Підозрюваного в державній зраді генерал-майора СБУ Шайтанова залишили під вартою до березня, - адвокат Тігішвілі

Голосіївський районний суд Києва 18 січня продовжив арешт підозрюваному в державній зраді генерал-майору Служби безпеки України Валерію Шайтанову.

Про це в коментарі УНІАН повідомив його адвокат Георгій Тігішвілі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, відповідне рішення було ухвалене сьогодні, і йдеться про продовження строку арешту ще на 60 діб.

Тігішвілі також зауважив, що справа на стадії оголошення обсягу та порядку дослідження доказів. Наступне засідання заплановане на 13:00 8 лютого.

Згідно з матеріалами справи, Шайтанов, який є одним з колишніх керівників Центру спецоперацій "А" СБУ, перебував на агентурному зв’язку під псевдонім "Бобиль" у полковника ФСБ РФ Єгорова.

Слідство встановило, що за завданням російських спецслужб він планував теракти на території України. За це представник ФСБ гарантував винагороду в розмірі 200 тис. доларів і паспорт громадянина РФ. Виконавцем Шайтанов спеціально підібрав особу серед колишніх бійців спецпідрозділів.

Окрім того, встановлено, що Шайтанов збирав і передавав ФСБ РФ інформацію про таємні операції в районі АТО/ООС і задіяних в них співробітників; міжнародну співпрацю вітчизняних спецслужб у сфері нацбезпеки і оборони; співробітників СБУ та розвідників; а також вербував старших офіцерів спеціальних і розвідувальних органів для роботи на ФСБ.

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Зокрема, Шайтанова підозрюють в тому, що за завданням російських спецслужб він планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

Нагадаємо, контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, за підозрою в державній зраді та здійсненні терактів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував убивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що полковник Шайтанов, який штурмував Будинок профспілок і проводив затримання у Дніпропетровську, став генерал-майором СБУ. Зокрема, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів, що Шайтанов 18 лютого 2014 року командував однією зі штурмових груп, яка захопила Будинок профспілок на Майдані Незалежності в Києві.

За офіційними даними, під час штурму спецпідрозділом "Альфа" Будинку профспілок, і подальшої пожежі, три майданівці зазнали поранення і згоріли живцем - їх ідентифікували за аналізом ДНК. Ще кілька людей загинули від вогнепальних поранень поблизу Будинку профспілок під час штурму - їх встигли евакуювати, вони померли в лікарні. У квітні 2014 р. Шайтанов вів переговори з командиром батальйону терористів "Восток" Олександром Ходаковським. Навіть більше, Шайтанов, який командував тоді "Альфою" СБУ, не виконав наказ атакувати блокпости терористів навколо Слов'янська. Скандальна ситуація була розглянута на засіданні оперативного штабу на чолі з О.Турчиновим. За підсумками засідання, Шайтанов був знятий з командування спецпідрозділом "Альфа".