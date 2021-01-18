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Тіла двох загиблих українських моряків із судна Arvin знайшли в Туреччині

Тіла двох загиблих українських моряків із судна Arvin знайшли в Туреччині

У турецькому Бартіні дістали з води тіла двох українців - членів екіпажу суховантажу Arvin. Таким чином кількість загиблих досягла трьох, ще трьох моряків шукають.

Про це повідомив керівник консульського відділу посольства України в Турецькій Республіці Андрій Білик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Відбулося опізнання, підтверджено смерть двох громадян України. Пошуково-рятувальна операція не припинялася, вона триватиме і завтра. Безвісти зниклими числиться три особи, яких активно шукають", - повідомив Білик.

Дипломат також розповів про деталі сьогоднішньої операції.

"Через складні погодні умови було важко діставати тіла потонулих. Довелося залучати додаткову рятувальну техніку. Близько 5-ї години тіла дістали з моря та згодом доправили до моргу місцевої лікарні", - розповів консул.

Також читайте: Врятованим із затонулого судна Arvin українським морякам оформлять тимчасові паспорти для виїзду за кордон

Врятовані українські моряки, які були виписані сьогодні з лікарні, нині перебувають в готелі, харчуванням та всім необхідним вони забезпечені. Планується, що завтра вони вирушать в Анкару, звідки вилетять до України.

Нагадаємо, 17 січня біля берегів турецької провінції Бартин затонув суховантаж Arvin, на борту якого перебувало десять українців і двоє іноземців. Під час пошуково-рятувальних заходів 6 членів екіпажу вдалося врятувати.Посольство України в Туреччині повідомило імена врятованих.

моряки (927) смерть (6738) Туреччина (3488) українці (2536)


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так хто ж там був "іноземцем", з яких таких мордоровських земель ?
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18.01.2021 23:07 Відповісти
Це виходить що тих двох кацапів ще не знайшли.
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19.01.2021 00:54 Відповісти
А ты, значит, патрыот? А ну расскажи какими же нехитрыми умозаключениями ты пришёл к выводу что они кацапы? Мало вчера на костях натанцевались, животные, продолжения хочется?
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19.01.2021 06:43 Відповісти
Ты читать умеешь? Я констатирую факт, что уцелевшие украинские граждане из больницы едут в Анкару, двоих наших еще нашли (к несчастью). Значит "иностранцы" еще не найдены.
Блин, слово патріот тебе слух режет ?
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19.01.2021 13:42 Відповісти
Співчуття рідним.

Чому не повідомляють, скільки їм років, звідки вони ?
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18.01.2021 23:43 Відповісти
Трохи почекаємо. Всі чекають
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19.01.2021 04:19 Відповісти
 
 