Головні новини 18 січня: Кабмін встановив граничну ціну на газ, у Росії заарештували Навального

Уряд встановив граничну ціну на газ, Навального відправили на місяць за ґрати, догхантера Святогора виправдали, Наталя Вітренко заступилася за сина Юрія, - головні новини України та світу 18 січня.

Максимальна ціна на газ

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні ухвалив, що ціна на газ для споживачів не може перевищувати 6,99 грн за куб. м. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в середньому для споживачів ціна буде знижена на 30%, а для деяких - навіть на 40%. Рішення привітав президент Володимир Зеленський. Він підкреслив, що тарифи на комунальні послуги повинні бути соціально справедливими.

Навального відправили за ґрати

Суд в Росії заарештував на 30 діб опозиціонера Олексія Навального, який 17 січня прилетів до Москви з Німеччини, де лікувався після того, як в РФ його намагалися отруїти. "За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Засідання суду над опозиціонером відбулося у відділенні поліції. МЗС України назвав те, що відбувається з Навальним, "продовженням ганебної практики наступу на права людини". Штаби Навального готують по всій Росії акції протесту проти його арешту. Тим часом соцмережі обговорюють відео, на якому подружжя Навальних в літаку Берлін-Москва розігрує сценку з фільму "Брат-2". "Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим", - говорить Юлія Навальна, знімаючи маску.

Кнопкодавство за Шкарлета

Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за фактом можливого кнопкодавства під час голосування за призначення міністром освіти Сергія Шкарлета. Йдеться про голосування карткою депутата Ігоря Суркіса, якого в той момент не було в залі.

Догхантера Святогора виправдали

Шевченківський районний суд Києва виправдав догхантера Олексія Святогора, якого звинувачували в закликах до розправи над бездомними тваринами. Святогор перебував під вартою з червня 2019 року через численні інтерв'ю, в яких він розповідав, що годує отрутою бездомних собак. Суддя дійшла висновку, що в діях Святогора немає складу кримінального злочину.

Захоплення Капітолію : молитва в Сенаті та вкрадений ноутбук Пелосі

Видання The New Yorker оприлюднило відео, що раніше не публікувалося, з будівлі захоплення Сенату прихильниками Трампа 6 січня. На ньому загарбники риються в паперах сенаторів, позують для фото, а потім всі разом моляться, дякуючи Христу за можливість "відродити Америку". "Шаман" Джейкоб Анджелі звертається до Бога через мегафон. За даними ФБР, одна з учасниць захоплення могла вкрасти ноутбук спікера Палати представників Ненсі Пелосі, щоб потім продати його російській розвідці. Офіційно ці звинувачення не висунули, і поки жінку розшукують за порушення громадського порядку і незаконне проникнення.

Наталія Вітренко заступилася за сина Юрія

Лідер "Прогресивної соціалістичної партії України" Наталія Вітренко записала відео на підтримку свого сина Юрія Вітренка, колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України", а нині в.о. міністра енергетики. У 30-хвилинному ролику вона хвалить його на всі боки, каже, що він не сам призначив собі велику зарплату і премії і розповідає про досягнення Юрія Вітренка. "Звідки взялися такі зарплати і премії в "Нафтогазі"? Це що, Юра сам собі поклав заробітну плату, а потім премію? Або це норма закону про наглядових радах? Хто винен? Хто прийняв це закон, хто його підписав!" - стверджує соціалістка.