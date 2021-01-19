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Річні програми Україна - НАТО фактично відповідають формату ПДЧ, - заступник голови ОП Жовква

Річні програми Україна - НАТО фактично відповідають формату ПДЧ, - заступник голови ОП Жовква

Річні національні програми Україна - НАТО фактично відповідають формату Плану дій щодо членства в Альянсі.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Жовква зазначив, що до 1999 року були прецеденти, коли країни вступали до НАТО без ПДЧ. Окрім того, на саміті Альянсу восени може бути ухвалене рішення про скасування інституту ПДЧ, і, відповідно, тоді він не буде потрібен для вступу.

"Зараз така процедура є. Але, знову ж таки, ще раз всіх закликаю не концентруватися на цих трьох чарівних літерах. Я відкрию великий секрет: ті Річні національні програми (РНП) Україна - НАТО, які ми виконуємо, зокрема цього року, і вже, до речі, готуємо програму на 2021 рік, фактично є у форматі ПДЧ. Якщо їх почитати, то це ті самі РНП, які виконували країни у форматах імплементації ПДЧ. За відсутності цих чарівних трьох літер інше ми все робимо в практичному сенсі цього слова", - сказав Жовква.

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Він акцентував, що триває реформування ЗСУ, безпекового сектору, відбувається взаємосумісність підрозділів, участь України у всіх миротворчих місіях Альянсу, а торік наша країна долучилася до Партнерства розширених можливостей НАТО.

"Це дає нам багато нових можливостей ще ближче підійти до стандартів НАТО. Тому Україна ініціювала своє бачення партнерства розширених можливостей. Будемо намагатися дуже швидко отримати реакцію і почати практичну реалізацію. Це більш важливо, а ПДЧ прийде", - переконаний заступник керівника Офісу Президента.

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Автор: 

НАТО (6392) оборона (4764) ПДЧ (102) членство в НАТО (1710) Офіс Президента (2018) Жовква Ігор (169)


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Верхняя говорящая жопа зебила фактически соответствуют голове гомо-сапиенс
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19.01.2021 01:05 Відповісти
Боюсь, у нас руководство силовых ведомств, не только не соответствует стандартам НАТО, а и вообще здравому смыслу
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19.01.2021 01:16 Відповісти
В ПДЧ есть сроки и контроль, а ГНП это что-то там делаем сами себе на уме, это проверенная тактика советской власти, делать так чтобы не делать, у нас вся система власти это имитация, если конечно речь не идёт о личном интересе чиновника или его самосохранении.
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19.01.2021 01:47 Відповісти
Ця зелена гниль держить нас за дурнів. Його заява звучить приблизно так, "Немає нічого страшного у тому що ми не вступили до університету, ми вчимося вдома і будемо знати майже теж що і студенти, які навчаться там". От тільки диплом нам ніхто не дасть, а без нього не візьмуть на роботу.
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19.01.2021 06:27 Відповісти
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19.01.2021 08:18 Відповісти
Ця зелена гниль держить нас за дурнів. Його заява звучить приблизно так, "Немає нічого страшного у тому що ми не вступили до університету, ми вчимося вдома і будемо знати майже теж що і студенти, які навчаться там". От тільки диплом нам ніхто не дасть, а без нього не візьмуть на роботу.
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19.01.2021 06:29 Відповісти
Значит ПДЧ они не подписали ? Боятся шо **** нападет ? 😀😀😀
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19.01.2021 08:21 Відповісти
Річні програми Україна - НАТО фактично відповідають формату ПДЧ, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 9024Річні програми Україна - НАТО фактично відповідають формату ПДЧ, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 730Річні програми Україна - НАТО фактично відповідають формату ПДЧ, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 6337Річні програми Україна - НАТО фактично відповідають формату ПДЧ, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 6654Річні програми Україна - НАТО фактично відповідають формату ПДЧ, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 2983
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19.01.2021 08:29 Відповісти
НАТО в курсі ваших "шалених" успіхів?
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19.01.2021 11:30 Відповісти
 
 