"Масова вакцинація" в ОРДО планується в лютому-березні, очікується поставка 80 тисяч доз російської "Cпутник V"

Терористи ОРДО планують проводити вакцинацію проти коронавірусу російським препаратом "Супутник V" в 32 пунктах установ охорони здоров'я.

Про це заявив так званий міністр охорони здоров'я Олександр Оприщенко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса".

За його словами, наразі відбувається закупівля холодильного обладнання для дотримання необхідного температурного режиму для зберігання вакцини. За даними Telegram-каналу Dontel, очікується поставка російської вакцини в кількості 80 тисяч доз. Близько 30 тисяч доз планують виділити для всіх охочих, інше призначене для співробітників "різних установ".

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Зазначається, що вакцинація в ОРДО має початися в лютому, однак це може статися в березні.

Нагадаємо, раніше стало відомо про підготовку до вакцинації в Донецьку серед працівників сфери освіти і медицини.

Вакцинація "Супутником V" буде добровільною і безкоштовною: якщо співробітник готовий вакцинуватися, то йому треба написати відповідну заяву. При цьому працівник однієї з лікарень розповів, що керівництво їм повідомило, що перед щепленням доведеться здати тест на антитіла до COVID-19, який коштує 3200 рублів (1200 гривень).

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