На 9 місяців усунули від велоспорту ексглаву профільної федерації Башенка, який нахамив у 2019-му чемпіонці Соловей

Комітет етики Міжнародного союзу велосипедистів (UCI) відсторонив на 9 місяців від велоспорту колишнього главу Федерації велоспорту України Олександра Башенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Федерації велоспорту України (ФВУ).

Зазначається, що рішення прийнято через його хамську поведінку щодо української велосипедистки й призерки Європейських ігор Ганни Соловей. Башенко відсторонили на 9 місяців від будь-якої діяльності, пов'язаної з велоспортом.

Зараз Башенко такою діяльністю не займається,відзначає hromadske, тому його відсторонення набуде чинності з того моменту, коли він вирішить повернутися в велоспорт.

Як пише Sportarena, справу стосовно колишнього функціонера розглядали ще з вересня 2020 року, однак сам Башенко слухання ігнорував.

Нагадаємо, в 2019 році президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко грубо висловився на адресу чемпіонки Європейських ігор-2019 Ганни Соловей. Також він погрожував оштрафувати її та виключити зі складу збірної України.

20 серпня Олександр Башенко був звільнений з займаної посади.