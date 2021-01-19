Німеччина про плани США накласти санкції на судно "Фортуна", яке будує "Північний потік-2": Шкодуємо і взяли до відома

Міністерство економіки Німеччини підтвердило, що США поінформували Берлін про запровадження санкцій щодо російського трубоукладача "Фортуна" і його власника, висловивши жаль у зв'язку з цим кроком Вашингтона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми з жалем взяли до відома цю заяву", - цитують ЗМІ заяву представника міністерства в Берліні.

Він додав: "Хоча ми не коментуємо майбутні санкційні заходи, ми продовжимо обмінюватися ідеями з союзниками і партнерами з питань, пов'язаних із потенційними санкціями".

За його словами, США домагаються, щоб ФРН "переглянула" свою позицію стосовно газопроводу.

Німеччина і європейські союзники обвинувачують Вашингтон у використанні режиму санкцій CAATSA ("Протидія противникам Америки за допомогою санкцій") для втручання в їхню зовнішню й енергетичну політику.

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Напередодні німецька Handelsblatt повідомила, що американське посольство в Берліні поінформувало німецьку владу про те, що США планують у вівторок ввести санкції стосовно російського трубоукладача "Фортуна" і його власника - компанії "КВТ-РУС"

"Газпром" (MOEX: GAZP) вирішив добудовувати газопровід "Північний потік-2" власними силами, після того як через накладені США санкції його швейцарський підрядник зупинив роботу. Наразі з приблизно 2460 км газопроводу укладено понад 2300 км (тобто 94%).

У грудні "Фортуна" побудувала 2,6 км магістралі "Північний потік-2" у виключній економічній зоні ФРН.

З 15 січня будівництво магістралі має поновитися в водах виключної економічної зони Данії. Минулого тижня "Фортуна" вийшла з німецького порту Вісмар, але через день шляху зупинилася на рейді порту Росток.