Зеленський і Шмигаль хочуть віддати гроші "зелених" інвесторів на корупцію, - нардеп
Кредитні кошти в розмірі 10,3 млрд грн, які призначалися для погашення заборгованості перед "зеленою" генерацією, влада - президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль хочуть направити в корупційний "Енергоатом".
Про це написав народний депутат України, перший заступник голови комітету з енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко на своїй сторінці в фейсбуці, коментуючи видання Нацкомісії, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг, "настанови" щодо погашення заборгованості перед НАЕК "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.
НКРЕКП вигадала новий вид регуляторного акту - "настанову".
Бо корупціонери з влади Зеленського відчули запах живих грошей. Це відбулося одразу після того, як державне "Укренерго" отримало 10 мільярдів гривень від держбанків для того, щоб держава нарешті погасила заборгованість перед підприємствами відновлюваної енергетики", - написав Кучеренко.
За його словами, замість того, щоб ухвалити рішення про погашення боргів за вироблену "зелену" електроенергію, НКРЕКП надіслала лист на "Гарантованого покупця" з "настановою" розподілити ці кошти між виробниками "зеленої" електроенергії та "Енергоатомом" по 50% кожному.
"Тобто, замість того, щоб виплатити повністю 9 мільярдів боргу "зеленим" інвесторам, НКРКЕКП та Кабмін вирішили віддати половину коштів держбанків компанії, яка просто кишить корупційними схемами і це доводить оператора АЕС до банкрутства", - наголосив Кучеренко.
На його думку, ухвалення Регулятором не рішення, а настанови свідчить про бажання ініціаторів такого кроку уникнути відповідальності за незаконні дії. "Надіславши "настанову" для "Гарантованого покупця" Валерій Тарасюк та члени НКРЕКП прикривають свій зад від НАБУ, ДБР та СБУ. Це ж не офіційне рішення, а по суті рекомендація. Регулятор не ухвалив постанову, про яку дуже просили Денис Шмигаль та Володимир Зеленський, тільки через те, що розуміє – це протизаконно", - додав Кучеренко.
Раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив, що можновладці, яких привів до влади Володимир Зеленський в Нацкомісію з питань енергетики та Кабінет міністрів шукають шляхи для зупинки виплат боргів "зеленій" генерації у сумі 9 млрд грн, що розриває співпрацю України з Європейським Союзом, фінансовими партнерами та іншими іноземними організаціями.
При цьому ЄБРР - один з найбільших інвесторів в галузь ВДЕ в України звернувся до голови НКРЕКП Валерія Тарасюка з занепокоєнням, щодо невиконання українською владою зобов’язань про виплату боргів перед "зеленою" генерацією та закликав НКРЕКП використати залучені у держбанків кредити лише на оплату "зеленої" енергії, інакше країна втратить інвестиції банку та інших інвесторів.
Нагадаємо, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої "енергії.
Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року. Водночас НКРЕКП вирішило затвердити постанову, яка заборонить ДП "Гарантований покупець" погасити відповідну заборгованість.
16 грудня НКРЕКП відправило "Гарантованому покупцю" настанову з рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн, компанії "Енергоатом". На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКП усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з ВДЕ та стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови та зобов'язання згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаним ними в червні 2020 року.
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( правильно Владимир Владимировичь ? )
Пусть в ЕС ставят свои солнечные панели и продают в 7 раз дороже местного тарифа. Не уверен правда, что ЕС им обрадуется и что-то купит! Дурных в ЕС мало, готовых покупать по обдираловским ценам никому не нужную ЗЕ- энергию!
И Украина должна. Понял хорошо?
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Підтримую Кучеренка! Усі гроші зяльоних інвєсторав повинні піти до баби Йулі!
Разухабилась пропарашная мразь.
Денег нет, но полно слуг нарИда,
И глумиться, Валерич - главарь!
"В частности, уточняется обязанность оптового рынка электроэнергии Украины по покупке у субъектов хозяйствования, которым установлен "зеленый" тариф, и осуществления полной оплаты стоимости электрической энергии, произведенной на объектах электроэнергетики из альтернативных источников энергии по "зеленому" тарифу, с учетом надбавки до "зеленого" тарифа"
""Со следующего квартала такие мелкие домашние СЭС будут отпускать в общую сеть свою э/э бесплатно. А крупные СЭС Ахметова и прочей "элиты" такую же электроэнергию будут продавать в сеть по 5 грн за кВт-ч, для них супервысокий "зеленый" тариф работает дальше"
Там шла речь только о запрете установки панелей на земле, и то только для новых станций. а то что мелкие домашние СЭС будут отпускать энергию бесплатно - это плод твоего больного воображения.
Так что за балабольство ты отправляешься в петушиный угол)))
Ссылка на законопроект сразу, чтобы ты петушок не вздумал мне кидать "пруфы" на сайты, которые рассчитаны на зедебилов. Быстро метнулся и нашел мне там хоть слово об отмене зеленоного тарифа частным малым станциям.
Боже ж мій ,, уявляю - якби таке втнув Грося з Порохом ,, скільки було б воні , скиглення і прокльонів , цілодобового гавкоту на Г+Г , мітингів з поросюками-соболєвими , ахів-охів-вздохів з трибуни ВР з заламуванням рук , і т.д . А тут мовчок , всі як в рот води набрали , один Кучеренко щось там шепоче , собі під ніс , і все . .
Да и 3еленсский не ЛОХ..
Зеленский назначил в руководство СБУ подозреваемого в убийствах майдановцев 18 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b8%d0%bb-%d0%b2-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%81%d0%b1%d1%83-2.html#comments Комментарии: 3
Владимир Зеленский решил полностью опорочить очередную годовщину Майдана.
Такое мнение https://www.facebook.com/butusov.yuriy огласил около часа нахзад в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
Один из главарей Антимайдана Олег Татаров у президента руководит правоохранителями и судами, а один из непосредственных руководителей разгона Майдана Александр Кукса, который проходит по делу расстрелов майдановцев, только что назначен начальником Департамента защиты национальной государственности.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2019/10/28-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD.html 28 «судей Майдана» назначены пожизненно при президенте Зеленском. Видео
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/atlantic-council-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83.html Atlantic Council: Зеленский начал мстить Майдану
Кстати, сотрудники управления «Т» осуществляли открытое наблюдение за мной во время Майдана, чему есть свидетели.
Проверенные временем кадры, настоящие «новые лица» действующей власти.
В Украине судьи получают пенсию по особым правилам: размер выплаты может достигать 80% привычного заработка. С 2019-го их пособие увеличилось с 28,7 до 67,9 тыс. грн.
Об этом говорится в https://www.pfu.gov.ua/2128328-dani-pro-serednij-rozmir-pensiyi-stanom-na-01-01-2021/ данных Пенсионного фонда Украины. Так, судья в отставке при 20 годах стажа может получать 50% зарплаты. За каждый дополнительный год размер выплаты увеличивается на 2% процентных пункта (но не может превышать 80% зарплаты).
В то время как пенсии обычных украинцев ограничены 10 прожиточными минимумами, судья может получать любую сумму. Всего за несколько лет выплата выросла в несколько раз.
Какую пенсию получали судьи:
1 января 2021-го - 67,9 тыс. грн
1 января 2020-го - 45,8 тыс. грн
1 января 2019-го - 28,7 тыс. грн
Для сравнения, средняя пенсия составляет всего 3,5 тыс. грн. А ее размер менялся следующим образом:
1 января 2021-го - 3,5 тыс. грн
1 января 2020-го - 3 тыс. грн
1 января 2019-го - 2,6 тыс. грн