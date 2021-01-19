МЗС України шукає можливість залучити до відповідальності компанію "Яндекс" за роботу в окупованому Криму
Українські дипломати шукають можливість залучити компанію "Яндекс" до відповідальності за роботу в окупованому Криму.
Про це йдеться у відповіді українського відомства на запит Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.
Незважаючи на той факт, що діяльність компанії "Яндекс" на території тимчасово окупованого Росією Криму поки не підпадає під дію санкцій ЄС щодо Криму, ми продовжуємо у співпраці з європейськими партнерами шукати можливості для притягнення компанії до відповідальності за таку діяльність", – відповіли в МЗС України.
У міністерстві додали, що регулярно обговорюють "з партнерами в інститутах ЄС, а також з відповідними державами-членами Європейського Союзу, всі випадки порушення європейськими компаніями чинних санкцій ЄС".
"Європейська Комісія як гарант дотримання законодавства ЄС, частиною якого є і рішення Ради ЄС про застосування санкцій, ретельно перевіряє кожен випадок можливого їх порушення", – зазначили у відомстві.
Крім цього, в українському міністерстві підкреслили, що кваліфікація дій "Яндекса", а також визначення наявності в них ознак порушення законодавства України щодо правового статусу тимчасово окупованої території "належить до компетенції відповідних правоохоронних органів України". Наразі проводиться відповідний правовий аналіз, додали в міністерстві.
У МЗС України нагадали, що діяльність компанії "Яндекс" на території України заборонена відповідно до Закону України "Про санкції" від 14.08.2014 р. №1644-VII.
Російська компанія "Яндекс" набирає співробітників в анексованому Криму – оголошення про це опубліковане на офіційному сайті компанії. Раніше про те, що в Севастополі можна замовити карту Mastercard World від "Яндекс.Деньги", повідомляли в BBC. Для цього виявилося достатнім в адресі приписати Севастополь до Краснодарського краю сусідньої Росії.
"Яндекс.Деньги" в 2015 році потрапили під санкційні обмеження США, але тоді причиною вказувався зв'язок структури з "Ощадбанком". Російська структура "Яндекса" на 99,9% належить резиденту Нідерландів Yandex A.V.
Влітку 2020 року Рада Європейського Союзу продовжила на рік санкції проти Росії за анексію Криму. Раніше лідери ЄС відкинули пропозиції скасувати санкції проти Росії через COVID-19. Окремо посли ЄС 10 червня домовилися продовжити кримський пакет санкцій ще на один рік.
Санкції були запроваджені в 2014 році у відповідь на російську анексію українського півострова. Відтоді їх кілька разів продовжували і розширювали.
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Але то таке, головне розказати наріду, про потуги і санкції ))
Справедливости ради украинские карты тоже отлично работают в РФ.
Хто на форумі під українським IP, перевіряйте, хоч у когось заблокований ресурс
https://yoomoney.ru/ ?
Гадаю, що ні.
А привлечь к ответственности их легко и просто! Даю МИДу наводку: Для начала, нагните американскую биржу NASDAQ которая торгует их акциями. Так же неплохой вариант обратиться к американскому правосудию и вообще наложить арест на их акции. Система американского правосудия, позволяет подавать иски нерезидента к нерезиденту, если ответчик совершил преступление используя транзакции американских банков
Гугл, Твиттер, Фейсбук - не?
А, ну да - "ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ, ЭТО ДРУГОЕ!!!"
Многие ездят туда-сюда. Работают в Украине, но держатся за имущество в ОРДЛО. Все еще надеются на вот-вот. Есть даже те, кто, работая в Украине, покупает имущество в ОРДЛО, пока дешево. Надеясь на вот-вот.
Но, большинство жителей ОРДЛО все же выезжают на работу в РФ. Туда едут на заработки и
А еще, из-за карантина и закрытия КП ВВ на линии разграничения, жители ОРДЛО едут через РФ и КПП в Украину. Дорого, но если большая пенсия и большая задолженность, но вполне окупаемо.
Вообще, из ОРДЛО можно свободно без досмотра, без карантина, без "Дии", без проверки личности приехать в любой город Украины. Из Донецка, Луганска, Свердловска идут сотни маршрутов во все концы РФ и мирных частей Украины.
Из Луганска свободно можно без карантина и досмотра, без проверки багажа приехать в Мариуполь, Харьков, Одессу, Николаев, Полтаву, Днепр, Киев, Львов, Запорожье… Маршруты из ОРДЛО указывает на скопления переселенцев в мирных городах мирной Украины. Спрос порождает…
Украинские соцвыплаты (пенсии и регресс) терять в ОРДЛО никто не хочет, поэтому бизнес на автоперевозках сделал долларовыми миллионерами многих владельцев автопарков ОРДЛО. Многие даже проукраинские переселенцы живут в режиме 10 дней там, 20 дней здесь, месяц здесь 10 дней там. Поэтому автоперевозочный теневой бизнес, чтобы не отмечали в системе "Аркан" очень востребован со всех сторон.
Ну, как-то не комильфо объяснять, например, врачу, работающему в военном госпитале пограничников в Киеве, зачем она ездит в Луганск каждые 2 месяца. Более 60% тех, кто выехал из ОРДЛО ведет вот такой курсирующий режим жизни. Там родители и имущество, там бизнес и связи, там… Там - это в оккупации.
Не поверите, но вот последние 2 года теневые автоперевозчики в ОРДЛО увеличили карту посещений городов мирных частей Украины и количество перевозов.
7 лет войны это очень много. Поэтому произошла бытовая реинтеграция ОРДЛО в Украину. Документы. Автоперевозки. Теневой бизнес. Контрабанда.
Да, контрабанда сигарет из ОРДЛО в мирные части Украины, это тоже огромный бизнес-синдикат. Кто-то везет пару блоков, кто-то пару ящиков, а кто-то уже и "Газели" гоняет. Сигареты из ОРДЛО в 2 раза дешевле акцизных и купить их можно в любом городе Украины, куда приезжают маршруты из ОРДЛО.
Идет вместе с пассажирскими перевозками из ОРДЛО в мирные части Украины и контрабанда оружия, наркотиков. Этот бизнес уже оброс схемами, и вряд ли он будет способствовать приближению мира, так как все больше в ОРДЛО людей, которые начинают получать удовольствие и прибыль от 2-х пенсий (а если мир, то останется одна), от контрабанды из мирной Украины в ОРДЛО украинские и европейских лекарств, от доставки посылок и товаров, от продажи украинских продуктов, от провоза пассажиров, от контрабанды сигарет.
И вот, что интересно, все соцсети ОРДЛО забиты рекламой "помогу купить права в Украине", "украинский паспорт и загранпаспорт без выезда", "пенсии и детские", "украинские документы любой сложности", "автоперевозки в Украину без досмотра и карантина", "перевезем без досмотра грузы любой сложности", "маршруты в любой город РФ и Украины", но внимания на это никто не обращает.
А еще интереснее, что автоперевозчики в ОРДЛО, которые ездят в Украину, не меняют украинские номера на "республиканские" и от них там этого никто не требует, а вот народ штрафуют. Еще интереснее то, что в РФ автоперевозки осуществляются на автобусах с украинской регистрацией. ОРДЛынские там не в почете.
А еще интереснее то, что автоперевозчики из ОРДЛО не платят налоги в Украине (только оформляют страховку), но платят налоги в ОРДЛО.
Ну, и самое интересное. Все автоперевозки в Украину осуществляются на автобусах новых моделей. А все автоперевозки по РФ осуществляются на металлоломе, который не понятно, как движется по трассе, свистя лысой резиной, хрюкая задыхающимся мотором и обдавая пассажиров свежим воздухом из всех щелей.
Причин много. Основная - осторожность. Неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, чтобы не привлекать к себе внимания. Ведь такой автобус может перевозить не только пассажиров, но и их оружие, документы "мгб лнр", сигареты и прочие не нужные для внимания МВД Украины вещи. Поэтому на маршруты из ОРДЛО в Украину не ставят старье. Водители только опытные, с реальными правами и документами. Чистой биографией.
На маршруты ОРДЛО-РФ ставят все старье, убитое и собранное из "говна и палок". Водители с недосыпом. Права "купил в лнр". На РФ никто не соблюдает ПДД. Там понт...
Ответ на поверхности. В Украине - закон, на России - взятки. В Украине нельзя попасться с перевозкой контрабанды и оружия, можно сесть за терроризм, особенно, если прописка в ОРДЛО. На РФ можно перевозить все, даже "БУК" на "Жигулях", взятка закроет глаза любому ГИБДД.
Я жила в 12 км от российской границы (город Свердловск, Луганской области), и вот любой снегопад вызывал у наших российских соседей транспортный коллапс, в то время, когда "угнетенный Украиной Донбасс" поругивая недостаточно вычищенные коммунальниками тротуары, свободно ехал по своим делам.
Но, это было до войны. Сейчас ОРДЛО и РФ - близнецы-братья. Взятки. Ужасные дороги. Купленные техосмотр авто. Наплевательское отношение к людям. Русский беспощадный и все уничтожающий авось.
Ну, как бы и все. Еще раз вышла, посмотрела на нашу дорогу в селе. Почищено. Посыпано. Ухожено. Обрезаны деревья. Нет мусора на обочинах. Но, мы же "угнетенное хунтой село в глубинке Украины", куда нам до "угольных ОРДЛынских швейцарий". Могу только одно добавить: я - за такое угнетение и украинскую хунту. Люблю ее! И, донбасяне не поймут, но постараюсь: чисто, не там, где убирают!https://news.obozrevatel.com/ukr/society/novini-iz-zoni-zhiteli-ordlo-dochekalisya-srsr.htm