За вихідні на Донбасі було понад 90 порушень перемир'я, - місія ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в період з вечора 15 до вечора 17 січня зафіксувала на Донбасі понад 90 порушень перемир'я, найбільше на території Донецької області.

Про це йдеться в звіті місії СММ ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Усього на території Донецької області спостерігачі помітили 83 порушення перемир'я. Більшість з них, зокрема, 4 вибухи, сталися поблизу підконтрольних Україні Широкиного і Лебединського.

Крім того, ще 8 порушень перемир'я зафіксували на території Луганської області. Зокрема, спостерігачі повідомили про 8 вибухів поблизу окупованого Калинового. Всього від початку дії перемир'я на Донбасі спостерігачі зафіксували 6 294 порушень, в тому числі 2,6 тис. вибухів.

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