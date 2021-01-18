Зеленський і Шмигаль хочуть віддати гроші "зелених" інвесторів на корупцію, - нардеп

Кредитні кошти в розмірі 10,3 млрд грн, які призначалися для погашення заборгованості перед "зеленою" генерацією, влада - президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль хочуть направити в корупційний "Енергоатом".

Про це написав народний депутат України, перший заступник голови комітету з енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко на своїй сторінці в фейсбуці, коментуючи видання Нацкомісії, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг, "настанови" щодо погашення заборгованості перед НАЕК "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.

НКРЕКП вигадала новий вид регуляторного акту - "настанову".

Бо корупціонери з влади Зеленського відчули запах живих грошей. Це відбулося одразу після того, як державне "Укренерго" отримало 10 мільярдів гривень від держбанків для того, щоб держава нарешті погасила заборгованість перед підприємствами відновлюваної енергетики", - написав Кучеренко.

За його словами, замість того, щоб ухвалити рішення про погашення боргів за вироблену "зелену" електроенергію, НКРЕКП надіслала лист на "Гарантованого покупця" з "настановою" розподілити ці кошти між виробниками "зеленої" електроенергії та "Енергоатомом" по 50% кожному.

"Тобто, замість того, щоб виплатити повністю 9 мільярдів боргу "зеленим" інвесторам, НКРКЕКП та Кабмін вирішили віддати половину коштів держбанків компанії, яка просто кишить корупційними схемами і це доводить оператора АЕС до банкрутства", - наголосив Кучеренко.

На його думку, ухвалення Регулятором не рішення, а настанови свідчить про бажання ініціаторів такого кроку уникнути відповідальності за незаконні дії. "Надіславши "настанову" для "Гарантованого покупця" Валерій Тарасюк та члени НКРЕКП прикривають свій зад від НАБУ, ДБР та СБУ. Це ж не офіційне рішення, а по суті рекомендація. Регулятор не ухвалив постанову, про яку дуже просили Денис Шмигаль та Володимир Зеленський, тільки через те, що розуміє – це протизаконно", - додав Кучеренко.

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Раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив, що можновладці, яких привів до влади Володимир Зеленський в Нацкомісію з питань енергетики та Кабінет міністрів шукають шляхи для зупинки виплат боргів "зеленій" генерації у сумі 9 млрд грн, що розриває співпрацю України з Європейським Союзом, фінансовими партнерами та іншими іноземними організаціями.

При цьому ЄБРР - один з найбільших інвесторів в галузь ВДЕ в України звернувся до голови НКРЕКП Валерія Тарасюка з занепокоєнням, щодо невиконання українською владою зобов’язань про виплату боргів перед "зеленою" генерацією та закликав НКРЕКП використати залучені у держбанків кредити лише на оплату "зеленої" енергії, інакше країна втратить інвестиції банку та інших інвесторів.

Нагадаємо, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої "енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року. Водночас НКРЕКП вирішило затвердити постанову, яка заборонить ДП "Гарантований покупець" погасити відповідну заборгованість.

16 грудня НКРЕКП відправило "Гарантованому покупцю" настанову з рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн, компанії "Енергоатом". На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКП усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з ВДЕ та стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови та зобов'язання згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаним ними в червні 2020 року.