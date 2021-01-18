ВНЗ видаватимуть "червоні дипломи", інформацію про успіхи можна вказувати в додатку, - Міносвіти
Інформацію про особливі досягнення випускника закладу вищої освіти можуть вказувати в додатку до диплому європейського зразка в шостому розділі "Додаткова інформація".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки.
При цьому вимоги до присудження заохочень вузи можуть визначати самостійно.
Крім того, відомство спільно з Міністерством юстиції відпрацьовує наказ, який не передбачає вручення дипломів з відзнакою.
Документ набуде чинності після реєстрації в Мін'юсті і опублікування у виданні "Офіційний вісник України".
Нагадаємо, наказ №1571 від 29 грудня 2020 року підтверджує новий перелік форм документів про вищу освіту і наукові ступені. Ним не передбачено дипломів з відзнакою державного зразка ( "червоних дипломів").
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Это приговор власти и моральное право ее уничтожить! Население Украины продолжает сокращаться, причем темпы сокращения за год выросли почти на 3%
Никого в этих фирмах КРАСНЫЙ ДИПЛОМ не итресует
То стажировка в компании - тебя размещают обеспечивают всем необходимым но оплата оговаривается исходя из контракта стажировки...Просто уровень образования упал конкретно... даже на фоне ес.... Там все просто одни «bachelor of art"- бакалавр гуманитарных наук где дисциплин гуманитарного направления( больше в часах)