ВНЗ видаватимуть "червоні дипломи", інформацію про успіхи можна вказувати в додатку, - Міносвіти

Інформацію про особливі досягнення випускника закладу вищої освіти можуть вказувати в додатку до диплому європейського зразка в шостому розділі "Додаткова інформація".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки.

При цьому вимоги до присудження заохочень вузи можуть визначати самостійно.

Крім того, відомство спільно з Міністерством юстиції відпрацьовує наказ, який не передбачає вручення дипломів з відзнакою.

Документ набуде чинності після реєстрації в Мін'юсті і опублікування у виданні "Офіційний вісник України".

Нагадаємо, наказ №1571 від 29 грудня 2020 року підтверджує новий перелік форм документів про вищу освіту і наукові ступені. Ним не передбачено дипломів з відзнакою державного зразка ( "червоних дипломів").