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ВНЗ видаватимуть "червоні дипломи", інформацію про успіхи можна вказувати в додатку, - Міносвіти

ВНЗ видаватимуть

Інформацію про особливі досягнення випускника закладу вищої освіти можуть вказувати в додатку до диплому європейського зразка в шостому розділі "Додаткова інформація".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки.

При цьому вимоги до присудження заохочень вузи можуть визначати самостійно.

Крім того, відомство спільно з Міністерством юстиції відпрацьовує наказ, який не передбачає вручення дипломів з відзнакою.

Документ набуде чинності після реєстрації в Мін'юсті і опублікування у виданні "Офіційний вісник України".

 Нагадаємо, наказ №1571 від 29 грудня 2020 року підтверджує новий перелік форм документів про вищу освіту і наукові ступені. Ним не передбачено дипломів з відзнакою державного зразка ( "червоних дипломів").

виш (544) диплом (40) Міносвіти (1409) вища освіта (208)


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Топ коментарі
+4
Всё просто - первые три года выпускники лечат своих преподавателей (отпетлять нельзя). И всё наладится само собой... А то "как вспомню, какой я инженер, страшно идти к врачу" (с)
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18.01.2021 21:00
+3
Серед представників влади немає нікого з червоним дипломом, тому й хотіли похеріти.
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18.01.2021 21:36
+2
В Украине смертность вдвое выше рождаемости
Это приговор власти и моральное право ее уничтожить! Население Украины продолжает сокращаться, причем темпы сокращения за год выросли почти на 3%
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18.01.2021 20:51
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В Украине смертность вдвое выше рождаемости
Это приговор власти и моральное право ее уничтожить! Население Украины продолжает сокращаться, причем темпы сокращения за год выросли почти на 3%
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18.01.2021 20:51 Відповісти
Всё просто - первые три года выпускники лечат своих преподавателей (отпетлять нельзя). И всё наладится само собой... А то "как вспомню, какой я инженер, страшно идти к врачу" (с)
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18.01.2021 21:00 Відповісти
А плагиаторство власти Зеленского можно указывать?
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18.01.2021 20:52 Відповісти
так додаток для того і є, щоб у ньому про це писати. там оцінки стоять вопщє-то.
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18.01.2021 20:53 Відповісти
Додаткова інфа - це значить поки до неї дійдеш, то і так ясно буде, який диплом. совкам не хоцця розтаваться із забобоном.
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18.01.2021 20:54 Відповісти
Отказ от дипломов с отличием - это бизнес уловка, ибо за обучение заведения берут немалые деньги, а его качество оставляет желать лучшего (мягко выражаясь), процент димпломов с отличием низкий и выдает истинное плачевное положение - остальные просто протирали штаны и юбки (ну "юбки" могли успеть удачно или неудачно выскочить замуж). А так посредственности будут получать такие же дипломы, что и трудяги (учеба это труд) и типа бабло уплачено "не зря"!
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18.01.2021 21:02 Відповісти
А тобі відомо, скільки "червоних" дипломів куплено за гроші? Це і при Союзі було... Знаю таких людей особисто. Ось, переді мною лежить збірник оповідань мемуарного характеру, Івана Василенка, колишнього слідчого прокуратури, а в ньому оповідання - "З чорного ходу". Саме про таких липових "червонодипломників"...
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19.01.2021 00:36 Відповісти
Как дети малые. )))) А цвет диплома - что такое и зачем? Даёт он успешную работу и карьеру? Кажется, нет.
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19.01.2021 11:02 Відповісти
От і я про це саме...
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19.01.2021 11:04 Відповісти
Раніше червоний диплом надавав право вибору при розподілі і направленні на роботу...
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19.01.2021 11:06 Відповісти
Опять же. Раньше, быть может, что-то он давал. А сейчас - вообще ничего не даёт. Это просто "красивая цацка", чтобы себя потешить и полюбоваться. Во-вторых. Цель. Получить красный диплом, и сделаться успешным - это две разные очень вещи.
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19.01.2021 11:11 Відповісти
Так я ж про те й кажу... Дехто з моїх однокласників училися в школі краще за мене, а в житті місця собі успішного не знайшли... Одна відмінниця колишня працює прибиральницею в школі...
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19.01.2021 14:39 Відповісти
Сраний совок...
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18.01.2021 21:17 Відповісти
всё никак не угомонитесь. Да, забудьте вы об СССР! Его давно нет. И какого чёрта топтать то, что уже давно на атомы распалось? Страну вытянуть только делами можно. А не вашим трындежом.
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19.01.2021 11:06 Відповісти
То будуть, то не будуть - психі якісь.
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18.01.2021 21:18 Відповісти
Когда отсутствует показатель ,выпускников с Красным дипломом столь кото, указать не могут, то лучше это скрыть!
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18.01.2021 21:28 Відповісти
А из-за чего спор? Что такое "красный диплом"? На полочку поставить и любоваться?
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19.01.2021 11:03 Відповісти
Красный диплом-это диплом с отличием. И не за последний курс а за весь период обучения отличные оценки за знания. Просто в стране одебиливания, и понижения уровня образования, не кому его давать стало.
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19.01.2021 14:44 Відповісти
Серед представників влади немає нікого з червоним дипломом, тому й хотіли похеріти.
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18.01.2021 21:36 Відповісти
Ранее при принятии на работу, человек с Красным дипломом имел приоритет и его все желали пригласить. Это был показатель хороший стартовый.
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19.01.2021 14:49 Відповісти
В ЕС выпускники на последних курсах уже работают , то есть показывают свои знания в фирмах , где хотят потом работать .
Никого в этих фирмах КРАСНЫЙ ДИПЛОМ не итресует
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18.01.2021 21:37 Відповісти
Интересует средний бал))) там просто за практику платят деньги -
То стажировка в компании - тебя размещают обеспечивают всем необходимым но оплата оговаривается исходя из контракта стажировки...Просто уровень образования упал конкретно... даже на фоне ес.... Там все просто одни «bachelor of art"- бакалавр гуманитарных наук где дисциплин гуманитарного направления( больше в часах)
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18.01.2021 21:58 Відповісти
Я больше ориентируюсь в технических специальностях . Гуманитарные науки меня никогда не интресовали.
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18.01.2021 22:02 Відповісти
Так это и зависит от количества « профильных» дисциплин... Образование там никакое... Условия работы, оплата, технологии. Там просто как роботы есть иерархия и инструкция....
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18.01.2021 22:27 Відповісти
Это Вы про ЕС пишите - образование там никакое?
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18.01.2021 22:30 Відповісти
Да ))) по сравнению с хорошим «совкового качества» в нормальном смысле... Там вы сами учитесь по книгам или онлайн и знаете тесты - угадайку.... Общий бал рейтинг...
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18.01.2021 23:09 Відповісти
Не пишите ерунду. Студенты ещё в вузах там начинают работать на программах , уровень которых недоступен в пост совковых странах специалистам .
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18.01.2021 23:46 Відповісти
Если брать сферу it и прочее .... то соглашусь... Но там узкая специализация и нет общей базы знаний... Физика и химия узко специализированные ... Тоесть у человека скажем нет базы по органической если он неорганик. Там готовят людей под рынок труда и не более... Модная тема это архитектура или искусство - причём кич это модерн Арт - вот и все образование.... Если брать медицину я вообще молчу.... Все что касается серьезных направлений деятельности - все дорого и очень мало специалистов...по своей сфере я вообще посмотрел и сказал.... завалили принципы совкового подхода - получили тесты баллы и все...Тоесть нормально писать тесты используя данные из таблиц и прочего вспомогательного материала .... логики не нужно иметь - тупо взял прочитал поставил галос
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19.01.2021 02:21 Відповісти
Заинтриговали. Даже интересно стало и на каких таких программах там работают, что уровень этих программ недоступен в постсовковых странах да еще и специалистам? Что за программы и программные языки там такие? Было бы интересно подробнее узнать.
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19.01.2021 03:10 Відповісти
Моїй дочці запропонували роботу за спеціальністю, в тій фірмі, де вона працювала, за півроку до отримання нею диплома бакалавра. Але вона не спинилася, отримала спеціаліста... наче на її роботу не скаржаться...
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19.01.2021 00:39 Відповісти
Специалиста там нет( диплома ) бахелор и все - потом магистратура и доктор философии...
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19.01.2021 02:22 Відповісти
Точно? І коли така зміна сталася? Тобі не здається, що це могло буть раніше, ніж був уведений названий тобою розподіл?
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19.01.2021 04:23 Відповісти
Вот ссылка https://en.wikipedia.org/wiki/Bologna_Process я с этой мутью столкнулся лично... Ничего хорошего там нет - это схема корпораций для упрощения подготовки себе кадровой смены
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19.01.2021 13:26 Відповісти
Конкретно укажите специальность называется как и сфера деятельности....
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19.01.2021 02:25 Відповісти
вот именно. Кому это интересно? И самому выпускнику - это интересно? Это просто самообман. Ну, получил "красивую цацку" человек. И ....? Успехи, карьера - неважны? А красный диплом важен?
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19.01.2021 11:05 Відповісти
так давно пора уесть циюкомунятину, а заместо червонних дипломов выдавать зеленые, або отличник вова должен быть примером для всех, як его камуняцкий тезка
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18.01.2021 21:39 Відповісти
Как то напрягает это название "красный", как "краснокожая паспортина". Помню шутку о владельцах красных дипломов: "бледные лица, зато красные дипломы". К чему этот совок? Не все зарабатывали красные дипломы вплоть до посинения, кто то их просто покупал. Ну, там проффесора всякие. Барыги в образовании никак не угомонятся. И, это в то время, когда система образования стоит на грани развала. Такая вот зеленая близорукость.
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19.01.2021 07:59 Відповісти
Опять же. Ну, получил кто-то красный диплом. А дальше что? Ничего. Как человек жил до получения красного диплома, так он и с красным продолжает жить.
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19.01.2021 11:10 Відповісти
Нормальный так и делает - он же не машет этим дипломом как знаменем... Этот диплом просто больше привлекает внимание ( внимание и не более) на первых порах особенно у иностранных компаний..
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19.01.2021 13:21 Відповісти
Наташенька, этот диплом ( если вы заработали его сами) даёт вам незначительную возможность « быть замеченным» среди блатных и прочей массы конкурентов исключительно на первых порах... Дальше вам помогут только ваши знания. Среднестатистический дипломник знает «на отмахнись» А красный- если не зубрилка и блатной имеет уровень знаний на порядок выше ... Ему проще адаптироваться по дальнейшей специализации. Про совок молчу, сравнение с совком не удачно... Например зачем знать иностранный на отлично если ты инженер строитель.... А все просто - знание языка поможет в работе с иностранными документами и так далее. Потом компания когда узнаёт что вы получаете 500уе тут - предложит вам минималку у себя на родине... А учитывая практику и всестороннюю образованность - у вас будет больше шансов даже с местным ...
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19.01.2021 13:19 Відповісти
Когда смотришь приложение к диплому с оценкой различных дисциплин, то такой анализ возможностей соискателя на ту или иную должность - куда как больше дает. Красный диплом - чистая загадка: то ли гений, то ли зубрилка, то ли блатной.
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19.01.2021 14:08 Відповісти
 
 