывать что умер от ковида то естественно попрощаться не дадут,гроб в клеенке. так что в основном списывают на обычную пневмонию с тромбоэмболией легких.
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19.01.2021 00:47 Відповісти
У нас в терапии 50% гарантированно корона. Хотя официально нет. Тесты в гос.лаборатории -- дерьмо полное.
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18.01.2021 20:04 Відповісти
И поэтому в ноябре 2020 на 35% больше смертей, чем в ноябре 2019?
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18.01.2021 20:29 Відповісти
На 22000 больше,т.е.735 человек в день+. Ну никак не 200-250 по официальным данным.занизили гуанодоны ровно в три раза!
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18.01.2021 19:54 Відповісти
Не тринди. Це наслідки недоступності медицини для багатьох завдяки тестам при шпиталізації і взагалі забороні планового лікування. Лицемірка ти, та нічого дивного - палишся на кацапізмах і чужих прапорцях.
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18.01.2021 20:02 Відповісти
так Ксенія, але корони на голові одного Зе!ндона...
Вимагаю на біс, повтору художньо-розважального фільму:"Презервативи в Нових Саджарах."
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18.01.2021 20:34 Відповісти
до 63,44 тыс. человек.

ото і є приблизні дані по жертвах корони

Спаси і Сохрани !
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18.01.2021 20:40 Відповісти
для 40 міліонів населення ми маємо значно більшу смертність, ніж в США, приблизно на рівні Бразилії
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18.01.2021 20:43 Відповісти
Кчстати, об умерших.
Ещё один депутат Госдумы сдох от коронавируса. Не понял, а как же российская чудо-вакцина?

Число умерших в ноябре 2020 года на 35% больше, чем в ноябре 2019 года, - Госстат - Цензор.НЕТ 6733
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18.01.2021 19:20 Відповісти
бггг

Число умерших в ноябре 2020 года на 35% больше, чем в ноябре 2019 года, - Госстат - Цензор.НЕТ 6748
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18.01.2021 19:21 Відповісти
Жителей Украины ждёт та же участь.захочешь свалить на заработки с этого зелёного клоповника,прийдеться прививаться за свои бабки.привьют только чиновников Пфойзером и ментов с медиками китайской вакциной, остальные в пролете.
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18.01.2021 19:58 Відповісти
а куда ее ему кололи? извиняюсь, не в жопу?
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18.01.2021 19:35 Відповісти
сильными колебаниями в статистике за май-июнь позапрошлого года.Источник: https://censor.net/ru/n3242529 Это в смысле как? Оборзевшая брехня?
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18.01.2021 19:24 Відповісти
Иудоглобализаторская власть это всегда геноцид. В виде прав пролетариата, сексуальных меншинств или прав чернокожих это гулаг, половая дегенерация или социальный паразитизм.
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18.01.2021 19:27 Відповісти
це виборці зеленського мруть від щастя.
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18.01.2021 19:36 Відповісти
странно...
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18.01.2021 19:42 Відповісти
Напишите лучше какая общая смертность за 2020. Вот в Швеции(без карантинов и ношения намордников) такая же как и в прежние годы.
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18.01.2021 19:44 Відповісти
И снова записной врун https://censor.net/ua/user/440999 беспардонно врет
Статистика по общей смертоости в Швеции здесь.

https://www.statista.com/statistics/525353/sweden-number-of-deaths/

Такой высокой общей смертности, как в 2020, в Швеции не было ни в одном году за предыдущие 150 лет.
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18.01.2021 20:37 Відповісти
Вот тебе график за 170 лет.
Померлих у листопаді 2020 року на 35% більше, ніж у листопаді 2019-го, - Держстат - Цензор.НЕТ 2890
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18.01.2021 22:06 Відповісти
Сам рисовал? Что ж ты так с названием лоханулся? Total no death by year 1851-2021 SWEDEN. Ну, так сколько в Швеции за 2021 год людей умрет?
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18.01.2021 22:26 Відповісти
Думал ты от ношения намордника на улице уже бактериальную пневмонию получил, но как вижу только в гугле забанили)
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18.01.2021 23:12 Відповісти
Ну, не все ж курят такую же дурь, как ты, чтобы из 2022 года гуглить статистику за 2021.
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18.01.2021 23:22 Відповісти
Так опровергнул бы правильным графиком, где по твоему смертность 2020 превышает смертность больше, чем в предыдущие годы.
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18.01.2021 23:27 Відповісти
Ты еще не сравнил свою брехню и график по этой ссылке
https://www.statista.com/statistics/525353/sweden-number-of-deaths/ ?
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18.01.2021 23:49 Відповісти
Чучело лишнехромосомное, ты чоё то раздухарился сегодня! Сиди на бутылке смирно!
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19.01.2021 11:20 Відповісти
ой, не свисти.
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18.01.2021 20:39 Відповісти
В фінів смертність від коронавірусу понад 600 чол, а в шведів понад 10тис. В Норвегії приблизно як у фінів.
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19.01.2021 00:53 Відповісти
Умерло в прошлом году много знакомых и ковид на последнем месте в основном из-за острых сердечных приступов или от отрыва тромбов.Уже не хочется в районной газете страницу с некрологами открывать много знакомых лиц.
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18.01.2021 19:45 Відповісти
короновирус сильно на сердце и свертываемость крови влияет, вообще у него множество всяких атак на организм.
берет самое слабое и глушит человека.
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18.01.2021 19:58 Відповісти
Будь-яка інфекція на це впливає, особливо - перебіг з температурою, а ще - при лікуванні по телефону.
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18.01.2021 20:28 Відповісти
Знакомый, после кророны и искусственной комы уже пошел на поправку, из комы вывели, думали всё позади. Тромб - финал. Тромбоз - как раз последствие короны.
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18.01.2021 20:39 Відповісти
Жители Мордовии спрашивают ,моно ли купаться в проруби на Крещение переболевшим коронавирусом, чтобы снять грехи? Министр культуры Мордовии ответил за всех, что можно и пошли вы на ....
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18.01.2021 19:45 Відповісти
Уряд старається. Вони рішили похороні служби за кілька років довести до банкрутства, нікого буде хоронити.Молодь виїде, пенсіонери( не елітні) вимруть завдяки найвищим пенсіям у світі,

хто не помре - доб'ють комуналками.І вільна територія( найкраща в світі земля для проживання) вільних каменярів, тих що араби їх не *******.
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18.01.2021 19:51 Відповісти
Зєля-Геноцид
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18.01.2021 19:54 Відповісти
тогда понятно почему вакцину закупили еще в октябре 2020
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18.01.2021 20:03 Відповісти
зашёл по ссылке на госстат, скачал по численности, нажать на общее количество
2019 год последний месяц 41940-41922=18 тысяч
2020 год сентябрь 41724-41703=21 тысяча
2020 год октябрь 27 тысяч
2020 год ноябрь 41670-41629=41 тысяча
Излишняя смертность 23 тысячи, за ноябрь, это не в процентах меряется, в декабре примерно также. И так по всем странам. Вот вам и реальные цифры, сколько в день умирает "лишних" около 700 человек. По всем странам Европы примерно такая же картина и в Россиии 200 тысяч лишних
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18.01.2021 21:02 Відповісти
Зеоцид...весело вам И хуже- будет.
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18.01.2021 21:11 Відповісти
я что-то не вижу еще официальной статистики по отдельным причинам смертей за ноябрь- декабрь 2020 года.

судить о смертности по уменьшению количества населения, на мой взгляд,- нелепо, часть банально выехала на ПМЖ в другие страны и это нормально глядя на скотские условия проживания в этой Богом забытой стране..

можете ознакомиться сами:http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/kpops_u/arh_kpops2020_u.html госстат
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18.01.2021 21:52 Відповісти
Отже. Вмирати більше за "середні" показники почали в серпні й далі по наростаючій. Й тут не треба нічого затуманювати й займатися оббріхуванням, як це зробила більшість "комментаторів". Насправді, це й є приблизна смертність від коронавірусу - в серпні-вересні - більше 130 тисяч осіб. Офіційна зе-влада визнала за той самий час 10839 смертей від коронавірусу. Тобто, смертність по коронавірусу у нас занижена в 12 разів. Причина? Тут не вигідно визнавати смерті від коронавірусу, бо треба буде щось там оформляти, звітувати, пояснювати перед бюрократами чому пацієнти вмерти і т.ін., буду розбірки, слєдствія - й бюрократам же треба на мерседесах їздити. А померлих легше оформити як жертв пневмонії, серцево-судинних й поготів. Так й живемо. Звідси й зе-гумор нашої ***-зе влади: "у нас найнижча смертність від корони в Європі", "ми майстри спорту по боротьбі з коронавірусом". Ага. На папері. Й сексу в нашєй странє не має.
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18.01.2021 22:07 Відповісти
Які ще розбірки і слєдствія? З ким і перед ким? Влада в нас давно вже ні перед ким не звітує і ні за що не відповідає. Для неї навпаки, чим більша смертність від корони, тим вигідніше, зайвий привід закрутити гайки. А причини збільшення смертності насправді: відміна планових операцій; здорожчання ліків та лікування; наслідки потужної реформи: закриття лікарень та скорочення ліжко - місць в стаціонарах, та коли запис на прийом до сімейного лікаря на тиждень - півтора наперед. І все.
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18.01.2021 23:35 Відповісти
Лікарні і їх відділення позакривали саме через вірус.
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18.01.2021 23:49 Відповісти
Не знаю де так, записувався син сьогодні ні сьогодні, або сьогодні на завтра. Внука , вік 5 місяців, прийняв черговий лікар, бо дільничний мав бути після обіду.
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19.01.2021 01:01 Відповісти
За владу проголосували "по приколу" тому влада й забезпечує хіба що "приколи", але ніяк не відповідальність.
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19.01.2021 09:52 Відповісти
Назвіть хоч одну відповідальну владу за 30 років. Чи вже позабували?
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19.01.2021 22:11 Відповісти
Безвідповідальність попередньої влади не звільняє Зеленського за провальний результат його нинішньої діяльності, вірніше бездіяльності. Чи вам зручніше перейматись проблемами які були актуальні років 20 тому?
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20.01.2021 17:03 Відповісти
получается в НОЯБРЕ превышение 20 тыс чел. в ОКТЯБРЕ и СЕНТЯБРЕ почти по 10 тыс вот это реальная статистика от Короны и её осложнений в Италии на сейчас ужн больше 80 тыс у нас где то же выходит
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18.01.2021 23:39 Відповісти
Принаймні - для них точно закінчилась епоха бідності.
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18.01.2021 23:48 Відповісти
Число умерших в ноябре 2020 года на 35% больше, чем в ноябре 2019 года, - Госстат

Это от малоподвижного образа жизни в 2020 г. Умирают от сердечных болезней причем и сравнительно молодые. От этих локдаунов в несколько раз больше вреда и смертей, чем от COVID-19
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19.01.2021 01:29 Відповісти
Вторая причина отсутствие врачебной помощи для тех, кто в ней нуждается из-за перепрофилирования больниц. Так что геноцид украинцев набирает обороты
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19.01.2021 01:32 Відповісти
У нас маленький городок и в октябре - ноябре каждый день умирало по 2- 3 человека от Ковид, медперсонал не успевал делать все необходимое лечение, а вот в статистику попадало в 3 - 4 раза меньше. Полнейший провал и реальное сокритие смертей от КОВИД. Если вспомнить как по телевидению показали Одескую больницу, в которой не успевали забирать трупы с палат и коридоров, то можно предположить сколько фактически умерало от КОВИД по стране. Расследовать факт можно только в маленьком городке, где поднять документы по всем умершим за месяц от пневмонии и дыхательных путей и выборочно опросить родственников.
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19.01.2021 11:12 Відповісти
От ковида умирает меньше всего и медикам не выгодно скрывать эти смерти(преференции в действии)Главный бич-сердечно-сосудистые заболевания на лечение которых у большей части населения отсутствуют необходимые средства..
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19.01.2021 11:31 Відповісти
 
 