Департамент захисту державності в СБУ очолив Кукса, який у 2014 знав про плани силовиків зачистити Майдан, - адвокати

Президент Володимир Зеленський призначив главою Департаменту захисту національної державності СБУ Олександра Куксу. У 2014 році він був заступником тодішнього глави УСБУ Олександра Щеголєва і знав все про плани зачистити Майдан в ніч на 19 лютого.

Про це сказано в повідомленні на сторінці Адвокатської дорадчої групи, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час Майдану Кукса був заступником Олександра Щеголєва. Якого наразі обвинувачують і судять за організацію та здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані шляхом проведення антитерористичної операції в ніч на 19-те лютого 2014-го року.

В засіданні 19.05.2020 в Шевченківському суді досліджували слідчий експеримент за участю Олександра Щеголєва. На слідчому експерименті ще як підозрюваний Щеголєв зазначив, що він в ту ніч, коли пішов з СБУ до Київського МВС на Володимирській 15, взяв з собою Олександра Куксу. Який на той час був заступником начальника головного управління СБУ в Києві та Києвській області по лінії Т (тероризм).

Як встановлено слідством і ці докази вже досліджено в суді, на Володимирській 15 в кабінеті в.о. керівника міліції Києва Мазана, тоді перебували всі представники СБУ, МВС, МНС, прокурор - які були необхідні щоб ввести в дію план "Бумеранг". З Куксою включно", - сказано в повідомленні.

Указ про призначення Кукси опубліковано на сайті президента України 16 січня.

Найближче засідання суду над Щеголєвим відбудеться 28 січня о 8:30 на Дегтярівській 31а.

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