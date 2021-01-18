Тіла двох загиблих українських моряків із судна Arvin знайшли в Туреччині

У турецькому Бартіні дістали з води тіла двох українців - членів екіпажу суховантажу Arvin. Таким чином кількість загиблих досягла трьох, ще трьох моряків шукають.

Про це повідомив керівник консульського відділу посольства України в Турецькій Республіці Андрій Білик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Відбулося опізнання, підтверджено смерть двох громадян України. Пошуково-рятувальна операція не припинялася, вона триватиме і завтра. Безвісти зниклими числиться три особи, яких активно шукають", - повідомив Білик.

Дипломат також розповів про деталі сьогоднішньої операції.

"Через складні погодні умови було важко діставати тіла потонулих. Довелося залучати додаткову рятувальну техніку. Близько 5-ї години тіла дістали з моря та згодом доправили до моргу місцевої лікарні", - розповів консул.

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Врятовані українські моряки, які були виписані сьогодні з лікарні, нині перебувають в готелі, харчуванням та всім необхідним вони забезпечені. Планується, що завтра вони вирушать в Анкару, звідки вилетять до України.

Нагадаємо, 17 січня біля берегів турецької провінції Бартин затонув суховантаж Arvin, на борту якого перебувало десять українців і двоє іноземців. Під час пошуково-рятувальних заходів 6 членів екіпажу вдалося врятувати.Посольство України в Туреччині повідомило імена врятованих.