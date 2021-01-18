Департамент захисту державності в СБУ очолив Кукса, який у 2014 знав про плани силовиків зачистити Майдан, - адвокати
Президент Володимир Зеленський призначив главою Департаменту захисту національної державності СБУ Олександра Куксу. У 2014 році він був заступником тодішнього глави УСБУ Олександра Щеголєва і знав все про плани зачистити Майдан в ніч на 19 лютого.
Про це сказано в повідомленні на сторінці Адвокатської дорадчої групи, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час Майдану Кукса був заступником Олександра Щеголєва. Якого наразі обвинувачують і судять за організацію та здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані шляхом проведення антитерористичної операції в ніч на 19-те лютого 2014-го року.
В засіданні 19.05.2020 в Шевченківському суді досліджували слідчий експеримент за участю Олександра Щеголєва. На слідчому експерименті ще як підозрюваний Щеголєв зазначив, що він в ту ніч, коли пішов з СБУ до Київського МВС на Володимирській 15, взяв з собою Олександра Куксу. Який на той час був заступником начальника головного управління СБУ в Києві та Києвській області по лінії Т (тероризм).
Як встановлено слідством і ці докази вже досліджено в суді, на Володимирській 15 в кабінеті в.о. керівника міліції Києва Мазана, тоді перебували всі представники СБУ, МВС, МНС, прокурор - які були необхідні щоб ввести в дію план "Бумеранг". З Куксою включно", - сказано в повідомленні.
Указ про призначення Кукси опубліковано на сайті президента України 16 січня.
Найближче засідання суду над Щеголєвим відбудеться 28 січня о 8:30 на Дегтярівській 31а.
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Українці! Коли ви вiдпочиваєте в спальні на білiй постільній білизні, а не в підвалі на соломі, прокидаєтеся вранці від співу півня, а не від вибухів ракет російських православних «Градів» і від мінометних обстрілів бурятів Шойгу, в ваших вікнах ціле скло, а ваші діти граються на дворі в пісочниці, то згадайте патріота України пана Ігоря Брановицького!
«В ту ночь, после второго подрыва терминала в Донецком аэропорту раненых было девять. Утром половина из них умерла. Игорь Брановицкий после подрыва здания получил лишь осколок в бронежилет и контузию. Он должен был жить. Но вышло по-другому. Боевики «Спарты» зашли в то, что осталось от терминала, пленили Игоря и еще пару ребят, повели их в «КаМаЗ» и увезли в Донецк. Игорь еще не знал, что эта поездка последняя и ему оставалось жить всего лишь 7 часов.
Россияне привезли пленных украинцев в подвал какого-то помещения и начали допрашивать. Там Игорь сказал, что он пулеметчик и пришел на Донбасс воевать за СВОЮ страну. Российские православные из неканонической РПЦ мп Кирилла Гундяева избивали его несколько часов. Били ногами, арматурой, заставляли становиться на колени. А когда он отказывался, стреляли из травматического пистолета по ногам. Пули так и остались в теле, когда мать получила его труп в конце марта 2015 года. Когда тело Игоря Брановицкого превратилось в кровавую массу, пришел православный Моторола - «герой России» и выстрелил Игорю в голову».
Одесситы хоронили ребят погибших на Донбассе на войне с «Русским православным миром», у которых были отрезаны уши, нос, руки, отпилены ступни ног. У некоторых трупов были просверлены дрелью коленные чашечки и выколоты глаза.
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https://www.youtube.com/watch?v=KtejZXUY0Vc
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.Мне стыдно об этом говорить вслух, но после того, как православные россияне расстреляли похоронную процессию в Сартане под Мариуполем, накрыли ракетами из «Градов» в субботнее утро рынок в Мариуполе и убили 32 мирных жителя, а православный гражданин из Санкт-Петербурга, Алексей Мильчаков снимал на Донбассе с трупов украинских военнослужащих обручальные кольца, с шеи - золотые крестики, скальпировал головы убитых, отрезал покойникам уши, носы, головы, вырезал на живых пленных свою свастику и любил фотографироваться на фоне искалеченных и обгоревших тел украинских воинов, мне неприятно слышать российский, вологодский, волжский, мордовский, мокшанский и угро-финский говор.
Я не могу теперь слушать советские песни и российские самобытные романсы (в том числе и «Поручик Галицын», мелодию которой, россияне украли у песни «Мiй друже, Ковалю») и прошу водителя маршрутки настроить радиоприемник на другую частоту.
Когда в комментариях встречаю угро-финский диалект: («чёй-то», «дык», «токмо», «поребрик», «кура», «греча», «кенгуруха», «пухто», «хабарики» и т.д.) у меня возникает тошнотворный рефлекс.
Я перестал считать российских офицеров людьми после того, как военные Сергея Шойгу растянувшись цепью, добивали из пистолетов под Иловайском раненых, истекающих кровью двадцатилетних украинских парней, а якуты и буряты, когда закончились патроны,штыками отрезали раненым головы. Географическое название «Россия» у меня теперь ассоциируется с терроризмом и садизмом. Я даже сыр «Российский» перестал покупать, хотя его изготавливают в украинском городе Шостке.
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3енелейсский просто еще молод ,
и непанимает многих вещей..
Дайте ему еще100 дней
Хотя у нас мокшан есть одно своё изобретение. Им пользовались в уральских деревнях ещё в 30-е годы ХХ-го века, если верить мемуарной литературе. Это - округлые выемки в толстой дубовой столешнице, куда наливались щи и насыпалась каша.
Яма, выскобленная в столе для каши, это бл@ть... ну это жопа. Это возврат к стойлу. К свинарнику
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россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
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партия ****** россия = 666 ...
Протягом двох років Харківський машинобудівний завод "ФЕД" спільно з вченими Харківського авіаційного інституту створювали іонно-плазмові двигуни для роботи на космічних апаратах.
Так, наприкінці 2020 року були проведені випробовування виробів."Буквально наприкінці року ми провели випробовування. Я б сказав, що ми виготовили перший у світі український іонно-плазмовий двигун", - повідомив президент асоціації "Укравіапром" і директор заводу "ФЕД" Віктор Попов.
Крім двигунів фахівці створили нову систему охолодження супутників. Самі супутники вже знаходяться на монтажному комплексі стартового майданчика.
"П'ять років займались створенням нової системи охолодження супутників, в тому числі й для міжпланетних перельотів за замовленням Міжнародного космічного агенства. Протягом цього тривалого часу ми відпрацювали не тільки конструкцію, а й технології, та вже здійснили комплектування двох супутників Європейського космічного агенства за замовленням американської компанії", - розповів Попов.
"Ви знаєте, що всі старти суворо розраховані, тож ми чекаємо на політ. Коли це все станеться, ми всюди напишемо "Харків у космосі! Знову у космосі!" До того ж у міжнародному космосі", - каже Попов.
За його словами, система охолодження "принципово нова".
"Вона буде розповсюджена і на охолодження Місячних модулів і так далі, тому є велика перспектива", - говорить директор заводу "ФЕД".
За його словами, до створення систем залучені як українські, так і іноземні фахівці.
"У нас тривають перемовини, ми обговорюємо умови контракту на 34 супутники", - сказав Попов.
Створення двигунів та системи охолодження відкривають для Харкова вихід на світовий ринок, зазначає директор заводу.
"Не встигли ми закінчити два проєкти, як вже отримали пропозиції від Туреччини, Китаю, Німеччини. Буквально сьогодні я отримав від В'єтнаму замовлення на 100 іонно-плазмових двигунів. Це велика справа", - говорить він.https://uprom.info/news/space/u-harkovi-provely-vyprobovuvannya-ionno-plazmovyh-dvyguniv-dlya-suputnykiv-ta-otrymaly-velykyj-eksportnyj-kontakt/
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Да не та ВЛАСТЬ !.
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Счасс на Банковой ПРАВЯТ БАЛ - 3еленые человечки..
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1. Хто той хирург,що здатен очолити хірургічну операцію по видаленню ЗЕленого гнію, що вразив вже всі життєво важливі органи держави;
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