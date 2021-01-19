Річні програми Україна - НАТО фактично відповідають формату ПДЧ, - заступник голови ОП Жовква

Річні національні програми Україна - НАТО фактично відповідають формату Плану дій щодо членства в Альянсі.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Жовква зазначив, що до 1999 року були прецеденти, коли країни вступали до НАТО без ПДЧ. Окрім того, на саміті Альянсу восени може бути ухвалене рішення про скасування інституту ПДЧ, і, відповідно, тоді він не буде потрібен для вступу.

"Зараз така процедура є. Але, знову ж таки, ще раз всіх закликаю не концентруватися на цих трьох чарівних літерах. Я відкрию великий секрет: ті Річні національні програми (РНП) Україна - НАТО, які ми виконуємо, зокрема цього року, і вже, до речі, готуємо програму на 2021 рік, фактично є у форматі ПДЧ. Якщо їх почитати, то це ті самі РНП, які виконували країни у форматах імплементації ПДЧ. За відсутності цих чарівних трьох літер інше ми все робимо в практичному сенсі цього слова", - сказав Жовква.

Також читайте: Поки немає ознак, що Грузія відірветься від України в питанні отримання Плану дій щодо членства в НАТО, - Кулеба

Він акцентував, що триває реформування ЗСУ, безпекового сектору, відбувається взаємосумісність підрозділів, участь України у всіх миротворчих місіях Альянсу, а торік наша країна долучилася до Партнерства розширених можливостей НАТО.

"Це дає нам багато нових можливостей ще ближче підійти до стандартів НАТО. Тому Україна ініціювала своє бачення партнерства розширених можливостей. Будемо намагатися дуже швидко отримати реакцію і почати практичну реалізацію. Це більш важливо, а ПДЧ прийде", - переконаний заступник керівника Офісу Президента.

Також читайте: Україна сподівається отримати ПДЧ на саміті НАТО у 2021 році, - Таран