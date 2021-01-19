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США поінформували Німеччину про плани накласти санкції на судно "Фортуна", яке будує "Північний потік-2"

США поінформували Німеччину про плани накласти санкції на судно

Посольство США поінформувало Мінекономіки ФРН про плани накласти санкції на судно "Фортуна", яке будує "Північний потік-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми прийняли це повідомлення до відома із жалем", - сказала агентству DPA представниця міністерства.

Раніше німецька газета Handelsblatt повідомила, що адміністрація США, яка йде, планує запровадити санкції проти російського судна-трубоукладача "Фортуна", який бере участь у будівництві "Північного потоку-2". Очікується, що про обмежувальні заходи оголосять у вівторок: санкції торкнуться як судна, так і його власника - компанії "КВТ-Рус", наголошується в повідомленні.

Вівторок - останній повний день роботи адміністрації президента США Дональда Трампа. У середу в другій половині дня відбудеться церемонія інавгурації наступного глави держави Джо Байдена.

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Нагадуємо, "Газпром" вирішив добудовувати газопровід "Північний потік-2" власними силами, після того як через накладені США санкції його швейцарський підрядник зупинив роботу. На цей момент із приблизно 2460 км газопроводу укладено понад 2300 км (тобто 94%).

У грудні "Фортуна" побудувала 2,6 км магістралі "Північний потік-2" у виключній економічній зоні ФРН. Із 15 січня будівництво магістралі має поновитися у водах виключної економічної зони Данії. Минулого тижня "Фортуна" вийшла з німецького порту Вісмар, але через день шляху зупинилася на рейді порту Росток.

Автор: 

санкції (11744) США (22417) Північний потік (2460)


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Топ коментарі
+5
Да засунь себе эту трубу, сам знаешь куда, жопорукие и бесполезные, кроме продажи газа больше ничего не производят, вяликия
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19.01.2021 06:29
+4
Прощальный реверанс Трампа.
Для того, чтобы сенаторы сменили гнев на милость при рассмотрении импичмента.
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19.01.2021 01:55
+4
А как же! Ему из бюджета бросают под стол,в миску,с пригожинского барского стола!
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19.01.2021 07:00
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Прощальный реверанс Трампа.
Для того, чтобы сенаторы сменили гнев на милость при рассмотрении импичмента.
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19.01.2021 01:55 Відповісти
Хотя судно уже перерегестрировано на московскую прокладку в пятиэтажке.
Но, суть остаётся прежней - с прокладкой тоже дел иметь нельзя.
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19.01.2021 01:59 Відповісти
да достроят, там осталось чуток и легализуют это дело.
Германии слишком это выгодно, что бы упускать такие прибыли.
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19.01.2021 02:42 Відповісти
170 км недостроено.
И сертификацию никто не хочет делать.
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19.01.2021 03:06 Відповісти
никто никуда не торопится деньги освоят, поток достроят.
тем более власть меняется и в США и в Германии скоро.
вообще фиолетово, столько направлений для продажи газа.
пока тряслись с СП2, построили Балканский-Турецкий поток, с возможностью расширения.
Вялая Болгария как то не хотела строить у себя газопровод или не давали, однако построила же...
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19.01.2021 03:53 Відповісти
Дурачок, тебе тупому хоть одна копейка капнет от этой трубы?
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19.01.2021 06:27 Відповісти
А как же! Ему из бюджета бросают под стол,в миску,с пригожинского барского стола!
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19.01.2021 07:00 Відповісти
Свинособака, сиди на бутылке ровно, падаль
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19.01.2021 08:16 Відповісти
"никто никуда не торопится деньги освоят, поток достроят."
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0/a-51930087 В то же время Владимиру Путину пришлось делать в Стамбуле хорошую мину при весьма неудачно сложившейся для него геополитической газовой игре. Ведь для чего, собственно, "Газпром" по распоряжению президента РФ за огромные деньги строил "Турецкий поток"? Сверхзадача состояла в том, чтобы с января 2020 года полностью прекратить газовый транзит через Украину, пустив российские экспортные поставки в Евросоюз по двум новым магистралям в обход непокорного соседа. Именно с этой целью "Турецкий поток" и "Северный поток - 2" и сооружали одновременно: оба трубопровода должны были войти в строй до конца 2019 года, когда истекал десятилетний российско-украинский газовый договор. Однако газопровод на Балтике сначала по разным причинам выбился из графика, а затем был остановлен американскими санкциями. А из двух ниток на Черном море в полном объеме в срок заработала только одна.
https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB-%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0/a-51930087 План лишить Украину газового транзита провалился
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19.01.2021 07:57 Відповісти
всему свое время и так прокачка по Украине сокращена. новый контракт всего на 3 года.
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19.01.2021 12:51 Відповісти
Халва, халва...
https://www.reuters.com/article/idUSL1N2JU0BX UPDATE 2-Gazprom bond prospectus carries risk warning over Nord Stream 2
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19.01.2021 14:21 Відповісти
МОСКВА, 19 января. (Рейтер) - Российский производитель газа "Газпром" признал в проспекте эмиссии еврооблигаций, представленном Рейтер во вторник, что существуют риски того, что проект газопровода "Северный поток - 2" может быть приостановлен или свернут из-за политического давления.
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19.01.2021 14:22 Відповісти
существуют риски.
даже в туалет без риска не сходишь
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19.01.2021 15:27 Відповісти
Поэтому Вы только на лоток и на Цензор ходите?
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19.01.2021 20:09 Відповісти
Його прощальним реверансом була відмова підписувти оборонний бюджет,де були присутні санкції проти ПП2.
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19.01.2021 08:39 Відповісти
Честь і хвала Збройним Силам України! Повертайтеся з Перемогою живими і неушкодженими! Все буде Україна! (Байден сказав).
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19.01.2021 02:43 Відповісти
кстати раньше попутный газ сжигали, сейчас строят майнинговые фермы на попутном газе и майнят криптовалюту. за смешные деньги. (основной расход майнинга это электроэнергия).
Ну это про нефть, от неё попутный газ. кто на северах не был не видел наверно эти стометровые факелы.
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19.01.2021 04:01 Відповісти
Да засунь себе эту трубу, сам знаешь куда, жопорукие и бесполезные, кроме продажи газа больше ничего не производят, вяликия
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19.01.2021 06:29 Відповісти
Падаль козлорылая захлопни свою сосалку.
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19.01.2021 08:02 Відповісти
Трамп (агенд кримля), ты что творишь?
Как ты смеешь все эти годы налагать санкции на своих хозяев?
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19.01.2021 05:57 Відповісти
Не переживай.Він зробив все,що міг.Але санкції,накладені Конгресом США ,йому не зупинити.
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19.01.2021 08:45 Відповісти
я не переживаю. ты не переживай. наоборот, конгрессу не остановить санкции наложенные госдепом Трампа.
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19.01.2021 09:10 Відповісти
Ти не знав,що санкції розроблялися й приймалися в конгресі,а прерогатива уряду й президента-їх виконання ? Чому ? Інтернет відключений був ?
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19.01.2021 12:20 Відповісти
То есть, ты после моего поста полез в интернет и стал изучать, кто какие санкции накладывает. А потом ты написал сам себе о себе: "Ти не знав,що санкції розроблялися й приймалися в конгресі,а прерогатива уряду й президента-їх виконання ? Чому ? Інтернет відключений був ?
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19.01.2021 19:27 Відповісти
Та я з того інтернету й не виходжу,особливо взимку.
Про те,що таке ЗАКОНОДАВЧА,а що ВИКОНАВЧА влада,написав спеціально для трампістів.
До останнього відмазує господарів,втрачати вже нічого: https://ms.detector.media/kiberbezpeka/post/26237/2020-12-20-tramp-zayavyv-shcho-do-masshtabnoi-kiberataky-na-ssha-mozhe-buty-prychetnyy-kytay-a-ne-rosiya/ Трамп заявив, що до масштабної кібератаки на США може бути причетний Китай, а не Росія
США поінформували Німеччину про плани накласти санкції на судно "Фортуна", яке будує "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 213
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19.01.2021 19:46 Відповісти
точно. только всё наоборот. чайна и раша - господари байдуна. вон он уже сев поток 2 может разблокировать.
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20.01.2021 07:55 Відповісти
Байден все порішає )
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19.01.2021 06:48 Відповісти
Треба ухвалити такі санкції щоб кацапом стало дешевше розібрати той газогін на брухт,ніж добудовувати.Тобто обкласти податком за те що він пролягає по чужій території.
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19.01.2021 07:52 Відповісти
І знову русофоби ставлять арматуру в колеса "миротворцям". Що ж ти поробиш, не дивляться вони расейські канали, і не знають які кацапи хороші.
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19.01.2021 08:04 Відповісти
В виде версии, предположу такую. Газпром приостановил строительство газогона, это для них страшный удар? Я вас умоляю, есть договор с нафтогазом, который будет действовать еще 4 года. В прошлом году, весь объем не прокачали, но заплатили по принципу "качай, или плати". Допустим Газпром достроит газогон к лету, то через Украину вообще качать будет нечего, а платить придется. Уж лучше резину потянуть. Есть и другой резон. В данной ситуации больше всех кричит Германия, оно и ясно, ФРГ не стали хабом, и теряют кучу денег. Предъявить что-то Газпрому, ФРГ не могут, т. к. тычут пальчиком на США, и шепчут: "разбирайтесь с ними". Газпром вложил в СП-2, 4,5 млрд евро. Много? Конечно. За прошлую неделю Раша в свои ЗВР, кинула эквивалент 5 млрд долларов. Рассорить ЕС и США, для Раши важнее 4,5 млрд евро. Тем более, эти деньги не потеряны. Газпром сделает проволочку, посмотрит как перегрызутся ЕС и США, и потом достроит эту трубу.
Вот такая у меня версия.
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19.01.2021 11:59 Відповісти
Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо...
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19.01.2021 12:04 Відповісти
 
 