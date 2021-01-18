УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4766 відвідувачів онлайн
Новини
8 003 71

Зеленський і Шмигаль хочуть віддати гроші "зелених" інвесторів на корупцію, - нардеп

Зеленський і Шмигаль хочуть віддати гроші

Кредитні кошти в розмірі 10,3 млрд грн, які призначалися для погашення заборгованості перед "зеленою" генерацією, влада - президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль хочуть направити в корупційний "Енергоатом".

Про це написав народний депутат України, перший заступник голови комітету з енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко на своїй сторінці в фейсбуці, коментуючи видання Нацкомісії, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг, "настанови" щодо погашення заборгованості перед НАЕК "Енергоатом", інформує  Цензор.НЕТ.

НКРЕКП вигадала новий вид регуляторного акту - "настанову".

Бо корупціонери з влади Зеленського відчули запах живих грошей. Це відбулося одразу після того, як державне "Укренерго" отримало 10 мільярдів гривень від держбанків для того, щоб держава нарешті погасила заборгованість перед підприємствами відновлюваної енергетики", - написав Кучеренко.

За його словами, замість того, щоб ухвалити рішення про погашення боргів за вироблену "зелену" електроенергію, НКРЕКП надіслала лист на "Гарантованого покупця" з "настановою" розподілити ці кошти між виробниками "зеленої" електроенергії та "Енергоатомом" по 50% кожному.

"Тобто, замість того, щоб виплатити повністю 9 мільярдів боргу "зеленим" інвесторам, НКРКЕКП та Кабмін вирішили віддати половину коштів держбанків компанії, яка просто кишить корупційними схемами і це доводить оператора АЕС до банкрутства", - наголосив Кучеренко.

На його думку, ухвалення Регулятором не рішення, а настанови свідчить про бажання ініціаторів такого кроку уникнути відповідальності за незаконні дії. "Надіславши "настанову" для "Гарантованого покупця" Валерій Тарасюк та члени НКРЕКП прикривають свій зад від НАБУ, ДБР та СБУ. Це ж не офіційне рішення, а по суті рекомендація. Регулятор не ухвалив постанову, про яку дуже просили Денис Шмигаль та Володимир Зеленський, тільки через те, що розуміє – це протизаконно", - додав Кучеренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Енергосистема України зниження температури пройде стабільно, - Шмигаль

Раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив, що можновладці, яких привів до влади Володимир Зеленський в Нацкомісію з питань енергетики та Кабінет міністрів шукають шляхи для зупинки виплат боргів "зеленій" генерації у сумі 9 млрд грн, що розриває співпрацю України з Європейським Союзом, фінансовими партнерами та іншими іноземними організаціями.

При цьому ЄБРР - один з найбільших інвесторів в галузь ВДЕ в України звернувся до голови НКРЕКП Валерія Тарасюка з занепокоєнням, щодо невиконання українською владою зобов’язань про виплату боргів перед "зеленою" генерацією та закликав НКРЕКП використати залучені у держбанків кредити лише на оплату "зеленої" енергії, інакше країна втратить інвестиції банку та інших інвесторів.

Нагадаємо, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої "енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року. Водночас НКРЕКП вирішило затвердити постанову, яка заборонить ДП "Гарантований покупець" погасити відповідну заборгованість.

16 грудня НКРЕКП відправило "Гарантованому покупцю" настанову з рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн, компанії "Енергоатом". На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКП усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з ВДЕ та стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови та зобов'язання згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаним ними в червні 2020 року.

Кучеренко (79) енергетика (2573) НКРЕКП (1813) альтернативна енергетика (845) Гарантований покупець (184)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Расцвела ЗЕлёным цветом коррупция,
Разухабилась пропарашная мразь.
Денег нет, но полно слуг нарИда,
И глумиться, Валерич - главарь!
показати весь коментар
18.01.2021 21:05
+7
3а то не Порошенко !..
( правильно Владимир Владимировичь ? )
показати весь коментар
18.01.2021 21:02
+7
Зеленский и Шмыгаль хотят отдать деньги "зеленых" инвесторов на коррупцию, - нардеп - Цензор.НЕТ 1758
показати весь коментар
18.01.2021 21:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
3а то не Порошенко !..
( правильно Владимир Владимировичь ? )
показати весь коментар
18.01.2021 21:02 Відповісти
Зеленский и Шмыгаль хотят отдать деньги "зеленых" инвесторов на коррупцию, - нардеп - Цензор.НЕТ 2597
показати весь коментар
18.01.2021 21:03 Відповісти
" Зебоби майбутнього, будуть називати себе "я за нево не галасавал" ". Вінстон Черчилль
показати весь коментар
18.01.2021 21:15 Відповісти
а где он делся?
показати весь коментар
18.01.2021 22:08 Відповісти
Алексей Кучеренко бери ( рыжего таракана беню и ост типа инвесторов ) и идите НА хутор вместе со своей зеленной енергетикой !!! Производители зеленой енергии должны быть под следствием а те кто пропихнул понятие гарантированного покупателя должен сидеть с конфискацией до 3 го колена -- ЗА ГРАБЕЖ НАРОДА УКРАИНЫ
показати весь коментар
18.01.2021 21:19 Відповісти
БРАТЬ КРЕДИТЫ ЧТО БЫ ОТДАВАТЬ В ДВА РАЗА ДОРОЖЕ ЕГО СТОИМОСТИ??!! Мне этот товар не нужен!!!!! по такой цене.ЭТО АФЕРА ПО ОГРАБЛЕНИЮ И ТАК САМЫХ НИЩИХ В ЕВРОПЕ
показати весь коментар
18.01.2021 21:44 Відповісти
ЗЕЛЕНЫЕ ИНВЕСТОРЫ-я ху..ю .Может просто грабители в законе ,а Кучеренко??
показати весь коментар
18.01.2021 22:02 Відповісти
Нужно слать крикливых воров-инвесторов "в Европу" - в Украине им никто не должен!
Пусть в ЕС ставят свои солнечные панели и продают в 7 раз дороже местного тарифа. Не уверен правда, что ЕС им обрадуется и что-то купит! Дурных в ЕС мало, готовых покупать по обдираловским ценам никому не нужную ЗЕ- энергию!
показати весь коментар
18.01.2021 22:31 Відповісти
******** зедебильный, в Европе цены еще выше были на зеленку - 0.7 евро как в Германии не хочешь?)))
И Украина должна. Понял хорошо?
показати весь коментар
19.01.2021 10:53 Відповісти
А у Кучеренко из под юбки, ноги рыжего кровосися торчат. А с телеэкранов так радеет за благополучие народа,что даже я на его замануху клюнул,дешевый политик на поводку олигарха,как мерзко...
показати весь коментар
19.01.2021 03:51 Відповісти
ну вот здебил Европу и МВФ посадишь с конфискацией - это они тоже пропихивали. И на отсос Путину сразу на коленки становись))
показати весь коментар
19.01.2021 10:36 Відповісти
Зеленский и Шмыгаль хотят отдать деньги "зеленых" инвесторов на коррупцию, - нардеп - Цензор.НЕТ 1758
показати весь коментар
18.01.2021 21:02 Відповісти
Зеленский и Шмыгаль хотят отдать деньги "зеленых" инвесторов на коррупцию, - нардеп - Цензор.НЕТ 7673
показати весь коментар
18.01.2021 21:03 Відповісти
Вот вы тут ржёте, а до объедания икрой осталось меньше года, благодаря талантам и честности руснявого мокши Зеленскава.
показати весь коментар
18.01.2021 21:05 Відповісти
Зеленский и Шмыгаль хотят отдать деньги "зеленых" инвесторов на коррупцию, - нардеп - Цензор.НЕТ 9028
показати весь коментар
18.01.2021 21:11 Відповісти
Какая фамилия этой мрази и гниды?
показати весь коментар
18.01.2021 21:12 Відповісти
Зеленский и Шмыгаль хотят отдать деньги "зеленых" инвесторов на коррупцию, - нардеп

===========================================================
Підтримую Кучеренка! Усі гроші зяльоних інвєсторав повинні піти до баби Йулі!
показати весь коментар
18.01.2021 21:15 Відповісти
Платня за закуплену Коломойським електроенергію.
показати весь коментар
18.01.2021 21:05 Відповісти
Расцвела ЗЕлёным цветом коррупция,
Разухабилась пропарашная мразь.
Денег нет, но полно слуг нарИда,
И глумиться, Валерич - главарь!
показати весь коментар
18.01.2021 21:05 Відповісти
Снова рэп читаешь вслух,храбрый сметун...интересный вид борьбы с Зелькой ты выбрал..((
показати весь коментар
18.01.2021 21:28 Відповісти
Кучеренко голосует за законы выгодные Ахметову.
показати весь коментар
18.01.2021 21:06 Відповісти
Масштабы грабежа ЗЕмародёров просто поражают..даже Януковощь позавидовал бы...В первый же год грабёж достиг таких масштабов что дыра в бюджете побила все рекорды, за всю историю Украины ещё никогда дефицит бюджета не достигал 300 миллиардов!! КОгда эта шобла свалит то не только от бюджета, но и от ЗВР ничего не останеца!!! Вот они настоящие ЗЕбарыги и ЗЕмародёры.
показати весь коментар
18.01.2021 21:12 Відповісти
Зеленский и Шмыгаль хотят отдать деньги "зеленых" инвесторов на коррупцию, - нардеп - Цензор.НЕТ 3465
показати весь коментар
18.01.2021 21:14 Відповісти
В Израиль наверное ?
показати весь коментар
18.01.2021 21:16 Відповісти
В РОСТОВ
показати весь коментар
18.01.2021 21:36 Відповісти
Зеля искусственно хочет создать конфликт между атомной и зелёной энергетикой. Кризис в энергетике не связан с зелёной энергетикой. Инвесторам придётся заплатить. От того что мы платим за квт зелёной энергии 5 гривен не делает погоды в общей энергосистеме страны это лишние 20 коп за квт. т.к. доля зелёной энергетики всего лишь 3 %. В ЕС берут когда доля зелёной энергетики составляет не меньше 11%.
показати весь коментар
18.01.2021 21:15 Відповісти
Не свисти. В финансовом плане как раз *зеленая енергетика* еще и какую погоду делает так как забирает с енергетического бюджета 30% денег которые мы платим по тарифам. А вот в енергетической безопасности *зеленая енергетика* действительно не делает погоды так как вырабатывает всего 8% енергии в лучшем случае. Так что вся ета *зеленка* нерентабельна и и стоит три копейки в базарный день. Она только тянет Украину на дно и в обьятья к кремлевскому *брату*. Ето любой бизнесмен скажет. Не зря же ету *зеленку* придумали именно Мертвечук, Януковощ и Кучма.
показати весь коментар
18.01.2021 21:23 Відповісти
пруф в студию на 30%, зедебил упоротый))) На субсидии в разы больше уходит с бюджета. Включая на помощь Коломойскому в виде заниженных тарифов))))
показати весь коментар
19.01.2021 10:44 Відповісти
Проблема з зеленою енергетикою в нас від економічного краху усієї економіки. В німців вже половина генерації зелена, в литовців чверть і жодних проблем. Якщо б і Україна після початку її запровадження зростала, то вистачило б тут на все за наявності адекватного менеджменту. А коли все валиться, живе лише схематоз. В тому числі в Енергоатомі, який покірно веде нашу ядерну енергетику до фінішу.
показати весь коментар
18.01.2021 22:47 Відповісти
Чучело старое, что ты несешь. И с какого х*** вы етих мошенников называете *зелеными инвесторами*? Во что они инвестировали хоть копейку? В китайские панели, немецкую електронику и турецко-польские соеденители? Кстати етим инвесторам-мошенникам Петька еще и выделял льготные кредиты с наших карманов, чтобы они с помощью китайского говна качали наши же деньги.
показати весь коментар
18.01.2021 21:18 Відповісти
ТАК и есть --- теперь мы все платим этим Мудакам которые просто нас грабят !!! Это не ИНВЕСТОРЫ А МОШЕННИКИ !!! Которые должны сидеть а то что настроили пусть продают енергию по цене атомной -- не хотят НАХЕР пусть сворачивают шараги !!!
показати весь коментар
18.01.2021 21:24 Відповісти
Кто же ее купит ихнюю *зеленую* енергию? Европа отказалась покупать ету енергию да еще по такой бешенной цене. Европа лучше закупит у Рашки-Беларашки атомную енергию за копейки. Дорогая енергия- ето убийца економики. Стоит только почитать експертов, которые целые статьи писали как ***** еще в начале 2000-х начал план по окупации крыма и дамбаса сперва ударив по економике и благосостоянию местного населения етих регионов. Теперь же только дурак не видит что ***** через своих агентов в ВР бьет по економике и благосостоянию всей Украины. В ето же время агент Мертвечук рассказывает со всех зомбоканалов как украинцам будет хорошо когда мы вернемся в ссср.
показати весь коментар
18.01.2021 21:32 Відповісти
в Европе в некоторых странах доля ВИЭ порой превышает 50%, а зедебил тупорылый имеет другие фантазии))))
показати весь коментар
19.01.2021 10:54 Відповісти
есть еще вариант - ты просто сосешь Путину и продолжаешь платить по тарифам)))
показати весь коментар
19.01.2021 10:45 Відповісти
Вы наверное сильно разочаруетесь, но лично из вашего кармана не кредитовали. Вкладывались китайцы, которых кинули еще при Овоще, а при Порошенко кредиты выделял Европейский банк развития - целевые. То, что лепечет это чудо, как всегда - правда в обёртке лжи. Ахмету всё мало.
показати весь коментар
18.01.2021 22:01 Відповісти
Беня не велел этого зедебилам говорить
показати весь коментар
19.01.2021 10:47 Відповісти
показати весь коментар
19.01.2021 11:11 Відповісти
ахметка, порошенка срут не по децки. Єто ж им денег не достанется, на их овердорогую єдектроенергию. А деньги уходят на самую дешевую.. Вот и патріотизм пьётра и рината.
показати весь коментар
18.01.2021 21:25 Відповісти
Зеленський і Шмигаль хочуть віддати гроші "зелених" інвесторів на корупцію, - нардеп - Цензор.НЕТ 3563
показати весь коментар
18.01.2021 21:30 Відповісти
Алёё, проснитесь, скоро уже 2 года как у нас другой президент. Тем более отношение к компаниям зеленой энергетики у Порошенко никаким боком. Равно как к газу, нефти и пр.
показати весь коментар
18.01.2021 22:03 Відповісти
Макар Пасенюк.
показати весь коментар
18.01.2021 22:19 Відповісти
Это обдолбанное НЕДОРАЗУМЕНИЕ, язык не поворачивается называть пр…. Как когда-то януковоща
показати весь коментар
18.01.2021 22:32 Відповісти
А шо, Порошенко вже не акціонер ахметівського ДТЕКу?
показати весь коментар
18.01.2021 22:55 Відповісти
В вашем параллельном мире возможно акционер.
показати весь коментар
18.01.2021 23:37 Відповісти
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников энергии". Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
"В частности, уточняется обязанность оптового рынка электроэнергии Украины по покупке у субъектов хозяйствования, которым установлен "зеленый" тариф, и осуществления полной оплаты стоимости электрической энергии, произведенной на объектах электроэнергетики из альтернативных источников энергии по "зеленому" тарифу, с учетом надбавки до "зеленого" тарифа"
показати весь коментар
19.01.2021 10:58 Відповісти
И что? Ребята.... пора уже определиться куда мы движемся. В Европу? Но в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Придется приводить поэтапно свое законодательство к ЕС условиям. Иначе какого чёрта всё это было в 2013/2014 г. ? И внимательнее читайте что пишут. Я говорила, что он не имеет никакого отношения к бизнесу на энергетическом рынке
показати весь коментар
19.01.2021 11:09 Відповісти
Молодец Петя - снизил зеленые тарифы, зафиксировал их до 2030 года чтоб никто не завышал, и дал право каждому гражданину поставить свою СЭС и подключить ее к Зеленому тарифу
показати весь коментар
19.01.2021 11:45 Відповісти
"Петр Порошенко все же подписал закон http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65076 №8449-д , который отменяет "зеленые" тарифы для владельцев солнечных электростанций, однако сохраняет их для олигархов."
""Со следующего квартала такие мелкие домашние СЭС будут отпускать в общую сеть свою э/э бесплатно. А крупные СЭС Ахметова и прочей "элиты" такую ​​же электроэнергию будут продавать в сеть по 5 грн за кВт-ч, для них супервысокий "зеленый" тариф работает дальше"
показати весь коментар
19.01.2021 13:25 Відповісти
зедебил, во первых в той правке ни речи не шло об отмене Зеленого тарифа для частных станций, а во вторых, ее сразу отменили.
Там шла речь только о запрете установки панелей на земле, и то только для новых станций. а то что мелкие домашние СЭС будут отпускать энергию бесплатно - это плод твоего больного воображения.

Так что за балабольство ты отправляешься в петушиный угол)))
показати весь коментар
19.01.2021 14:57 Відповісти
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65076

Ссылка на законопроект сразу, чтобы ты петушок не вздумал мне кидать "пруфы" на сайты, которые рассчитаны на зедебилов. Быстро метнулся и нашел мне там хоть слово об отмене зеленоного тарифа частным малым станциям.
показати весь коментар
19.01.2021 15:14 Відповісти
Лапоь, у вас сегдня на смене все такие тупорылые?
показати весь коментар
18.01.2021 22:26 Відповісти
так кореша ахметку щимят. вот за кореша и срётся. Ты еще скажи что ахметка пьётру не корефан.
показати весь коментар
18.01.2021 22:45 Відповісти
кто щимит Ахметку? Я слышал зедебилов щимят в судах)))
показати весь коментар
19.01.2021 10:49 Відповісти
в судах международных иди рсскажи, кому что не достанется)))
показати весь коментар
19.01.2021 10:55 Відповісти
А чому ж мовчить його шефиня . . Ще дуже тяжке звинувачення влади , її однопарійцем .
Боже ж мій ,, уявляю - якби таке втнув Грося з Порохом ,, скільки було б воні , скиглення і прокльонів , цілодобового гавкоту на Г+Г , мітингів з поросюками-соболєвими , ахів-охів-вздохів з трибуни ВР з заламуванням рук , і т.д . А тут мовчок , всі як в рот води набрали , один Кучеренко щось там шепоче , собі під ніс , і все . .
показати весь коментар
18.01.2021 21:33 Відповісти
Зеленський і Шмигаль хочуть віддати гроші "зелених" інвесторів на корупцію, - нардеп - Цензор.НЕТ 9050
показати весь коментар
18.01.2021 21:35 Відповісти
Зеленський і Шмигаль хочуть віддати гроші "зелених" інвесторів на корупцію, - нардеп - Цензор.НЕТ 8602
показати весь коментар
18.01.2021 22:09 Відповісти
Кремливська зозуля , старая ************ , сейчас побирается , чем прийдется 🤮😢
показати весь коментар
18.01.2021 22:36 Відповісти
Паша, брехать твоё Фсё!
показати весь коментар
18.01.2021 22:43 Відповісти
VIKA,не завидуйте успешной женщине и политику,сделайте лицо попроще,иначе Вам денег никто не даст...
показати весь коментар
19.01.2021 04:01 Відповісти
Ми пам'ятаємо в 2014 у Відні, куди їздив Порошенко на благословіння до Фірташа - "Тільки не Юля!" Та й "Криворіжсталь" у Ахметова і Пінчука забрала і продала на єдиному чесному аукціоні. І забрала б ще більше у наших "прихватизаторів", якби вони не домовились з Ющенком та не усунули Юлю. До речі, одеський припортовий вона Коломойському не продала, хоча він дуже цього хотів.
показати весь коментар
18.01.2021 22:59 Відповісти
Деньги - не ТЭРМОС , их на хлеб не намажешь..
Да и 3еленсский не ЛОХ..
показати весь коментар
18.01.2021 21:35 Відповісти
если отдадут за так, то будут умываться оба зелеными соплями, об этом есть кому позаботиться
показати весь коментар
18.01.2021 21:37 Відповісти
У Вовочки каждый день зашквар что Вы удивляетесь
Зеленский назначил в руководство СБУ подозреваемого в убийствах майдановцев 18 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bb-%d0%b2-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%81%d0%b1%d1%83-2.html#comments Комментарии: 3

Владимир Зеленский решил полностью опорочить очередную годовщину Майдана.
Такое мнение https://www.facebook.com/butusov.yuriy огласил около часа нахзад в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
Один из главарей Антимайдана Олег Татаров у президента руководит правоохранителями и судами, а один из непосредственных руководителей разгона Майдана Александр Кукса, который проходит по делу расстрелов майдановцев, только что назначен начальником Департамента защиты национальной государственности.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2019/10/28-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD.html 28 «судей Майдана» назначены пожизненно при президенте Зеленском. Видео
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/atlantic-council-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83.html Atlantic Council: Зеленский начал мстить Майдану
Кстати, сотрудники управления «Т» осуществляли открытое наблюдение за мной во время Майдана, чему есть свидетели.
Проверенные временем кадры, настоящие «новые лица» действующей власти.
показати весь коментар
18.01.2021 22:03 Відповісти
Вот вам «благодарность « ,уважаемый Юрий ! Кто-кто , но Вы же должны были предвидеть , что марионетка🤡🤢🎪 не может управлять государством !
показати весь коментар
18.01.2021 23:05 Відповісти
Сейчас тариф 1,68 грн. за 1 кВт⋅час. Но сколько в нем стоимость зеленой энергетики власть умалчивает. Поэтому и споры: если не заплатить зелёным инвесторам, ветровые и солнечные станции разломать к едрене фене то на сколько гривен и копеек снизится тариф? Одни философы утверждают что тариф снизится.Другие философы утверждают что тариф не только не снизится, а, наоборот, возрастёт. Типа придётся сжигать дорогой газ или уголь.Третьи философы требуют: Читайте Ленина.У него есть ответы на все вопросы. Простой народ, не философы, говорит что шум вокруг зеленой энергетики подняли слуги Коломойского и Ахметова чтобы ею прикрыть грабёж и мародёрство Украины Коломойским и Ахметовым.
показати весь коментар
18.01.2021 22:20 Відповісти
В нём 15 коп за зелёную энергетику. Это легко посчитать из расчёта 5 гривен за квт и долю зелёной всего 3 %
показати весь коментар
19.01.2021 08:43 Відповісти
в нем ноль коп за зеленую энергию, если просто разобраться от куда она выплачивается
показати весь коментар
19.01.2021 10:50 Відповісти
А кто воров узаконивает?

В Украине судьи получают пенсию по особым правилам: размер выплаты может достигать 80% привычного заработка. С 2019-го их пособие увеличилось с 28,7 до 67,9 тыс. грн.
Об этом говорится в https://www.pfu.gov.ua/2128328-dani-pro-serednij-rozmir-pensiyi-stanom-na-01-01-2021/ данных Пенсионного фонда Украины. Так, судья в отставке при 20 годах стажа может получать 50% зарплаты. За каждый дополнительный год размер выплаты увеличивается на 2% процентных пункта (но не может превышать 80% зарплаты).
В то время как пенсии обычных украинцев ограничены 10 прожиточными минимумами, судья может получать любую сумму. Всего за несколько лет выплата выросла в несколько раз.
Какую пенсию получали судьи:
1 января 2021-го - 67,9 тыс. грн
1 января 2020-го - 45,8 тыс. грн
1 января 2019-го - 28,7 тыс. грн
Для сравнения, средняя пенсия составляет всего 3,5 тыс. грн. А ее размер менялся следующим образом:
1 января 2021-го - 3,5 тыс. грн
1 января 2020-го - 3 тыс. грн
1 января 2019-го - 2,6 тыс. грн
показати весь коментар
19.01.2021 00:19 Відповісти
 
 