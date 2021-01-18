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Новини
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На 9 місяців усунули від велоспорту ексглаву профільної федерації Башенка, який нахамив у 2019-му чемпіонці Соловей

На 9 місяців усунули від велоспорту ексглаву профільної федерації Башенка, який нахамив у 2019-му чемпіонці Соловей

Комітет етики Міжнародного союзу велосипедистів (UCI) відсторонив на 9 місяців від велоспорту колишнього главу Федерації велоспорту України Олександра Башенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Федерації велоспорту України (ФВУ).

Зазначається, що рішення прийнято через його хамську поведінку щодо  української велосипедистки й призерки Європейських ігор Ганни Соловей. Башенко відсторонили на 9 місяців від будь-якої діяльності, пов'язаної з велоспортом.

Зараз Башенко такою діяльністю не займається,відзначає hromadskeтому його відсторонення набуде чинності з того моменту, коли він вирішить повернутися в велоспорт.

Як пише Sportarenaсправу стосовно колишнього функціонера розглядали ще з вересня 2020 року, однак сам Башенко слухання ігнорував.

Нагадаємо, в 2019 році президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко грубо висловився на адресу чемпіонки Європейських ігор-2019 Ганни Соловей. Також він погрожував оштрафувати її та виключити зі складу збірної України.

20 серпня Олександр Башенко був звільнений з займаної посади.

санкції (11744) хамство (21) велосипедисти (122)


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Может что-то родит...
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18.01.2021 23:45 Відповісти
На 9 месяцев отстранили от велоспорта экс-главу профильной федерации Башенко, нахамившего в 2019-м чемпионке Соловей - Цензор.НЕТ 4614
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18.01.2021 23:47 Відповісти
так он и не хамил, просто культурно. по-европейски, пытался подкатить к даме, но шо то не срослось и закончилось непереводимой игрой слов
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18.01.2021 23:53 Відповісти
Тоді не по-європейськи, а па-русскі...
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18.01.2021 23:54 Відповісти
V - це знак корабельної сосни
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19.01.2021 03:20 Відповісти
В велосипедном королевстве бушуют свои страсти, похлеще ковида и импичмента Трампу....."Кто - кого" - затаили дыхание поклонники педалей и натёртых сиденьями жоп....
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19.01.2021 07:13 Відповісти
 
 