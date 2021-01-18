Померлих у листопаді 2020 року на 35% більше, ніж у листопаді 2019-го, - Держстат
Державна служба статистики опублікувала дані про демографічну ситуацію в Україні в 2020 році в порівнянні з 2019 роком.
Дані опубліковані на сайті Держстату, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що в листопаді минулого року зафіксовано значне зростання кількості померлих у порівнянні з листопадом позаминулого року - на 35%, до 63,44 тис. осіб.
Жовтень став п'ятим місяцем в 2020 році, коли кількість померлих перевищила аналогічні дані 2019 року: першим був червень з 8,4%, другим - серпень з 3,9%, третім - вересень з 15,4%, четвертим жовтень з 17,5 %.
Водночас червневий показник міг бути пов'язаний з незвичайно різким зниженням смертності в травні-2020 року - на 16,9% до травня-2019, і пояснюватися сильними коливаннями в статистиці за травень-червень позаминулого року.
В результаті за підсумками листопада кількість померлих у 2020 році вперше перевищила кількість померлих в 2019 на ту ж дату. Згідно з даними Держстату, в цілому населення України на 1 грудня 2020 року оцінювався в 41 млн 629,93 тис. осіб, що на 292,74 тис., або на 0,7% менше, ніж рік тому.
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Так, в октябре 2020 года, по данным Госстата, умерло на 9 тысяч больше людей, чем в этот месяц в 2015-2019 годах. При этом в октябре COVID-19 унес жизни более трех тысяч человек.
Кроме коронавируса в октябре в Украине почти в два с половиной раза выросло количество смертей из-за болезней органов дыхания, а смертей от пневмонии стало больше в четыре раза.
кто эту пневмонию будет считать, а корону каждый день проверяют.
родичі небіжчика ?
нє нєсітє чушь !!!!
в них горе та інші турботи.......
придурок !
написали тобі, в жовтні 2020 померло на 9 тис. більше, ніж в жовтні 2019, ото й кумекай тупою башкою !
Вимагаю на біс, повтору художньо-розважального фільму:"Презервативи в Нових Саджарах."
ото і є приблизні дані по жертвах корони
Спаси і Сохрани !
Ещё один депутат Госдумы сдох от коронавируса. Не понял, а как же российская чудо-вакцина?
Статистика по общей смертоости в Швеции здесь.
https://www.statista.com/statistics/525353/sweden-number-of-deaths/
Такой высокой общей смертности, как в 2020, в Швеции не было ни в одном году за предыдущие 150 лет.
https://www.statista.com/statistics/525353/sweden-number-of-deaths/ ?
берет самое слабое и глушит человека.
хто не помре - доб'ють комуналками.І вільна територія( найкраща в світі земля для проживання) вільних каменярів, тих що араби їх не *******.
2019 год последний месяц 41940-41922=18 тысяч
2020 год сентябрь 41724-41703=21 тысяча
2020 год октябрь 27 тысяч
2020 год ноябрь 41670-41629=41 тысяча
Излишняя смертность 23 тысячи, за ноябрь, это не в процентах меряется, в декабре примерно также. И так по всем странам. Вот вам и реальные цифры, сколько в день умирает "лишних" около 700 человек. По всем странам Европы примерно такая же картина и в Россиии 200 тысяч лишних
судить о смертности по уменьшению количества населения, на мой взгляд,- нелепо, часть банально выехала на ПМЖ в другие страны и это нормально глядя на скотские условия проживания в этой Богом забытой стране..
можете ознакомиться сами:http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/kpops_u/arh_kpops2020_u.html госстат
Это от малоподвижного образа жизни в 2020 г. Умирают от сердечных болезней причем и сравнительно молодые. От этих локдаунов в несколько раз больше вреда и смертей, чем от COVID-19