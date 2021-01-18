Померлих у листопаді 2020 року на 35% більше, ніж у листопаді 2019-го, - Держстат

Державна служба статистики опублікувала дані про демографічну ситуацію в Україні в 2020 році в порівнянні з 2019 роком.

Дані опубліковані на сайті Держстату, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в листопаді минулого року зафіксовано значне зростання кількості померлих у порівнянні з листопадом позаминулого року - на 35%, до 63,44 тис. осіб.

Жовтень став п'ятим місяцем в 2020 році, коли кількість померлих перевищила аналогічні дані 2019 року: першим був червень з 8,4%, другим - серпень з 3,9%, третім - вересень з 15,4%, четвертим жовтень з 17,5 %.

Водночас червневий показник міг бути пов'язаний з незвичайно різким зниженням смертності в травні-2020 року - на 16,9% до травня-2019, і пояснюватися сильними коливаннями в статистиці за травень-червень позаминулого року.

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В результаті за підсумками листопада кількість померлих у 2020 році вперше перевищила кількість померлих в 2019 на ту ж дату. Згідно з даними Держстату, в цілому населення України на 1 грудня 2020 року оцінювався в 41 млн 629,93 тис. осіб, що на 292,74 тис., або на 0,7% менше, ніж рік тому.