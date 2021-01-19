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Новини Коронавірус і карантин
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Трамп вирішив зняти обмеження на в'їзд до США з Європи, Великої Британії та Бразилії

Трамп вирішив зняти обмеження на в'їзд до США з Європи, Великої Британії та Бразилії

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що знімає обмеження для мандрівників з більшої частини Європи, Великої Британії та Бразилії, запроваджені минулого року, щоб уповільнити поширення COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Трамп видав указ, який скасовує обмеження на поїздки в CША з Великої Британії, Ірландії, Бразилії і країн Європи, що входять до Шенгенської зони. Указ набуває чинності 26 січня.

"Розуміючи, що характер загрози, яка походить від COVID-19, буде змінюватися з плином часу, я доручив міністру охорони здоров'я і соціальних служб надати мені рекомендації щодо того, чи варто продовжувати, змінювати або припиняти обмеження, які я раніше запровадив. (... ) Відповідно, міністр рекомендував мені зняти обмеження, що застосовуються до Шенгенської зони, Сполученого Королівства, Республіки Ірландія та Федеративної Республіки Бразилія, залишивши чинними обмеження, що застосовуються до Китайської Народної Республіки та Ісламської Республіки Іран", - йдеться в указі Трампа, опублікованому Білим домом.

Тим часом Джен Псакі, представниця обраного президента Джо Байдена, заявила, що зараз не час знімати обмеження.

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"За порадою нашої команди з охорони здоров'я адміністрація не має наміру знімати ці обмеження з 26 січня. Навпаки, ми плануємо посилити заходи громадської охорони здоров'я в міжнародних поїздках, щоб ще більше скоротити поширення COVID-19", - написала Псакі у своєму Twitter.

На її думку, у зв'язку із "загостренням пандемії і появою більш заразних варіантів у всьому світі зараз не час знімати обмеження на міжнародні поїздки".

Байден вступає на посаду в середу 20 січня і зможе переглянути указ Трампа.

Автор: 

Європа (1783) карантин (18172) США (22417) туризм (1560) Трамп (5414) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+8
Трамп, у тебя ещё день остался. Ждём новых дебильных перлов:
Трамп решил снять ограничения на въезд в США из Европы, Великобритании и Бразилии - Цензор.НЕТ 2582
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19.01.2021 07:07
+5
Прощальные плевки дерьмом на вентилятор!
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19.01.2021 07:08
+2
Один из соратников адвоката президента США Руди Джулиани заявил, что помилование от Дональда Трампа «будет стоить $2 миллиона», https://nv.ua/world/countries/soratnik-*********-rasskazal-chto-pomilovanie-trampa-budet-stoit-2-milliona-nyt-poslednie-novosti-50135993.html https://www.nytimes.com/2021/01/17/us/politics/trump-pardons.html сообщает The New York Times.
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19.01.2021 07:21
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Трамп, у тебя ещё день остался. Ждём новых дебильных перлов:
Трамп решил снять ограничения на въезд в США из Европы, Великобритании и Бразилии - Цензор.НЕТ 2582
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19.01.2021 07:07 Відповісти
Трамп решил снять ограничения на въезд в США из Европы, Великобритании и Бразилии - Цензор.НЕТ 5240
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19.01.2021 07:14 Відповісти
Так 6.01 уже прошло. Сегодня насрёт "помилованиями"- около 100 уродов.
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19.01.2021 07:19 Відповісти
Один из соратников адвоката президента США Руди Джулиани заявил, что помилование от Дональда Трампа «будет стоить $2 миллиона», https://nv.ua/world/countries/soratnik-*********-rasskazal-chto-pomilovanie-trampa-budet-stoit-2-milliona-nyt-poslednie-novosti-50135993.html https://www.nytimes.com/2021/01/17/us/politics/trump-pardons.html сообщает The New York Times.
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19.01.2021 07:21 Відповісти
В Украине дешевле- от 10.000$ за 1 год возможной отсидки. Но не по резонансным- там подороже.
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19.01.2021 07:24 Відповісти
А кто такой рудик жуликаник? Это тот,которого выгнали из ассоциации адвокатов?
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19.01.2021 07:28 Відповісти
Личный адвокат трампа.
https://www.nytimes.com/2021/01/18/us/giuliani-trump-impeachment-trial.html Giuliani will not be part of Trump's defense in the Senate impeachment trial.
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19.01.2021 07:34 Відповісти
Они завязаны через Шафаровского наглухо.
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19.01.2021 11:19 Відповісти
Прощальные плевки дерьмом на вентилятор!
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19.01.2021 07:08 Відповісти
Лебедина пісня Трампа - в останній день на посаді він планує помилувати людей, які вчинили економічні злочини, відомих реперів та ще декого. Про самопомилування поки що нічого не відомо.

Трамп решил снять ограничения на въезд в США из Европы, Великобритании и Бразилии - Цензор.НЕТ 8241
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19.01.2021 07:19 Відповісти
Во-первых,надо указать конкретно за какую провинность помилование.Во-вторых,это все на федеральном уровне,а внутри каждого штата есть свои прокуроры.
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19.01.2021 07:26 Відповісти
Так. Самопомилування юридично неможливе, бо потрібно вказувати злочин. Не напише ж він у помилуванні "державна зрада"?
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19.01.2021 07:29 Відповісти
Только что посмотрел "Дональд Трамп Диктаторы".
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19.01.2021 10:50 Відповісти
Нормальная такая опг.
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19.01.2021 07:31 Відповісти
молодец Трамп, всё верно делает, следует рекомендациям министра здравоохранения.
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19.01.2021 07:41 Відповісти
https://thehill.com/regulation/court-battles/534727-woman-accused-of-trying-to-sell-pelosi-laptop-to-russians-arrested Заарештували жінку, яку звинуватили у спробі продати ноутбук Пелосі
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19.01.2021 08:02 Відповісти
Трамп вирішив зняти обмеження на в'їзд до США з Європи, Великої Британії та Бразилії - Цензор.НЕТ 4874Трамп вирішив зняти обмеження на в'їзд до США з Європи, Великої Британії та Бразилії - Цензор.НЕТ 4874
Тут Дональд Трамп правий на всі 100%. Який сенс заборони для тих хто хоче в'їхати до США, адже якщо в США і ЄС всі будуть вакциновані, а значить мати загальний імунітет від КОВІД, то як їх може заразити житель навіть третього світу хворий на коронавірус? А ось урядам третіх країн приїзд ковідного гостя з США і ЄС це потенційна загроза їх національної безпеки внаслідок слабкості і недофінансування їх медицини, і таким країнам, зокрема і Україні треба заборонити в'їзд і вимагати від багатих країн ЄС чи США паспорт вакцинації, аж ніяк не навпаки.
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19.01.2021 09:02 Відповісти
Сгорела хата, гори и сарай!
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19.01.2021 09:10 Відповісти
а я з плачем згадую президенство Кеннеди, котрий кнопку не нажав...
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19.01.2021 10:53 Відповісти
А ракетчик "амфаш" из ПВО Москвы,поймал бы своими шароварами ракеты Кеннеди!
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19.01.2021 11:14 Відповісти
 
 