США поінформували Німеччину про плани накласти санкції на судно "Фортуна", яке будує "Північний потік-2"

Посольство США поінформувало Мінекономіки ФРН про плани накласти санкції на судно "Фортуна", яке будує "Північний потік-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми прийняли це повідомлення до відома із жалем", - сказала агентству DPA представниця міністерства.

Раніше німецька газета Handelsblatt повідомила, що адміністрація США, яка йде, планує запровадити санкції проти російського судна-трубоукладача "Фортуна", який бере участь у будівництві "Північного потоку-2". Очікується, що про обмежувальні заходи оголосять у вівторок: санкції торкнуться як судна, так і його власника - компанії "КВТ-Рус", наголошується в повідомленні.

Вівторок - останній повний день роботи адміністрації президента США Дональда Трампа. У середу в другій половині дня відбудеться церемонія інавгурації наступного глави держави Джо Байдена.

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Нагадуємо, "Газпром" вирішив добудовувати газопровід "Північний потік-2" власними силами, після того як через накладені США санкції його швейцарський підрядник зупинив роботу. На цей момент із приблизно 2460 км газопроводу укладено понад 2300 км (тобто 94%).

У грудні "Фортуна" побудувала 2,6 км магістралі "Північний потік-2" у виключній економічній зоні ФРН. Із 15 січня будівництво магістралі має поновитися у водах виключної економічної зони Данії. Минулого тижня "Фортуна" вийшла з німецького порту Вісмар, але через день шляху зупинилася на рейді порту Росток.