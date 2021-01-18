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Новини Агресія Росії проти України Коронавірус і карантин
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"Масова вакцинація" в ОРДО планується в лютому-березні, очікується поставка 80 тисяч доз російської "Cпутник V"

Терористи ОРДО планують проводити вакцинацію проти коронавірусу російським препаратом "Супутник V" в 32 пунктах установ охорони здоров'я.

Про це заявив так званий міністр охорони здоров'я Олександр Оприщенко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса".

За його словами, наразі відбувається закупівля холодильного обладнання для дотримання необхідного температурного режиму для зберігання вакцини. За даними Telegram-каналу Dontel, очікується поставка російської вакцини в кількості 80 тисяч доз. Близько 30 тисяч доз планують виділити для всіх охочих, інше призначене для співробітників "різних установ".

Читайте: Масову вакцинацію проти COVID-19 у Японії планують почати в кінці лютого

Зазначається, що вакцинація в ОРДО має початися в лютому, однак це може статися в березні.

Нагадаємо, раніше стало відомо про підготовку до вакцинації в Донецьку серед працівників сфери освіти і медицини.

Вакцинація "Супутником V" буде добровільною і безкоштовною: якщо співробітник готовий вакцинуватися, то йому треба написати відповідну заяву. При цьому працівник однієї з лікарень розповів, що керівництво їм повідомило, що перед щепленням доведеться здати тест на антитіла до COVID-19, який коштує 3200 рублів (1200 гривень).

Також читайте: Ізраїль надасть Pfizer медичні дані в обмін на вакцину проти COVID-19

карантин (18172) Донбас (22354) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+11
"Массовая вакцинация" в ОРДО планируется в феврале-марте, ожидается поставка 80 тысяч доз российской "Cпутник V" - Цензор.НЕТ 756
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18.01.2021 22:49
+8
в то время, когда данбас травят мацкальскими таблетками страны африки готовятся к получению вакцин пфайзер, астразенека и бионтех
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18.01.2021 22:44
+8
"Массовая вакцинация" в ОРДО планируется в феврале-марте, ожидается поставка 80 тысяч доз российской "Cпутник V" - Цензор.НЕТ 6661
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18.01.2021 22:52
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в то время, когда данбас травят мацкальскими таблетками страны африки готовятся к получению вакцин пфайзер, астразенека и бионтех
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18.01.2021 22:44 Відповісти
оттяни резинку и не придется повторно штопать
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18.01.2021 22:52 Відповісти
Походу руснявый мокша оттянул резинку и увидел скрепу )
"Масова вакцинація" в ОРДО планується в лютому-березні, очікується поставка 80 тисяч доз російської "Cпутник V" - Цензор.НЕТ 3820
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18.01.2021 23:00 Відповісти
Коротка кольчужка (с)
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18.01.2021 23:44 Відповісти
Но дедушка Дарвин одобряет...
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19.01.2021 07:00 Відповісти
Сколько людей умерло от вакцин Пфайзера?
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18.01.2021 22:56 Відповісти
и сколько же?
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18.01.2021 23:04 Відповісти
Согласно отчетам, 55 летальных исходов были зафиксированы среди тех, кто получал прививки вакцинами фармкомпаний Moderna и https://lenta.ru/tags/organizations/pfizer/ Pfizer /BioNTech в СШа. В некоторых случаях пациенты умирали в течение нескольких дней после вакцинации.

В Норвегии растет озабоченность проблемой безопасности для пожилых людей вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech после смерти 29 человек, получивших инъекцию этого препарата, https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-16/norway-vaccine-fatalities-among-people-75-and-older-rise-to-29?srnd=premium-europe передает Bloomberg....
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18.01.2021 23:13 Відповісти
и о чем говорит эта информация?
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19.01.2021 00:22 Відповісти
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-16/norway-vaccine-fatalities-among-people-75-and-older-rise-to-29?srnd=premium-europe Norway expressed increasing concern about the safety of the Pfizer Inc. vaccine on elderly people with serious underlying health conditions after raising an estimate of the number who died after receiving inoculations to 29.

Норвегия выразила растущую обеспокоенность по поводу безопасности вакцины https://www.bloomberg.com/quote/PFE:US Pfizer Inc. для пожилых людей с серьезными сопутствующими заболеваниями после увеличения оценки числа умерших после вакцинации до 29.
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19.01.2021 07:05 Відповісти
https://fakty.com.ua/ua/lifestyle/zdorove/20210119-zv-yazok-mizh-vaktsynatsiyeyu-proty-covid-19-ta-smertyu-dovesty-skladno-norvezki-medyky/ Щодня в Норвегії в будинках для людей похилого віку помирають близько 45 людей, - зазначила представниця Інституту громадського здоров'я Норвегії Камілла Столтенберґ.

Как думаете, после вакцинации от ковида всех людей в домах престарелых, они перестанут там умирать?
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19.01.2021 07:50 Відповісти
86 миллионов. Остальные спрятались в апшворах. Петя - барыга, всех мишелей пфайферой заколол
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18.01.2021 23:11 Відповісти
пустяки, дело то житейское
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18.01.2021 23:14 Відповісти
бажаю всєм! подохнуть всім малоросам на путіна!
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18.01.2021 22:46 Відповісти
саша-добрячок
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18.01.2021 22:47 Відповісти
не те слово!
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18.01.2021 22:49 Відповісти
80000 доз...на 2 или 3 миллиона человек это массовая вакцинация??
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18.01.2021 22:47 Відповісти
в добрый путь!))))
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18.01.2021 22:47 Відповісти
"Массовая вакцинация" в ОРДО планируется в феврале-марте, ожидается поставка 80 тысяч доз российской "Cпутник V" - Цензор.НЕТ 756
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18.01.2021 22:49 Відповісти
как раз по количеству ихтамнетов.
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18.01.2021 22:51 Відповісти
"Массовая вакцинация" в ОРДО планируется в феврале-марте, ожидается поставка 80 тысяч доз российской "Cпутник V" - Цензор.НЕТ 6661
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18.01.2021 22:52 Відповісти
"Массовая вакцинация" в ОРДО планируется в феврале-марте, ожидается поставка 80 тысяч доз российской "Cпутник V" - Цензор.НЕТ 9784
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18.01.2021 22:53 Відповісти
хто буде колотыся китайчатиною??
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18.01.2021 22:59 Відповісти
"Масова вакцинація" в ОРДО планується в лютому-березні, очікується поставка 80 тисяч доз російської "Cпутник V" - Цензор.НЕТ 5486
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18.01.2021 22:59 Відповісти
Шаройобам прививку безкоштовно! Я наполягаю!"Масова вакцинація" в ОРДО планується в лютому-березні, очікується поставка 80 тисяч доз російської "Cпутник V" - Цензор.НЕТ 8854
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18.01.2021 23:01 Відповісти
интересно почему руснявач мокша ********* фотку старую 4ричнои давности прилепила? Может потому что она на этом фото еще морду Лица НЕ нажрала на тупоголовых руснявых мокшанах?

"Масова вакцинація" в ОРДО планується в лютому-березні, очікується поставка 80 тисяч доз російської "Cпутник V" - Цензор.НЕТ 3306
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18.01.2021 23:16 Відповісти
Вакцинированных «Спутником V» жителей России не пустят в США и в Европу. Там не считают её вакциной

🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳

https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/01/16/119578/vaktsinirovannykh-sputnikom-V-zhitelej-rossii-ne-pustyat-v-ssha-i-v-evropu--tam-ne-schitayut-eyo-vaktsinoj.shtml
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18.01.2021 23:02 Відповісти
Кавказ-центр - источник, достойный доверия конечно, особенно в таких вопросах, как международное признание вакцин. Пока нет никаких решений в этой области.
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19.01.2021 11:04 Відповісти
Пусть вакцинируют всех подштанцев.
ВСУ зайдут на пустую землю.
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18.01.2021 23:14 Відповісти
30 тысяч маловато будет, надо больше, может хоть так передохнут обдроченцы
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18.01.2021 23:34 Відповісти
это не может не радовать)))))) и КрымНашистов не забудьте уколоть этим говном)
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19.01.2021 00:06 Відповісти
всего 80 тыщ? Маловато
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19.01.2021 00:10 Відповісти
На 3 миллиона 800 тысяч ОРДЛОвцев плюс заблудившихся "зеленых человечиков" нужно по крайней мере 8 миллионов доз ( по два на каждого) А Рферия поставляет ( вроде как и то не факт) 80 тысяч доз аж на 40 тысяч человек.. Сколько там в так называемых корпусах сепаратистов 35 тыс, плюс тысяч 5 заезжих "добровольцев" вот как раз и сходится. А еще нужно на местное МВД - КГБ ( пардон на все виды гестапо и полицаев) Так что даже этот контингент полностью не обеспечивают, а еще чиновники оккупационной администрации, а потом еще " счастливые" получатели рашен паспортов ( их за последнее время выдали аж 300 тысяч) что то слабенько Раша снабжает свой бандустан. , как впрочем и свою метрополию. В Аргентину больше отправили. уже. Хотя что это о них.. Да пусть ужрутся своим спутником под завязку, правда для этого им понадобится пятилетка с отсутствием мощностей по выпуску вакцин в Раше. Но то дело такое, начнут гнать на самогонных аппаратах.
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19.01.2021 00:14 Відповісти
Для вакцинации мало? А может для до испытания и сойдет и так 80 000 подопытных нормуль.
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19.01.2021 10:21 Відповісти
И то. Возможно . Но скорее просто очередная пиаракция, типа забота " старшего брата" для бедных доумбаусских половцев- печенегов. Вот мол от щедрот государевых и их не забыли "болезных". Так что думаю больше пропагандистский трюк. Им своих ( сколько там их на счету) 125-135 миллионов роШШиян еще прививать и прививать лет пять ( с их то мощностями)
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19.01.2021 10:34 Відповісти
"срутник" - своеобразный маркер руцкого мира; любое место где ширяют эту бодягу рассматривается ******, как будущий форпост парашки. Именно поэтому ватные тв аналы так активно впаривают и продвигают его не только в ордло, но и на неоккупированные территории Украины.
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19.01.2021 00:28 Відповісти
Хороші медприпарати ніколо!!! нікому не нав'язують, а г..но не користується запитом.
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19.01.2021 00:57 Відповісти
и до испытание Спутника не факт под видом Спутника можно и новые вакцины испытовать резервация не до росов создана!!!! давно ее границы контролируются ОТЛИЧНЫЙ ПОЛИГОН!!!!!!
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19.01.2021 10:33 Відповісти
 
 