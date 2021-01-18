За вихідні на Донбасі було понад 90 порушень перемир'я, - місія ОБСЄ
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в період з вечора 15 до вечора 17 січня зафіксувала на Донбасі понад 90 порушень перемир'я, найбільше на території Донецької області.
Про це йдеться в звіті місії СММ ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Усього на території Донецької області спостерігачі помітили 83 порушення перемир'я. Більшість з них, зокрема, 4 вибухи, сталися поблизу підконтрольних Україні Широкиного і Лебединського.
Крім того, ще 8 порушень перемир'я зафіксували на території Луганської області. Зокрема, спостерігачі повідомили про 8 вибухів поблизу окупованого Калинового. Всього від початку дії перемир'я на Донбасі спостерігачі зафіксували 6 294 порушень, в тому числі 2,6 тис. вибухів.
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На фронті поновлюються обстріли, а зеЛенін - мовчить. Мовчить, і тим самим демонструє страх перед ******. Мовчить, бо мріє ще раз зазирнути йому в очі? Верховний головком ніяк не може зрозуміти, що політика примирення з агресором не дає результатів.