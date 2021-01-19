США поінформували Німеччину про плани накласти санкції на судно "Фортуна", яке будує "Північний потік-2"
Посольство США поінформувало Мінекономіки ФРН про плани накласти санкції на судно "Фортуна", яке будує "Північний потік-2".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми прийняли це повідомлення до відома із жалем", - сказала агентству DPA представниця міністерства.
Раніше німецька газета Handelsblatt повідомила, що адміністрація США, яка йде, планує запровадити санкції проти російського судна-трубоукладача "Фортуна", який бере участь у будівництві "Північного потоку-2". Очікується, що про обмежувальні заходи оголосять у вівторок: санкції торкнуться як судна, так і його власника - компанії "КВТ-Рус", наголошується в повідомленні.
Вівторок - останній повний день роботи адміністрації президента США Дональда Трампа. У середу в другій половині дня відбудеться церемонія інавгурації наступного глави держави Джо Байдена.
Нагадуємо, "Газпром" вирішив добудовувати газопровід "Північний потік-2" власними силами, після того як через накладені США санкції його швейцарський підрядник зупинив роботу. На цей момент із приблизно 2460 км газопроводу укладено понад 2300 км (тобто 94%).
У грудні "Фортуна" побудувала 2,6 км магістралі "Північний потік-2" у виключній економічній зоні ФРН. Із 15 січня будівництво магістралі має поновитися у водах виключної економічної зони Данії. Минулого тижня "Фортуна" вийшла з німецького порту Вісмар, але через день шляху зупинилася на рейді порту Росток.
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Для того, чтобы сенаторы сменили гнев на милость при рассмотрении импичмента.
Но, суть остаётся прежней - с прокладкой тоже дел иметь нельзя.
Германии слишком это выгодно, что бы упускать такие прибыли.
И сертификацию никто не хочет делать.
тем более власть меняется и в США и в Германии скоро.
вообще фиолетово, столько направлений для продажи газа.
пока тряслись с СП2, построили Балканский-Турецкий поток, с возможностью расширения.
Вялая Болгария как то не хотела строить у себя газопровод или не давали, однако построила же...
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0/a-51930087 В то же время Владимиру Путину пришлось делать в Стамбуле хорошую мину при весьма неудачно сложившейся для него геополитической газовой игре. Ведь для чего, собственно, "Газпром" по распоряжению президента РФ за огромные деньги строил "Турецкий поток"? Сверхзадача состояла в том, чтобы с января 2020 года полностью прекратить газовый транзит через Украину, пустив российские экспортные поставки в Евросоюз по двум новым магистралям в обход непокорного соседа. Именно с этой целью "Турецкий поток" и "Северный поток - 2" и сооружали одновременно: оба трубопровода должны были войти в строй до конца 2019 года, когда истекал десятилетний российско-украинский газовый договор. Однако газопровод на Балтике сначала по разным причинам выбился из графика, а затем был остановлен американскими санкциями. А из двух ниток на Черном море в полном объеме в срок заработала только одна.
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0/a-51930087 План лишить Украину газового транзита провалился
https://www.reuters.com/article/idUSL1N2JU0BX UPDATE 2-Gazprom bond prospectus carries risk warning over Nord Stream 2
даже в туалет без риска не сходишь
Ну это про нефть, от неё попутный газ. кто на северах не был не видел наверно эти стометровые факелы.
Как ты смеешь все эти годы налагать санкции на своих хозяев?
Про те,що таке ЗАКОНОДАВЧА,а що ВИКОНАВЧА влада,написав спеціально для трампістів.
До останнього відмазує господарів,втрачати вже нічого: https://ms.detector.media/kiberbezpeka/post/26237/2020-12-20-tramp-zayavyv-shcho-do-masshtabnoi-kiberataky-na-ssha-mozhe-buty-prychetnyy-kytay-a-ne-rosiya/ Трамп заявив, що до масштабної кібератаки на США може бути причетний Китай, а не Росія
Вот такая у меня версия.