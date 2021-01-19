Трамп вирішив зняти обмеження на в'їзд до США з Європи, Великої Британії та Бразилії
Президент США Дональд Трамп підписав указ, що знімає обмеження для мандрівників з більшої частини Європи, Великої Британії та Бразилії, запроваджені минулого року, щоб уповільнити поширення COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Трамп видав указ, який скасовує обмеження на поїздки в CША з Великої Британії, Ірландії, Бразилії і країн Європи, що входять до Шенгенської зони. Указ набуває чинності 26 січня.
"Розуміючи, що характер загрози, яка походить від COVID-19, буде змінюватися з плином часу, я доручив міністру охорони здоров'я і соціальних служб надати мені рекомендації щодо того, чи варто продовжувати, змінювати або припиняти обмеження, які я раніше запровадив. (... ) Відповідно, міністр рекомендував мені зняти обмеження, що застосовуються до Шенгенської зони, Сполученого Королівства, Республіки Ірландія та Федеративної Республіки Бразилія, залишивши чинними обмеження, що застосовуються до Китайської Народної Республіки та Ісламської Республіки Іран", - йдеться в указі Трампа, опублікованому Білим домом.
Тим часом Джен Псакі, представниця обраного президента Джо Байдена, заявила, що зараз не час знімати обмеження.
"За порадою нашої команди з охорони здоров'я адміністрація не має наміру знімати ці обмеження з 26 січня. Навпаки, ми плануємо посилити заходи громадської охорони здоров'я в міжнародних поїздках, щоб ще більше скоротити поширення COVID-19", - написала Псакі у своєму Twitter.
На її думку, у зв'язку із "загостренням пандемії і появою більш заразних варіантів у всьому світі зараз не час знімати обмеження на міжнародні поїздки".
Байден вступає на посаду в середу 20 січня і зможе переглянути указ Трампа.
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https://www.nytimes.com/2021/01/18/us/giuliani-trump-impeachment-trial.html Giuliani will not be part of Trump's defense in the Senate impeachment trial.
Тут Дональд Трамп правий на всі 100%. Який сенс заборони для тих хто хоче в'їхати до США, адже якщо в США і ЄС всі будуть вакциновані, а значить мати загальний імунітет від КОВІД, то як їх може заразити житель навіть третього світу хворий на коронавірус? А ось урядам третіх країн приїзд ковідного гостя з США і ЄС це потенційна загроза їх національної безпеки внаслідок слабкості і недофінансування їх медицини, і таким країнам, зокрема і Україні треба заборонити в'їзд і вимагати від багатих країн ЄС чи США паспорт вакцинації, аж ніяк не навпаки.